Санкт-Петербург на 4 дня. День за днем. Золотая коллекция

Санкт-Петербург на 4 дня
Погрузитесь в атмосферу роскоши и великолепия, познакомьтесь с историей и культурой прекрасного Санкт-Петербурга.

Неповторимая архитектура, загородные резиденции, богатство русской истории и культуры – все это вы найдете в городе на Неве.

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ждет насыщенная программа с посещением самых знаменитых достопримечательностей города, таких как Эрмитаж, Петропавловская крепость, Петергоф, Кронштадт и Царское Село. Заезд в любой день. Каждому дню недели соответствует своя экскурсионная программа. Экскурсионная программа повторяется каждую неделю.

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Санкт-Петербург на 4 дня. День за днем. Золотая коллекция
Санкт-Петербург на 4 дня. День за днем. Золотая коллекция
Санкт-Петербург на 4 дня. День за днем. Золотая коллекция
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Юсуповский дворец. Исаакиевский собор

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).

  • 12:00-13:00 Встреча в холле гост. «Москва» (в 1-й день экскурсии).
  • 13:00 Отъезд от гостиницы «Москва».
  • 12:00-13:30 Встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
  • 13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
  • 13:00-14:00 Встреча в холле гост. «Азимут» (в 1-й день экскурсии).
  • 14:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов».

История многих знаменитых династий России неразрывно связана с Санкт-Петербургом. Одна из самых влиятельных дворянских фамилий – князья Юсуповы. Начиная с XVI века, они находились при русском дворе. Каждый из представителей этой семьи по-своему приумножал и свои богатства и богатства новой Родины. Во время экскурсии Вы побываете в одном из самых роскошных дворцов Санкт-Петербурга – дворце князей Юсуповых на набережной реки Мойки.

Экскурсия в Юсуповский дворец.

Юсуповский дворец – один из редких особняков, где уцелели не только парадные залы, но и личные покои хозяев. Вы побываете в Гобеленовой гостиной, где Юсуповы хранили свои знаменитые художественные коллекции, а также полюбуетесь удивительно уютным домашним театром, на сцене которого выступали не только владельцы дворца, но и члены императорской семьи.

Экскурсия в Исаакиевский собор.

Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века. Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русским художниками и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12 000 цветов и оттенков. Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.

Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».

Продолжительность программы: ~4,5 часа (окончание в ~18:30).

Понедельник. Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Юсуповский дворец. Исаакиевский соборПонедельник. Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Юсуповский дворец. Исаакиевский соборПонедельник. Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Юсуповский дворец. Исаакиевский соборПонедельник. Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Юсуповский дворец. Исаакиевский соборПонедельник. Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Юсуповский дворец. Исаакиевский собор
2 день

Вторник. Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).

  • 09:00-09:30 Встреча в холле гост. «Азимут» (в 1-й день экскурсии).
  • 09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка».
  • 09:00-10:00 Встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
  • 09:00-10:30 Встреча в холле гост. «Москва» (в 1-й день экскурсии).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва».

Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике».

Экскурсия познакомит Вас с удивительным городом, овеянным военно-морской славой и расположенном на небольшом острове Котлин в центре Финского залива. Дорога до Кронштадта весьма живописна. Часть ее пройдет по грандиозной западной скоростной магистрали – ЗСД, откуда открывается великолепный вид на Финский залив.

Экскурсия по Кронштадту.

Во время экскурсии Вы увидите целый ряд оборонительных сооружений XVIII-XIX веков, памятники русским морякам и гавани, откуда корабли отправлялись в военные походы и кругосветные плавания. Во время экскурсии вы побываете на Якорной площади, где располагается величественный Морской собор.

Посещение Никольского морского собора.

Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где самостоятельно познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.

Интерактивная экскурсия в музее-макете Фортов Кронштадта.

Это новый уникальный музей, где по старинным чертежам с мельчайшей точностью воссозданы все форты Кронштадта. Вас ждет динамичная, захватывающая экскурсия в двух мультимедийных залах с современной системой подсветки макетов, которая позволит полностью погрузиться в историю фортов кронштадтской морской крепости.

Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов»

Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. С экскурсоводом вы прогуляетесь по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории.

Свободное время на территории парка – время на обед, возможность за доп. плату посетить Музей Военно-морских сил России.

Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».

Продолжительность программы: ~ 8,5 часов (окончание в ~18:30).

Вторник. Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»Вторник. Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»Вторник. Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»Вторник. Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»Вторник. Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»
3 день

Среда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Эрмитаж

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).

