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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия «Топ-3 площади. Дворцовая. Сенатская. Исаакиевская» и Эрмитаж
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Важная информация:
- туристы, проживающие в отелях «Азимут Отель», «Катарина Гранд Палас» и «Холидей Инн Московские Ворота» отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в отеле «А-Отель Фонтанка» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут Отель» (рядом стоящий корпус).
С 9:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусно-пешеходная экскурсия «Топ-3 площади. Дворцовая. Сенатская. Исаакиевская».
На этой экскурсии во всем своем сиянии и блеске перед Вами предстанут знаменитые архитектурные ансамбли трёх главных парадных площадей Петербурга – Дворцовой, Сенатской и Исаакиевской. Вы узнаете петербургские легенды, связанные с этими местами, полюбуетесь великолепными открыточными видами города и увидите «жемчужины» петербургской архитектуры – Зимний дворец, Александровскую колонну, Адмиралтейство, Исаакиевский собор, Медный всадник и многое другое.
Экскурсия в Эрмитаж.
Эрмитаж – один из крупнейших художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.
Новогоднее поздравление от Деда Мороза с угощением и подарками!
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~6 часов (окончание в ~19:30).
Предлагаем за дополнительную плату (приобретаются заранее):
- праздничный Новогодний ужин;
- ночная новогодняя автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу (см. раздел «Важно знать»).
Экскурсия «Магия старинных кварталов», Юсуповский дворец и прогулка по о. Новая Голландия
Завтрак в гостинице.
12:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов».
История многих знаменитых династий России неразрывно связана с Санкт-Петербургом. Шереметевы и Строгановы, Шуваловы и Бестужевы, Воронцовы и Волконские, Трубецкие и Голицыны, Пушкины, Демидовы и многие другие не только внесли огромный вклад в развитие России, но и оставили многочисленные дворцы, храмы, памятники, которые и формируют исторический облик и ауру нашего города.
Во время экскурсии Вы побываете в одном из самых роскошных дворцов Санкт-Петербурга – дворце князей Юсуповых на набережной реки Мойки.
Экскурсия в Юсуповский дворец (парадные залы, жилые покои князя и экспозиция «Убийство Г. Распутина»).
Юсуповский дворец – один из редких особняков, где уцелели не только парадные залы, но и личные покои хозяев. В облике дворца отразились как восточное происхождение владельцев, так и тонкий вкус, и неограниченные финансовые возможности.
Помимо парадных залов, в которых Юсуповы устраивали свои ежегодные балы, вы побываете в музыкальной гостиной, гостиной Генриха II, кабинете князя с библиотекой, Мавританской гостиной, а также на экспозиции «Убийство Распутина», где реконструированы события последних часов жизни одного из самых загадочных персонажей российской истории.
Прогулка по о. Новая Голландия.
Вы окажетесь в новом красивом общественном пространстве в центре города, где царит новогодняя атмосфера. Во время праздников здесь невероятно красиво. Вы загляните на Новогоднюю ярмарку, где можно прикупить необычные сувениры. Здесь можно вкусно покушать в небольших фудкортах, а также в дорогих ресторанах. На острове проходят тематические мероприятия для взрослых и детей, а также работает каток, билеты на который лучше приобретать заранее.
Место окончания программы: о. Новая Голландия (ближайшая ст. метро «Сенная», «Садовая», «Спасская»).
Продолжительность программы: ~4 часа.
Петергоф и Большой Императорский дворец
Завтрак в гостинице.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф «Дворцы и усадьбы взморья».
Петергоф – один из красивейших пригородов Санкт-Петербурга, где в начале XVIII века появилась первая парадная загородная резиденция. Петр I называл ее «мой приморский парадиз».
Экскурсия в Большой Императорский дворец.
Величественный, роскошный, изысканный дворец является центром всего Петергофского ансамбля. Именно в нем принимались важные для страны решения, устраивались балы, маскарады, праздники и приемы именитых гостей.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~5.5 часов.
Царское Село, Екатерининский дворец и парк
Завтрак в гостинице.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции».
Царское Село – парадная летняя резиденция российских императоров, один из красивейших дворцово-парковых ансамблей Европы. В этом живописном месте российские государи жили в теплое время года, и тогда здесь устраивались официальные приемы, роскошные балы и увеселительные придворные мероприятия.
Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.
Екатерининский дворец изначально создавался архитектором Ф. Б. Растрелли как место официальных приемов русской знати и иностранных дипломатов. Протянувшаяся почти на 300 метров анфилада комнат и парадных залов, обильно украшенная затейливой резьбой и позолотой, безусловно, не оставит Вас равнодушными. А «изюминкой» дворца служит знаменитая Янтарная комната.
Прогулка по Екатерининскому парку.
После экскурсии по дворцу у вас будет час свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец. Его украшают изысканные павильоны и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~6 часов.
Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» и дворец великого князя Владимира Александровича
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.
09:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Завершающий день нашей программы не менее насыщенный и яркий. Мы вам приготовили сюрприз – посещение дворца, который был построен для любимого брата императора Александра III великого князя Владимира Александровича. Его интерьеры сохранились до наших дней без значительных изменений.
Экскурсия во дворец великого князя Владимира Александровича.
«Малый императорский двор» – так до революции называли этот дворец, один из самых известных великокняжеских дворцов города. Он был построен в модном тогда стиле эклектика. Здесь, в залах, украшенных богатейшими коллекциями предметов искусства, буквально «кипела» светская жизнь: устраивали балы, литературные и музыкальные вечера.
