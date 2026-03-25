Прогулка по Саранску

Прогулки по центральным площадям и улицам, с посещением Храма Ф. Ушакова.
5
1 отзыв
Прогулка по Саранску
Прогулка по Саранску
Прогулка по Саранску

Описание экскурсии

Не для кого не секрет, что история каждого города России уникальна, но при этом история одна: начиная с 17 века возводились остроги и крепости, строились храмы, проводились ярмарки, открывались железнодорожные станции и многие другие события, которые помнит история нашей страны. На моей экскурсии я расскажу как развивался Саранск с момента основания, чем жили горожане от дворян до крестьян. Особое место в своем рассказе займут традиции, обряды и мифы мордвы, я надеюсь вы останетесь довольны! На экскурсии мы посещаем Кафедральный собор Святого праведного воина Ф. Ушакова (в часы свободного посещения) Важная информация: Пешеходная экскурсия!

Будни с 09:30 до 16:00суббота и воскресенье с 10:00 до 16:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площади и улицы Саранска по которым будем гулять:
  • Площадь 1000-летия, включая памятник Камень 1000-летия
  • Здание Мордовского государственного университета ИМ.Н.П. Огарева
  • Фонтан «Звезда Мордовии»
  • Стадион «Огарев Арена»
  • Театральная площадь и Музыкальный театр оперы и балета И.М. Яушева и фонтан «Адажио»
  • Площадь музея изобразительных искусств ИМ.С.Д. Эрьзи, памятник С.Д. Эрьзи, «Лисий мостик»
  • Соборная площадь, памятник Федору Ушакову, памятник «Семья», Кафедральный собор прав. Феодора Ушакова, памятник Патриарху Никону
  • Панорамная площадка на реку Саранка
  • Площадь Победы
  • Советская площадь
  • Возможно посещение сувенирных магазинов города
Что включено
  • Услуги гида
  • Посещение Храма Ф. Ушакова
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большевистская улица, д. 68 (Площадь 1000-летия)
Завершение: Г. Саранск, плащадь Советская
Когда и сколько длится?
Когда: Будни с 09:30 до 16:00суббота и воскресенье с 10:00 до 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Пешеходная экскурсия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

5
Основано на 1 отзыве
Ольга
25 мар 2026
Выражаем благодарность экскурсоводу Мореходовой Эльмире за проведенную экскурсию. Нам было интересно и познавательно. У Эльмира лёгкая подача информации, поэтому время экскурсии пролетело незаметно.