  • 11:00-12:00 Встреча в холле гост. «Москва» (в 1-й день экскурсии).
  • 12:00 Отъезд от гостиницы «Москва».
  • 11:00-12:30 Встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
  • 12:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
  • 12:00-13:00 Встреча в холле гост. «Азимут» (в 1-й день экскурсии).
  • 13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней. Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, Невским проспектом.

Вы увидите Петропавловскую крепость, Марсово поле, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник».

Экскурсия в Эрмитаж.

Эрмитаж – крупнейший художественный музей мира. Его коллекции насчитывают более 3,5 млн. экспонатов. Вы познакомитесь с парадными залами и основными шедеврами Эрмитажа – работами Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка, Рафаэля и других.

После экскурсии вы сможете самостоятельно погулять по музею и более детально рассмотреть его экспонаты.

Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).

Продолжительность программы: ~ 3.5 часа (окончание в ~16:30).

Среда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. ЭрмитажСреда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. ЭрмитажСреда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. ЭрмитажСреда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. ЭрмитажСреда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. ЭрмитажСреда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Эрмитаж
4 день

Четверг. Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого»

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).

  • 09:00-09:30 встреча в холле гост. «Москва» (в 1-й день экскурсии).
  • 09:30 Отъезд от гостиницы «Москва».
  • 09:00-10:00 Встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
  • 09:00-10:30 Встреча в холле гост. «Азимут отель Санкт-Петербург» / «А отель Фонтанка» (в 1-й день экскурсии).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут отель Санкт-Петербург» / «А отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого».

Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном Петергофе. Экскурсия познакомит Вас с одним из самых прославленных пригородов Санкт-Петербурга. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.

Экскурсия в Большой Императорский дворец.

Величественный, роскошный и изысканный – это все о нем. Дворец является центром всего Петергофского ансамбля. В прошлом - это официальная парадная резиденция русских императоров, так называемый "коронный дворец".

Экскурсия в один из Малых дворцов или музеев Петергофа.

В список достопримечательностей дворцово-паркового ансамбля Петергофа входит множество музеев: Гроты, Церковный корпус, Государевы потехи, Музей фонтанного дела, в одном из которых Вам предстоит побывать.

Экскурсия по парку фонтанов Петергофа.

Вы увидите дворцово-парковый ансамбль Петергофа, полюбуетесь самыми знаменитыми фонтанами и каскадами парка. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. У Вас будет возможность не только погулять по аллеям парка, но и полюбоваться панорамой Финского залива.

Важно! Экскурсия по парку фонтанов, посещение Большого Императорского дворца и Малого дворца проводится до 15 октября 2024 года, с 16 октября 2024 г. посещаем только Большой Императорский дворец.

Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».

Продолжительность программы: ~9 часов до 15 октября 2024 года, с 16 октября ~ 6 часов.

Четверг. Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого»Четверг. Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого»Четверг. Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого»Четверг. Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого»
5 день

Пятница. Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия по территории Петропавловской крепости

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).

  • 09:00-10:00 Встреча в холле гост. «Москва» (в 1-й день экскурсии).
  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Москва».
  • 09:00-10:30 Встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
  • 09:00-11:00 Встреча в холле гост. «Азимут» / «А отель Фонтанка» (в 1-й день экскурсии).
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург».

Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга и позволяет прочувствовать идею царя Петра I – основать на болоте новый европейский город, которому суждено будет прославиться на весь мир не только, как центру торговли, науки и искусства, но и как центру реформ, приблизивших Россию к Европе.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости.

Петропавловская крепость – это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга. Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали.

Экскурсия в Петропавловском соборе.

Долгое время Петропавловский собор являлся памятником славы русского оружия. Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей.

Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона.

В ходе экскурсии Вы также побываете в знаменитой «Русской Бастилии» – тюрьме Трубецкого бастиона, где содержались многие известные политические деятели России.

Экскурсия в Кунсткамеру.

Слово «кунсткамера» в переводе с немецкого языка означает «кабинет редкостей». Впервые отправившись за границу с «Великим посольством» в конце XVII века, Петр I увидел, что подобного рода «кабинеты» в большой моде у европейских монархов. Как человек любознательный, государь начал собирать собственную коллекцию «монстров и раритетов», не жалея на это средств.

Место окончания программы: гост. «Октябрьская», Московский вокзал, ст. метро «пл. Восстания».

Продолжительность программы: ~ 6,5 часов (окончание в ~17:00).

Пятница. Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия по территории Петропавловской крепостиПятница. Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия по территории Петропавловской крепостиПятница. Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия по территории Петропавловской крепостиПятница. Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия по территории Петропавловской крепости
6 день

Суббота. Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).

