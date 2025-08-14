Найдено 3 экскурсии в категории « Индивидуальные » в Сарапуле, цены от 6300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

На машине 2 часа 24 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Знакомьтесь, Сарапул Главные достопримечательности старинного купеческого города на авто-пешеходной экскурсии Начало: В самом центре Сарапула, на набережной Камы 8675 ₽ за всё до 4 чел. Пешая 2.5 часа 10% 4 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Сарапул: модерн и модернизация Познакомиться с уютным городом и посетить смотровую площадку «Башня 1910» 6300 ₽ 7000 ₽ за всё до 10 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 20 чел. Гастрономическая экскурсия в Сарапуле «Если не чай, то…» (18+) Истории про воду, рыбу и династию пивоваров Бодалёвых Начало: У здания водонапорной башни 7000 ₽ за всё до 20 чел. Другие экскурсии Сарапула

