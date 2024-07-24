Эта экскурсия понравится людям весёлым и лёгким, не чуждым авантюризма.
Вы узнаете о самых интересных местах Саратова, услышите исторические факты, городские легенды и байки.
Маршрут включает посещение Проспекта Столыпина и Соколовой горы, где откроется вид на город и его окрестности.
Завершение экскурсии будет определено Колесом Фортуны: прогулка по Волге, дегустация саратовского пирожного или запуск воздушного змея. Готовы рискнуть и испытать удачу?
Вы узнаете о самых интересных местах Саратова, услышите исторические факты, городские легенды и байки.
Маршрут включает посещение Проспекта Столыпина и Соколовой горы, где откроется вид на город и его окрестности.
Завершение экскурсии будет определено Колесом Фортуны: прогулка по Волге, дегустация саратовского пирожного или запуск воздушного змея. Готовы рискнуть и испытать удачу?
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Увлекательный маршрут по историческому центру
- 👟 Пешие и автомобильные прогулки
- 📜 Интересные исторические факты и легенды
- 🎡 Неожиданный финал экскурсии
- 🍰 Возможность попробовать местные деликатесы
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Что можно увидеть
- Проспект Столыпина
- Соколовая гора
Описание экскурсии
Увлекательный маршрут
Путешествовать будем по историческому центру. Часть маршрута мы проедем на автомобиле, часть пройдём пешком. У нас запланированы 2 остановки:
- Проспект Столыпина — именно сюда перенесли «центр города» в первой половине 19 в. Здесь мы осмотрим диораму Саратова, саратовский «Храм Василия Блаженного». Услышим «вой» или «пение» собак на здании консерватории. И разберёмся, где проходила улица «Немецкая» и почему она так называлась.
- Соколовая гора — смотровая площадка, отсюда открывается вид на историческую и не только части города. Здесь мы увидим «горы», которые его окружают: Увек, Алтынную, Лысою и Соколовую. Узнаем почему город назвали «Саратов», а ещё о таинственном исчезновении третьего города Золотой орды «Укеке».
Неожиданный финал
«Изюминка» экскурсии — её окончание, которое определит «Колесо Фортуны». Что это будет? Вариантов много! Они зависят от сезона, фантазии экскурсовода и Госпожи Удачи! Например, вам может выпасть:
- Поплавать по Волге на прогулочном кораблике
- Попробовать легендарное саратовское пирожное
- Прокатиться по мосту через Волгу
- Увидеть бычка-солевоза или самые необычные памятники/арт-объекты Саратова
- Запустить над городом воздушного змея
- Испить родниковой воды — а может, чего-то и покрепче:)
Организационные детали
- Экскурсия для взрослых и детей старше 10 лет
- Проводится в автомобильно-пешеходном формате с 2 продолжительными остановками (в общей сложности 40 минут)
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Саратове
Добрый день, рада знакомству! Я Юлия, гид в Саратове. Представьте, что вы приехали к хорошей подруге и она показывает вам родной город. Вот такой и будет наша экскурсия: дружеской, лёгкой, без лишних дат (вы же на отдыхе, а не на уроке), но с интересными рассказами.Задать вопрос
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