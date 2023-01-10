янв
янв
янв
янв
янв
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
30 декабря. Свободный день
Прибытие в Санкт-Петербург.
Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер.
Свободный день.
31 декабря. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
Завтрак в гостинице после ночлега. Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская (Cosmos)».
- 10:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Вало».
- 11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).
11:30–13:30 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
14:00 Свободное время в центре города.
Дополнительно: 14:00 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. Стоимость: взрослый — 1000 руб., школьник, пенсионер — 700 руб.
16:00 Трансфер в гостиницы (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» — до отеля «Москва»).
17:00–17:30 Окончание программы.
Дополнительно (заказывать заранее):
- Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять).
- 21:30–02:30 Автобусное путешествие «Встречаем Новый год в Петербурге». Стоимость: взрослые — 2400 руб., школьники, студенты, пенсионеры — 2100 руб., дети до 6 лет — бесплатно.
1 января. Свободный день
Завтрак в гостинице после ночлега.
Свободный день.
2 января. Автобусная экскурсия в Кронштадт
Завтрак в гостинице после ночлега. Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Вало».
- 10:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер палас»
- 11:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
- 11:20 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская (Cosmos)».
Автобусная экскурсия в Кронштадт.
14:00 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта.
Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
Трансфер в гостиницы до 20:00 (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» — до отеля «Москва»).
3 января. Свободный день
Завтрак в гостинице после ночлега.
Свободный день.
4 января. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Завтрак в гостинице после ночлега. Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская (Cosmos)».
- 10:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Вало».
- 11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Осмотр городских достопримечательностей: Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Медный всадник. Знакомство с историей Санкт-Петербурга и главными символами города.
14:30 Свободное время в центре города.
Дополнительно: 14:30 Экскурсия в Исаакиевский собор — кафедральный собор императорского Петербурга, один из крупнейших соборов Европы и символ Петербурга. Стоимость: взрослый — 450 руб., школьник, пенсионер — 200 руб.
15:30 Трансфер по гостиницам до 16:30–17:00.
5 января. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»
Завтрак в гостинице после ночлега. Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
- 10:20 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво».
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская» (Cosmos).
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс»).
- 11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Вало».
11:30–13:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа.
13:00 Большой Петергофский дворец
16:30 Возвращение в центр города.
Трансфер по гостиницам до 18:00 (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» — до отеля «Москва»).
6 января. Свободный день
Завтрак в гостинице после ночлега.
Свободный день.
7 января. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
Завтрак в гостинице после ночлега. Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская (Cosmos)».
- 10:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Вало».
- 11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).
11:30–13:30 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
14:00 Свободное время в центре города.
Дополнительно: 14:00 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. Стоимость: взрослый — 1000 руб., школьник, пенсионер — 700 руб.
16:00 Трансфер в гостиницы (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» — до отеля «Москва»).
17:00–17:30 Окончание программы.
8 января. Свободный день
Завтрак в гостинице после ночлега.
Свободный день.
Проживание
Экскурсионный пакет без проживания (3 дня) — 3650 руб.
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в период 30.12.23–08.01.24 в зависимости от размещения, руб:
Арт Нуво Палас 4*. Завтрак «шведский стол».
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный
(2 осн. + доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|Комфорт
|31.12.2023–06.01.2024
|6950
|9450
|7550
|7350
|10150
Арт Деко Невский 4*. Завтрак «шведский стол».
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный
(2 осн. + доп. кр.)
|Одноместный
|Мансарда
|Комфорт
|30.12.23–01.01.24
|7450
|10150
|7850
|7450
|10950
|02.01.24
|7450
|10150
|7950
|7550
|11200
|03.01.24–06.01.24
|7450
|10150
|8050
|7650
|11450
Парк Инн Прибалтийская (Cosmos)4*. Завтрак «шведский стол».
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный
(2 осн. + доп. кр.)
Взрослый
|Трёхместный
(2 осн. + д. к. реб. 0-6)
Взрослый
|Трёхместный
(2 осн. + д. к. реб. 6-13)
Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями/ с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный
(2 осн. + доп. кр.)
Взрослый
|Трёхместный
(2 осн. + д. к. реб. 0-6)
Взрослый
|Трёхместный
(2 осн. + д. к. реб. 6-13)
Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|Супериор
|30.12.23
|6950
|6850
|6150
|6550
|8150
|7500
|7250
|6650
|6950
|9450
|31.12.23
|7550
|7250
|6600
|6950
|9400
|8500
|7900
|7250
|7550
|11300
|01.01.24-06.01.24
|8150
|7650
|7050
|7350
|10650
|9450
|8550
|7850
|8150
|13150
Москва 4*. Завтрак «шведский стол».
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный
(2 осн. + доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный
(2 осн. + доп. кр.) Взрослый
|Одноместный
Взрослый
|Стандартный
|Комфорт
|30.12.23
|7550
|7650
|10650
|8450
|8200
|12450
|31.12.23–06.01.24
|8050
|8150
|11650
|8950
|8650
|13450
Ривер Палас Отель 4*. Завтрак «шведский стол».
