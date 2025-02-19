Описание тура
Организационные детали
Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия.
За несколько дней до начала тура вы получите ФИО и телефон вашего гида, точное время и место встречи в первый день.
Проживание. В гостинице «Россия» 3* в стандартных 1-, 2-местных номерах (раздельные кровати, санузел в номере). Возможно повышение категории номера или уровня отеля (за доплату), а также размещение третьего человека в номере на дополнительном месте.
*Фото гостиницы взяты с сайта rossiya-hotel.ru
Питание. Включены завтраки по системе «шведский стол». Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Туристический автобус с кондиционером.
Дети. С 5 лет. Для детей до 16 лет есть скидки.
Программа тура по дням
Знакомство с Санкт-Петербургом и музей «Фаберже»
В 12:00 автобус отъезжает на экскурсию от гостиницы «Россия». Сделает остановку в 12:40 у отеля «Москва» (можно присоединиться здесь), а также в 13:00 у Московского вокзала (по предварительной заявке). Заселение в гостиницу после экскурсии.
На обзорной автобусной экскурсии вы познакомитесь с дворцами Санкт-Петербурга. Узнаете об их владельцах и рассмотрите детали в архитектуре. Продолжим в музее «Фаберже». В Шуваловском дворце спрятана настоящая сокровищница, не имеющая аналогов во всём мире. Здесь собрана уникальная коллекция, в числе которой знаменитые императорские пасхальные яйца, ювелирные украшения, предметы интерьера и полотна великих творцов.
Экскурсия завершится в 16:45. Вы можете остаться в музее до 20:45 (в таком случае трансфер в гостиницу самостоятельный).
Большой дворец Петергофа
Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия» в 11:00.
Сегодня отправимся в Петергоф. Проедем по Петергофской дороге, объединяющей императорские резиденции, роскошные усадьбы, сады и парки. Посетим изысканный Большой дворец — вы прогуляетесь по его залам, рассмотрите шедевры и узнаете о жизни российских правителей.
Возвращение в отель до 17:00.
Главное в городе и посещение Петропавловской крепости
Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия» в 12:00.
На автобусной экскурсии по одному из красивейших городов мира вы увидите главные достопримечательности, в числе которых Адмиралтейство и Исаакиевский собор. Рассмотрите детали в архитектуре, полюбуетесь Невой, её каналами и изящными мостами. Затем прогуляетесь по территории Петропавловской крепости и зайдёте в собор Святых Павла и Петра. Узнаете о сохранившихся и прочно вошедших в нашу жизнь петровских традициях, как отразилось стремление царя создать идеальный город.
Возвращение в отель до 19:00.
Царское село
Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия» в 10:45.
Сегодня вы отправитесь в любимую летнюю резиденцию Екатерины II. Музей-заповедник «Царское Село» находится в пригороде Санкт-Петербурга — в Пушкине. Это то место, где можно почувствовать себя знатной особой, вальяжно прогуливаясь по дорожкам Екатерининского парка и любуясь фасадом роскошного дворца. Вы пройдётесь по его залам с высокими потолками и богатым декором и заглянете в Янтарную комнату.
После экскурсии у вас будет 2,5 часа свободного времени. За доплату вы сможете посетить соседний Павловск, где находится дворцово-парковый ансамбль 18-19 вв. Он же — резиденция Павла I.
Возвращение в отель до 17:00.
Дворцы, соборы, театры и величайший музей Санкт-Петербурга
После завтрака необходимо освободить номера. Встреча с гидом в 10:00.
Далее вы отправитесь на автобусную экскурсию по роскошным дворцам и величественным соборам Санкт-Петербурга. Узнаете о театрах, где выступали знаменитые артисты, прогуляетесь по Дворцовой площади. Посетите известный на весь мир Эрмитаж, расположенный в Зимнем дворце.
В 16:00 экскурсионная программа завершится. Трансфер до Московского вокзала.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местный номер стандарт (за одного)
|19 650 ₽
|1-местный номер стандарт
|24 550 ₽
|2-местный номер комфорт (за одного)
|20 500 ₽
|1-местный номер комфорт
|27 300 ₽
|2-местный номер бизнес (за одного)
|19 700 ₽
|1-местный номер бизнес
|24 300 ₽
|Без проживание (только трансфер и экскурсии)
|13 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице 3
- Завтраки
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное сопровождение
- Входные билеты на объекты по программе
- Радиооборудование (наушники)
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно в ваш город
- Остальное питание
- Трансфер из/в аэропорт
- Размещение в другом отеле - по запросу
- Повышение категории номера (бизнес/комфорт) - по запросу
- Дополнительные экскурсии (по желанию)
- Размещение третьего человека в 2-местном номере на дополнительном месте - 18 300 ₽ за тур
- Стоимость зависит от выбранного номера и дат:
- За 1-местный номер варьируется от 23 500 ₽ до 27 700 ₽
- За 2-местный номер (за одного человека) - от 18 700 ₽ до 20 700 ₽
- Точную стоимость на конкретные даты уточняйте у организатора
- Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее чем за 14 дней до начала вашего путешествия