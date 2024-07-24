Эта экскурсия понравится людям весёлым и лёгким, не чуждым авантюризма. Вы узнаете о самых интересных местах Саратова, услышите исторические факты, городские легенды и байки. Маршрут включает посещение Проспекта Столыпина и Соколовой горы, где откроется вид на город и его окрестности. Завершение экскурсии будет определено Колесом Фортуны: прогулка по Волге, дегустация саратовского пирожного или запуск воздушного змея. Готовы рискнуть и испытать удачу?

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Увлекательный маршрут

Путешествовать будем по историческому центру. Часть маршрута мы проедем на автомобиле, часть пройдём пешком. У нас запланированы 2 остановки:

Проспект Столыпина — именно сюда перенесли «центр города» в первой половине 19 в. Здесь мы осмотрим диораму Саратова, саратовский «Храм Василия Блаженного». Услышим «вой» или «пение» собак на здании консерватории. И разберёмся, где проходила улица «Немецкая» и почему она так называлась.

— именно сюда перенесли «центр города» в первой половине 19 в. Здесь мы осмотрим диораму Саратова, саратовский «Храм Василия Блаженного». Услышим «вой» или «пение» собак на здании консерватории. И разберёмся, где проходила улица «Немецкая» и почему она так называлась. Соколовая гора — смотровая площадка, отсюда открывается вид на историческую и не только части города. Здесь мы увидим «горы», которые его окружают: Увек, Алтынную, Лысою и Соколовую. Узнаем почему город назвали «Саратов», а ещё о таинственном исчезновении третьего города Золотой орды «Укеке».

Неожиданный финал

«Изюминка» экскурсии — её окончание, которое определит «Колесо Фортуны». Что это будет? Вариантов много! Они зависят от сезона, фантазии экскурсовода и Госпожи Удачи! Например, вам может выпасть:

Поплавать по Волге на прогулочном кораблике

Попробовать легендарное саратовское пирожное

Прокатиться по мосту через Волгу

Увидеть бычка-солевоза или самые необычные памятники/арт-объекты Саратова

Запустить над городом воздушного змея

Испить родниковой воды — а может, чего-то и покрепче:)

Организационные детали