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. + доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. + д. к. реб. 7-12)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями/ с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. + доп. кр.)
|Трёхместный
(2 осн. + д. к. реб. 7-12)
|Одноместный
|Стандартный с видом на Город
|Стандартный с видом на Неву
|30.12.23–06.01.24
|11850
|10750
|10350
|18650
|12450
|11150
|10750
|19950
Ярд Резиденс4*. Завтрак “континентальный” в кафе "Цех 85", которое находится в здании отеля или завтрак “шведский стол” в кафе "Handmade", которое находится в 5 минутах ходьбы от отеля. Из этого отеля вы самостоятельно подходите к месту начала экскурсии (в 4 минутах пешком от гостиницы Москва 4*).
|Даты заездов
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. + доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт без кухни
|Смарт
|Студия (быв. Стандарт)
|30.12.23–06.01.24
|9350
|14550
|9650
|15350
|10050
|9350
|16050
Кравт Невский 4* (Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол». Из этого отеля вы самостоятельно подходите к месту начала экскурсии (в 5 минутах пешком от гостиницы Москва 4*).
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Стандартный
|Люкс Семейный
|30.12.23
|11900
|17950
|19400
|31.12.23–04.01.24
|13650
|21450
|21150
|05.01.24
|11900
|17950
|19400
|06.01.24
|10150
|14450
|17650
Расчетный час в гостиницах — 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.
Скидка детям до 16 лет — 200 руб.
Варианты проживания
Арт Нуво Палас 4
Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Четырехзвездочный отель занимает здание 1910 года постройки. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.
В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город.
По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Парк Инн Прибалтийская 4
Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.
В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.
Москва 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Ярд Резиденс 4
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км). Расстояние до Витебского железнодорожного вокзала и Дворцовой площади составляет соответственно 4,4 км и 4,5 км.
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Ривер Палас Отель 4
Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа. Предоставляются услуги консьержа и услуги билетной кассы.
Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.
Арт Деко Невский 4
Отель находится в оживленной части города Санкт-Петербург, недалеко от центра. Рядом есть развитая инфраструктура, исторически значимые места, парки и памятники культуры. Для гостей на личном авто предусмотрена парковка на улице. В числе услуг: билеты на шоу и мероприятия, хранение багажа, пешие прогулки, стойка регистрации работает круглосуточно, доступ к сети Wi-Fi.
Все номера выполнены в изысканном стиле и приятных цветах. Для бронирования доступны несколько категорий с максимальной вместимостью до трех человек. В комнатах есть мягкая мебель в старинном стиле, комфортные спальне места, пространство для хранения одежды, персональная душевая и санузел.
Вкусно и сытно поесть можно в кафе на первом этаже, где представлен широкий ассортимент горячих блюд, закусок и напитков. Также, в шаговой доступности есть множество продуктовых магазинов, ресторанов и сетей быстрого питания.
Рядом находится станция метро, Александро-Невская лавра и река Нева. Расстояние до аэропорта Пулково около 15 км, до Московского железнодорожного вокзала 1 км.
Кравт Невский 4
Спа-отель «Кравт Невский» находится в центре Санкт-Петербурга, недалеко от Невского проспекта. К услугам гостей спа, организация экскурсий, прачечная. Припарковать машину можно на парковке во дворе отеля при наличии мест или на платном городском паркинге.
Отель предлагает своим гостям просторные номера различных категорий, оснащенных необходимой мебелью и техникой для проживания и отдыха. В собственной ванной комнате установлен современный набор сантехники, предлагаются средства личной гигиены, набор полотенец и фен.
При отеле работает ресторан, где по утрам сервируется завтрак в формате «шведский стол», а так же по отдельному меню.
Для проведения деловых встреч и прочих мероприятий, в отеле имеется конференц-зал на 25 мест, оснащенный качественным оборудованием.
В шаговой доступности располагаются главные достопримечательности: Эрмитаж, Дворцовая площадь, Мариинский театр, Кунсткамера, Русский музей и т. д. Недалеко станция метро «Площадь Александра Невского». Расстояние до аэропорта Пулково — 14,1 км, до Московского ж/д вокзала — 1,2 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- Завтраки после ночлега, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Завтрак в первый день тура
- Обеды и ужины
- Праздничный Новогодний банкет в гостинице
- Дополнительные экскурсии (заказ экскурсий за доп. плату заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено)
- Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно (бронируется заранее)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Какие расчетные часы в гостинице?
Гарантированное заселение после 14:00. Выезд до 12:00.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменение программы?
Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Как я найду гида?
Гид будет встречать группу в гостинице с табличкой «Петербург ЛАЙТ». Время и место встречи указано в программе и зависит от определенного дня.
Могут ли меня встретить в аэропорту или на ж/д и отвезти в гостиницу?
Да, индивидуальный трансфер при заезде и выезде можно организовать (дополнительная оплата: цены уточнять)
Можно ли в тур с животными?
Если по туру есть гостиница Азимут или гостиница Москва, то допускается поездка с животными.
Азимут: животное до 5 кг, депозит 3 000 руб., животное 1 500 руб. в сутки.
Москва: животное до 8 кг, обязательно ветеринарный паспорт со всеми необходимыми прививками, 1 200 р. в сутки.
По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.
Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах. В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.)один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспортпредоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет;
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Сам тур был очень интересным. Осталось большое желание повторить путешествияе.
Спасибо Вам большое.