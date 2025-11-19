Мои заказы

Городские истории одной улицы

Погрузимся в атмосферу старинного Саранска, где оживают легенды прошлого! Вас ждут удивительные истории появления железной дороги, первого торгового центра и уникальной деревянной архитектуры. А ещё откроем секреты маркетинга знаменитых купеческих династий XX века.
Описание экскурсии

Приглашаю раскрыть загадку улицы, где сохранились памятники архитектуры начала XX века. Вместе мы перенесёмся в прошлое и узнаем тайну повседневной жизни провинциального города и его известных горожан. Во время прогулки вы: Узнаете, каким образом в наш маленький город пришла железная дорога и где размещался первый торгово-развлекательный центр Саранска. Увидите самую старую действующую постройку Республики Мордовия и поразитесь редким образцам деревянной архитектуры модерна, столь необычным для скромного уездного города. Раскроете секрет, какую достопримечательность создал в Саранске ученик Казимира Малевича. Но не будем забывать и о деловых людях тех времён: какими гениальными маркетинговыми приёмами пользовались наши предприимчивые купцы, чтобы повысить известность своих брендов?

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Самый старый мост Саранска
  • Деревянный дом «врача» начала XX века
  • Особняк «крахмального короля»
  • Самую старую действующую церковь города
  • 3 площади: Советскую, Соборную и Площадь победы
  • Национальный драматический театр
  • Первый торговый пассаж Саранска
  • Кафедральный Собор святого праведного воина Федора Ушакова
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Подъем на смотровую площадку Собора
Где начинаем и завершаем?
Начало: Посопский мост
Завершение: Соборная площадь (перекресток улиц Советская и Демократическая)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

