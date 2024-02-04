Исследовать город с местной жительницей, увлечённой его историей и современной жизнью
Как почувствовать, чем живёт город, и уловить его ритм? Прогуляться по нему в компании местного гида! Вместе мы побываем в любимых местах горожан. Удивимся архитектурным контрастам, которые поначалу сбивают с толку, но затем вызывают любопытство.
И попробуем составить цельный образ Саранска — развивающегося города и вместе с тем средоточия древних традиций.
И попробуем составить цельный образ Саранска — развивающегося города и вместе с тем средоточия древних традиций.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Приглашаю вас познакомиться с небольшим, но очень гостеприимным Саранском — столицей Республики Мордовия! На обзорной экскурсии по центральным улицам вы раскроете основные вехи его истории. Сравните, каким он был и каким стал. И узнаете:
- кто же такие мордва
- в чём разница между мокшей и эрзей
- почему адмирал Федор Ушаков является Святым покровителем земли Мордовской
- отчего в городе так любят лис и сможете загадать желание на «Лисьем мостике»
- как Саранск принимал Чемпионат мира по футболу
А также получите полезные рекомендации, что ещё посетить в Саранске и Мордовии, где попробовать блюда национальной кухни и что увезти с собой на память.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Тысячелетия
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Саранске
Всех очень рада приветствовать! Меня зовут Елена, я являюсь аккредитованным гидом по Саранску и Республике Мордовия. Мне очень нравится мой родной город, и я с радостью познакомлю вас с ним. У меня индивидуальный подход к каждому, и я уверена, что мы с вами обязательно поладим!
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