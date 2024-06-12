Денис — ваш гид в Саратове

Провёл экскурсии для 250 туристов

читать дальше что будет в ближайшем будущем. Мне любопытно исследовать город и открывать для себя его новые стороны и потаенные уголки. А потом делиться своими находками! Именно для этого я когда-то создал блог, а теперь провожу экскурсии.

Меня зовут Денис. Я краевед и автор популярного блога о Саратове. Увлекаюсь историей родного города с детства. Мне всегда было интересно, что было с Саратовом раньше, что есть сейчас и