Программа тура по дням
Обзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга». Исаакиевский собор
06:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:00 Отъезд в Петербург по скоростной трассе М-11 Нева.
По дороге 2 санитарные остановки.
08:00 Возможна посадка в г. Солнечногорске (кафе «Вкусно — и точка», ул. Красная, д. 118) по предварительной договоренности.
08:30 Возможна посадка в г. Клину (кафе «Вкусно — и точка», ул. Первомайская, д. 2) по предварительной договоренности.
10:00 Возможна посадка в г. Твери (ТЦ Лента, Московское шоссе, 16к3) по предварительной договоренности.
15:30 Обед в кафе.
Пешеходная экскурсия «… Где оживает век Петра» по территории Петропавловской крепости – уникальному историко-архитектурному памятнику, первому каменному сооружению города.
Исаакиевский собор – неотъемлемая часть архитектурного облика Санкт-Петербурга. Наряду с Медным всадником, Петропавловской крепостью и шпилем Адмиралтейства он является одним из символов города на Неве.
Обзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга» с осмотром архитектурных ансамблей парадного Санкт-Петербурга: Невский проспект – первый проспект города, Дворцовая площадь – главная площадь города с украшающей её Александровской колонной, Зимний дворец (Эрмитаж) – изумительное творение талантливейших зодчих, резиденция российской монархии, Сенатская площадь с украшающим ее символом имперского Петербурга – Медным всадником, панорама Стрелки Васильевского острова, Марсово поле, храм Спаса-на-Крови.
Размещение в отеле Космос Прибалтийская 4*.
Свободное время.
Дополнительно:
- Ночная экскурсия с разведением мостов: 1000 руб. /взр.; 800 руб. /шк.
Ночная экскурсия с разведением мостов оплачивается на месте и обязательно состоится при наборе минимально необходимой группы.
Петергоф. Кронштадт
Завтрак в отеле "шведский стол"
Переезд в Петергоф.
Автобусная загородная экскурсия "Имперский блеск, имперское величие….".
Путевая экскурсия "Старая Петергофская дорога".
Экскурсия по Нижнему парку – знакомство с историей создания "столицы фонтанов мира". Нижний парк создавался по образцу регулярных садов и сохранил все особенности своих французских оригиналов.
Свободное время в Нижнем парке.
Обед в кафе.
Далее мы отправимся в город Кронштадт по подводному тоннелю.
Экскурсия «Русская цитадель на Балтике» позволит Вам совершить увлекательное путешествие на остров Котлин, где в начале XVIII века возник город-крепость Кронштадт («коронный город»).
Возвращение в Петербург.
Дополнительно:
- Экскурсия на катере по рекам и каналам "Северная Венеция": 1000 руб. /взр.; 800 руб. /шк.
Экскурсия на катере оплачивается на месте и обязательно состоится при наборе минимально необходимой группы.
Выборг
Завтрак в отеле "шведский стол".
Переезд в Выборг. Путевая информация.
Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах. Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши. Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.
Экскурсия по Замковому острову.
Замок — главная достопримечательность Выборга, а ее донжон, башня св. Олафа — общепризнанный символ города. Сейчас в главном корпусе замка расположился Выборгский краеведческий музей, а сам он стал центром культурной жизни города: здесь проходят концерты, фестивали, рыцарские турниры.
Обед в кафе.
Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя.
Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления. Мы попробуем два аутентичных рецепта: средневековый по рецепту Старушки Марэн (ржаной бездрожжевой) и Viiperinrinkelli, выпеченный на соломе (пышный, дрожжевой)
Свободное время в центре для покупки сувениров.
Возвращение в Петербург ориентировочно 21:30-22:00.
Тематическая экскурсия «Блокадный Ленинград». Завершение программы
Завтрак в отеле "шведский стол". Выезд из отеля с вещами.
Тематическая экскурсия "Блокадный Ленинград".
По дороге главные площади и дворцы города расскажут, как выстояли под немецким огнём. Дворцовая площадь — о планах построить на ней аэродром, Зимний дворец — об экскурсиях по пустым залам, Александровский сад и Медный всадник — о спасении. Вы узнаете о ранах Исаакиевского собора, увидите, какую капусту вырастили блокадники на одноимённой площади, услышите о Публичной библиотеке и театрах, которые продолжали работать, а у Невы вообразите корабли и подводные лодки, стоящие на страже города. Мы вспомним, как город боролся и выживал эти 900 дней и ночей и для него было сделано единственное исключение за всю Великую Отечественную войну, когда салют в честь освобождения прогремел не в Москве, а в Ленинграде.
Никто не забыт и ничто не забыто.
Хоть радость Победы до боли грустна.
А мы поклоняемся праху убитых,
Когда к нам в Россию приходит весна.
О. Берггольц
Во второй части нашей программы мы посетим Пискаревское мемориальное кладбище – скорбный памятник жертвам Великой Отечественной войны, свидетель общечеловеческой трагедии и место всеобщего поклонения. Мемориал посвящён памяти всех ленинградцев и защитников города.
14:00 Обед в кафе города.
15:00 Отъезд в Москву по скоростной трассе М-11 Нева.
Ориентировочное время прибытия в Москву к ст. м. ВДНХ 23:30-24:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле Космос Прибалтийская 4* 3 ночи (Санкт-Петербург):
|Отель Космос Прибалтийская 4*
|2-местный стандарт
|28450
|1-местный стандарт
|34465
|Третий в 2-местном стандарте (на доп. месте)
|26650
Варианты проживания
Отель «Космос Прибалтийская» 4
«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» находится в Василеостровском районе Питера, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.
Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.
Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково-2» составляет 15,7 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле Космос Прибалтийская 4* 3 ночи
- Питание - 3 завтрака, 4 обеда
- Экскурсионное обслуживание согласно программе тура (включая услуги гидов и входные билеты в музеи)
- Услуги сопровождающего по маршруту
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полутораэтажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Проезд до Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
- Дополнительные экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Важная информация
Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
1. Уже на этапе оформления договора вы подходили индивидуально к пожеланиям Заказчика, а не настаивали на подписании типового договора. Все правки со стороны Заказчика были