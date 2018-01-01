Что вас ожидает:

На экскурсии я открою вам маленький секрет о том, что Мордовия есть, а мордовского языка нет, познакомлю с Куйгорожем и птицей Иненармунь, а ещё поделюсь легендами чемпионата мира по футболу 2018. Кроме современного облика города, который можно увидеть воочию, мне нравится рассказывать туристам, какой был Саранск совсем недавно, когда страна называлась Советским союзом. Где «тусовалась» советская молодёжь? Почему Саранск тоскует по ледовому спидвею? Почему в советские годы Мордовия отмечала 500-летие вхождения мордовского народа в состав Российского государства, а спустя всего 27 лет, уже праздновали 1000-летие единения мордовского и народа российского государства?

Среди обязательных к посещению мест 4 площади (самая молодая, самая религиозная, самая патриотическая и самая исторически значимая). В ходе прогулки мы обязательно увидим единственный в России памятник Патриарху Никону, самое высокое здание в нашем городе, а также самое дорогое здание главпочтамта во всей России! Полюбуемся на наш новый кафедральный собор и самую старую церковь в городе, самое святое место — памятник архитектуры конца XVII века — церковь Иоанна Богослова.

Важная информация: