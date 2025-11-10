Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Саранском: история и знаковые места
Узнайте о легендах и исторических сюжетах Саранска, посетите знаковые достопримечательности и погрузитесь в современную жизнь столицы Мордовии
«Гуляя по улицам Саранска, вы услышите историю его основания и развития, увидите самое старое городское здание»
16 ноя в 09:30
17 ноя в 09:30
3500 ₽ за всё до 10 чел.
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборЗагадочная мордва - кто они? История и культура Саранска
Узнайте о колоритном этносе Мордовии, его культуре и традициях. Погрузитесь в историю эрзя и мокша, посетите центральные достопримечательности Саранска
Начало: На Соборной площади
«Погуляете по главным улицам, площадям и набережной солнечной столицы»
17 ноя в 08:00
18 ноя в 08:00
3600 ₽
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Городские истории одной улицы
Начало: Посопский мост
«Приглашаю раскрыть загадку улицы, где сохранились памятники архитектуры начала XX века»
18 ноя в 13:30
25 ноя в 13:30
1300 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена10 ноября 2025Нам очень понравилась наша прогулка с Еленой. Все очень доходчиво и информативно. Изначально Саранск не был основной целью нашей поездки,
- ЕЕвгений3 ноября 2025Спасибо Елене, за интересную экскурсию для всей нашей семьи!
- OOksana2 ноября 2025Прекрасный экскурсовод. Приятное знакомство с городом. Все соответствует заявленной теме. Экскурсия не перегружена датами и длинными историями. Все по делу. Отвечала на все наши каверзные вопросы.
- ЕЕжова26 октября 2025Замечательная экскурсия
- ССпирин18 октября 2025Супер
- ЕЕлена13 октября 2025Экскурсия замечательная, всё чётко, логически оправдано. Захватывает центр города Саранска. Двум взрослым дамам было интересно.
- ООксана6 октября 2025Замечательная экскурсия, очень интересно было пройтись по городу слушая его историю, узнавая обычаи народов мокша и эрзя. Было интересно и познавательно!
- ММарина29 сентября 2025Городок Саранск не большой, но очень понравился.
Экскурсовод Татьяна, хорошо позитивно показала свой город. Много интересного было рассказано. Маршрут составлен удобно. Экскурсовода рекомендую.
Оценка "4" поставлена за то, что экскурсовод про нас забыл и второе: логического окончания экскурсии не было.
- ТТатьяна28 сентября 2025Прекрасная экскурсия, все рядом, не было гонки и беготни. Размеренно, спокойно прогулялись. Елена прекрасный экскурсовод, хорошо поставленная речь, интересная информация. Рекомендую
- ООксана1 сентября 2025Замечательно провели время на экскурсии с Леной. узнали много нового о народностях Эрзя и Мокша.
Спасибо большое 🙏
- ООльга26 августа 2025Были на экскурсии с подростками 13 лет.
Экскурсия неутомительная, около часа.
Экскурсовод выше всяких похвал, очень интересно рассказывает!
НЕт заученных фраз, информация льется
- ННаталья21 августа 2025Елена, познавательно и с огромной любовью рассказала о прошлом и настоящем Саранска!
- ЕЕлена18 августа 2025,Мы очень довольны экскурсией, спасибо Елене за интересную подачу материала, за внимательность и коммуникабельность. Мои гости остались довольны, услышали много интересного о нашем городе и нашем народе. Рекомендую.
- ННаталия14 августа 2025Елена потрясающий рассказчик. Ее стиль изложения и тембр голоса завораживают, как и невероятно интересные истории об эрзя и мокше.
Интересно было и взрослым, и подростку. Однозначно рекомендую!
- ККомкова14 августа 2025Экскурсия была великолепна. Огромное спасибо Елене. Прекрасная подача материала, грамотная речь, отличное знание темы. Экскурсовод не формально делает свою работу,
- ЕЕкатерина13 августа 2025Отличная экскурсия, в спокойном темпе интересно.
- ММария12 августа 2025Я люблю индивидуальные экскурсии потому, что с ними интереснее познавать новые города. Но не жду от них чего-то особенного. Экскурсия
- ВВерещетина11 августа 2025Приятный экскурсовод Татьяна. Интересный рассказ. Маршрут не длинный, но самое основное посмотрели и узнали.
- ННаталия10 августа 2025Нам все очень понравилось, большое спасибо Татьяне
- ЛЛюдмила8 августа 2025Очень понравилась экскурсия! Спасибо большое, узнали много нового и интересного!
