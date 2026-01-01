1 день

Приезд. Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в музее-макете «Петровская Акватория». Океанариум

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

С 10:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Отъезд на программу от отеля проживания.

13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу.

Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней. Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Невским проспектом, Дворцовой площадью, Стрелкой Васильевского острова. Вы увидите Адмиралтейство, Кунсткамеру, Меншиковский дворец, Петропавловскую крепость. Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.

Экскурсия в музее-макете «Петровская Акватория».

Во время экскурсии Вы на некоторое время станете настоящими Гулливерами!

Ведь «Петровская Акватория» – это интерактивный макет Петербурга и пригородов, какими они были в XVIII столетии. Высота зданий около 15 сантиметров. Корабли и кареты движутся, словно настоящие.

Это один из любимых музеев у наших маленьких туристов. Но даже у их родителей словно в детстве захватывает дух, и всякий взрослый чувствует себя Гулливером в стране лилипутов. Приезжайте за сказочными ощущениями!

Ужин в кафе.

Посещение океанариума.

Санкт-Петербургский Океанариум – это своеобразный «подводный музей» с живыми экспонатами – обитателями водной среды. 60 ухоженных, подсвеченных аквариумов впечатляют своими обитателями, позволяют насладиться красотой и атмосферой подводного мира.

В самом большом аквариуме установлен подводный тоннель с движущейся дорожкой-тревалатором длиной 35 метров.

Наблюдение за кормлением акул.

Показательные кормления с акулами завораживает своей опасностью, необычностью и профессионализмом водолаза. Всегда считалось, что акулы – животные примитивные, не поддающиеся дрессировке и обучению.

Посетители, которые становятся свидетелями этих кормлений, убеждаются, насколько незаслуженно человек принижал этих древнейших обитателей океана.

Более того, люди с изумлением осознают, что каждая акула имеет свой индивидуальный характер, что они, как и люди, могут испытывать ревность, привязанность или с удовольствием нежиться, лежа у водолаза на руках.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~7,5 часов.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160