  • 09:00-09:30 Встреча в холле гост. «Москва» (в 1-й день экскурсии).
  • 09:30 Отъезд от гостиницы «Москва».
  • 09:00-10:00 Встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
  • 09:00-10:30 Встреча в холле гост. «Азимут» / «А отель Фонтанка» (в 1-й день экскурсии).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз – Царское Село».

Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательном мире бывшей официальной резиденции русских императоров – Царском Селе. В ходе экскурсии Вы узнаете, когда появился этот пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним связаны и почему его часто называют «город муз».

Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.

Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца. Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.

Прогулка по Екатерининскому парку.

После экскурсии по дворцу у вас будет 1-1,5 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец.

Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».

Продолжительность программы: ~6 часов (окончание в ~16:00).

Суббота. Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»Суббота. Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»Суббота. Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»Суббота. Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»Суббота. Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»
7 день

Воскресенье. Автобусная экскурсия "Блистательный Санкт-Петербург". Музей Фаберже. Экскурсия в "Спас на Крови"

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).

  • 09:00-09:30 Встреча в холле гост. «Москва» (в 1-й день экскурсии).
  • 09:30 Отъезд от гостиницы «Москва».
  • 09:00-10:00 Встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).
  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
  • 09:00-10:30 Встреча в холле гост. «Азимут» / «А отель Фонтанка» (в 1-й день экскурсии).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург».

Экскурсия представляет город, как единый организм, где гранитная оправа рек и каналов, золотое сияние шпилей и куполов, каменное убранство великокняжеских дворцов и многочисленных храмов создают неповторимый образ блистательной Северной столицы.

Экскурсия в Музей Фаберже.

Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России.

Экскурсия в «Спас на Крови».

Храм Воскресения Христова («Спас на Крови») является мемориалом императору Александру II. Он построен на том месте, где состоялось покушение на Царя-Освободителя. Главной особенностью храма являются уникальные мозаики, покрывающие фасады здания и украшающие его интерьеры. Именно поэтому собор можно с полным правом назвать «музеем мозаичного искусства», в чем вы непременно убедитесь в ходе экскурсии.

Место окончания программы: центр города.

Продолжительность программы: ~4 часа (окончание в ~14:00).

Воскресенье. Автобусная экскурсия "Блистательный Санкт-Петербург". Музей Фаберже. Экскурсия в "Спас на Крови"Воскресенье. Автобусная экскурсия "Блистательный Санкт-Петербург". Музей Фаберже. Экскурсия в "Спас на Крови"Воскресенье. Автобусная экскурсия "Блистательный Санкт-Петербург". Музей Фаберже. Экскурсия в "Спас на Крови"Воскресенье. Автобусная экскурсия "Блистательный Санкт-Петербург". Музей Фаберже. Экскурсия в "Спас на Крови"Воскресенье. Автобусная экскурсия "Блистательный Санкт-Петербург". Музей Фаберже. Экскурсия в "Спас на Крови"

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

Азимут Отель Санкт-Петербург 4*:

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
смарт2023019280--2574030.09.202412.10.2024
смарт1824017290--2199013.10.202420.10.2024
смарт1889017940--2353021.10.202402.11.2024
смарт1779016840--2155003.11.202427.12.2024

А Отель Фонтанка 3*:

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
стандартный1674015790--1992030.09.202417.10.2024
стандартный1734016390--2089018.10.202404.11.2024
стандартный1624015290--1889005.11.202425.12.2024
3-местный стандартный16740157901398014930-30.09.202417.10.2024
3-местный стандартный17340163901419015140-18.10.202404.11.2024
3-местный стандартный16240152901398014930-05.11.202425.12.2024
супериор с БК1744016490--2124030.09.202417.10.2024
супериор с БК1799017040--2221018.10.202404.11.2024
супериор с БК1669015740--1978005.11.202425.12.2024
супериор1744016490--2124030.09.202417.10.2024
супериор1799017040--2221018.10.202404.11.2024
супериор1669015740--1978005.11.202425.12.2024

Москва 4*:

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
стандартный175801663017730186802265030.09.202421.10.2024
стандартный186801773019040199902486022.10.202404.11.2024
стандартный175801663017730186802265005.11.202425.12.2024

Сеть отелей Сокрома центр:

