Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Саранска

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Саранске, цены от 1300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Знакомство с Саранском
Пешая
1.5 часа
68 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Саранском: история и знаковые места
Узнайте о легендах и исторических сюжетах Саранска, посетите знаковые достопримечательности и погрузитесь в современную жизнь столицы Мордовии
«Гуляя по улицам Саранска, вы услышите историю его основания и развития, увидите самое старое городское здание»
16 ноя в 09:30
17 ноя в 09:30
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Загадочная мордва - кто они?
Пешая
1.5 часа
-
10%
153 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Загадочная мордва - кто они? История и культура Саранска
Узнайте о колоритном этносе Мордовии, его культуре и традициях. Погрузитесь в историю эрзя и мокша, посетите центральные достопримечательности Саранска
Начало: На Соборной площади
«Погуляете по главным улицам, площадям и набережной солнечной столицы»
17 ноя в 08:00
18 ноя в 08:00
3600 ₽4000 ₽ за всё до 10 чел.
Городские истории одной улицы
Пешая
1.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Городские истории одной улицы
Начало: Посопский мост
«Приглашаю раскрыть загадку улицы, где сохранились памятники архитектуры начала XX века»
18 ноя в 13:30
25 ноя в 13:30
1300 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    10 ноября 2025
    Загадочная мордва - кто они?
    Нам очень понравилась наша прогулка с Еленой. Все очень доходчиво и информативно. Изначально Саранск не был основной целью нашей поездки,
    читать дальше

    просто через него проложили наш маршрут в Болдино из Питера (вечером пятницы поезд СПб -Саранск, день на посмотреть город и взять в прокат машину, следующим днём с утра в Болдино и Львовку, тут ближе, чем из Нижнего, всего 1.5 часа и на следующий день днём самолётом в Питер). При таком раскладе многого от Саранска не ожидала, но город удивил, заинтересовал рассказ Елены про Эрзю и Мокшу, настолько, что по ее совету успели и в этнографический, и в музей Эрзи, причём меня больше в нем интересовали костюмы и картины:) Так что экскурсии с Еленой рекомендую, комфортно и интересно. Жаль, что по ее совету не успевали уже в Подопечную Тавлу в Этно- Кудо, но зато по ее же совету сходили утром пн. В музей мореного дуба - оказалось познавательно и "сувенирно";)

  • Е
    Евгений
    3 ноября 2025
    Загадочная мордва - кто они?
    Спасибо Елене, за интересную экскурсию для всей нашей семьи!
  • O
    Oksana
    2 ноября 2025
    Загадочная мордва - кто они?
    Прекрасный экскурсовод. Приятное знакомство с городом. Все соответствует заявленной теме. Экскурсия не перегружена датами и длинными историями. Все по делу. Отвечала на все наши каверзные вопросы.
    Прекрасный экскурсовод. Приятное знакомство с городом. Все соответствует заявленной теме. Экскурсия не перегружена датами и длиннымиПрекрасный экскурсовод. Приятное знакомство с городом. Все соответствует заявленной теме. Экскурсия не перегружена датами и длиннымиПрекрасный экскурсовод. Приятное знакомство с городом. Все соответствует заявленной теме. Экскурсия не перегружена датами и длиннымиПрекрасный экскурсовод. Приятное знакомство с городом. Все соответствует заявленной теме. Экскурсия не перегружена датами и длиннымиПрекрасный экскурсовод. Приятное знакомство с городом. Все соответствует заявленной теме. Экскурсия не перегружена датами и длиннымиПрекрасный экскурсовод. Приятное знакомство с городом. Все соответствует заявленной теме. Экскурсия не перегружена датами и длиннымиПрекрасный экскурсовод. Приятное знакомство с городом. Все соответствует заявленной теме. Экскурсия не перегружена датами и длиннымиПрекрасный экскурсовод. Приятное знакомство с городом. Все соответствует заявленной теме. Экскурсия не перегружена датами и длинными
  • Е
    Ежова
    26 октября 2025
    Загадочная мордва - кто они?
    Замечательная экскурсия
    Замечательная экскурсия
  • С
    Спирин
    18 октября 2025
    Знакомство с Саранском
    Супер
    СуперСуперСуперСуперСупер
  • Е
    Елена
    13 октября 2025
    Знакомство с Саранском
    Экскурсия замечательная, всё чётко, логически оправдано. Захватывает центр города Саранска. Двум взрослым дамам было интересно.
    Экскурсия замечательная, всё чётко, логически оправдано. Захватывает центр города Саранска. Двум взрослым дамам было интересноЭкскурсия замечательная, всё чётко, логически оправдано. Захватывает центр города Саранска. Двум взрослым дамам было интересноЭкскурсия замечательная, всё чётко, логически оправдано. Захватывает центр города Саранска. Двум взрослым дамам было интересноЭкскурсия замечательная, всё чётко, логически оправдано. Захватывает центр города Саранска. Двум взрослым дамам было интересноЭкскурсия замечательная, всё чётко, логически оправдано. Захватывает центр города Саранска. Двум взрослым дамам было интересно
  • О
    Оксана
    6 октября 2025
    Знакомство с Саранском
    Замечательная экскурсия, очень интересно было пройтись по городу слушая его историю, узнавая обычаи народов мокша и эрзя. Было интересно и познавательно!
  • М
    Марина
    29 сентября 2025
    Знакомство с Саранском
    Городок Саранск не большой, но очень понравился.
    Экскурсовод Татьяна, хорошо позитивно показала свой город. Много интересного было рассказано. Маршрут составлен удобно. Экскурсовода рекомендую.
    Оценка "4" поставлена за то, что экскурсовод про нас забыл и второе: логического окончания экскурсии не было.
    Городок Саранск не большой, но очень понравилсяГородок Саранск не большой, но очень понравилсяГородок Саранск не большой, но очень понравилсяГородок Саранск не большой, но очень понравилсяГородок Саранск не большой, но очень понравилсяГородок Саранск не большой, но очень понравилсяГородок Саранск не большой, но очень понравилсяГородок Саранск не большой, но очень понравилсяГородок Саранск не большой, но очень понравилсяГородок Саранск не большой, но очень понравился
  • Т
    Татьяна
    28 сентября 2025
    Загадочная мордва - кто они?
    Прекрасная экскурсия, все рядом, не было гонки и беготни. Размеренно, спокойно прогулялись. Елена прекрасный экскурсовод, хорошо поставленная речь, интересная информация. Рекомендую
  • О
    Оксана
    1 сентября 2025
    Загадочная мордва - кто они?
    Замечательно провели время на экскурсии с Леной. узнали много нового о народностях Эрзя и Мокша.
    Спасибо большое 🙏
  • О
    Ольга
    26 августа 2025
    Загадочная мордва - кто они?
    Были на экскурсии с подростками 13 лет.
    Экскурсия неутомительная, около часа.
    Экскурсовод выше всяких похвал, очень интересно рассказывает!
    НЕт заученных фраз, информация льется
    читать дальше

