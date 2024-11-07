Вас ждет посещение Эрмитажа, прогулки по известным проспектам и уютным улочкам, а также поездка в Петергоф.
А изюминка этого тура – экскурсия в живописную Карелию, где вы посетите горный парк Рускеала и знаменитый Мраморный каньон.
Программа тура по дням
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Эрмитаж
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
С 09:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Важная информация:
- туристы, проживающие в отелях «Москва», «Октябрьская», «Азимут Отель Санкт-Петербург», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в гостинице «А Отель Фонтанка», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут Отель Санкт-Петербург» (рядом стоящий корпус).
12:00 Отъезд от гостиницы «Москва».
12:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут Отель Санкт-Петербург».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу.
Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.
Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Невским проспектом, Дворцовой площадью, Стрелкой Васильевского острова.
Вы увидите Адмиралтейство, Кунсткамеру, Меншиковский дворец, Петропавловскую крепость.
Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.
Экскурсия в Эрмитаж.
Этот музей стоит в одном ряду с такими крупнейшими художественными музеями мира как Лувр в Париже или Прадо в Мадриде.
Сегодня среди бесценных экспонатов Эрмитажа знаменитая мумия древнеегипетского жреца, механические золотые часы «Павлин», две из четырнадцати известных в мире работ кисти великого Леонардо да Винчи, коллекция уникальных полотен Рембрандта и многое другое.
Всего более трех с половиной миллионов уникальных экспонатов.
Сегодня Вам предстоит самим составить о них свое мнение.
Место окончания программы: Эрмитаж, ближайшая ст. метро - «Адмиралтейская».
Продолжительность программы: ~3,5 часа (окончание в ~16:00).
Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого»
Завтрак в гостинице.
09:30 Отъезд от гостиницы на программу.
Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого».
Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном Петергофе.
Экскурсия познакомит Вас с одним из самых прославленных пригородов Санкт-Петербурга, который на протяжении двух столетий являлся загородной императорской резиденцией.
Программа до 13 октября 2024 (Нижний парк): Экскурсия по парку фонтанов Петергофа.
Вы увидите дворцово-парковый ансамбль Петергофа, полюбуетесь самыми знаменитыми фонтанами и каскадами парка.
Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома.
У Вас будет возможность не только погулять по аллеям парка, но и полюбоваться панорамой Финского залива.
Программа после 14 октября 2024 года (Большой дворец): Экскурсия в Большой Императорский дворец.
Большой Петергофский дворец является своеобразным смысловым центром дворцово-паркового ансамбля.
Он поражает сиянием позолоты, роскошью декора и богатством дворцовых залов.
Дворец соединяет в единое целое Верхний сад и Нижний парк Петергофа и представляет собой законченное художественное произведение.
Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~ 6 часов (окончание ~ в 16:00).
Свободный день
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Карелия. Сортавала. Рускеальские водопады Ахвенкоски и парк Рускеала
Завтрак (самостоятельно заказать накануне вечером сухой паёк на ресепшен).
07:00 Отправление от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский просп., д. 10), в том числе для отелей «Москва», «Азимут» и «А Отель Фонтанка» (сбор за 30 минут до отправления в 07:30).
До места отправления на экскурсию Вы добираетесь самостоятельно.
Возможен заказ индивидуального трансфера от гостиницы до места отправления за доп. плату.
Трассовая экскурсия о Карелии.
Трассовая экскурсия по одной из красивейших трасс Ленинградской области и республики Карелия, рассказ о древней истории Карельского перешейка и его удивительной природе.
Крепость Корела (внешний осмотр) в Приозерске.
Приозерск – старинное карельское поселение, упомянутое в летописях как город Корела.
На рубеже XIII и XIV вв. новгородцами и корелами здесь была заложена крепость на острове реки Узерве (Вуоксы) для защиты северо-западных рубежей республики от шведов.
Вам представиться возможность осмотреть крепость и услышать увлекательный рассказ о непростых взаимоотношениях Великого Новгорода и Швеции, об узниках крепости: Иоанне IV Антоновиче – «императоре под запретом», о двух женах Е. Пугачева и их детях, о декабристе Вильгельме Кюхельбекере и многое др.