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака)144901354011540124901758030.09.202421.10.2024
Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака)156901474011540124901999022.10.202403.11.2024
Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака)144901354011540124901758004.11.202423.12.2024
Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака)179901704011540124902464024.12.202406.01.2025
Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака)144901354011540124901758007.01.202517.02.2025
Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака)156901474011540124901999018.02.202523.02.2025
Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака)144901354011540124901758024.02.202524.03.2025
Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака)152401429011540124901912025.03.202524.04.2025
Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака)144901354011540124901758030.09.202421.10.2024
Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака)156901474011540124901999022.10.202403.11.2024
Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака)144901354011540124901758004.11.202423.12.2024
Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака)179901704011540124902464024.12.202406.01.2025
Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака)144901354011540124901758007.01.202517.02.2025
Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака)156901474011540124901999018.02.202523.02.2025
Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака)144901354011540124901758024.02.202524.03.2025
Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака)152401429011540124901912025.03.202524.04.2025
Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака)144901354011540124901758030.09.202421.10.2024
Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака)156901474011540124901999022.10.202403.11.2024
Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака)144901354011540124901758004.11.202423.12.2024
Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака)179901704011540124902464024.12.202406.01.2025
Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака)144901354011540124901758007.01.202517.02.2025
Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака)156901474011540124901999018.02.202523.02.2025
Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака)144901354011540124901758024.02.202524.03.2025
Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака)152401429011540124901912025.03.202524.04.2025
Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака)144901354011540124901758030.09.202421.10.2024
Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака)156901474011540124901999022.10.202403.11.2024
Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака)144901354011540124901758004.11.202423.12.2024
Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака)179901704011540124902464024.12.202406.01.2025
Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака)144901354011540124901758007.01.202517.02.2025
Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака)156901474011540124901999018.02.202523.02.2025
Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака)144901354011540124901758024.02.202524.03.2025
Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака)152401429011540124901912025.03.202524.04.2025

Станция М19 3*:

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
стандартный171401619015740166902287006.10.202421.10.2024
стандартный191201817015740166902639022.10.202404.11.2024
стандартный155901464014640155901956005.11.202424.12.2024
стандартный203201928017070180202817007.01.202511.01.2025
стандартный164801553013980149302155012.01.202517.02.2025
стандартный178901694015290162402442018.02.202523.02.2025
стандартный164801553013980149302155024.02.202502.03.2025
стандартный178901694015290162402442003.03.202509.03.2025
стандартный164801553013980149302155010.03.202517.03.2025
стандартный203201928017070180202817018.03.202529.03.2025
стандартный178901694015290162402442030.03.202514.04.2025
стандартный203201928017070180202817015.04.202524.04.2025

Станция L1 3*:

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
стандартный173701642015290162402243006.10.202421.10.2024
стандартный186801773015740166902552022.10.202404.11.2024
стандартный155901464014190151401956005.11.202424.12.2024
стандартный197801883017070180202728007.01.202511.01.2025
стандартный162401529013980149302109012.01.202517.02.2025
стандартный175801663015290162402374018.02.202523.02.2025
стандартный162401529013980149302109024.02.202502.03.2025
стандартный175801663015290162402374003.03.202509.03.2025
стандартный162401529013980149302109010.03.202517.03.2025
стандартный197801883017070180202728018.03.202529.03.2025
стандартный175801663015290162402374030.03.202514.04.2025
стандартный197801883017070180202728015.04.202524.04.2025
стандартный с мансардным окном164801553015290162402155006.10.202421.10.2024
стандартный с мансардным окном180201707015740166902419022.10.202404.11.2024
стандартный с мансардным окном151401419014190151401868005.11.202424.12.2024
стандартный с мансардным окном188901794017070180202552007.01.202511.01.2025
стандартный с мансардным окном153701442013980149301934012.01.202517.02.2025
стандартный с мансардным окном171401619015290162402287018.02.202523.02.2025
стандартный с мансардным окном153701442013980149301934024.02.202502.03.2025
стандартный с мансардным окном171401619015290162402287003.03.202509.03.2025
стандартный с мансардным окном153701442013980149301934010.03.202517.03.2025
стандартный с мансардным окном188901794017070180202552018.03.202529.03.2025
стандартный с мансардным окном171401619015290162402287030.03.202514.04.2025
стандартный с мансардным окном188901794017070180202552015.04.202524.04.2025

Русь 4*:

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
эконом1624015290--2133030.09.202422.10.2024
эконом1669015740--2219023.10.202404.11.2024
эконом1624015290--2133005.11.202427.12.2024
эконом1954018590--2794028.12.202407.01.2025
эконом1669015740--2219008.01.202524.04.2025
классик175801663015740166902045030.09.202422.10.2024
классик179901704015970169202133023.10.202404.11.2024
классик175801663015740166902045005.11.202427.12.2024
классик219902104017730186802529028.12.202407.01.2025
классик182401729016630175802177008.01.202524.04.2025
джуниор сюит188901794015740166902529030.09.202422.10.2024
джуниор сюит193401839015970169202618023.10.202404.11.2024
джуниор сюит188901794015740166902529005.11.202427.12.2024
джуниор сюит244202347017730186803589028.12.202407.01.2025
джуниор сюит195401859016630175802618008.01.202524.04.2025
4-мест 2-х комнатный семейный17340163901639017340-30.09.202422.10.2024
4-мест 2-х комнатный семейный17580166301663017580-23.10.202404.11.2024
4-мест 2-х комнатный семейный17340163901639017340-05.11.202427.12.2024
4-мест 2-х комнатный семейный20670197201972020670-28.12.202407.01.2025
4-мест 2-х комнатный семейный17990170401704017990-08.01.202524.04.2025

