Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «В поисках саратовских монстров»
Спасти город и усыпить чудовище - а по пути разглядеть модерн и узнать любопытные факты о Саратове
Начало: На улице Горького
«Решая задания квеста, вы прогуляетесь по историческому центру Саратова и узнаете много нового о городе»
Завтра в 08:00
13 июл в 08:00
800 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия «Саратов с картой: сокровища проспекта»
Знакомство с Саратовом через увлекательный квест. Погуляйте по проспекту Столыпина, решайте загадки и узнайте интересные факты о городе
Начало: У цветомузыкального фонтана
«В конце вас ждёт награда за прохождение квеста»
Сегодня в 22:00
Завтра в 15:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 10 чел.
Тайна саратовского фараона
Отправляйтесь в увлекательное семейное приключение по Саратову! Разгадывайте загадки, изучайте город и проводите время весело и познавательно
Начало: На Театральной площади
«И главная загадка квеста — секрет саратовского фараона»
Завтра в 11:00
14 июл в 17:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.
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