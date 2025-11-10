Этот тур станет незабываемым путешествием сквозь эпохи: от блистательных царских резиденций до грандиозных дворцов, от
Программа тура по дням
Отправление из Перми
05:22 Отправление поезда из Перми (время местное, может измениться).
Обзорная экскурсия по городу «Парадный Петербург»
09:40 Встреча с экскурсоводом на Ладожском вокзале у вагона поезда.
10:00 Отъезд на программу.
Проезд по Невскому проспекту «Здравствуй, Питер! Здравствуй, Невский!».
10:30 Обзорная экскурсия по городу «Парадный Петербург» знакомит с основными достопримечательностями Санкт-Петербурга.
Стрелкой Васильевского острова, зданием Двенадцати коллегий, Университетской набережной, зданием Адмиралтейства, ансамблями центральных площадей (Сенатской, Исаакиевской, Дворцовой), Марсовым полем, храмом «Спас на крови».
Роскошные дворцы, величественные храмы, живописные парки – всё это создает неповторимый портрет «Парадного Петербурга».
12:45 Знакомство с ансамблем Казанской площади. История создания Казанского собора, шедевра русской петербургской культуры и главного кафедрального собора города.
Собор освящен в честь Казанской иконы Божией Матери – покровительницы русского воинства. Памятник воинской славы 1812 года, место захоронения великого русского полководца М. И. Кутузова.
Посещение Казанского собора.
13:45 Обед в кафе (для тарифа «комфорт»).
14:30 Отъезд к месту размещения, заселение, свободное время.
Петергоф
Завтрак.
09:00 Загородная экскурсия в главную приморскую резиденцию Романовых – Петергоф.
По замыслу Петра, Петергоф должен был, с одной стороны, сравниться в великолепии с самыми знаменитыми королевскими резиденциями Европы, с другой — стать триумфальным памятником успешного завершения борьбы России за выход к Балтийскому морю.
Трассовая экскурсия «Дорогой императоров и президентов».
Для тарифа «стандарт»:
Свободное время в Петергофе. По желанию парк Александрия, Царицын и Ольгин павильоны.
Для тарифа «комфорт»:
Нижний парк Петергофа — самая известная часть дворцово-паркового комплекса. Именно этот замечательный ансамбль, созданный по подобию Версаля с его архитектурными памятниками, фонтанами и скульптурным украшением, принес музею-заповеднику мировую славу.
10:30 Экскурсия по Нижнему парку «Летят алмазные фонтаны с веселым шумом к облакам…». Этот парк фантастически хорош собой. Зелень деревьев, цветники, Финский залив, фонтаны, дворцы и павильоны создают неповторимую атмосферу вечного праздника. Возвращаться сюда можно бесконечно!
Главным украшением парка, бесспорно, являются многочисленные фонтаны: Большой Каскад, фонтан Самсон, Пирамида, Солнце, «Римские» фонтаны, фонтаны-шутихи.
Обед в кафе.
14:30 Отъезд в Санкт-Петербург.
Возвращение в отель.
Свободный день
Свободный день.
Обратите внимание, завтрак не включен при проживании в апарт-отеле.
В свободное время в Санкт-Петербурге вы можете посетить следующие достопримечательности:
1. Государственный Эрмитаж.
Один из крупнейших и наиболее значимых художественных музеев мира, расположенный в Зимнем дворце. Коллекция Эрмитажа насчитывает миллионы произведений искусства, включая работы Леонардо да Винчи, Рембрандта и других великих мастеров.
Приобретение билетов: Билеты продаются только онлайн. Для входа достаточно предъявить электронный билет на экране устройства, распечатывать его не требуется.
2. Кунсткамера.
Первый музей России, основанный Петром I, известен своей уникальной коллекцией антропологических и этнографических экспонатов. Здесь представлены редкие артефакты со всего мира, включая знаменитую коллекцию анатомических аномалий.