Бест Вестерн Плюс Центр Отель 4*:

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
комфорт193401839016390173402442030.09.202414.10.2024
комфорт197801883016390173402529015.10.202404.11.2024
комфорт191201817016190171402398005.11.202424.12.2024
комфорт270602611018170191203919025.12.202407.01.2025
комфорт191201817016840177902486008.01.202509.03.2025
комфорт DBL193401839016390173402442030.09.202414.10.2024
комфорт DBL197801883016390173402529015.10.202404.11.2024
комфорт DBL191201817016190171402398005.11.202424.12.2024
комфорт DBL270602611018170191203919025.12.202407.01.2025
комфорт DBL191201817016840177902486008.01.202509.03.2025

Октябрьская 4*:

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
комфорт194401849016390173402486030.09.202414.10.2024
комфорт197801883016840177902574015.10.202404.11.2024
комфорт188901794015970169202398005.11.202424.12.2024
комфорт270602611018170191203919025.12.202407.01.2025
комфорт195401859017290182402508008.01.202509.03.2025
комфорт DBL194401849016390173402486030.09.202414.10.2024
комфорт DBL197801883016840177902574015.10.202404.11.2024
комфорт DBL188901794015970169202398005.11.202424.12.2024
комфорт DBL270602611018170191203919025.12.202407.01.2025
комфорт DBL195401859017290182402508008.01.202509.03.2025
джуниор сьют208901994016390173402773030.09.202414.10.2024
джуниор сьют213302038016840177902883015.10.202404.11.2024
джуниор сьют204401949015970169202706005.11.202424.12.2024
джуниор сьют292702832018170191204359025.12.202407.01.2025
джуниор сьют208201987017290182402859008.01.202509.03.2025
стандартный (туркласс)1889017940--2398030.09.202414.10.2024
стандартный (туркласс)1934018390--2486015.10.202404.11.2024
стандартный (туркласс)1846017510--2309005.11.202424.12.2024
стандартный (туркласс)2594024990--3699025.12.202407.01.2025
стандартный (туркласс)1912018170--2442008.01.202509.03.2025
стандартный (туркласс) DBL1889017940--2398030.09.202414.10.2024
стандартный (туркласс) DBL1934018390--2486015.10.202404.11.2024
стандартный (туркласс) DBL1846017510--2309005.11.202424.12.2024
стандартный (туркласс) DBL2594024990--3699025.12.202407.01.2025
стандартный (туркласс) DBL1912018170--2442008.01.202509.03.2025

Достоевский 4*:

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
стандартный1879017840--2486030.09.202423.10.2024
стандартный1978018830--2552024.10.202402.11.2024
стандартный1879017840--2486003.11.202424.12.2024
стандартный1999019040--2574007.01.202512.01.2025
стандартный1879017840--2486013.01.202510.03.2025
стандартный1999019040--2574011.03.202526.03.2025
супериор201401919022580235302574030.09.202423.10.2024
супериор208901994022580235302662024.10.202402.11.2024
супериор201401919022580235302574003.11.202424.12.2024
супериор208901994022580235302662007.01.202512.01.2025
супериор201401919022580235302574013.01.202510.03.2025
супериор208901994022580235302662011.03.202526.03.2025

Невский Берег 93 3* / Невский Берег 122 3*:

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
стандартный2067019720--2706030.09.202403.11.2024
стандартный1999019040--2639004.11.202430.11.2024
стандартный1934018390--2508001.12.202425.12.2024
стандартный2287021920--3214026.12.202406.01.2025
стандартный2044019490--2728007.01.202528.01.2025
комфорт235302258017070180203279030.09.202403.11.2024
комфорт224302148016190171403125004.11.202430.11.2024
комфорт217702082016190171402993001.12.202425.12.2024
комфорт257402479019280202303787026.12.202406.01.2025
комфорт228702192016190171403214007.01.202528.01.2025

Новотель Санкт-Петербург 4*:

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
стандартный2464023690--3368030.09.202404.11.2024
стандартный2309022140--3059005.11.202428.12.2024

Рэдиссон Соня Отель 4*:

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
стандартный2552024570--3545001.10.202426.12.2024
улучшенный266202567026990279403765001.10.202426.12.2024

Платформа 9 ¾ (Невский. пр. 1 мин.)

