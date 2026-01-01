Вы можете присоединиться в Электростали, Ногинске и Балашихе. Затем — сбор у метро «ВДНХ» и отправление по трассе М-11. По предварительной договорённости будет возможна посадка в Солнечногорске, Клину и Твери.

Первой остановкой станет Торжок — один из старейших городов Тверской области. Он известен своими архитектурными памятниками и пожарскими котлетами, созданными в 19 веке в местной гостинице. Вы посетите обзорную экскурсию по городу, а затем пообедаете в ресторане, где подают котлеты по оригинальному рецепту 1853 года.

После обеда продолжим путь в Санкт-Петербург. По прибытии — размещение в отеле и свободное время.