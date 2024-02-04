Саранск: влюбиться за один день
Индивидуальная экскурсия в Саранске

Исследовать город с местной жительницей, увлечённой его историей и современной жизнью

Как почувствовать, чем живёт город, и уловить его ритм? Прогуляться по нему в компании местного гида! Вместе мы побываем в любимых местах горожан. Удивимся архитектурным контрастам, которые поначалу сбивают с толку, но затем вызывают любопытство.

И попробуем составить цельный образ Саранска — развивающегося города и вместе с тем средоточия древних традиций.
Саранск: влюбиться за один день
Саранск: влюбиться за один день
Саранск: влюбиться за один день
Ближайшие даты:
4
фев
5
фев
6
фев
7
фев
8
фев
9
фев
10
фев
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Приглашаю вас познакомиться с небольшим, но очень гостеприимным Саранском — столицей Республики Мордовия! На обзорной экскурсии по центральным улицам вы раскроете основные вехи его истории. Сравните, каким он был и каким стал. И узнаете:

  • кто же такие мордва
  • в чём разница между мокшей и эрзей
  • почему адмирал Федор Ушаков является Святым покровителем земли Мордовской
  • отчего в городе так любят лис и сможете загадать желание на «Лисьем мостике»
  • как Саранск принимал Чемпионат мира по футболу

А также получите полезные рекомендации, что ещё посетить в Саранске и Мордовии, где попробовать блюда национальной кухни и что увезти с собой на память.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Тысячелетия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Саранска

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеОбзорныеПлощадь тысячелетияПопулярные местаДля студентов

Похожие туры из Саранска

Неизведанный Саранск
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
Неизведанный Саранск
Старинные закоулки, дореволюционные дома, висячий мост и другие тайные места на дружеской экскурсии
у ресторана Мордовское подворье
Сегодня
Завтра
4 фев
5 фев
4 500 за всё до 4 чел.
Знакомство с Саранском
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
32 отзыва
Знакомство с Саранском
Узнать о прошлом и настоящем столицы Мордовии на дружеской прогулке
Завтра
4 фев
5 фев
6 фев
3 250 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Саранск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
36 отзывов
Добро пожаловать в Саранск
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть городские секреты на обзорной экскурсии
на площади Тысячелетия
Завтра
4 фев
17 фев
18 фев
3 800 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Саранске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