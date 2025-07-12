Найдено 3 экскурсии в категории « Квесты » в Саратове, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 1.5 часа Квест до 6 чел. Мобильный квест «В поисках саратовских монстров» Спасти город и усыпить чудовище - а по пути разглядеть модерн и узнать любопытные факты о Саратове Начало: На улице Горького «Решая задания квеста, вы прогуляетесь по историческому центру Саратова и узнаете много нового о городе» 800 ₽ за всё до 6 чел. Пешая 2 часа Квест до 10 чел. Квест-экскурсия «Саратов с картой: сокровища проспекта» Знакомство с Саратовом через увлекательный квест. Погуляйте по проспекту Столыпина, решайте загадки и узнайте интересные факты о городе Начало: У цветомузыкального фонтана «В конце вас ждёт награда за прохождение квеста» от 6000 ₽ за всё до 10 чел. Пешая 1.5 часа Квест до 10 чел. Тайна саратовского фараона Отправляйтесь в увлекательное семейное приключение по Саратову! Разгадывайте загадки, изучайте город и проводите время весело и познавательно Начало: На Театральной площади «И главная загадка квеста — секрет саратовского фараона» 4800 ₽ за всё до 10 чел. Другие экскурсии Саратова

Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Квесты»

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