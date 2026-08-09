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Доходные дома саратовского модерна

Посетите доходные дома, которые сдавались под различные учреждения на экскурсии
Многие доходные дома, построенные в 1901-1916-х годах, были выполнены в модном тогда архитектурном стиле модерн.

На экскурсии мы осмотрим снаружи и внутри ряд доходных домов, построенных для состоятельной публики; дома, которые сдавались под различные учреждения — клубы, банки, конторы и гостиницы.
Доходные дома саратовского модерна
Доходные дома саратовского модерна
Доходные дома саратовского модерна

Описание экскурсии

Вы увидите:

Здания банков, различных учреждений и доходные дома с особой архитектурой. Под стать природе, где нет прямых линий, создавались пропорции зданий, ограды балконов, козырьков, лестничные перила.

• Излюбленные формы окон в виде буквы «омега», цветочные витражи. Важная информация:

Маршрут не пересекается с объектами экскурсии «Шедевры саратовского модерна», являясь её логическим продолжением.

По договорённости.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Доходный дом Ананьина - самый крупный доходный дом в стиле «модерн»
  • Доходные дома Тихомировой, в том числе «исторический ТЮЗ»
  • Особняк Вимбор (Малышева) с цветочным витражом
  • Дом Петрова, в котором ему не получилось закрепить склад и контору
  • Торговый дом Борелей
  • Здание Азовско-Донского банка, единственное творение Лидваля в Саратове
  • Доходные дома Сатова - шедевр романтического модерна
  • Доходные дома Лаптева, Колюбанова и Смирнова на основной улице
  • Доходные дома Подклетновых
  • Особняк архитектора Зыбина, автора многих зданий стиля «модерн»
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Столыпина, 44
Завершение: Киселева, 73
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Маршрут не пересекается с объектами экскурсии «Шедевры саратовского модерна»
  • Являясь её логическим продолжением
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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