3 день

Петергоф

Завтрак.

09:00 Загородная экскурсия в главную приморскую резиденцию Романовых – Петергоф.

По замыслу Петра, Петергоф должен был, с одной стороны, сравниться в великолепии с самыми знаменитыми королевскими резиденциями Европы, с другой — стать триумфальным памятником успешного завершения борьбы России за выход к Балтийскому морю.

Трассовая экскурсия «Дорогой императоров и президентов».

Для тарифа «стандарт»:

Свободное время в Петергофе. По желанию парк Александрия, Царицын и Ольгин павильоны.

Для тарифа «комфорт»:

Нижний парк Петергофа — самая известная часть дворцово-паркового комплекса. Именно этот замечательный ансамбль, созданный по подобию Версаля с его архитектурными памятниками, фонтанами и скульптурным украшением, принес музею-заповеднику мировую славу.

10:30 Экскурсия по Нижнему парку «Летят алмазные фонтаны с веселым шумом к облакам…». Этот парк фантастически хорош собой. Зелень деревьев, цветники, Финский залив, фонтаны, дворцы и павильоны создают неповторимую атмосферу вечного праздника. Возвращаться сюда можно бесконечно!

Главным украшением парка, бесспорно, являются многочисленные фонтаны: Большой Каскад, фонтан Самсон, Пирамида, Солнце, «Римские» фонтаны, фонтаны-шутихи.

Обед в кафе.

14:30 Отъезд в Санкт-Петербург.

Возвращение в отель.

