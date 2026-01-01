Мои заказы

В Петербург с детьми на майские праздники

Планируете куда поехать всей семьей на майские выходные? Приглашаем вас в насыщенное и интересное путешествие в Санкт-Петербург! Вас ждет увлекательная обзорная экскурсия по городу на Неве, где вы посетите Петропавловскую крепость, Кунсткамеру, музей Фаберже с чаепитием с фирменным десертом, а также отправитесь в океанариум и на загородную экскурсию в город-крепость Кронштадт.
Программа тура по дням

1 день

Приезд. Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в музее-макете «Петровская Акватория». Океанариум

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

С 10:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Отъезд на программу от отеля проживания.

13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу.

Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней. Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Невским проспектом, Дворцовой площадью, Стрелкой Васильевского острова. Вы увидите Адмиралтейство, Кунсткамеру, Меншиковский дворец, Петропавловскую крепость. Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.

Экскурсия в музее-макете «Петровская Акватория».

Во время экскурсии Вы на некоторое время станете настоящими Гулливерами!

Ведь «Петровская Акватория» – это интерактивный макет Петербурга и пригородов, какими они были в XVIII столетии. Высота зданий около 15 сантиметров. Корабли и кареты движутся, словно настоящие.

Это один из любимых музеев у наших маленьких туристов. Но даже у их родителей словно в детстве захватывает дух, и всякий взрослый чувствует себя Гулливером в стране лилипутов. Приезжайте за сказочными ощущениями!

Ужин в кафе.

Посещение океанариума.

Санкт-Петербургский Океанариум – это своеобразный «подводный музей» с живыми экспонатами – обитателями водной среды. 60 ухоженных, подсвеченных аквариумов впечатляют своими обитателями, позволяют насладиться красотой и атмосферой подводного мира.

В самом большом аквариуме установлен подводный тоннель с движущейся дорожкой-тревалатором длиной 35 метров.

Наблюдение за кормлением акул.

Показательные кормления с акулами завораживает своей опасностью, необычностью и профессионализмом водолаза. Всегда считалось, что акулы – животные примитивные, не поддающиеся дрессировке и обучению.

Посетители, которые становятся свидетелями этих кормлений, убеждаются, насколько незаслуженно человек принижал этих древнейших обитателей океана.

Более того, люди с изумлением осознают, что каждая акула имеет свой индивидуальный характер, что они, как и люди, могут испытывать ревность, привязанность или с удовольствием нежиться, лежа у водолаза на руках.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~7,5 часов.

2 день

Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит Санкт-Петербурга»

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит Санкт-Петербурга».

Есть в мире маленькие города, которые, быть может, отмечены не на всех картах, но слава их далеко перешагнула их границы.

К таким городам относится Кронштадт – морская крепость, город-порт, тыловая база Балтийского флота. Это своеобразный город-музей русской военно-морской славы, где сохранились десятки памятников истории, архитектуры, культуры и науки.

Автобусно-пешеходная экскурсия по Кронштадту.

Вы увидите военные корабли, стоящие в гавани, старинный Петровский док, предназначенный для ремонта и оснастки кораблей, величественный Никольский Морской собор, напоминающий храмы древней Византии.

Экскурсия в Музей военно-морской славы.

Это новый инновационный музейный комплекс в Кронштадте.

В залах представлены различные симуляторы кораблей и подводных лодок, самолетов и вертолетов морской авиации. Иммерсивный формат позволяет легко знакомиться с экспозицией каждому гостю музея.

Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов».

Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней.

Обед в кафе.

Посещение Никольского морского собора.

Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где самостоятельно познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~8 часов.

3 день

Автобусная обзорная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия по территории Петропавловской крепости

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

10:00Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная обзорная экскурсия «Петровский Петербург».

Что может быть прекрасней Петербурга?

Торжественная красота величавой Невы, малых рек и каналов, многочисленные мосты, связывающие острова, великолепная панорама Стрелки Васильевского острова, дворцы, соборы, площади – все это создает неповторимый образ Северной Венеции.

Во время экскурсии вы узнаете, почему именно здесь, некогда на болотах, царь Петр I решил основать новый город, который очень скоро станет блестящей европейской столицей. И посетите Петропавловскую крепость, ведь именно с нее начинался Санкт-Петербург.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости (для комфорта вам будут выданы радио-гиды).

Здесь все еще живет атмосфера Петровского Петербурга. Вы познакомитесь с историей строительства первой бастионной крепости России.

Увидите «город в городе»: типовые постройки петровского времени, кафедральный собор, тюрьму Трубецкого бастиона, «Монетный двор», где и сегодня идет чеканка монет.

Узнаете, откуда взялось название острова и почему пушка стреляет ровно в полдень и сосчитаете, а сколько же зайцев сейчас живёт на острове.

Обед в кафе города.

Экскурсия в Кунсткамеру.

Кунсткамера – первый общедоступный музей России, начало создания уникальной коллекции которого было положено самим императором Петром I. Любознательного царя всегда привлекали таинственные «диковинки». Они и стали первыми экспонатами Кунсткамеры.

