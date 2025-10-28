Еще несколько необычных экскурсий в Саратове

Прогуляйтесь по историческому проспекту Кирова и узнайте, как Саратов стал столицей Поволжья. Посетите архитектурные сокровища и тайные дворики
На этой индивидуальной экскурсии по проспекту Кирова вы узнаете, как Саратов к началу ХХ века стал одним из крупнейших городов Российской империи и столицей Поволжья. Рассказ о строительстве доходных домов читать дальшеуменьшить
и городских усадеб, а также их судьбе в советское время.
Посетите Дом Книги в стиле ар-деко, доходный дом Бестужева с шикарной чугунной лестницей и бывшее здание Санкт-Петербургского ломбарда.
На проспекте Кирова увидите готическую саратовскую консерваторию, дом владельца первого русского цирка Петра Никитина, гостиницы "Астория", "Россия" и "Европа", жилой дом "Новый быт", синематограф "Гранд Мишель", бывший католический собор Святого Климента и дом, где работал автор Калинки-Малинки. Загляните в тайные дворики и на Крытый рынок с его уникальной крышей
Вы посетите Дом Книги, построенный в стиле ар-деко, и рассмотрите украшающие его колонны с капителями, дубовые витрины и лестницу с советской символикой. В доходном дома Бестужева прогуляетесь по шикарной чугунной лестнице с шильдиком завода Чирихиной. А в бывшем здании Санкт-Петербургского ломбарда раскроете, каким образом раньше конструировали освещение лестничных клеток и как хранили драгоценности клиентов.
Главное на проспекте Кирова
На проспекте Кирова расположено множество интереснейших зданий. Вы рассмотрите готическую саратовскую консерваторию, дом владельца первого русского цирка Петра Никитина, гостиницы «Астория», «Россия» и «Европа» и жилой дом «Новый быт». Кроме того, я покажу синематограф «Гранд Мишель», бывший католический собор Святого Климента и дом, где работал автор Калинки-Малинки.
Тайные дворики и Крытый рынок
Вы побываете не только в парадной части проспекта, но и в нескольких тайных двориках. А также заглянете на Крытый рынок и увидите чудо инженерной мысли — гигантскую крышу, не имеющую ни одной точки опоры, кроме внешних стен. Рассмотрите подлинные дореволюционные дверные ручки, дубовую и кованую лестницы, фонтан и панно и услышите, как и почему менялась городская торговля.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в цирк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Саратове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 502 туристов
Я краевед и автор популярного блога о Саратове. Увлекаюсь историей родного города с детства. Всегда было интересно, что происходило с Саратовом раньше, что есть сейчас и что будет в ближайшем читать дальшеуменьшить
будущем. Люблю исследовать город, открывать его новые стороны и потаённые уголки, а затем делиться своими находками. Именно для этого когда-то создал блог, а теперь провожу экскурсии.
Возглавляю Саратовское отделение МОО «Союз экскурсоводов». В 2024 году вошёл в книгу общества «Знание» — «Лучшие экскурсоводы России».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
–
3
–
2
–
1
–
Андрей
Чудесная экскурсия для тех кто хочет почувствовать город и его историю через архитектуру. Денис выделил самые интересные объекты, но и отвечал на вопросы по поводу всех других заинтересовавших объектах. Обязательно посетите Саратовский рынок! Это просто фантастика!
+2
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Светлана
В июле были на экскурсии "Прогулки по саратовскому Арбату" с Денисом. Мы много лет прожили в Саратове, много раз гуляли по бывшему Кировскому, а теперь Столыпинскому проспекту, но мы всё читать дальшеуменьшить
равно взяли именно эту экскурсию, потому что были уверены, что узнаем много нового. И наши ожидания оправдались. Денис рассказал нам много интересного про цирк, про Крытый рынок, про консерваторию, показал нам то, мимо чего мы ходили много раз и не замечали. Экскурсия очень понравилась.
+1
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Ю
Юлия
Хочу выразить благодарность Денису за прогулку. Его любовь к Саратову, является ключом сквозь пространство и время. Город оживает на глазах в блеске куполов и крестов церквей, в фасадах домов, в читать дальшеуменьшить
прохладе подъездов, в солнечных бликах на старинных фресках, в очаровании чугунной ковки ворот и лестниц, в истории жизни великих людей, которые внесли свой вклад в становление нашего чудесного и невероятно красивого города.
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Е
Евгения
Очень понравилась экскурсия! Денис рассказал столько интересной информации, о которой мы даже не знали. А ещё понравилось, что мы получали ответы на все вопросы. Обязательно пойдем и на другие экскурсии с этим гидом!
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А
Алексей
Могу смело рекомендовать Дениса. Хорошая поставленная речь, много фактов, увлеченность и глубокие знания. Приятная получилась прогулка-экскурсия, пару часов пролетели незаметно, но мы узнали много интересного!!
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А
Александра
Денис очень интересный рассказчик, 2 часа проелетели не заметно. Рекомендую.
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