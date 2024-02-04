Как почувствовать, чем живёт город, и уловить его ритм? Прогуляться по нему в компании местного гида! Вместе мы побываем в любимых местах горожан. Удивимся архитектурным контрастам, которые поначалу сбивают с толку, но затем вызывают любопытство. И попробуем составить цельный образ Саранска — развивающегося города и вместе с тем средоточия древних традиций.

Описание

Что вас ожидает

Приглашаю вас познакомиться с небольшим, но очень гостеприимным Саранском — столицей Республики Мордовия! На обзорной экскурсии по центральным улицам вы раскроете основные вехи его истории. Сравните, каким он был и каким стал. И узнаете:

кто же такие мордва

в чём разница между мокшей и эрзей

почему адмирал Федор Ушаков является Святым покровителем земли Мордовской

отчего в городе так любят лис и сможете загадать желание на «Лисьем мостике»

как Саранск принимал Чемпионат мира по футболу

А также получите полезные рекомендации, что ещё посетить в Саранске и Мордовии, где попробовать блюда национальной кухни и что увезти с собой на память.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов.