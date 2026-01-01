Мои заказы

В Петербург из Москвы с заездом в Торжок: автобусный тур на майские праздники

Погулять по Нижнему парку в Петергофе, посетить Кронштадт и узнать о вкладе Строгановых
Отправимся в Санкт-Петербург из Москвы на комфортабельном автобусе быстро и без ночных переездов.

А по пути успеем заехать в Торжок — один из старейших городов Тверской области, где посетим ресторан, в
котором подают пожарские котлеты по оригинальному рецепту 1853 года.

Вы побываете в Петергофе и прогуляетесь по Нижнему парку, рассматривая дворцы и главный фонтанный ансамбль.

По подводному тоннелю попадём в крепость на острове Котлин, осмотрим Морской собор в Кронштадте и ключевые объекты.

А ещё вы узнаете о вкладе Строгановых в историю России, рассмотрите Казанский собор и сможете на один день съездить в Карелию.

Описание тура

Организационные детали

После внесения предоплаты на сайте (15%) необходимо перевести напрямую организатору ещё 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее чем за 14 дней до начала вашего путешествия.

Программа тура по дням

1 день

Торжок и переезд в Санкт-Петербург

Вы можете присоединиться в Электростали, Ногинске и Балашихе. Затем — сбор у метро «ВДНХ» и отправление по трассе М-11. По предварительной договорённости будет возможна посадка в Солнечногорске, Клину и Твери.

Первой остановкой станет Торжок — один из старейших городов Тверской области. Он известен своими архитектурными памятниками и пожарскими котлетами, созданными в 19 веке в местной гостинице. Вы посетите обзорную экскурсию по городу, а затем пообедаете в ресторане, где подают котлеты по оригинальному рецепту 1853 года.

После обеда продолжим путь в Санкт-Петербург. По прибытии — размещение в отеле и свободное время.

2 день

Петергоф и Кронштадт

Сегодня отправимся в Петергоф с путевой экскурсией по Петергофской дороге. Вы посетите Нижний парк — главный фонтанный ансамбль, спроектированный по французскому образцу. Планировка парка и 150 фонтанов создают уникальный архитектурно-ландшафтный комплекс. После прогулки — обед в кафе.

Вторая часть дня будет посвящена Кронштадту. По подводному тоннелю вы попадёте в крепость на острове Котлин, основанную в 18 веке, и узнаете об истории города, осмотрите Никольский Морской собор и ключевые городские объекты.

Возвращение в Санкт-Петербург. По желанию можно будет оплатить экскурсии на катере по рекам и каналам или ночную прогулку с разведением мостов — обе программы проходят при наборе минимальной группы и оплачиваются на месте.

3 день

Свободный день или поездка в Карелию

День будет свободным. Желающие смогут заранее забронировать экскурсию в горный парк «Рускеала» — один из самых живописных уголков Карелии. Программа включает переезды через Приозерск с крепостью Корела, Сортавалу и водопады Ахвенкоски. Вы посетите мраморный каньон, а по пути заглянете в фирменный магазин форелевого хозяйства.

Отправление — от пл. Восстания в 7:00. Возвращение — к 23:30.

4 день

Вклад Строгановых и возвращение в Москву

После завтрака вы освободите номера и отправитесь на тематическую экскурсию, посвящённую вкладу рода Строгановых в историю России. Посетим Строгановский дворец, построенный по проекту Франческо Растрелли, и Казанский собор, возведённый архитектором Воронихиным — крепостным графа Строганова.

После экскурсионной части — обед в кафе. В 15:00 начнётся обратный путь в Москву по трассе М-11. Прибытие к метро «ВДНХ» ожидается около полуночи.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местный номер (за одного)27 700 ₽
1-местный номер32 300 ₽
Третий человек на доп. месте27 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака и 3 обеда
  • Все переезды по программе, включая трансфер из/в Москву на автобусе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Билеты до точки старта и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Дополнительные экскурсии (ночная с разведением мостов, по рекам и каналам)
  • После внесения предоплаты на сайте (15%) необходимо перевести напрямую организатору ещё 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее чем за 14 дней до начала вашего путешествия
Где начинаем и завершаем?
Начало: Электросталь 5:00, Москва 6:30 (метро «ВДНХ»), Солнечногорск 8:00, Клин 8:30, Тверь 10:00
Завершение: Москва (метро «ВДНХ»), прибытие ближе к ночи
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александра
Александра — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 132 туристов
Мы организуем путешествия в Санкт-Петербург и по России с 2000 года. Состоим в Ассоциации международного сотрудничества в туризме, являемся членом Ассоциации туроператоров. На связи с путешественниками 24/7. В нашей команде только аккредитованные гиды, а программы продуманы и отработаны до мелочей.

