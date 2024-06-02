1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с древним Саратовом: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в удивительный мир древнего Саратова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Ул. Октябрьская или проспект Кирова
«На обзорной прогулке вы окунетесь в атмосферу города, исследуете его живописный центр, узнаете о культуре и быте народов Поволжья, услышите городские легенды Саратова и старинные предания о монголо-татарских сокровищах»
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
3 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Саратов: путешествие по историческим местам
Откройте тайны Саратова на индивидуальной экскурсии: легенды, байки и уникальные места ждут вас
Начало: Возле памятника Петру Первому (ориентир - гостиниц...
«Вы увидите главные достопримечательности Саратова: местный Арбат, самую протяженную на Волге набережную, шедевры архитектуры и главные памятники»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Знакомство с Саратовом: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Саратова, его главные достопримечательности и скрытые уголки. Половина времени пешком, половина на автомобиле. Включены транспортные расходы
Начало: Памятник Петру Первому (ул. Лермонтова, 30)
«Вы познакомитесь с основными достопримечательностями Саратова и посетите местный Арбат»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по конюшне и верховая прогулка по лесу в Саратове
Увлекательная экскурсия по конюшне в Саратове. Узнайте о породах лошадей, уходе за ними и насладитесь верховой прогулкой по живописному лесу
Начало: П. Рейник, 1-й Микрорайон д. 38
Расписание: вт, ср, чт, пт, сб, вс с 10:00–12:00 и с 14:00–17:00, пн с 14:00 - 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
2 200₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Саратов: Путешествие по следам Гагарина и Титова
Погрузитесь в историю космонавтики, посетив ключевые места, связанные с Юрием Гагариным в Саратове
Начало: От памятника Чернышевскому возле парка Липки
«Но самая главное место, которые вы посетите - это место приземления Юрия Алексеевича»
Расписание: Каждый день, с 9:00
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с древним Саратовом: от купеческих особняков до исторических храмов
Прогулка по древнему Саратову откроет вам тайны старинных улиц, купеческих особняков и величественных храмов, погрузив в атмосферу прошлых веков
Начало: Угол ул. Октябрьской и ул. Московской, Саратов
«На обзорной прогулке вы окунетесь в атмосферу города, исследуете его живописный центр, узнаете о культуре и быте народов Поволжья, немцев Поволжья, услышите городские легенды Саратова и старинные предания»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Саратову: от купеческого прошлого до настоящего
Познакомьтесь с уникальным Саратовом: его историей, архитектурой и культурой в комфортной обстановке индивидуальной прогулки
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Саратову с посещением Лимонария - путешествие в мир красоты
Подарите себе незабываемое приключение по Саратову: от исторических памятников до экзотического Лимонария
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия2 июня 2024Мария, спасибо, за интересную экскурсию по городу. Экскурсовод прислушивается к своим гостям, старается заинтересовать каждого. Мария неординарно доводит информацию, что завораживает и оставляет желание узнать больше!
- ООльга31 мая 2024Отличная экскурсия. Было интересно и познавательно как для гостей города, так и для местного жителя. Евгений Евгеньевич отличный гид. Рассказ
- ААлександр19 мая 2024Все было просто замечательно! Экскурсия была настолько интересной и увлекательной, что эти три часа пролетели просто незаметно!
- ННаталья19 мая 2024Огромное спасибо Михаилу за 4х часовое путешествие! Несмотря на перекрытый город, мы увидели его с разных сторон и нашли все самое интересное!
- ММарина14 мая 2024Нам, всё очень понравилось. Спасибо Михаилу. Всё было интересно))) Спасибо Трипситер наши путешествия с вами, удобны и интересные))) Благодарим!
- ООксана6 мая 2024Очень интересная экскурсия. Михаил очень эрудированный гид. Большое спасибо за хорошие впечатления! Рекомендуем эту экскурсию. Подходит и взрослым и детям.
- ВВадим2 мая 2024Замечательная экскурсия. Рекомендуем всем!
- ГГлеб28 апреля 2024Великолепная экскурсия по местам, связанным с жизнью и учебой Юрия Гагарина в Саратове, а также поездкой на место приземления Гагарина и в город Энгельс. Все очень понравилось, гид Михаил подарил прекрасные часы погружения в космическую тематику!
- ГГлеб24 апреля 2024Большое спасибо гиду Михаилу за очень интересную экскурсию по Саратову. За 3 часа удалось посетить все значимые достопримечательности, очень хорошо продуман маршрут и соотношение пешеходной и автомобильной частей. Наилучшие рекомендации!
- ФФофанова21 апреля 2024Очень понравилось сведения о древнем городе Как(Саратовская область)
Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Обзорные»
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