Описание тура
Организационные детали
После внесения предоплаты на сайте (15%) необходимо перевести напрямую организатору ещё 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее чем за 14 дней до начала вашего путешествия.
Программа тура по дням
Торжок и переезд в Санкт-Петербург
Вы можете присоединиться в Электростали, Ногинске и Балашихе. Затем — сбор у метро «ВДНХ» и отправление по трассе М-11. По предварительной договорённости будет возможна посадка в Солнечногорске, Клину и Твери.
Первой остановкой станет Торжок — один из старейших городов Тверской области. Он известен своими архитектурными памятниками и пожарскими котлетами, созданными в 19 веке в местной гостинице. Вы посетите обзорную экскурсию по городу, а затем пообедаете в ресторане, где подают котлеты по оригинальному рецепту 1853 года.
После обеда продолжим путь в Санкт-Петербург. По прибытии — размещение в отеле и свободное время.
Петергоф и Кронштадт
Сегодня отправимся в Петергоф с путевой экскурсией по Петергофской дороге. Вы посетите Нижний парк — главный фонтанный ансамбль, спроектированный по французскому образцу. Планировка парка и 150 фонтанов создают уникальный архитектурно-ландшафтный комплекс. После прогулки — обед в кафе.
Вторая часть дня будет посвящена Кронштадту. По подводному тоннелю вы попадёте в крепость на острове Котлин, основанную в 18 веке, и узнаете об истории города, осмотрите Никольский Морской собор и ключевые городские объекты.
Возвращение в Санкт-Петербург. По желанию можно будет оплатить экскурсии на катере по рекам и каналам или ночную прогулку с разведением мостов — обе программы проходят при наборе минимальной группы и оплачиваются на месте.
Свободный день или поездка в Карелию
День будет свободным. Желающие смогут заранее забронировать экскурсию в горный парк «Рускеала» — один из самых живописных уголков Карелии. Программа включает переезды через Приозерск с крепостью Корела, Сортавалу и водопады Ахвенкоски. Вы посетите мраморный каньон, а по пути заглянете в фирменный магазин форелевого хозяйства.
Отправление — от пл. Восстания в 7:00. Возвращение — к 23:30.
Вклад Строгановых и возвращение в Москву
После завтрака вы освободите номера и отправитесь на тематическую экскурсию, посвящённую вкладу рода Строгановых в историю России. Посетим Строгановский дворец, построенный по проекту Франческо Растрелли, и Казанский собор, возведённый архитектором Воронихиным — крепостным графа Строганова.
После экскурсионной части — обед в кафе. В 15:00 начнётся обратный путь в Москву по трассе М-11. Прибытие к метро «ВДНХ» ожидается около полуночи.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местный номер (за одного)
|27 700 ₽
|1-местный номер
|32 300 ₽
|Третий человек на доп. месте
|27 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака и 3 обеда
- Все переезды по программе, включая трансфер из/в Москву на автобусе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Билеты до точки старта и обратно в ваш город
- Остальное питание
- Дополнительные экскурсии (ночная с разведением мостов, по рекам и каналам)
