до 4 чел.
Знакомьтесь, Сарапул
Главные достопримечательности старинного купеческого города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В самом центре Сарапула, на набережной Камы
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
8675 ₽ за всё до 4 чел.
до 10 чел.
Сарапул: модерн и модернизация
Познакомиться с уютным городом и посетить смотровую площадку «Башня 1910»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
до 20 чел.
Гастрономическая экскурсия в Сарапуле «Если не чай, то…» (18+)
Истории про воду, рыбу и династию пивоваров Бодалёвых
Начало: У здания водонапорной башни
Завтра в 11:00
11 дек в 10:00
7000 ₽ за всё до 20 чел.
