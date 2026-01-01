Мои заказы

Зимний дуэт. Петербург и Выборг

Окунитесь в зимнюю сказку двух эпох! От роскоши и тайн императорского Петербурга с его праздничными традициями — к средневековому Выборгу.

Вас ждут встречи с финским Дедом Морозом, дегустации глёга и погружение
в атмосферу старинного замка с его легендами.

Станьте частью истории, попробовав её на вкус! Вы своими руками испечете знаменитый выборгский крендель, поучаствуете в дегустации крафтовых напитков и потеряетесь в магии скального парка Монрепо.

Зимний дуэт. Петербург и Выборг
Зимний дуэт. Петербург и ВыборгФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Зимний дуэт. Петербург и ВыборгФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Отъезд в Санкт-Петербург. Автобусная экскурсия «Зимние праздники»

06:30 Сбор группы на стоянке отеля «Космос», ст. м. ВДНХ.

07:00 Отправление в Санкт-Петербург по скоростной трассе М11.

График отправления из других возможных городов см. в разделе «Важно знать».

16:00 Обед в кафе города.

Автобусная экскурсия «Зимние праздники». Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.

Размещение в отеле «Космос Прибалтийская» 4*.

Свободное время.

Отъезд в Санкт-Петербург. Автобусная экскурсия «Зимние праздники»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Интерактивная программа «Рождество в усадьбе»

Завтрак в отеле шведский стол.

Переезд в Выборг.

Путевая экскурсия «По пути в средневековый Выборг».

Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах. Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.

Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Вы откроете для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто.

Это здание построено именно для размещения в нем библиотеки, с учетом всех процессов, происходящих в книжном доме.

Размещение в отеле Дружба 3*, Выборг 3*.

Обед в кафе

Интерактивная программа «Рождество в усадьбе» (проводит веселый Йоулу Пукки — финский Дед Мороз). Программа включает в себя:

  • рассказ о традициях встречи Рождества в скандинавских странах;
  • рассказ истории Усадьбы бюргера, двух соседних монастырей, о символах Выборга – колдунье Лоухи, коте Тотти, монахах-францисканцах и доминиканцах;
  • дегустацию знаменитого Выборгского кренделя и глега – скандинавского горячего напитка на ягодах со специями и пряностями;
  • средневековый театр — перевоплощения в героев средневекового Выборга (финские оленеводы, гномики, рыцарь, монах, финские горожанки, шведский король);
  • веселые гадания (вытаскивают шутливые гадалочки – кто кем был в средневековом Выборге).

Свободное время.

Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Интерактивная программа «Рождество в усадьбе»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсия по парку Монрепо. Посещение Замкового острова. Мастер-класс по выпечке кренделя и дегустация пива

Завтрак в отеле шведский стол.

Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо. Название в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение».

Редкой красоты скальный пейзажный парк Монрепо XVIII-XIX веков расположен на землях бывшего частного поместья, владельцами которого на протяжении 150 лет были бароны Николаи, служившие России на поприще просвещения и дипломатии.

Это место пропитано романтизмом и духом своего создателя.

Прогуливаясь по парковым аллеям, вдоль искристой воды Выборгского залива, слушая пения птиц и дыхание каменных валунов вписанных в воду, видно как взору открываются заманчивые дали, ведущие в Балтийское море — и тогда, кто не поэт становится поэтом…

Вот так, описывают действия этого удивительно красивого места посетившие его люди.

Посещение Замкового острова, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок. Выборгский замок – символ города, его сердце и ядро. Именно с него началась непростая история города, людей, а все дороги в Выборге ведут к Замку.

А все ли? А был ли потайной ход? Где находится Матвеева дыра? За что шута Петра 1 прозвали «Выборгской бородой»? Кто жил в замке? И короли, и слуги, и военные, и даже заключённые.

В 2025 году Выборгскому замку исполняется 732 года. Свидетелями преданья старины глубокой нас встречают: замковые башни: самая высокая в Южной Карелии-башня Святого Олафа, самая необычная с Райским названием.

Артефакты морской археологии-шведские якорь и пушка 1790 г; настоящие средневековые стены в уютном внутреннем дворике. И каждый из нас может стать свидетелем уже другой, музейной и культурно-исторической жизни старинного замка.

Обед в кафе.

Мастер-класс по выпечке выборгского кренделя на Фабрике Кренделей в Домусе Поссо на перекрестке «5 балконов». Вы узнаете об истории выборгского кренделя, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления. Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.

Экскурсия с дегустацией в ГРОТе. Если есть на свете места силы, то это, безусловно одно из них.

Это рукотворно-нерукотворная пещера с завораживающими сводчатыми потолками создавалась миллионами лет геологических процессов и дорабатывалась солдатами Петра Первого, отвоевавшими у гранитной скалы дополнительное пространство.

Кроме того, что ГРОТ является уникальным спелеологическим объектом, это ещё и арт-пространство с работами выборгских художников и старинными фотографиями Выборга.

Дегустация. Можете попробовать на розлив крафтовые сорта сваренного в Выборге пива (эль, лагер, портер) и сделанного в Выборге сидра, в холодное время вы можете попробовать сидр в виде горячего Глёга, и насладиться фирменной жемчужиной — шоколадным стаутом.

Свободное время.

Экскурсия по парку Монрепо. Посещение Замкового острова. Мастер-класс по выпечке кренделя и дегустация пива
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Тематическая экскурсия «Дворцы Романовых в Петербурге». Экскурсия во Дворец Великого князя Владимира Александровича

Завтрак в отеле шведский стол. Выезд с вещами.

Переезд в Петербург.

Тематическая экскурсия «Дворцы Романовых в Петербурге». Тайны династии Романовых удобно постигать, путешествуя по местам их проживания в Петербурге. Мы поговорим об истории императорского дома рассматривая царские и великокняжеские резиденции.

Отметим как менялась архитектура от домика Петра Первого, наспех построенного солдатами за три дня во время Северной войны до Дворца Великого князя Владимира Александровича, выполненного в стиле неоренессанс.

Мы увидим Михайловский замок, и узнаем чем он отличается от Михайловского дворца. А на Исаакиевской площади полюбуемся дворцом, который Николай Первый подарил своей дочери Мана свадьбу.

Экскурсия во Дворец Великого князя Владимира Александровича. Дворец Великого князя или Владимирский дворец — знаковое здание на Дворцовой набережной, подобное венецианскому палаццо, завораживает монументальностью, видимой простотой линий.

Экскурсия в этот дворец погружает в атмосферу XIX века (уютные кабинеты, парадные залы, буфет, будуар, домовой храм) под аккомпанементы Вивальди, Чайковского, Рахманинова. Усадьба сохранилась практически неизменной, пережив революцию, две мировые войны.

Гостям представлены оригинальные интерьеры, выполненные разных стилях: рококо, ренессанс, византийском, готическом.

14:00 Обед в кафе города.

15:00 Отъезд в Москву.

Ориентировочное время прибытия в Москву к ст. м. ВДНХ примерно 23:30-24:00.

Тематическая экскурсия «Дворцы Романовых в Петербурге». Экскурсия во Дворец Великого князя Владимира Александровича
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Стоимость тура указана на 1 человека, руб:

Отель Космос Прибалтийская 4*, Дружба 3*, Выборг 3*Цена
Двухместный стандартный39500
Третий в номере (доп. место еврораскладушка)36500

Варианты проживания

Космос Прибалтийская

1 ночь

«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» 4* находится в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.

Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.

Каждое утро приятно начинать с индивидуальной с чашечки горячего напитка из чайно-кофейной станции. В гостиничном комплексе работают рестораны и бары с широким ассортиментом блюд и напитков. Завтрак типа «шведский стол» сервируется ежедневно согласно режиму работы заведения. Также можно закупиться в ближайших продуктовых магазинах и хранить еду в индивидуальных мини-барах.

Цели поездки могут быть разными, как развлекательными, так и рабочими. Для разного рода собраний действует конференц-зона с вместимостью от 20 до 200 человек. В свободное время можно взбодриться и позаниматься в местном спортзале. На территории работает библиотека для более спокойного времяпровождения.

Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково» составляет 16 км, до Балтийского вокзала - 5,9 км.

Космос Прибалтийская
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Дружба

2 ночи

Комфортабельный гостиничный комплекс «Дружба» расположен в центральной части Выборга, на живописном побережье залива.

Отдыхающим предлагаются современные категории номеров с видом на город, оборудованные, прежде всего, кроватью и мебелью, новой техникой и собственной ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.

На территории имеется ресторан, где по желанию можно вкусно и сытно пообедать, попробовав разнообразные блюда и напитки.

Для деловых людей доступен конференц-зал, оснащенный необходимым оборудованием для мероприятий и презентаций.

Место отдыха имеет удобное положение, так как находится вблизи транспортной развязки и железнодорожного вокзала. Аэропорт Пулково-1 удален на расстоянии 179 км.

Дружба
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выборг

2 ночи

Гостиница «Выборг» названа в честь города, в котором находится. На территории есть сувенирный магазин, ночной клуб, бесплатная парковка, хранение багажа.

Для гостей предусмотрены комфортабельные и уютные номера с классическими интерьерами. В каждом есть телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната.

Вкусно и сытно поесть можно в ресторане, где представлены с блюда европейской кухни. Также работает лобби-бар и летнее кафе. По желанию можно заказать доставку еды.

В 7 минутах ходьбы расположен железнодорожный вокзал, в 15 минутах пешей прогулки — старинный Выборгский замок.

Выборг
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе: 3 завтрака, 4 обеда
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе тура (включая услуги гидов и входные билеты в музеи)
  • Услуги сопровождающего по маршруту
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полуторо-этажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Москву и обратно
  • Питание, не указанное в программе: ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.

Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.

Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.

Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.

Из каких городов возможен отъезд в первый день тура?

04:45 Отправление автобуса из г. Электросталь, проспект Ленина, 08Б (остановка рядом с Эльградом).

05:00 Отправление автобуса в г. Ногинск, ул. Комсомольская, 76 (рядом с остановкой).

05:45 Подача автобуса в г. Балашиха (по запросу).

08:00 Возможна посадка в г. Солнечногорск (кафе «Вкусно — и точка», ул. Красная, д. 118).

08:30 Возможна посадка в г. Клин (кафе «Вкусно — и точка», ул. Первомайская, д. 2).

10:00 Возможна посадка в г. Тверь (ТЦ «Глобус», Октябрьский пр., д. 101).

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

В каких объектах размещения возможно проживание в турах организатора?

В рамках туров организатора возможно проживание в следующих объектах размещения (зависят от тура, см. информацию в разделе «Проживание»):

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

