3 день

Выборг

Завтрак в отеле "шведский стол".

Переезд в Выборг. Путевая информация.

Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах. Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши. Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.

Экскурсия по Замковому острову.

Замок — главная достопримечательность Выборга, а ее донжон, башня св. Олафа — общепризнанный символ города. Сейчас в главном корпусе замка расположился Выборгский краеведческий музей, а сам он стал центром культурной жизни города: здесь проходят концерты, фестивали, рыцарские турниры.

Обед в кафе.

Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя.

Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления. Мы попробуем два аутентичных рецепта: средневековый по рецепту Старушки Марэн (ржаной бездрожжевой) и Viiperinrinkelli, выпеченный на соломе (пышный, дрожжевой)

Свободное время в центре для покупки сувениров.

Возвращение в Петербург ориентировочно 21:30-22:00.