Еще несколько необычных экскурсий в Саратове

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Прогулка по «Саратовскому Арбату»

Пройти по первой пешеходной зоне в стране и заглянуть в ее самые интересные здания

Денис
Денис – Гид из Саратова
Вы погуляете по историческому проспекту Кирова и узнаете, каким образом к началу ХХ века Саратову удалось стать одним из крупнейших городов Российской империи и столицей ⭐️ Поволжья.

Я расскажу, как здесь строились доходные дома и городские усадьбы и что произошло с ними в советское время.

А также покажу некоторые архитектурные сокровища изнутри!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Прогулка по «Саратовскому Арбату»
Прогулка по «Саратовскому Арбату»

Что вас ожидает

История города через архитектуру
Вы посетите Дом Книги, построенный в стиле ар-деко, и рассмотрите украшающие его колонны с капителями, дубовые витрины и лестницу с советской символикой. В доходном дома Бестужева прогуляетесь 👣 по шикарной чугунной лестнице с шильдиком завода Чирихиной. А в бывшем здании Санкт-Петербургского ломбарда раскроете, каким образом раньше конструировали освещение лестничных клеток и как хранили драгоценности клиентов.

Главное на проспекте Кирова
На проспекте Кирова расположено множество интереснейших зданий. Вы рассмотрите готическую саратовскую консерваторию, дом владельца первого русского цирка Петра Никитина, гостиницы «Астория», «Россия» и «Европа» и жилой дом «Новый быт». Кроме того, я покажу синематограф «Гранд Мишель», бывший католический собор Святого Климента и дом, где работал автор Калинки-Малинки.

Тайные дворики и Крытый рынок
Вы побываете не только в парадной части проспекта, но и в нескольких тайных двориках. А также заглянете на Крытый рынок и увидите чудо инженерной мысли — гигантскую крышу, не имеющую ни одной точки опоры, кроме внешних стен. Рассмотрите подлинные дореволюционные дверные ручки, дубовую и кованую лестницы, фонтан ⛲ и панно и услышите, как и почему менялась городская торговля.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 у Крытого рынка
Прогулка по «Саратовскому Арбату»
Прогулка по «Саратовскому Арбату»
Прогулка по «Саратовскому Арбату»
Прогулка по «Саратовскому Арбату»
Прогулка по «Саратовскому Арбату»
Прогулка по «Саратовскому Арбату»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Денис
Денис
Меня зовут Денис. Я краевед и автор популярного блога о Саратове. Увлекаюсь историей родного города с детства. Мне всегда было интересно, что было с Саратовом раньше, что есть сейчас и что будет в ближайшем будущем. Мне любопытно исследовать город и открывать для себя его новые стороны и потаенные уголки. А потом делиться своими находками! Именно для этого я когда-то создал блог, а теперь провожу экскурсии.
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