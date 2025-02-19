Сокровища Санкт-Петербурга и области: знаменитые музеи, 5 дворцов и соборы

Побывать в царских резиденциях, увидеть яйца Фаберже и богатства Эрмитажа и рассмотреть архитектуру
Приглашаем окунуться в роскошную атмосферу Санкт-Петербурга — вы пройдётесь по залам Большого и Екатерининского дворцов, увидите бесценные экспонаты Эрмитажа и уникальные коллекции в музее «Фаберже». Побываете в знаменитой Янтарной комнате
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и рассмотрите подлинные предметы интерьера. Также погрузитесь в нюансы архитектуры величественных Исаакиевского и Казанского соборов. Прогуляетесь по Дворцовой площади, Царскому Селу и Петергофу.

Узнаете об истории города, владельцах особняков, декоративно-прикладном искусстве 19-20 веков и посетите главный храм, где нашли свой последний покой почти все российские императоры.

Сокровища Санкт-Петербурга и области: знаменитые музеи, 5 дворцов и соборы
Сокровища Санкт-Петербурга и области: знаменитые музеи, 5 дворцов и соборы
Сокровища Санкт-Петербурга и области: знаменитые музеи, 5 дворцов и соборы
Ближайшие даты:
19
фев26
фев5
мар12
мар19
мар26
мар2
апр
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия.

За несколько дней до начала тура вы получите ФИО и телефон вашего гида, точное время и место встречи в первый день.

Проживание. В гостинице «Россия» 3* в стандартных 1-, 2-местных номерах (раздельные кровати, санузел в номере). Возможно повышение категории номера или уровня отеля (за доплату), а также размещение третьего человека в номере на дополнительном месте.

*Фото гостиницы взяты с сайта rossiya-hotel.ru

Питание. Включены завтраки по системе «шведский стол». Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Туристический автобус с кондиционером.

Дети. С 5 лет. Для детей до 16 лет есть скидки.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Санкт-Петербургом и музей «Фаберже»

В 12:00 автобус отъезжает на экскурсию от гостиницы «Россия». Сделает остановку в 12:40 у отеля «Москва» (можно присоединиться здесь), а также в 13:00 у Московского вокзала (по предварительной заявке). Заселение в гостиницу после экскурсии.

На обзорной автобусной экскурсии вы познакомитесь с дворцами Санкт-Петербурга. Узнаете об их владельцах и рассмотрите детали в архитектуре. Продолжим в музее «Фаберже». В Шуваловском дворце спрятана настоящая сокровищница, не имеющая аналогов во всём мире. Здесь собрана уникальная коллекция, в числе которой знаменитые императорские пасхальные яйца, ювелирные украшения, предметы интерьера и полотна великих творцов.

Экскурсия завершится в 16:45. Вы можете остаться в музее до 20:45 (в таком случае трансфер в гостиницу самостоятельный).

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2 день

Большой дворец Петергофа

Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия» в 11:00.

Сегодня отправимся в Петергоф. Проедем по Петергофской дороге, объединяющей императорские резиденции, роскошные усадьбы, сады и парки. Посетим изысканный Большой дворец — вы прогуляетесь по его залам, рассмотрите шедевры и узнаете о жизни российских правителей.

Возвращение в отель до 17:00.

Большой дворец ПетергофаБольшой дворец ПетергофаБольшой дворец ПетергофаБольшой дворец ПетергофаБольшой дворец ПетергофаБольшой дворец Петергофа
3 день

Главное в городе и посещение Петропавловской крепости

Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия» в 12:00.

На автобусной экскурсии по одному из красивейших городов мира вы увидите главные достопримечательности, в числе которых Адмиралтейство и Исаакиевский собор. Рассмотрите детали в архитектуре, полюбуетесь Невой, её каналами и изящными мостами. Затем прогуляетесь по территории Петропавловской крепости и зайдёте в собор Святых Павла и Петра. Узнаете о сохранившихся и прочно вошедших в нашу жизнь петровских традициях, как отразилось стремление царя создать идеальный город.