Город Сортавала. Небольшой осмотр города.
Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре ладожских шхер.
Этот город по праву может считаться и шведским, и финским, и российским. Часть городских районов располагается на прилегающих островах, так что получается типичный карельский пейзаж – скалистые фьорды вокруг голубовато-серых вод озера.
Вы познакомитесь с историей возникновения приграничного города, разнообразием архитектуры провинциальных улочек, памятниками «финского романтизма».
Обед в кафе города (по желанию, оплата на месте).
Рускеальские водопады Ахвенкоски.
Переезд к водопадам Ахвенкоски – каскаду из нескольких водопадов, расположенный на реке Тохмайоки.
Вода здесь замерзает довольно редко, только в сильные морозы, а над водопадом смонтированы подвесные веревочные мосты.
Особенно популярными эти водопады стали с начала 1970-х годов, после выхода на экраны фильма «А зори здесь тихие», которые как раз и снимали в этом удивительном месте.
Проход по экологической тропе приобретается по желанию за доп. плату.
Экскурсия по горному парку Рускеала.
Экскурсия по тропам истории горного парка Рускеала.
Жемчужиной этого парка является знаменитый Мраморный каньон.
Огромная чаша, вырубленная руками человека в массиве мраморного пласта, наполовину наполнена чистейшей водой изумрудного оттенка.
Она обрамлена пологими и отвесными скалами, возвышающимися высотой до 25 м над гладью озера.
Каньон, окруженный мраморными стенами, привлекает своей красотой в любое время года.
Добыча мрамора здесь велась в XVIII и XIX веках, именно отсюда доставляли мрамор для Мраморного и Мариинского дворцов, Исаакиевского собора.
Во время экскурсии Вам не только расскажут историю этого места, но и предоставят полную информацию о том, чем можно заняться в парке в свободное время после экскурсии.
Свободное время на территории горного парка (активные развлечения в парке за доп. плату).
Выезд из горного парка Рускеала.
Вы можете завершить вашу экскурсию в парке увлекательным путешествием на ретропоезде (по желанию, советуем заранее приобретать электронные билеты на официальном сайте РЖД).
На сегодняшний день, это единственный в России ежедневный поезд на паровозной тяге, интерьер которого выполнен в стиле «Николаевского экспресса».
Поезд прибывает в город Сортавалу, где Вас уже заберет наш автобус до Санкт-Петербурга.
Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства в городе Лахденпохья.
На пути в Санкт-Петербург автобус сделает остановку в городе Лахденпохья, чтобы Вы смогли познакомиться с главными гастрономическими достопримечательностями Карелии – рыбой и дарами леса.
Экологически чистые и вкусные продукты с фермерского хозяйства Карелии станут прекрасным подарком для Ваших родных и близких.
Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~17 часов.
Свободный день. Завершение тура
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Свободный день.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Москва****
|стандартный
|08.01.2025
|12.01.2025
|19330
|17730
|17590
|19190
|27690
|15.01.2025
|16.03.2025
|18640
|16990
|17040
|18640
|26320
Доплата за иностранного туриста составит 1300 руб.
Варианты проживания
А Отель Фонтанка**
Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».
В отеле нет номеров дабл, только номера с раздельными кроватями. Одно-, двухместные номера эконом-класса без ремонта с удобствами.
Стандарт: одно-, двухместные номера эконом-класса без ремонта с удобствами. В каждом номере: раздельные кровати, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), небольшой телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к сети Интернет Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).
Супериор: одно-, двухместные комфортные номера со всеми удобствами. В каждом номере: одна или две односпальные кровати, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).
Супериор с БК: одно-, двухместные комфортные номера со всеми удобствами. В каждом номере: двуспальная кровать, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).
В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.
Азимут Отель Санкт-Петербург***
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.
Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.
Москва***
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Завтраки со второго дня тура
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки оплачивается непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
- Доплата за иностранного туриста 1300 руб
- Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.