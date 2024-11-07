4 день

Карелия. Сортавала. Рускеальские водопады Ахвенкоски и парк Рускеала

Завтрак (самостоятельно заказать накануне вечером сухой паёк на ресепшен).

07:00 Отправление от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский просп., д. 10), в том числе для отелей «Москва», «Азимут» и «А Отель Фонтанка» (сбор за 30 минут до отправления в 07:30).

До места отправления на экскурсию Вы добираетесь самостоятельно.

Возможен заказ индивидуального трансфера от гостиницы до места отправления за доп. плату.

Трассовая экскурсия о Карелии.

Трассовая экскурсия по одной из красивейших трасс Ленинградской области и республики Карелия, рассказ о древней истории Карельского перешейка и его удивительной природе.

Крепость Корела (внешний осмотр) в Приозерске.

Приозерск – старинное карельское поселение, упомянутое в летописях как город Корела.

На рубеже XIII и XIV вв. новгородцами и корелами здесь была заложена крепость на острове реки Узерве (Вуоксы) для защиты северо-западных рубежей республики от шведов.

Вам представиться возможность осмотреть крепость и услышать увлекательный рассказ о непростых взаимоотношениях Великого Новгорода и Швеции, об узниках крепости: Иоанне IV Антоновиче – «императоре под запретом», о двух женах Е. Пугачева и их детях, о декабристе Вильгельме Кюхельбекере и многое др.

Город Сортавала. Небольшой осмотр города.

Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре ладожских шхер.

Этот город по праву может считаться и шведским, и финским, и российским. Часть городских районов располагается на прилегающих островах, так что получается типичный карельский пейзаж – скалистые фьорды вокруг голубовато-серых вод озера.

Вы познакомитесь с историей возникновения приграничного города, разнообразием архитектуры провинциальных улочек, памятниками «финского романтизма».

Обед в кафе города (по желанию, оплата на месте).

Рускеальские водопады Ахвенкоски.

Переезд к водопадам Ахвенкоски – каскаду из нескольких водопадов, расположенный на реке Тохмайоки.

Вода здесь замерзает довольно редко, только в сильные морозы, а над водопадом смонтированы подвесные веревочные мосты.

Особенно популярными эти водопады стали с начала 1970-х годов, после выхода на экраны фильма «А зори здесь тихие», которые как раз и снимали в этом удивительном месте.

Проход по экологической тропе приобретается по желанию за доп. плату.

Экскурсия по горному парку Рускеала.

Экскурсия по тропам истории горного парка Рускеала.

Жемчужиной этого парка является знаменитый Мраморный каньон.

Огромная чаша, вырубленная руками человека в массиве мраморного пласта, наполовину наполнена чистейшей водой изумрудного оттенка.

Она обрамлена пологими и отвесными скалами, возвышающимися высотой до 25 м над гладью озера.

Каньон, окруженный мраморными стенами, привлекает своей красотой в любое время года.

Добыча мрамора здесь велась в XVIII и XIX веках, именно отсюда доставляли мрамор для Мраморного и Мариинского дворцов, Исаакиевского собора.

Во время экскурсии Вам не только расскажут историю этого места, но и предоставят полную информацию о том, чем можно заняться в парке в свободное время после экскурсии.

Свободное время на территории горного парка (активные развлечения в парке за доп. плату).

Выезд из горного парка Рускеала.

Вы можете завершить вашу экскурсию в парке увлекательным путешествием на ретропоезде (по желанию, советуем заранее приобретать электронные билеты на официальном сайте РЖД).

На сегодняшний день, это единственный в России ежедневный поезд на паровозной тяге, интерьер которого выполнен в стиле «Николаевского экспресса».

Поезд прибывает в город Сортавалу, где Вас уже заберет наш автобус до Санкт-Петербурга.

Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства в городе Лахденпохья.

На пути в Санкт-Петербург автобус сделает остановку в городе Лахденпохья, чтобы Вы смогли познакомиться с главными гастрономическими достопримечательностями Карелии – рыбой и дарами леса.

Экологически чистые и вкусные продукты с фермерского хозяйства Карелии станут прекрасным подарком для Ваших родных и близких.

Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».

Продолжительность программы: ~17 часов.