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
комфорт (без завтрака)1559014640--1999030.09.202425.12.2024
комфорт (без завтрака)1603015080--2089009.01.202528.03.2025
комфорт (без завтрака)1714016190--2309029.03.202524.04.2025
комфорт DBL (без завтрака)1559014640--1999030.09.202425.12.2024
комфорт DBL (без завтрака)1603015080--2089009.01.202528.03.2025
комфорт DBL (без завтрака)1714016190--2309029.03.202524.04.2025

Фабрика 4*

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
стандартный1799017040--2486001.10.202426.12.2024
стандартный2219021240--3324027.12.202408.01.2025
стандартный1799017040--2486009.01.202523.03.2025
стандартный1868017730--2618024.03.202524.04.2025

Апарт-отель Yard Residence 4*

Категория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номерПериод действия цен (по дате заезда)
студия апартаменты с кухней197801883017940188902773007.10.202413.10.2024
студия апартаменты с кухней204401949018170191202905014.10.202410.11.2024
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смарт апартаменты DBL с кухней1954018590--2728014.10.202410.11.2024
смарт апартаменты DBL с кухней1868017730--2552011.11.202423.12.2024
смарт апартаменты DBL с кухней2329022340--3478024.12.202411.01.2025
смарт апартаменты DBL с кухней1868017730--2552012.01.202526.02.2025
смарт апартаменты DBL с кухней1978018830--2773027.02.202510.03.2025
смарт апартаменты DBL с кухней2067019720--2949011.03.202524.04.2025
смарт DBL (без кухни)1844017490--2508007.10.202413.10.2024
смарт DBL (без кухни)1868017730--2552014.10.202410.11.2024
смарт DBL (без кухни)1799017040--2419011.11.202423.12.2024
смарт DBL (без кухни)2264021690--3346024.12.202411.01.2025
смарт DBL (без кухни)1799017040--2419012.01.202526.02.2025
смарт DBL (без кухни)1912018170--2639027.02.202510.03.2025
смарт DBL (без кухни)1999019040--2817011.03.202524.04.2025

Доплата за иностранного туриста составит 1300 руб.

Закрыта возможность бронирования дополнительных мест в отелях "Jules Verne","Город Мастеров" сети апартов Сокрома центр.

Варианты проживания

А Отель Фонтанка**

3 ночи

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».

В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.

В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.

А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**

Азимут Отель Санкт-Петербург***

3 ночи

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.

Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.

Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***

Москва***

3 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

Москва***Москва***Москва***Москва***Москва***Москва***

Апартаменты Sokroma Genius Aparts

3 ночи

Апартаменты «Sokroma Genius Aparts», расположенные в центральной части Санкт-Петербурга, как и остальные апартаменты данной сети имеет свой особенный стиль. Кроме удобств, обеспечиваемых внутренним оснащением номеров, благодаря комфортному местоположению и развитой инфраструктуре всё остальное находится под рукой.

Название апартаментов выбрано не случайно — каждый из них посвящён знаменитым людям из разных столетий, которые внесли заметный вклад в мировую историю. Двухъярусные студии способны вместить небольшую компанию. Дизайн помещения продуман так, чтобы небольшое пространство несло в себе максимальный функционал. Здесь есть всё от персональной ванной комнаты с феном и средствами личной гигиены до шкафа для хранения одежды и подставки для обуви.

Место нашлось и для кухонного уголка раковиной, электрической варочной поверхностью, микроволновой печью и холодильником. Не забыли и о посуде — Вы найдёте всё, что нужно для готовки. Продукты можно приобрести в магазинах и супермаркетах поблизости, а те, кто предпочитает проводить трапезы в кафе или ресторанах, смогут выбрать заведение на свой вкус.

На расстоянии 1,7 км от апарт-отеля расположен Таврический сад и дворец, около 3 км до Дворцовой площади. До метро Чернышевская всего 480 метров, а за 2 минуты можно дойти до камерного театра Малыщицкого.

Апартаменты Sokroma Genius ApartsАпартаменты Sokroma Genius ApartsАпартаменты Sokroma Genius ApartsАпартаменты Sokroma Genius Aparts

Отель Станция L1

3 ночи

Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.

Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.

На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.

Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.

Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1

Отель Станция М19

3 ночи

Отель «Станция М19» открыт в 2016 году и находится в Центральном районе Северной столицы.

Количество номеров в гостинице — 81. В каждом налажена система вентиляции и кондиционирования воздуха. Спальные места с ортопедическими матрасами позволяют полноценно отдохнуть после активных прогулок.

