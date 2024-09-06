По центру Саратова с историком

Узнайте о двух центрах Саратова, их истории и архитектуре. Прогулка с историком по ключевым достопримечательностям города, включая Крытый рынок и Дом книги
На этой индивидуальной экскурсии вы познакомитесь с двумя центрами Саратова.

Новый центр, сформировавшийся на месте Немецкой слободы в конце 19 века, и старый центр, возникший в 1674 году.

Историк расскажет о разных
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исторических этапах города, покажет дом, где провёл детство архитектор Шехтель, и познакомит с главными достопримечательностями. Прогулка включает посещение Крытого рынка, Первого русского цирка им. братьев Никитиных, Дома книги и других значимых мест. Экскурсия пешеходная и не требует дополнительных расходов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальная историческая информация
  • 🏛️ Посещение ключевых достопримечательностей
  • 👣 Пешеходная прогулка без дополнительных расходов
  • 🏙️ Узнайте о двух центрах Саратова
  • 👨‍🏫 Экскурсия с профессиональным историком
    • По центру Саратова с историком
    По центру Саратова с историком
    По центру Саратова с историком
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

    Что можно увидеть

  • Крытый рынок
  • Первый русский цирк им. братьев Никитиных
  • Дом книги
  • Доходный дом Бестужева
  • Консерватория ИМ.Л.В. Собинова
  • Троицкий собор
  • Музейная площадь
  • Дом семьи Шехтелей
  • Дом купца Ивана Волкова

    • Описание экскурсии

    Прогулка по новому центру

    Мы поговорим о немцах, заселявших эти земли на основании манифестов Екатерины II. Вы узнаете, как их поселение, расположенное в пригороде города, сначала превратилось в саратовское Лефортово, а затем и в главную пешеходную улицу города — саратовский Арбат. Пройдёмся и по Театральной площади, с 19 века это торговый и финансовый центр города.

    Прогулка по старому центру

    Далее спустимся в стародавний, когда-то суетливый и деловитый купеческий Саратов у Волги. Здесь жили преимущественно русские предприниматели (но были и немцы, причём с громкой фамилией!).

    Архитектурный облик города

    Я покажу вам два разных Саратова: город времён промышленного переворота и бурного развития капитализма с доходными и торговыми домами, гостиницами, рынками, особняками в стиле зрелой эклектики и модерна. А также Саратов, строившийся по альбомам «образцовых» фасадов в стилистике русского классицизма и ранней эклектики.

    Вы увидите:

    • Крытый рынок — один из самых больших в России рыночных зданий
    • Первый русский цирк им. братьев Никитиных. И дом его основателя неподалёку
    • Дом книги с сохранившимися интерьерами 1930-х гг.
    • Доходный дом Бестужева с чугунной литой лестницей, произведённой на местном чугунолитейном заводе

    Познакомитесь и с другим главными достопримечательностями города:

    • Консерваторией им. Л. В. Собинова
    • Особняками у сада «Липки», построенными именитыми архитекторами
    • Старейшим в Саратове Троицким собором
    • Музейной площадью

    А также зайдёте в:

    • Здание первого в Поволжье пассажа
    • Дом семьи Шехтелей, где провёл детство знаменитый зодчий
    • Дом купца Ивана Волкова с прекрасной колоннадой во дворе

    Организационные детали

    Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У фонтана «Одуванчик»
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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