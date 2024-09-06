Узнайте о двух центрах Саратова, их истории и архитектуре. Прогулка с историком по ключевым достопримечательностям города, включая Крытый рынок и Дом книги
На этой индивидуальной экскурсии вы познакомитесь с двумя центрами Саратова.
Новый центр, сформировавшийся на месте Немецкой слободы в конце 19 века, и старый центр, возникший в 1674 году.
Историк расскажет о разных читать дальше
исторических этапах города, покажет дом, где провёл детство архитектор Шехтель, и познакомит с главными достопримечательностями. Прогулка включает посещение Крытого рынка, Первого русского цирка им. братьев Никитиных, Дома книги и других значимых мест. Экскурсия пешеходная и не требует дополнительных расходов
Мы поговорим о немцах, заселявших эти земли на основании манифестов Екатерины II. Вы узнаете, как их поселение, расположенное в пригороде города, сначала превратилось в саратовское Лефортово, а затем и в главную пешеходную улицу города — саратовский Арбат. Пройдёмся и по Театральной площади, с 19 века это торговый и финансовый центр города.
Прогулка по старому центру
Далее спустимся в стародавний, когда-то суетливый и деловитый купеческий Саратов у Волги. Здесь жили преимущественно русские предприниматели (но были и немцы, причём с громкой фамилией!).
Архитектурный облик города
Я покажу вам два разных Саратова: город времён промышленного переворота и бурного развития капитализма с доходными и торговыми домами, гостиницами, рынками, особняками в стиле зрелой эклектики и модерна. А также Саратов, строившийся по альбомам «образцовых» фасадов в стилистике русского классицизма и ранней эклектики.
Вы увидите:
Крытый рынок — один из самых больших в России рыночных зданий
Первый русский цирк им. братьев Никитиных. И дом его основателя неподалёку
Дом книги с сохранившимися интерьерами 1930-х гг.
Доходный дом Бестужева с чугунной литой лестницей, произведённой на местном чугунолитейном заводе
Познакомитесь и с другим главными достопримечательностями города:
Консерваторией им. Л. В. Собинова
Особняками у сада «Липки», построенными именитыми архитекторами
Старейшим в Саратове Троицким собором
Музейной площадью
А также зайдёте в:
Здание первого в Поволжье пассажа
Дом семьи Шехтелей, где провёл детство знаменитый зодчий
Дом купца Ивана Волкова с прекрасной колоннадой во дворе
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Саратове
Провёл экскурсии для 25 туристов
Меня зовут Александр. Я профессиональный историк, краевед, исследователь городского пространства и архитектуры в целом, автор ряда научных публикаций об истории развития городского пространства Саратова, один из главных авторов и руководителей читать дальше
туристическо-урбанистического проекта «Жёлтая линия». Очень люблю родной город, особенно исследовать его и показывать другим! На экскурсиях я буду транслировать вам взгляд городского исследователя — но это будет не скучно, а крайне интересно!