Саранск - город, где я родилась, выросла и живу

Саранск — город, где я родилась, выросла и живу.

Я люблю свой город, люблю бродить по улицам и скверам, знакомить всех желающих с его историей и настоящей жизнью.

Но еще больше я люблю общаться с гостями нашей республики, потому что диалог даёт новые эмоции и обогащает меня уникальной информацией, которую я использую в своих экскурсиях.

К каждой новой встрече с гостями я готовлюсь особенно.

Мне нравится искать ниточку, которая связывает нашу республику и их родной город.

Проверим, смогу ли я найти её для Вас?
Шумбрат, Саранск
Шумбрат, Саранск
Шумбрат, Саранск
Шумбрат, Саранск
Шумбрат, Саранск
Шумбрат, Саранск

Что вы увидите 🤩

  • 4 главные площади города. (Площадь Тысячелетия. Соборная площадь. Площадь Победы. Советская площадь)
  • Театр оперы и балета им. И. М. Яушева
  • Фонтан «Звезда Мордовии»
  • Студенческий городок МГУ им. Н. П. Огарева (самое высокое здание города).
  • Музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи
  • Лисий мостик
  • Памятник адмиралу Российского флота Ф. Ф. Ушакову
  • Памятник семье
  • Памятник патриарху Никону
  • Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова
  • Памятник архитектуры XVII века — церковь Иоанна Богослова
  • Памятный знак основателями г. Саранска
  • Памятный знак «Побег из ада»
  • Памятник Воинам — уроженцам Мордовии, павшим в годы ВОВ 1941 – 1945 гг.
  • Мемориальный музей военного и трудового подвига

Что вас ожидает:

    На экскурсии я открою вам маленький секрет о том, что Мордовия есть, а мордовского языка нет, познакомлю с Куйгорожем и птицей Иненармунь, а ещё поделюсь легендами чемпионата мира по футболу 2018. Кроме современного облика города, который можно увидеть воочию, мне нравится рассказывать туристам, какой был Саранск совсем недавно, когда страна называлась Советским союзом. Где «тусовалась» советская молодёжь? Почему Саранск тоскует по ледовому спидвею? Почему в советские годы Мордовия отмечала 500-летие вхождения мордовского народа в состав Российского государства, а спустя всего 27 лет, уже праздновали 1000-летие единения мордовского и народа российского государства?
    Среди обязательных к посещению мест 4 площади (самая молодая, самая религиозная, самая патриотическая и самая исторически значимая). В ходе прогулки мы обязательно увидим единственный в России памятник Патриарху Никону, самое высокое здание в нашем городе, а также самое дорогое здание главпочтамта во всей России! Полюбуемся на наш новый кафедральный собор и самую старую церковь в городе, самое святое место — памятник архитектуры конца XVII века — церковь Иоанна Богослова.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-20 человек
    Стандартное предложение
    2 500 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • При Вашем желании могу провести экскурсию для малой группы (до 3-х человек) на своём автомобиле. Стоимость увеличится на 1500 рублей.
    • Входные билеты в музеи и на смотровую площадку. Цены начинаются от 200 руб. /чел. Необходимо согласовывать заранее.
    Где начинаем и завершаем
    Начало: ул. Льва Толстого, 26, Саранск
    Завершение: Ул. Московская, д. 1. Памятник основателем Саранска
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно с 09:00 до 22:00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Ежедневно с 09:00 до 22:00

    Elena K.
    Elena K.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

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