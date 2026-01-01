3 день

Экскурсия по парку Монрепо. Посещение Замкового острова. Мастер-класс по выпечке кренделя и дегустация пива

Завтрак в отеле шведский стол.

Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо. Название в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение».

Редкой красоты скальный пейзажный парк Монрепо XVIII-XIX веков расположен на землях бывшего частного поместья, владельцами которого на протяжении 150 лет были бароны Николаи, служившие России на поприще просвещения и дипломатии.

Это место пропитано романтизмом и духом своего создателя.

Прогуливаясь по парковым аллеям, вдоль искристой воды Выборгского залива, слушая пения птиц и дыхание каменных валунов вписанных в воду, видно как взору открываются заманчивые дали, ведущие в Балтийское море — и тогда, кто не поэт становится поэтом…

Вот так, описывают действия этого удивительно красивого места посетившие его люди.

Посещение Замкового острова, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок. Выборгский замок – символ города, его сердце и ядро. Именно с него началась непростая история города, людей, а все дороги в Выборге ведут к Замку.

А все ли? А был ли потайной ход? Где находится Матвеева дыра? За что шута Петра 1 прозвали «Выборгской бородой»? Кто жил в замке? И короли, и слуги, и военные, и даже заключённые.

В 2025 году Выборгскому замку исполняется 732 года. Свидетелями преданья старины глубокой нас встречают: замковые башни: самая высокая в Южной Карелии-башня Святого Олафа, самая необычная с Райским названием.

Артефакты морской археологии-шведские якорь и пушка 1790 г; настоящие средневековые стены в уютном внутреннем дворике. И каждый из нас может стать свидетелем уже другой, музейной и культурно-исторической жизни старинного замка.

Обед в кафе.

Мастер-класс по выпечке выборгского кренделя на Фабрике Кренделей в Домусе Поссо на перекрестке «5 балконов». Вы узнаете об истории выборгского кренделя, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления. Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.

Экскурсия с дегустацией в ГРОТе. Если есть на свете места силы, то это, безусловно одно из них.

Это рукотворно-нерукотворная пещера с завораживающими сводчатыми потолками создавалась миллионами лет геологических процессов и дорабатывалась солдатами Петра Первого, отвоевавшими у гранитной скалы дополнительное пространство.

Кроме того, что ГРОТ является уникальным спелеологическим объектом, это ещё и арт-пространство с работами выборгских художников и старинными фотографиями Выборга.

Дегустация. Можете попробовать на розлив крафтовые сорта сваренного в Выборге пива (эль, лагер, портер) и сделанного в Выборге сидра, в холодное время вы можете попробовать сидр в виде горячего Глёга, и насладиться фирменной жемчужиной — шоколадным стаутом.

Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160