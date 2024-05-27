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зонтик свой дала для дочки, когда дождь начал накрапывать, и устроила маленькую викторину по ходу экскурсии, где в конце был маленький приз для малыша, и старалась рассказывать так, чтобы было интересно и нам с женой, и ребенку. Кроме того, понравился маршрут - охватили все самое главное в Саранске. Татьяна описывала свой город очень красиво и ей удалось влюбить нас в него)