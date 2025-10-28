Еще несколько необычных экскурсий в Саратове

На этой индивидуальной экскурсии по проспекту Кирова вы узнаете, как Саратов к началу ХХ века стал одним из крупнейших городов Российской империи и столицей Поволжья. Рассказ о строительстве доходных домов

и городских усадеб, а также их судьбе в советское время. Посетите Дом Книги в стиле ар-деко, доходный дом Бестужева с шикарной чугунной лестницей и бывшее здание Санкт-Петербургского ломбарда. На проспекте Кирова увидите готическую саратовскую консерваторию, дом владельца первого русского цирка Петра Никитина, гостиницы "Астория", "Россия" и "Европа", жилой дом "Новый быт", синематограф "Гранд Мишель", бывший католический собор Святого Климента и дом, где работал автор Калинки-Малинки. Загляните в тайные дворики и на Крытый рынок с его уникальной крышей

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История города через архитектуру

Вы посетите Дом Книги, построенный в стиле ар-деко, и рассмотрите украшающие его колонны с капителями, дубовые витрины и лестницу с советской символикой. В доходном дома Бестужева прогуляетесь по шикарной чугунной лестнице с шильдиком завода Чирихиной. А в бывшем здании Санкт-Петербургского ломбарда раскроете, каким образом раньше конструировали освещение лестничных клеток и как хранили драгоценности клиентов.

Главное на проспекте Кирова

На проспекте Кирова расположено множество интереснейших зданий. Вы рассмотрите готическую саратовскую консерваторию, дом владельца первого русского цирка Петра Никитина, гостиницы «Астория», «Россия» и «Европа» и жилой дом «Новый быт». Кроме того, я покажу синематограф «Гранд Мишель», бывший католический собор Святого Климента и дом, где работал автор Калинки-Малинки.

Тайные дворики и Крытый рынок

Вы побываете не только в парадной части проспекта, но и в нескольких тайных двориках. А также заглянете на Крытый рынок и увидите чудо инженерной мысли — гигантскую крышу, не имеющую ни одной точки опоры, кроме внешних стен. Рассмотрите подлинные дореволюционные дверные ручки, дубовую и кованую лестницы, фонтан и панно и услышите, как и почему менялась городская торговля.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.