Каждое утро для гостей сервируется завтрак из свежих продуктов, которые заряжают на новый день.

В шаговой доступности — широкий выбор ресторанов, столовых и кафе. До известных культурных достопримечательностей несколько минут ходьбы.

Отель Станция М19Отель Станция М19Отель Станция М19Отель Станция М19

Отель Русь Санкт-Петербург

3 ночи

«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.

Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.

Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.

Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.

Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.

Отель Русь Санкт-ПетербургОтель Русь Санкт-ПетербургОтель Русь Санкт-ПетербургОтель Русь Санкт-ПетербургОтель Русь Санкт-Петербург

Отель «Best Western Plus Centre Hotel»

3 ночи

Отель «Best Western Plus Centre Hotel» был открыт в 1951 году в Санкт-Петербурге. И по сей день она радует гостей своим гостеприимством и имеет статус 4 звезды.

В распоряжении отеля находится 107 просторных и уютных номеров. Все они очень стильно и по-современному оформлены. В каждом из них Вы найдете необходимую мебель, телевизор и собственную ванную комнату. В каждом уголке гостиницы Вам доступно бесплатное подключение к сети Wi-Fi. Каждые 24 часа работает стойка регистрации.

В местном ресторане Вы сможете поесть ароматные блюда русской и европейской кухни. Здесь же есть кондитерская и пекарня. В баре можно заказать любой напиток на свой вкус. Вкусные и аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания.

В шаговой доступности вы увидите множество музеев и других интересных мест. Поблизости расположена станция метро. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 15,8 км.

Отель «Best Western Plus Centre Hotel»Отель «Best Western Plus Centre Hotel»Отель «Best Western Plus Centre Hotel»Отель «Best Western Plus Centre Hotel»Отель «Best Western Plus Centre Hotel»

Октябрьская Санкт-Петербург

3 ночи

Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.

Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.

Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.

Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.

Октябрьская Санкт-ПетербургОктябрьская Санкт-ПетербургОктябрьская Санкт-ПетербургОктябрьская Санкт-ПетербургОктябрьская Санкт-Петербург

Достоевский 4

3 ночи

Отель «Достоевский» находится в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.

Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.

На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.

Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.

В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.

Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4

Невский Берег 93 3*/Невский Берег 122 3

3 ночи

В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.

К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.

В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.

Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по домашнему теплым.

Невский Берег 93 3*/Невский Берег 122 3Невский Берег 93 3*/Невский Берег 122 3Невский Берег 93 3*/Невский Берег 122 3Невский Берег 93 3*/Невский Берег 122 3

Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»

3 ночи

Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр» - это сердце Северной столицы, десять минут пешей ходьбы до Аничкова моста и набережной реки Фонтанки. До станции метро «Маяковская» - 770 м, до «Площади Восстания» - 670 м.

Мы предлагаем четыре типа номеров, таких как: стандарт «Новация», категория «Премиум» с обновленной дизайн-концепцией и двухкомнатные номера категории «Полулюкс». Номера оснащены кроватями, Wi-Fi, телевизором с плоским экраном, холодильником, чайным набором, феном, кондиционером. Из удобств - своя ванная комната.

Каждый день сервируют завтрак "Шведский стол". Так же при отеле есть своя кондитерская. Все десерты готовятся из продуктов исключительно премиум-класса. Вечером гости отдыхают в ресторане «Gourmetbar», где подают изысканные блюда и коктейли. В будние дни в ресторане подается бизнес-ланч, меню которого обновляется на ежедневной основе. Вкусовые сочетания способны удивить даже самого требовательного гурмана. Помимо личного ресторана, в соседних зданиях расположились такие заведения как кафе “Слой” и ресторан “BabJib”.

Гостиница предоставляет 9 конференц-залов для проведения различного рода мероприятий.

В 200 м находится концертный зал «Колизей», в 870 м — Итальянский парк. В 1,41 км — театр «Я-Актёр!». Расстояние до аэропорта Пулково — 14,5 км. До Московского ж/д вокзала — 660 м.

Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»

Radisson Sonya Hotel, St. Petersburg

3 ночи

Дизайнерский бутик-отель «Radisson SonyaHotel, St. Petersburg» расположился в самом сердце Северной Пальмиры. Гостям предоставляется интернет на всей территории отеля, чайный и кофейный наборы. Допускается размещение домашних животных.

Номерной фонд состоит из 173 номеров. Стильный интерьер разработан по мотивам известного романа Достоевского «Преступление и наказание». Все номера оснащены сплит-системой, удобной кроватью, телевизором, оборудована отдельная ванная комната с набором гигиеническим принадлежностей и полотенец.

На территории отеля открыт ресторан с обширным меню в стиле фьюжн и бар. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Доступны для бронирования 4 конференц-зала.

