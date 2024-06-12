Саратовские мельницы - это уникальная возможность погрузиться в историю мукомольного производства на рубеже 19-20 веков. Город Саратов был лидером в этой области, а его продукция завоевывала международные награды.
Мельницы, напоминающие замки
Мельницы, напоминающие замки
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю мукомольного производства
- 🔍 Уникальные архитектурные памятники
- 📜 Узнаете о судьбах известных династий
- 🚶♂️ Возможность прогулки по историческим местам
- 📸 Отличные фотомоменты на фоне старинных мельниц
Что можно увидеть
- Мельница Борелей
- Мельница Степашкина
- Мельница Богословского
- Мельница Шмидта
- Здание МЧС
- Норийные башни
- Пневмотранспортёры
- Железнодорожная ветка вдоль Волги
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы узнаете:
- как развивалось мукомольное производство в Российской империи и в Саратове
- как работают мельницы
- как Саратов стал лидером среди городов, а Саратовская губерния — лидером среди регионов империи в мукомольном деле
- какими способами перевозили и продавали муку
- о судьбах известных династий городских мукомолов
- что стало с мельницами и домами предпринимателей после революции
Вы увидите:
- мельницу Борелей и её уцелевшие строения
- мельницу Степашкина, сохранившую свою функцию
- мельницу Богословского, переделанную в жилой дом
- мельницу Шмидта — самую красивую и технологически совершенную
- здание МЧС (старую пожарную часть) — один из немногих кирпичных домов в купеческом стиле за пределами старого центра
- норийные башни и пневмотранспортёры мельниц
- путь железнодорожной ветки вдоль Волги, обслуживавшей мельницы с 1870-х годов
Организационные детали
- Позаботьтесь об удобной обуви, так как не везде будет качественный асфальт
- Дополнительных расходов не предполагается
- По желанию возможна прогулка до мельницы Рейнеке (без дополнительной платы, +30 минут)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пересечении 2-го Мельничного проезда и улицы Чернышевского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Саратове
Провёл экскурсии для 250 туристов
Меня зовут Денис. Я краевед и автор популярного блога о Саратове. Увлекаюсь историей родного города с детства. Мне всегда было интересно, что было с Саратовом раньше, что есть сейчас иЗадать вопрос
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