Впоследствии во дворце разместился Дом учёных.
Во время экскурсии вы сможете, погрузившись в атмосферу величия и роскоши, так характерную для имперских времён, полюбоваться великолепными интерьерами и услышать рассказ о судьбах его обитателей.
Место окончания программы: Московский вокзал (ближайшая ст. метро «Площадь Восстания»).
Продолжительность программы: ~3 часа (окончание ~ в 12:30).
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
Московские ворота 4*
|А-Отель Фонтанка 3*
|Стандартный с БК*
|Стандартный
|3-местный стандартный
|Стандартный
|Супериор
|Двухместное
21290
|21290
|19340
|19340
|20450
|Одноместное
27950
|27950
|-
|24890
|27120
|Третий в номере
|16840
|-
|17120
|-
|-
|Двухместное (ребенок до 14 лет)
19590
|19590
|17640
|17640
|18750
|Третий в номере (ребенок до 14 лет)
|15140
|-
|15140
|-
|-
*Стандартный с БК – двухместный номер с двуспальной кроватью.
Варианты проживания
«А-Отель Фонтанка» 3
Отель расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».
В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.
В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал.
Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.
«Московские Ворота» 4
Отель «Московские Ворота» замечательно подходит как для туристов, приехавших познакомиться с достопримечательностями северной столицы, так и для деловых людей.
Отель удобно расположен в центральной части города, на Московском проспекте, в двух шагах от станции метро «Московские Ворота». До аэропорта Пулково – 10 км., до Московского вокзала – всего 5 км. Эрмитаж и другие главные достопримечательности находятся от отеля всего в нескольких минутах езды.
Номерной фонд отеля состоит из 557 просторных, комфортабельных номеров, с современным дизайном, четырех категорий: Стандарт, Улучшенный, Полулюкс, Люкс. Во всех номерах Вы найдете все необходимое для комфортного проживания: большой встроенный сейф, минибар, WiFi, гладильное оборудование, телефон, кондиционер, фен, спутниковое телевидение.
Отель «Московские Ворота» предлагает большой выбор ресторанов и баров: ресторан Милано, стейк-хаус "Корова бар", Café-to-go и Лаунж-бар.
На территории гостиничного комплекса находятся также превосходный продуктовый супермаркет с весьма широким ассортиментом, автоматизированный подземный паркинг, превосходно оборудованные бизнес-центр и тренажерный зал, изысканный салон красоты и даже детский уголок.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Завтраки со второго дня тура
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту (от 1700 руб. /машина)
- Доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию)
- Обеды и ужины (самостоятельно)
- Ночная новогодняя экскурсия (см. раздел «Важно знать»)
- Новогодний банкет
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться программа тура?
Какой транспорт в туре?
Транспорт представляется накануне тура, но он всегда хорошего качества. Рассадка свободная.
Какая программа и стоимость у ночной новогодней экскурсии?
- Время начала: 22:00
- Продолжительность: 5 ч. 30 м.
- Место отправления: гостиница «Октябрьская» (в холле) Лиговский проспект, д. 10.
- Место окончания: гостиница «Октябрьская».
Описание экскурсии:
Новый год – это праздник, которые с нетерпением ждут и взрослые и дети. Каждый раз мы задумываемся о том, как провести Новогоднюю ночь. Хочется сделать это весело и необычно, так, чтобы воспоминания грели душу весь последующий год, а красочные фотографии напоминали об этом событии. Предлагаем Вам встретить Новый 2024 год, отправившись в путешествие на автобусе по ночному Санкт-Петербургу.
Вы увидите Северную столицу, сверкающую в огнях праздничной иллюминации. Фонари Невского проспекта, главной улицы города, выглядят как роскошные канделябры, а праздничные световые растяжки создают ощущение волшебного сада, который хочется запечатлеть во всех ракурсах.
Вы узнаете, как отмечали Новый Год в Санкт-Петербурге, начиная со времен императора Петра I. Вы побываете на Стрелке Васильевского острова, где переливается разноцветными огнями одна из самых красивых елок. Загадаете заветные желания у самых-самых петербургских «чародеев» - загадочных Сфинксов и веселого Чижика-Пыжика.
Для того чтобы в Новом Году все складывалось благополучно, надо хорошо проводить уходящий год. И мы эту традицию обязательно поддержим: мы проводим старый год на еще одной красивейшей площади – Исаакиевской, а Новый 2024 Год мы встретим с шампанским. Ведь каждому участнику программы будет предложено шампанское и угощение!
Какие достопримечательности Вы увидите:
- Невский проспект;
- Исаакиевская площадь;
- Сенатская площадь;
- Памятник Петру I «Медный всадник»;
- Стрелка Васильевского острова;
- Сфинксы;
- 6-7 Линии В. О.;
- Дворцовая площадь;
- Марсово поле.
Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:
Исаакиевская площадь, Биржевая площадь, площадь Островского (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).
Стоимость экскурсии:
- Взрослый – 2490 руб.
- Льготный* – 2390 руб.
- Школьник (7-17 лет) – 1790 руб.
- Дошкольник – 1590 руб.
*Льготная категория РФ: пенсионеры с 60 лет, студенты (18-22 лет) (при наличии соответствующих документов).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведем с ними разъяснительную беседу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.