Приобретение билетов: Билеты можно приобрести онлайн на официальном сайте музея. Стоимость билетов: взрослые — 400 рублей; школьники, студенты и пенсионеры — 200 рублей.
3. Ледокол «Красин».
Исторический ледокол, ныне превращенный в музей, рассказывает об истории российского ледокольного флота и полярных экспедиций. Посетители могут ознакомиться с устройством судна и его ролью в освоении Арктики.
Приобретение билетов: Билеты можно приобрести на официальном сайте музея.
Рекомендуется заранее приобретать билеты онлайн, чтобы избежать очередей и обеспечить себе комфортное посещение этих достопримечательностей.
Царское Село
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле.
Отъезд на программу.
Загородная экскурсия в Царское Село (г. Пушкин).
Летом сюда переезжал двор, и небольшой городок превращался в «маленький блистательный Петербург».
Поэт Державин назвал Царское Село поэмой из мрамора, камня, воды, деревьев и цветов.
Здесь вершилась большая политика, устраивались великосветские балы, славившиеся своей роскошью на всю Европу, отсюда Романовы правили огромной империей…
Для тарифа «стандарт»:
Свободное время в Царском Селе.
Возможность самостоятельного посещения музеев: Лицей, Александровский дворец, Ратная палата.
Для тарифа «комфорт»:
11:30 Экскурсия в Екатерининский дворец – вы увидите восхищающие роскошью убранства Большой залы и Золотой анфилады парадных помещений, среди которых — всемирно известная Янтарная комната.
Самостоятельная прогулка по Екатерининскому парку.
Обед в кафе.
15:00 Отъезд в Санкт-Петербург.
Возвращение в отель, свободное время.
Экскурсия в Исаакиевский собор
Завтрак.
Освобождение номеров (вещи в автобус).
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле.
Отъезд на программу.
Остановка на Исаакиевской площади.
Свободное время.
10:30 Экскурсия в Исаакиевский собор.
Он стал подлинной жемчужиной российского религиозного зодчества, символом города.
12:00 Сбор группа, трансфер на Ладожский вокзал.
13:40 Окончание программы.
Выезд группы в Пермь (время выезда ориентировочное).
Прибытие в Пермь
20:08 Прибытие поезда в Пермь (время может измениться).
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице в Санкт-Петербурге.
Стоимость тура на 1 человека, в рублях:
Стандарт:
|Дата
|Дата возврата
|2-местный
|доп. место
|1-местный
|27.06.2025
|03.07.2025
|53 000
|53 000
|62 800
|07.07.2025
|13.07.2025
|52 500
|50 100
|65 600
|13.07.2025
|19.07.2025
|51 100
|46 600
|60 900
|21.07.2025
|27.07.2025
|52 500
|50 100
|65 600
|02.08.2025
|08.08.2025
|51 100
|46 600
|60 900
|10.08.2025
|16.08.2025
|51 100
|46 600
|60 900
|24.08.2025
|30.08.2025
|51 100
|46 600
|60 900
Комфорт:
|Дата
|Дата возврата
|2-местный
|доп. место
|1-местный
|27.06.2025
|03.07.2025
|58 900
|58 900
|68 600
|07.07.2025
|13.07.2025
|58 300
|55 900
|71 500
|13.07.2025
|19.07.2025
|56 900
|52 400
|66 700
|21.07.2025
|27.07.2025
|58 300
|55 900
|71 500
|02.08.2025
|08.08.2025
|56 900
|52 400
|66 700
|10.08.2025
|16.08.2025
|56 900
|52 400
|66 700
|24.08.2025
|30.08.2025
|56 900
|52 400
|66 700
Цены динамические. Уточнять стоимость у менеджера при бронировании тура.
Тариф «Стандарт» подходит тем, кто хочет сэкономить и исследовать музеи самостоятельно.
Тариф «Комфорт» — для тех, кто предпочитает сопровождение гида и не хочет тратить время на организацию экскурсий и покупку билетов.
Туроператор имеет право заменить гостиницу на аналогичную либо выше уровнем.
Все пожелания по размещению (вид из окна, этаж, расположение номеров и др.) учитываются при бронировании, но не гарантируются и зависят от возможностей гостиницы на момент заселения.
Варианты проживания
Отель на Римского-Корсакова 3
Отель «На Римского-Корсакова» 3* расположился в городе Санкт-Петербург. Точный адрес на карте города пр. Римского-Корсакова, д. 45 — центр Питера, вблизи Никольского сада. На территории отеля есть платная охраняемая парковка, места предоставляются по запросу.
Уютные и современные номера выполнены согласно классического стиля. Каждый из них оснащены мебелью с отделкой из дерева, включая шкаф, телевизором, беспроводным доступом к сети Интернет.
Помимо этого, в апартаментах есть кухня, плита, холодильник, электрический чайник и кухонные принадлежности. Все желающие могут пообедать в кафе, где каждый день в утреннее время подается завтрак. В обеденное время доступно к заказу меню не только национальной, но и европейской кухни.
В шаговой доступности от места размещения есть станция метро, с помощью которой можно добраться до любых точек города. Вблизи отеля находится знаменитый Мариинский театр. В 20 минутах езды удален Московский вокзал.
Отель ARTSTUDIO Moskovsky
«ARTSTUDIO Moskovsky» – современный отель, расположенный в 10 минутах езды от центра города.
Апартаменты оборудованы ванной комнатой, косметическими принадлежностями, набором полотенец и постельного белья, тапочками, шкафом, утюгом, телевизором. На всей территории проведён интернет.
В каждых апартаментах есть кухня, которая оснащена необходимым инвентарём для приготовления пищи. Также в ресторане «MemET & Pir» гостям предоставляется классический континентальный завтрак.
В нескольких шагах находится станции метро «Фрунзенская». Рядом расположен Конгрессно-выставочный центр «Expoforum», планетарий, музей «Юсуповский дворец». Расстояние до аэропорта «Пулково» 18,2 км, до железнодорожного вокзала «Балтийский» – 1,7 км.
Апарт-отель Valo Business
Апарт-отель «Valo Business / Вало Бизнес» в Санкт-Петербурге — современный объект размещения с очень удачным расположением. В шаговой доступности находятся станция метро, кафе и парк аттракционов.
Гостей заселяют в комфортабельные номера, где есть удобные кровати, телевизор и собственные ванные комнаты.
Каждая кухня в апарт-отеле оборудована всей необходимой техникой и кухонными принадлежностями. Также доступна услуга доставки завтрака в номер. В 0,2 км расположился ресторан «Маленькая Грузия».
На досуге можно прогуляться в Вавиловском сквере в 1 км или в саду Бенуа в 0,6 км. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 9,5 км. До Витебского железнодорожного вокзала — 4,3 км.
Москва 4
Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.
Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.
На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).
Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.
Поезд
Вагоны категории плацкарт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Тариф «Комфорт»:
- Тариф «Стандарт»:
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Перми и обратно
- Питание, не указанное в программе (зависит от тарифа)
- Индивидуальный трансфер
- Сувениры
- Доплата за места в купе-вагоне. Стоимость доплаты уточняется при бронировании
- Доп. экскурсии по желанию
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для ЖД проезда:
- питание, питьевую воду;
- кружку;
- столовые приборы;
- деньги для посещения вагона-ресторана;
- одежда для сна, тапочки;
- пауэрбанк.
Для экскурсий:
- удобную теплую одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- аптечку для личного применения.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие документы нужны для поездки?
Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис.
Пенсионное удостоверение, студенческий билет.
Детям, которые едут в тур не в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
Ж/д билеты на посадке предоставлять не нужно. Показываем паспорт / свидительство о рождении.