А сейчас Кунсткамера – это музей антропологии и этнографии им. Петра Великого, в котором представлены предметы, раскрывающие особенности разных народов мира.

Место окончания программы: центр города.

Продолжительность программы: ~6 часов.

4 день

Экскурсия в музей Фаберже в Шуваловском дворце

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Освобождение номеров.

Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на автобусе.

Экскурсия в музее Фаберже.

Экскурсия знакомит с традициями ювелирного дела в России 19 – начала 20 веков.

Вместе с экскурсоводом Вы совершите путешествие по залам музея и узнаете, с какими материалами работали ювелиры и что создавали, а также как Карлу Фаберже удалось превратить маленькую мастерскую во всемирно известную ювелирную компанию.

Многие из тех вещей, что создали его мастера, принадлежали членам царской семьи и были связаны с важнейшими историческими событиями нашей страны.

Чаепитие с фирменным десертом.

Приглашаем вас попробовать фирменный десерт «Яйцо Фаберже». Яйцо покрыто тонким слоем белого шоколада.

Лёгким движением руки разбиваем скорлупу и вуа-ля: перед нами имитация белка из нежного крем-брюле, а сам желток – сочетание спелого манго и маракуйи.

Место окончания программы: Московский вокзал (ближайшая ст. метро Площадь Восстания).

Продолжительность программы: ~3 часа.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Санкт-Петербурге.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

ГостиницаКатегория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет вкл. 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 лет вкл. Третий в номере взрослыйОдноместный номер
Вертикаль We&I (Лесная)***студио с кухней (без завтрака)01.05.202504.05.20251943018890--25830
студио плюс с кухней (без завтрака)01.05.202504.05.20252223021690148901543031430
студио с кухней01.05.202504.05.20252183021290--26990
студио плюс с кухней01.05.202504.05.20252399023490168901743031430
Русь****эконом01.05.202504.05.20252183021290--30630
классик01.05.202504.05.20252399023490204502099028230
джуниор сюит01.05.202504.05.20252623025690204502099037830
Орбита***комфорт01.05.202504.05.20252263022090184501899029430

Варианты проживания

Орбита 3

3 ночи

Гостиница «Орбита» расположена в Калининском районе Санкт-Петербурга вблизи станции метро «Площадь Мужества». Для автовладельцев здесь предусмотрена частная парковка. В холле оборудована рабочая зона с компьютером. Отдыхающие смогут провести время за игрой в бильярд или настольный теннис. Пользование Wi-Fi предоставляется бесплатно.

Отель предлагает сервис 3* и размещение в 256 номерах. Комнаты имеют классический интерьер. В каждом из них Вы ощутите комфорт и уют благодаря оснащению: качественная и удобная мебель, плазменный телевизор, мини-холодильник и мини-бар, кондиционер и прочее. В ванной комнаты установлена душевая кабина, подготовлен набор полотенец, гигиенических средств, а также тапочки и халат.

На шестом этаже отеля расположено кафе «Арбуз», где каждое утро сервируется завтрак, а так же дополнительно подаётся обед и ужин. У гостей есть возможность там провести празднование торжества до 100 персон.

В гостинице «Орбита» есть все для проведения успешного мероприятия: большой конференц-зал и переговорная комната в 22 кв. м., современное техническое оборудование, организация кофе-брейков.

В радиусе 8 км расположен ближайший железнодорожный вокзал «Московский». Рядом с отелем много интересных мест, которые можно посетить в свободное время. Например, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

Русь 4

3 ночи

«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.

Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.

Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.

Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.

Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.

Вертикаль (Лесная)

3 ночи

Гостиница «Vertical We&I Лесная» расположена в динамичном Выборгском районе, в 5 км от центра Санкт-Петербурга. С бесплатным подключением к WI-FI можно работать, развлекаться и всегда оставаться на связи. Для быстрой транспортировки до места отдыха работает платный трансфер.

Апартаменты в этом комплексе подойдут для любителей нестандартного дизайна и неформальных пространств. Сам интерьер напоминает своим оформлением настоящий арт-объект. Номерной фонд включает 658 номеров формата «студия», оснащённых рабочей зоной, телевизором с плоским экраном, сейфом и гардеробом. В собственной ванной комнате установлен душ, также предоставляется набор гигиенических принадлежностей.

Собственная мини-кухня располагает утварью, гарнитуром, посудой, холодильником, плитой, чайником и микроволновой печью. Супермаркет в пешей доступности.

На территории обустроен коворкинг и прачечная, объединённая с игровой спортивно-развлекательной зоной. До аэропорта «Пулково-2» путь составляет 19,5 км.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • 3 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»), 2 обеда, 1 ужин, 1 чаепитие с фирменным десертом
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Транспорт по программе
Что не входит в цену
  • Проезд до Санкт-Петербурга и обратно
  • Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
  • Личные расходы
  • Завтраки (если выбран тариф «без завтрака»)
  • Питание, не указанное в программе
  • Услуги камеры хранения на вокзале
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

