1 день

Автобусная экскурсия "Зимние праздники" и "Петровская Акватория"

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (дополнительная оплата).

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке). Групповой трансфер.

11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер.

Встреча с гидом, табличка с названием тура.

12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Адмиралтейская»

12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка»

13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер на программу.

13:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Порт Комфорт Лиговский», «Парк Инн Невский», «Новотель».

Автобусная экскурсия «Зимние праздники». Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.

Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией – новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января, и кто был главным героем этого торжества. В конце вас ждёт небольшой подарок.

Продолжение автобусной экскурсии.

Трансфер по гостиницам 18:00-18:30 Свободное время.

Дополнительно (заказывать заранее): Праздничный новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять).

В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания. Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память.

Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города. Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений. (2400 руб. Взр.; 2100 руб. шк., ст., пенс., детям 5-6 ти лет бесплатно)