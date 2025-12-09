Описание Ответы на вопросы

Описание квеста Сначала появилась его страшная рыбья голова с выпученными глазами, затем туловище, покрытое чешуей и ракушками… Почему проснулось морское чудище? Что потревожило его сон? Саратов в опасности! Ваша миссия – спасти город, узнать тайну, найти чудовище и усыпить его на век! Теперь вы - охотники за монстром. Но чтобы добраться до главного чудища, сначала нужно отыскать других мистических тварей, которые прячутся на стенах столетних зданий. Что вас ждёт? Увлекательное путешествие, красивейшие постройки саратовского модерна и, конечно же, интересные факты о городе! Все задания проходят на улице, дополнительные источники информации не требуются. Берите в путешествие друзей, родных, детей. Приключение пройдет нескучно и динамично! Кроме того, это отличная возможность увидеть исторический центр Саратова. Вперёд, на поиски монстров и монстриков! Помогите спасти город и усыпить проснувшееся чудовище! Главные ваши помощники – наблюдательность, сообразительность и ум! Осталось только оплатить квест: приступить к его прохождению вы сможете в любое время!