    словно песня.
    Удобно, что все объекты в центре, никуда ходить не надо далеко.
    По окончании экскурсии Елена еще осталась ответить на все вопросы, которые даже не касались ее темы.
    Спасибо!

  • Н
    Наталья
    21 августа 2025
    Загадочная мордва - кто они?
    Елена, познавательно и с огромной любовью рассказала о прошлом и настоящем Саранска!
  • Е
    Елена
    18 августа 2025
    Загадочная мордва - кто они?
    ,Мы очень довольны экскурсией, спасибо Елене за интересную подачу материала, за внимательность и коммуникабельность. Мои гости остались довольны, услышали много интересного о нашем городе и нашем народе. Рекомендую.
  • Н
    Наталия
    14 августа 2025
    Загадочная мордва - кто они?
    Елена потрясающий рассказчик. Ее стиль изложения и тембр голоса завораживают, как и невероятно интересные истории об эрзя и мокше.
    Интересно было и взрослым, и подростку. Однозначно рекомендую!
  • К
    Комкова
    14 августа 2025
    Загадочная мордва - кто они?
    Экскурсия была великолепна. Огромное спасибо Елене. Прекрасная подача материала, грамотная речь, отличное знание темы. Экскурсовод не формально делает свою работу,
    читать дальше

    а реально интересуется и любит свой край, и старается поделиться своей любовью с нами. Сегодня мы открыли для себя Саранск с его замечательной историей, удивились его развитию за последние десятилетия, узнали о национальных особенностях его жителей. Кроме этого, Елена подсказала ещё несколько локаций, с учётом наших интересов, которые мы посетили уже самостоятельно. Большое спасибо!

  • Е
    Екатерина
    13 августа 2025
    Загадочная мордва - кто они?
    Отличная экскурсия, в спокойном темпе интересно.
    Отличная экскурсия, в спокойном темпе интересно
  • М
    Мария
    12 августа 2025
    Загадочная мордва - кто они?
    Я люблю индивидуальные экскурсии потому, что с ними интереснее познавать новые города. Но не жду от них чего-то особенного. Экскурсия
    читать дальше

    Елены в целом понравилась, она рассказала совершенно неожиданные для нас факты, ответила на вопросы. На мой субъективный взгляд, Саранск как город не представляет никакого интереса. Но Елена нам его все-таки смогла раскрасить)

  • В
    Верещетина
    11 августа 2025
    Знакомство с Саранском
    Приятный экскурсовод Татьяна. Интересный рассказ. Маршрут не длинный, но самое основное посмотрели и узнали.
  • Н
    Наталия
    10 августа 2025
    Знакомство с Саранском
    Нам все очень понравилось, большое спасибо Татьяне
  • Л
    Людмила
    8 августа 2025
    Загадочная мордва - кто они?
    Очень понравилась экскурсия! Спасибо большое, узнали много нового и интересного!

Ответы на вопросы от путешественников по Саранску в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Саранске
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомство с Саранском
  2. Загадочная мордва - кто они?
  3. Городские истории одной улицы
Какие места ещё посмотреть в Саранске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Площадь тысячелетия
  3. Кафедральный собор Феодора Ушакова
  4. Иоанно-Богословская церковь
  5. Фонтан Звезда Мордовии
  6. Церковь Иоанна Богослова
Сколько стоит экскурсия по Саранску в ноябре 2025
Сейчас в Саранске в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 1300 до 3600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 221 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Саранска. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод