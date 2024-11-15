Праздник Победы в Санкт-Петербурге. Автобусный тур из Москвы

Праздник Победы в Санкт-Петербурге
Сегодня праздник 9 мая уже почти ничем не отличается от остальных весенних народных гуляний, которыми так богат прекрасный в мае Санкт-Петербург. И это, конечно, грустно. Хотя вот именно этот оттенок
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грусти и отличает День победы.

9 мая к горлу то и дело подкатывают слёзы – от звуков военных мелодий, от вида людей в восстановленной форме тех лет, от всё более редких встреч с ветеранами на улицах, во время торжественной и мрачной минуты молчания, от того, что молодежь этой грусти уже не чувствует… Мы приглашаем Вас провести Великий праздник День Победы в городе-герое Ленинграде.

5
3 отзыва
Праздник Победы в Санкт-Петербурге. Автобусный тур из Москвы
Праздник Победы в Санкт-Петербурге. Автобусный тур из Москвы
Праздник Победы в Санкт-Петербурге. Автобусный тур из Москвы
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга». Исаакиевский собор

06:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:00 Отъезд в Петербург по скоростной трассе М-11 Нева.

По дороге 2 санитарные остановки.

08:00 Возможна посадка в г. Солнечногорске (кафе «Вкусно — и точка», ул. Красная, д. 118) по предварительной договоренности.

08:30 Возможна посадка в г. Клину (кафе «Вкусно — и точка», ул. Первомайская, д. 2) по предварительной договоренности.

10:00 Возможна посадка в г. Твери (ТЦ Лента, Московское шоссе, 16к3) по предварительной договоренности.

15:30 Обед в кафе.

Пешеходная экскурсия «… Где оживает век Петра» по территории Петропавловской крепости – уникальному историко-архитектурному памятнику, первому каменному сооружению города.

Исаакиевский собор – неотъемлемая часть архитектурного облика Санкт-Петербурга. Наряду с Медным всадником, Петропавловской крепостью и шпилем Адмиралтейства он является одним из символов города на Неве.

Обзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга» с осмотром архитектурных ансамблей парадного Санкт-Петербурга: Невский проспект – первый проспект города, Дворцовая площадь – главная площадь города с украшающей её Александровской колонной, Зимний дворец (Эрмитаж) – изумительное творение талантливейших зодчих, резиденция российской монархии, Сенатская площадь с украшающим ее символом имперского Петербурга – Медным всадником, панорама Стрелки Васильевского острова, Марсово поле, храм Спаса-на-Крови.

Размещение в отеле Космос Прибалтийская 4*.

Свободное время.

Дополнительно:

  • Ночная экскурсия с разведением мостов: 1000 руб. /взр.; 800 руб. /шк.

Ночная экскурсия с разведением мостов оплачивается на месте и обязательно состоится при наборе минимально необходимой группы.

Обзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга». Исаакиевский соборОбзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга». Исаакиевский соборОбзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга». Исаакиевский соборОбзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга». Исаакиевский собор
2 день

Петергоф. Кронштадт

Завтрак в отеле "шведский стол"

Переезд в Петергоф.

Автобусная загородная экскурсия "Имперский блеск, имперское величие….".

Путевая экскурсия "Старая Петергофская дорога".

Экскурсия по Нижнему парку – знакомство с историей создания "столицы фонтанов мира". Нижний парк создавался по образцу регулярных садов и сохранил все особенности своих французских оригиналов.

Свободное время в Нижнем парке.

Обед в кафе.

Далее мы отправимся в город Кронштадт по подводному тоннелю.

Экскурсия «Русская цитадель на Балтике» позволит Вам совершить увлекательное путешествие на остров Котлин, где в начале XVIII века возник город-крепость Кронштадт («коронный город»).

Возвращение в Петербург.

Дополнительно:

  • Экскурсия на катере по рекам и каналам "Северная Венеция": 1000 руб. /взр.; 800 руб. /шк.

Экскурсия на катере оплачивается на месте и обязательно состоится при наборе минимально необходимой группы.

Петергоф. КронштадтПетергоф. КронштадтПетергоф. КронштадтПетергоф. КронштадтПетергоф. КронштадтПетергоф. Кронштадт
3 день

Выборг

Завтрак в отеле "шведский стол".

Переезд в Выборг. Путевая информация.

Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах. Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши. Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.

Экскурсия по Замковому острову.

Замок — главная достопримечательность Выборга, а ее донжон, башня св. Олафа — общепризнанный символ города. Сейчас в главном корпусе замка расположился Выборгский краеведческий музей, а сам он стал центром культурной жизни города: здесь проходят концерты, фестивали, рыцарские турниры.

Обед в кафе.

Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя.

Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления. Мы попробуем два аутентичных рецепта: средневековый по рецепту Старушки Марэн (ржаной бездрожжевой) и Viiperinrinkelli, выпеченный на соломе (пышный, дрожжевой)

Свободное время в центре для покупки сувениров.

Возвращение в Петербург ориентировочно 21:30-22:00.

ВыборгВыборгВыборгВыборгВыборгВыборгВыборгВыборгВыборг
4 день

Тематическая экскурсия «Блокадный Ленинград». Завершение программы

Завтрак в отеле "шведский стол". Выезд из отеля с вещами.

Тематическая экскурсия "Блокадный Ленинград".

По дороге главные площади и дворцы города расскажут, как выстояли под немецким огнём. Дворцовая площадь — о планах построить на ней аэродром, Зимний дворец — об экскурсиях по пустым залам, Александровский сад и Медный всадник — о спасении. Вы узнаете о ранах Исаакиевского собора, увидите, какую капусту вырастили блокадники на одноимённой площади, услышите о Публичной библиотеке и театрах, которые продолжали работать, а у Невы вообразите корабли и подводные лодки, стоящие на страже города. Мы вспомним, как город боролся и выживал эти 900 дней и ночей и для него было сделано единственное исключение за всю Великую Отечественную войну, когда салют в честь освобождения прогремел не в Москве, а в Ленинграде.

Никто не забыт и ничто не забыто.

Хоть радость Победы до боли грустна.

А мы поклоняемся праху убитых,

Когда к нам в Россию приходит весна.

О. Берггольц

Во второй части нашей программы мы посетим Пискаревское мемориальное кладбище – скорбный памятник жертвам Великой Отечественной войны, свидетель общечеловеческой трагедии и место всеобщего поклонения. Мемориал посвящён памяти всех ленинградцев и защитников города.

14:00 Обед в кафе города.

15:00 Отъезд в Москву по скоростной трассе М-11 Нева.

Ориентировочное время прибытия в Москву к ст. м. ВДНХ 23:30-24:00.

Тематическая экскурсия «Блокадный Ленинград». Завершение программыТематическая экскурсия «Блокадный Ленинград». Завершение программыТематическая экскурсия «Блокадный Ленинград». Завершение программыТематическая экскурсия «Блокадный Ленинград». Завершение программыТематическая экскурсия «Блокадный Ленинград». Завершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Космос Прибалтийская 4* 3 ночи (Санкт-Петербург):

Отель Космос Прибалтийская 4*
2-местный стандарт 28450
1-местный стандарт34465
Третий в 2-местном стандарте (на доп. месте)26650

Варианты проживания

Отель «Космос Прибалтийская» 4

3 ночи

«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» находится в Василеостровском районе Питера, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.

Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.

Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково-2» составляет 15,7 км.

Отель «Космос Прибалтийская» 4Отель «Космос Прибалтийская» 4Отель «Космос Прибалтийская» 4Отель «Космос Прибалтийская» 4Отель «Космос Прибалтийская» 4Отель «Космос Прибалтийская» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле Космос Прибалтийская 4* 3 ночи
  • Питание - 3 завтрака, 4 обеда
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе тура (включая услуги гидов и входные билеты в музеи)
  • Услуги сопровождающего по маршруту
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полутораэтажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Проезд до Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
  • Дополнительные экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Важная информация

Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.

Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.

Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.

Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Х
15 ноя 2024
Никаких нареканий к организатору тура нет.
Е
7 ноя 2024
Сотрудничество с вами доставило большое удовольствие!
1. Уже на этапе оформления договора вы подходили индивидуально к пожеланиям Заказчика, а не настаивали на подписании типового договора. Все правки со стороны Заказчика были
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вами рассмотрены и согласованы!
2. При формировании тура также применялся индивидуальный подход, были пересмотрены все возможные и оптимальные по стоимости и возрастным характеристикам экскурсии, в том числе и те, что Заказчик хотел посетить самостоятельно, трансфер был и для них организован. Питание, проживание, всё тоже узнавалось и прорабатывалось под предпочтения Заказчика.
Результатом такой детальной и скрупулезной проработки всех нюансов было комфортное и безопасное проживание нашей группы учеников по прибытию. Гостиница, завтраки, обеды, экскурсии - всё было на высшем уровне и не за "бешенную" стоимость.
Отдельно надо выделить работу гида Лукьяновой Любови Сергеевны, которая сопровождала нашу группу и была на связи 24/7 от встречи на вокзале до прощания на вокзале. Дети и сопровождающий от неё просто в восторге. Любая свободная минута между мероприятиями и ожиданиями была занята познавательными историями и разнообразными играми.
Так что сотрудничество с "Большой Страной" нам принесло большое удовольствие и море положительных впечатлений. Спасибо вам за вашу работу!

Сотрудничество с вами доставило большое удовольствие!
А
6 ноя 2024
Экскурсовод Родионова Татьяна очень знающий и любящий свое дело. Она не давала нам скучать ни на минуту. Огромное ей спасибо!
Экскурсовод Родионова Татьяна очень знающий и любящий свое дело. Она не давала нам скучать ни на минуту. Огромное ей спасибо!Экскурсовод Родионова Татьяна очень знающий и любящий свое дело. Она не давала нам скучать ни на минуту. Огромное ей спасибо!Экскурсовод Родионова Татьяна очень знающий и любящий свое дело. Она не давала нам скучать ни на минуту. Огромное ей спасибо!Экскурсовод Родионова Татьяна очень знающий и любящий свое дело. Она не давала нам скучать ни на минуту. Огромное ей спасибо!Экскурсовод Родионова Татьяна очень знающий и любящий свое дело. Она не давала нам скучать ни на минуту. Огромное ей спасибо!Экскурсовод Родионова Татьяна очень знающий и любящий свое дело. Она не давала нам скучать ни на минуту. Огромное ей спасибо!Экскурсовод Родионова Татьяна очень знающий и любящий свое дело. Она не давала нам скучать ни на минуту. Огромное ей спасибо!Экскурсовод Родионова Татьяна очень знающий и любящий свое дело. Она не давала нам скучать ни на минуту. Огромное ей спасибо!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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