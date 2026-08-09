Многие доходные дома, построенные в 1901-1916-х годах, были выполнены в модном тогда архитектурном стиле модерн.
На экскурсии мы осмотрим снаружи и внутри ряд доходных домов, построенных для состоятельной публики; дома, которые сдавались под различные учреждения — клубы, банки, конторы и гостиницы.
На экскурсии мы осмотрим снаружи и внутри ряд доходных домов, построенных для состоятельной публики; дома, которые сдавались под различные учреждения — клубы, банки, конторы и гостиницы.
Описание экскурсии
Вы увидите:
Здания банков, различных учреждений и доходные дома с особой архитектурой. Под стать природе, где нет прямых линий, создавались пропорции зданий, ограды балконов, козырьков, лестничные перила.
• Излюбленные формы окон в виде буквы «омега», цветочные витражи. Важная информация:
Маршрут не пересекается с объектами экскурсии «Шедевры саратовского модерна», являясь её логическим продолжением.
По договорённости.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Доходный дом Ананьина - самый крупный доходный дом в стиле «модерн»
- Доходные дома Тихомировой, в том числе «исторический ТЮЗ»
- Особняк Вимбор (Малышева) с цветочным витражом
- Дом Петрова, в котором ему не получилось закрепить склад и контору
- Торговый дом Борелей
- Здание Азовско-Донского банка, единственное творение Лидваля в Саратове
- Доходные дома Сатова - шедевр романтического модерна
- Доходные дома Лаптева, Колюбанова и Смирнова на основной улице
- Доходные дома Подклетновых
- Особняк архитектора Зыбина, автора многих зданий стиля «модерн»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Столыпина, 44
Завершение: Киселева, 73
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Маршрут не пересекается с объектами экскурсии «Шедевры саратовского модерна»
- Являясь её логическим продолжением
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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