Расстояние до аэропорта Пулково составляет 24,8 км, до Московского вокзала — 4,2 км.

Radisson Sonya Hotel, St. PetersburgRadisson Sonya Hotel, St. PetersburgRadisson Sonya Hotel, St. PetersburgRadisson Sonya Hotel, St. PetersburgRadisson Sonya Hotel, St. Petersburg

Апарт-отель Платформа 9 3/4

3 ночи

Апарт-отель «Платформа 9 3/4» расположился в центральной части Санкт-Петербурга. В шаговой доступности несколько станций метро и железнодорожный вокзал.

Интерьер апартаментов наполняет атмосфера историй о Гарри Поттере. Для размещения предлагаются номера различных категорий с комфортабельной мебелью. В распоряжении отдыхающих будет телевизор, собственная ванная комната с феном, а так же бесплатный Wi-fi.

Кухонный уголок оснащён электрическим чайником, микроволновой печью и холодильником. Поблизости находятся разнообразные кафе и рестораны.

Гости могут посетить Музей нонконформистского искусства - в 410 м, Концертный зал «Октябрьский» - в 645 м, Овсянниковский сад - в 654 м. Расстояние до аэропорта Пулково - 15,6 км, до ж/д вокзала - 189 м.

Апарт-отель Платформа 9 3/4Апарт-отель Платформа 9 3/4Апарт-отель Платформа 9 3/4Апарт-отель Платформа 9 3/4Апарт-отель Платформа 9 3/4

Фабрика 4

3 ночи

В Центральном районе города Санкт-Петербург находится гостиница под названием "Фабрика". Заселение возможно в любое время, поскольку стойка регистрации работает в круглосуточном режиме. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными.

Номера представлены двумя категориями "Стандарт" и "Комфорт". Номерной фонд оборудован односпальными или двуспальными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом. Интерьер выполнен в приятной цветовой гамме.

По запросу завтрак предоставят в номер. Продукты можно оставить на хранение в холодильнике. Имеется чайник и чайный набор. В пешей доступности есть несколько кафе и ресторанов с разнообразными блюдами.

Рядом с гостиницей находится собор, несколько музеев, концертный зал и много других интересных мест. До аэропорта дорога в пути на общественном транспорте занимает примерно один час.

Фабрика 4Фабрика 4Фабрика 4Фабрика 4Фабрика 4Фабрика 4

Апарт-отель Yard Residence

3 ночи

Апарт-отель "YARD Residence" - новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.

Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.

Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.

Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.

Апарт-отель Yard ResidenceАпарт-отель Yard ResidenceАпарт-отель Yard ResidenceАпарт-отель Yard ResidenceАпарт-отель Yard ResidenceАпарт-отель Yard Residence

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки со второго дня тура (если не выбран тариф «без завтрака»)
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки оплачивается непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Доплата за иностранного туриста 1300 руб
  • Завтраки, если выбран тариф «без завтрака»
  • Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где встреча с группой в первый день?

В первый экскурсионный день встреча с представителем компании с табличкой «Экскурсионный Петербург» в холле гостиниц «Октябрьская», «Москва», «Азимут Отель Санкт-Петербург».

Туристы, проживающие в «А Отель Фонтанка» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут» (рядом стоящий корпус).

Туристы, проживающие в апарт-отеле «Yard Residence» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (3 минуты пешком).

Туристы, проживающие в отелях «Port Comfort on Ligovskiy», «Бест Вестерн Плюс Центр», «Невский берег 122», «Космос Санкт-Петербург Невский Отель», «Невский берег 93», «Фабрика», «Платформа 9 3/4», «Yard Residence», «Новотель Санкт-Петербург», «Станция М19», «Станция L1», «Ибис Санкт-Петербург Центр», сеть апартов «Сокрома», «Достоевский», «Русь», «Рэдиссон Соня» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр. 10).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
5 окт 2024
Всё очень понравилось! Спасибо большое! Отличный тур, отличный экскурсовод! Всё на высшем уровне! Рекомендую! 👍
Н
5 окт 2024
Всё продумано, организовано, ведущий организатор связывается и подсказывает что и как делать! Благодарю за поездку!
З
28 сен 2024
Побывала в туре "Классический Санкт-Петербург" (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура на высшем уровне - размещение, сопровождение профессионального экскурсовода и комфортабельных автобусов с водителями-профессионалами, экскурсионная наполненность тура! Всё отлично! Я полна положительных эмоций и впечатлений! Надеюсь еще не раз попутешествовать вместе с Вами! Спасибо!
Побывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура наПобывала в туре &quot;Классический Санкт-Петербург&quot; (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура на

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