Возвращение в отель до 19:00.

Главное в городе и посещение Петропавловской крепостиГлавное в городе и посещение Петропавловской крепостиГлавное в городе и посещение Петропавловской крепостиГлавное в городе и посещение Петропавловской крепостиГлавное в городе и посещение Петропавловской крепостиГлавное в городе и посещение Петропавловской крепости
4 день

Царское село

Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия» в 10:45.

Сегодня вы отправитесь в любимую летнюю резиденцию Екатерины II. Музей-заповедник «Царское Село» находится в пригороде Санкт-Петербурга — в Пушкине. Это то место, где можно почувствовать себя знатной особой, вальяжно прогуливаясь по дорожкам Екатерининского парка и любуясь фасадом роскошного дворца. Вы пройдётесь по его залам с высокими потолками и богатым декором и заглянете в Янтарную комнату.

После экскурсии у вас будет 2,5 часа свободного времени. За доплату вы сможете посетить соседний Павловск, где находится дворцово-парковый ансамбль 18-19 вв. Он же — резиденция Павла I.

Возвращение в отель до 17:00.

Царское селоЦарское селоЦарское селоЦарское селоЦарское селоЦарское селоЦарское село
5 день

Дворцы, соборы, театры и величайший музей Санкт-Петербурга

После завтрака необходимо освободить номера. Встреча с гидом в 10:00.

Далее вы отправитесь на автобусную экскурсию по роскошным дворцам и величественным соборам Санкт-Петербурга. Узнаете о театрах, где выступали знаменитые артисты, прогуляетесь по Дворцовой площади. Посетите известный на весь мир Эрмитаж, расположенный в Зимнем дворце.

В 16:00 экскурсионная программа завершится. Трансфер до Московского вокзала.

Дворцы, соборы, театры и величайший музей Санкт-ПетербургаДворцы, соборы, театры и величайший музей Санкт-ПетербургаДворцы, соборы, театры и величайший музей Санкт-ПетербургаДворцы, соборы, театры и величайший музей Санкт-ПетербургаДворцы, соборы, театры и величайший музей Санкт-ПетербургаДворцы, соборы, театры и величайший музей Санкт-ПетербургаДворцы, соборы, театры и величайший музей Санкт-ПетербургаДворцы, соборы, театры и величайший музей Санкт-ПетербургаДворцы, соборы, театры и величайший музей Санкт-ПетербургаДворцы, соборы, театры и величайший музей Санкт-ПетербургаДворцы, соборы, театры и величайший музей Санкт-ПетербургаДворцы, соборы, театры и величайший музей Санкт-Петербурга

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местный номер стандарт (за одного)19 650 ₽
1-местный номер стандарт24 550 ₽
2-местный номер комфорт (за одного)20 500 ₽
1-местный номер комфорт27 300 ₽
2-местный номер бизнес (за одного)19 700 ₽
1-местный номер бизнес24 300 ₽
Без проживание (только трансфер и экскурсии)13 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице 3
  • Завтраки
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное сопровождение
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Радиооборудование (наушники)
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Размещение в другом отеле - по запросу
  • Повышение категории номера (бизнес/комфорт) - по запросу
  • Дополнительные экскурсии (по желанию)
  • Размещение третьего человека в 2-местном номере на дополнительном месте - 18 300 ₽ за тур
  • Стоимость зависит от выбранного номера и дат:
  • За 1-местный номер варьируется от 23 500 ₽ до 27 700 ₽
  • За 2-местный номер (за одного человека) - от 18 700 ₽ до 20 700 ₽
  • Точную стоимость на конкретные даты уточняйте у организатора
  • Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее чем за 14 дней до начала вашего путешествия
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Санкт-Петербург, гостиница «Россия», отъезд на экскурсию в 12:00 / Московский вокзал, 13:00
Завершение: Г. Санкт-Петербург, Московский вокзал, 16:00-17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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