Информация по ЖД-туру отправляются на электронную почту за 1 рабочий день до выезда вместе с памяткой по туру, где прописывается время и место встречи туристов с сопровождающей.
Конкретизацию мест в обе стороны на посадке при встрече сообщит сопровождающая.
При наборе небольшой группе туристы отправляются без сопровождающей.
Памятка также будет отправлена на почту.
Туристы самостоятельно садятся в поезд.
В городе Вас встретит на ж/д вокзале местный гид, который будет с Вами во время экскурсионной программы.
Какие есть дополнительные экскурсии?
1. Дневная теплоходная экскурсия по рекам и каналам Петербурга «Северная Венеция» (~1 час): панорама парадной части Петербурга, река Нева, река Фонтанка, река Мойка и Зимняя канавка.
Стоимость:
- взрослый – 1 600 руб/чел.;
- школьный – 1 300 руб/чел.
Денежные средства отдаются сопровождающей в туре. Экскурсия состоится при группе от 10 человек.
2. Ночная автобусная экскурсия «Как бабочки парят мосты ночные» (около 3 часов, начало в 23:30 час, отъезд от отеля).
При наборе туристов в количестве:
- от 10 до 14 человек: 3 800 руб/чел.;
- от 15 до 17 человек: 2 600 руб/чел.;
- от 18 до 24 человек: 2 500 руб/чел.;
- от 25 до 29 человек: 2 200 руб/чел.;
- от 30 человек: 1 800 руб/чел.
Стоимость одинаковая на всех вне зависимости от возраста туриста. Денежные средства отдаются сопровождающей в туре.
3. Ночная теплоходная экскурсия.
При наборе туристов в количестве:
- от 10 до 14 человек: 4 200 + 1600/1300 руб.;
- от 15 до 17 человек: 2 900 + 1600/1300 руб.;
- от 18 до 24 человек: 2 800 + 1600/1300 руб.;
- от 25 до 29 человек: 2 500 + 1600/1300 руб.;
- от 30 человек: 2 100 + 1600/1300 руб.
Какая есть информация о выезде?
Время выезда поезда может поменяться.
Об этом Вы будете уведомлены на почту за 1 день до выезда.
В случае неблагоприятных погодных условий (дождь, снег, мороз, сильный ветер) – встреча с сопровождающей проходит в здании ЖД вокзала Пермь II.
Посадка туристов может быть произведена на станции Верещагино, но без изменения стоимости, так как билеты выписываются из Перми.
Доплата к стоимости за посадку в Кунгуре 4100 руб. с человека в обе стороны (плацкарт).
Доплата к стоимости за посадку в Екатеринбурге 5500 руб. с человека в обе стороны (плацкарт).
Конкретику мест и наличие билетов со ст. Кунгур и Екатеринбург уточняйте в заявках.
Есть ли скидки в туре?
Если туристу менее 18 лет, и он не является школьником (закончил 9 классов, поступил в колледж и т. д.), то скидка школьная не предоставляется. Турист проходит по взрослой цене.
Также, если школьник не предоставляет справку из школы, то доплата за проезд, производится самостоятельно родителями.
Если турист хочет сэкономить на туре, то можно без доплаты за 1-местное размещение оформить подселение с другим туристом.
Стоимость для него будет, как на 1 чел. при 2-местном размещении. Женское подселение мы оформляем всегда, когда в туре едет сопровождающая, и с ней еще не поселили туриста.
Данную информацию можно уточнить у менеджеров при бронировании.
Для мужчин подселение находится очень редко, поэтому, убедительная просьба, заявку отправлять сразу на 1-местное размещение.
Могу ли я выбрать места в поезде?
Нужно иметь в виду, что не всегда может быть учтено пожелание туристов по местам. Места могут быть присвоены, как верх или низ в четвертинке, так и боковые (если на рейсе плацкарты). Могут быть и только низы. Информацию по выезду мы будем отправлять за 1 день до тура. Постараемся учесть пожелания туристов.