Приглашаем окунуться в роскошную атмосферу Санкт-Петербурга — вы пройдётесь по залам Большого и Екатерининского дворцов, увидите бесценные экспонаты Эрмитажа и уникальные коллекции в музее «Фаберже». Побываете в знаменитой Янтарной комнате

и рассмотрите подлинные предметы интерьера. Также погрузитесь в нюансы архитектуры величественных Исаакиевского и Казанского соборов. Прогуляетесь по Дворцовой площади, Царскому Селу и Петергофу. Узнаете об истории города, владельцах особняков, декоративно-прикладном искусстве 19-20 веков и посетите главный храм, где нашли свой последний покой почти все российские императоры.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Организационные детали

Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия.

За несколько дней до начала тура вы получите ФИО и телефон вашего гида, точное время и место встречи в первый день.