Когда знакомиться с городок, как не в новогодние дни? Улицы украшены, везде чувствуется праздничная атмосфера. И я приглашаю вас на знакомство с достопримечательностями 🏛️ Саратова в праздничном убранстве.

Что вы узнаете на этой экскурсии?

Вы узнаете, как Новый год встречали в Саратове раньше, откуда взялась традиция ставить новогодние ёлки, чем их раньше украшали, какие блюда ставили на новогодний стол саратовцы и какие праздничные традиции соблюдали.

И, конечно же, вы познакомитесь с достопримечательностями Саратова.

Эту экскурсию ⛳ проводить лучше в вечернее время, когда вы сможете в полном объеме насладиться праздничной иллюминацией.