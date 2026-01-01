Программа тура по дням
Приезд. Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в музее-макете «Петровская Акватория». Океанариум
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
С 10:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».
Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Отъезд на программу от отеля проживания.
13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу.
Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней. Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Невским проспектом, Дворцовой площадью, Стрелкой Васильевского острова. Вы увидите Адмиралтейство, Кунсткамеру, Меншиковский дворец, Петропавловскую крепость. Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.
Экскурсия в музее-макете «Петровская Акватория».
Во время экскурсии Вы на некоторое время станете настоящими Гулливерами!
Ведь «Петровская Акватория» – это интерактивный макет Петербурга и пригородов, какими они были в XVIII столетии. Высота зданий около 15 сантиметров. Корабли и кареты движутся, словно настоящие.
Это один из любимых музеев у наших маленьких туристов. Но даже у их родителей словно в детстве захватывает дух, и всякий взрослый чувствует себя Гулливером в стране лилипутов. Приезжайте за сказочными ощущениями!
Ужин в кафе.
Посещение океанариума.
Санкт-Петербургский Океанариум – это своеобразный «подводный музей» с живыми экспонатами – обитателями водной среды. 60 ухоженных, подсвеченных аквариумов впечатляют своими обитателями, позволяют насладиться красотой и атмосферой подводного мира.
В самом большом аквариуме установлен подводный тоннель с движущейся дорожкой-тревалатором длиной 35 метров.
Наблюдение за кормлением акул.
Показательные кормления с акулами завораживает своей опасностью, необычностью и профессионализмом водолаза. Всегда считалось, что акулы – животные примитивные, не поддающиеся дрессировке и обучению.
Посетители, которые становятся свидетелями этих кормлений, убеждаются, насколько незаслуженно человек принижал этих древнейших обитателей океана.
Более того, люди с изумлением осознают, что каждая акула имеет свой индивидуальный характер, что они, как и люди, могут испытывать ревность, привязанность или с удовольствием нежиться, лежа у водолаза на руках.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~7,5 часов.
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит Санкт-Петербурга»
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит Санкт-Петербурга».
Есть в мире маленькие города, которые, быть может, отмечены не на всех картах, но слава их далеко перешагнула их границы.
К таким городам относится Кронштадт – морская крепость, город-порт, тыловая база Балтийского флота. Это своеобразный город-музей русской военно-морской славы, где сохранились десятки памятников истории, архитектуры, культуры и науки.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Кронштадту.
Вы увидите военные корабли, стоящие в гавани, старинный Петровский док, предназначенный для ремонта и оснастки кораблей, величественный Никольский Морской собор, напоминающий храмы древней Византии.
Экскурсия в Музей военно-морской славы.
Это новый инновационный музейный комплекс в Кронштадте.
В залах представлены различные симуляторы кораблей и подводных лодок, самолетов и вертолетов морской авиации. Иммерсивный формат позволяет легко знакомиться с экспозицией каждому гостю музея.
Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов».
Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней.
Обед в кафе.
Посещение Никольского морского собора.
Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где самостоятельно познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~8 часов.
Автобусная обзорная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия по территории Петропавловской крепости
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
10:00Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная обзорная экскурсия «Петровский Петербург».
Что может быть прекрасней Петербурга?
Торжественная красота величавой Невы, малых рек и каналов, многочисленные мосты, связывающие острова, великолепная панорама Стрелки Васильевского острова, дворцы, соборы, площади – все это создает неповторимый образ Северной Венеции.
Во время экскурсии вы узнаете, почему именно здесь, некогда на болотах, царь Петр I решил основать новый город, который очень скоро станет блестящей европейской столицей. И посетите Петропавловскую крепость, ведь именно с нее начинался Санкт-Петербург.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости (для комфорта вам будут выданы радио-гиды).
Здесь все еще живет атмосфера Петровского Петербурга. Вы познакомитесь с историей строительства первой бастионной крепости России.
Увидите «город в городе»: типовые постройки петровского времени, кафедральный собор, тюрьму Трубецкого бастиона, «Монетный двор», где и сегодня идет чеканка монет.
Узнаете, откуда взялось название острова и почему пушка стреляет ровно в полдень и сосчитаете, а сколько же зайцев сейчас живёт на острове.
Обед в кафе города.
Экскурсия в Кунсткамеру.
Кунсткамера – первый общедоступный музей России, начало создания уникальной коллекции которого было положено самим императором Петром I. Любознательного царя всегда привлекали таинственные «диковинки». Они и стали первыми экспонатами Кунсткамеры.
А сейчас Кунсткамера – это музей антропологии и этнографии им. Петра Великого, в котором представлены предметы, раскрывающие особенности разных народов мира.
Место окончания программы: центр города.
Продолжительность программы: ~6 часов.
Экскурсия в музей Фаберже в Шуваловском дворце
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Освобождение номеров.
Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на автобусе.
Экскурсия в музее Фаберже.
Экскурсия знакомит с традициями ювелирного дела в России 19 – начала 20 веков.
Вместе с экскурсоводом Вы совершите путешествие по залам музея и узнаете, с какими материалами работали ювелиры и что создавали, а также как Карлу Фаберже удалось превратить маленькую мастерскую во всемирно известную ювелирную компанию.
Многие из тех вещей, что создали его мастера, принадлежали членам царской семьи и были связаны с важнейшими историческими событиями нашей страны.
Чаепитие с фирменным десертом.
Приглашаем вас попробовать фирменный десерт «Яйцо Фаберже». Яйцо покрыто тонким слоем белого шоколада.
Лёгким движением руки разбиваем скорлупу и вуа-ля: перед нами имитация белка из нежного крем-брюле, а сам желток – сочетание спелого манго и маракуйи.
Место окончания программы: Московский вокзал (ближайшая ст. метро Площадь Восстания).
Продолжительность программы: ~3 часа.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Санкт-Петербурге.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет вкл. 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет вкл.
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Вертикаль We&I (Лесная)***
|студио с кухней (без завтрака)
|01.05.2025
|04.05.2025
|19430
|18890
|-
|-
|25830
|студио плюс с кухней (без завтрака)
|01.05.2025
|04.05.2025
|22230
|21690
|14890
|15430
|31430
|студио с кухней
|01.05.2025
|04.05.2025
|21830
|21290
|-
|-
|26990
|студио плюс с кухней
|01.05.2025
|04.05.2025
|23990
|23490
|16890
|17430
|31430
|Русь****
|эконом
|01.05.2025
|04.05.2025
|21830
|21290
|-
|-
|30630
|классик
|01.05.2025
|04.05.2025
|23990
|23490
|20450
|20990
|28230
|джуниор сюит
|01.05.2025
|04.05.2025
|26230
|25690
|20450
|20990
|37830
|Орбита***
|комфорт
|01.05.2025
|04.05.2025
|22630
|22090
|18450
|18990
|29430
Варианты проживания
Орбита 3
Гостиница «Орбита» расположена в Калининском районе Санкт-Петербурга вблизи станции метро «Площадь Мужества». Для автовладельцев здесь предусмотрена частная парковка. В холле оборудована рабочая зона с компьютером. Отдыхающие смогут провести время за игрой в бильярд или настольный теннис. Пользование Wi-Fi предоставляется бесплатно.
Отель предлагает сервис 3* и размещение в 256 номерах. Комнаты имеют классический интерьер. В каждом из них Вы ощутите комфорт и уют благодаря оснащению: качественная и удобная мебель, плазменный телевизор, мини-холодильник и мини-бар, кондиционер и прочее. В ванной комнаты установлена душевая кабина, подготовлен набор полотенец, гигиенических средств, а также тапочки и халат.
На шестом этаже отеля расположено кафе «Арбуз», где каждое утро сервируется завтрак, а так же дополнительно подаётся обед и ужин. У гостей есть возможность там провести празднование торжества до 100 персон.
В гостинице «Орбита» есть все для проведения успешного мероприятия: большой конференц-зал и переговорная комната в 22 кв. м., современное техническое оборудование, организация кофе-брейков.
В радиусе 8 км расположен ближайший железнодорожный вокзал «Московский». Рядом с отелем много интересных мест, которые можно посетить в свободное время. Например, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
Русь 4
«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Вертикаль (Лесная)
Гостиница «Vertical We&I Лесная» расположена в динамичном Выборгском районе, в 5 км от центра Санкт-Петербурга. С бесплатным подключением к WI-FI можно работать, развлекаться и всегда оставаться на связи. Для быстрой транспортировки до места отдыха работает платный трансфер.
Апартаменты в этом комплексе подойдут для любителей нестандартного дизайна и неформальных пространств. Сам интерьер напоминает своим оформлением настоящий арт-объект. Номерной фонд включает 658 номеров формата «студия», оснащённых рабочей зоной, телевизором с плоским экраном, сейфом и гардеробом. В собственной ванной комнате установлен душ, также предоставляется набор гигиенических принадлежностей.
Собственная мини-кухня располагает утварью, гарнитуром, посудой, холодильником, плитой, чайником и микроволновой печью. Супермаркет в пешей доступности.
На территории обустроен коворкинг и прачечная, объединённая с игровой спортивно-развлекательной зоной. До аэропорта «Пулково-2» путь составляет 19,5 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- 3 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»), 2 обеда, 1 ужин, 1 чаепитие с фирменным десертом
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Транспорт по программе
Что не входит в цену
- Проезд до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
- Личные расходы
- Завтраки (если выбран тариф «без завтрака»)
- Питание, не указанное в программе
- Услуги камеры хранения на вокзале
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.