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Новогодний Саратов

Михаил К.
Михаил К. – Гид из Саратова
Новогодний Саратов
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Новогодний Саратов
Новогодний Саратов

Что вы увидите

  • Главная пешеходная улица города
  • центральная площадь
Когда знакомиться с городок, как не в новогодние дни? Улицы украшены, везде чувствуется праздничная атмосфера. И я приглашаю вас на знакомство с достопримечательностями 🏛️ Саратова в праздничном убранстве.
Что вы узнаете на этой экскурсии?
Вы узнаете, как Новый год встречали в Саратове раньше, откуда взялась традиция ставить новогодние ёлки, чем их раньше украшали, какие блюда ставили на новогодний стол саратовцы и какие праздничные традиции соблюдали.
И, конечно же, вы познакомитесь с достопримечательностями Саратова.
Эту экскурсию ⛳ проводить лучше в вечернее время, когда вы сможете в полном объеме насладиться праздничной иллюминацией.
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • Дополнительные расходы не предусмотрены
Начало
🚩 Театральная площадь
Место завершения
🏁 Ул. Люкшина, 5
Новогодний Саратов
Новогодний Саратов
Новогодний Саратов
Новогодний Саратов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Михаил К.
Михаил К.
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