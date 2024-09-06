На этой индивидуальной экскурсии вы познакомитесь с двумя центрами Саратова.Новый центр, сформировавшийся на месте Немецкой слободы в конце 19 века, и старый центр, возникший в 1674 году.Историк расскажет о разных

исторических этапах города, покажет дом, где провёл детство архитектор Шехтель, и познакомит с главными достопримечательностями. Прогулка включает посещение Крытого рынка, Первого русского цирка им. братьев Никитиных, Дома книги и других значимых мест. Экскурсия пешеходная и не требует дополнительных расходов

Описание экскурсии

Прогулка по новому центру

Мы поговорим о немцах, заселявших эти земли на основании манифестов Екатерины II. Вы узнаете, как их поселение, расположенное в пригороде города, сначала превратилось в саратовское Лефортово, а затем и в главную пешеходную улицу города — саратовский Арбат. Пройдёмся и по Театральной площади, с 19 века это торговый и финансовый центр города.

Прогулка по старому центру

Далее спустимся в стародавний, когда-то суетливый и деловитый купеческий Саратов у Волги. Здесь жили преимущественно русские предприниматели (но были и немцы, причём с громкой фамилией!).

Архитектурный облик города

Я покажу вам два разных Саратова: город времён промышленного переворота и бурного развития капитализма с доходными и торговыми домами, гостиницами, рынками, особняками в стиле зрелой эклектики и модерна. А также Саратов, строившийся по альбомам «образцовых» фасадов в стилистике русского классицизма и ранней эклектики.

Вы увидите:

Крытый рынок — один из самых больших в России рыночных зданий

Первый русский цирк им. братьев Никитиных. И дом его основателя неподалёку

Дом книги с сохранившимися интерьерами 1930-х гг.

Доходный дом Бестужева с чугунной литой лестницей, произведённой на местном чугунолитейном заводе

Познакомитесь и с другим главными достопримечательностями города:

Консерваторией им. Л. В. Собинова

Особняками у сада «Липки», построенными именитыми архитекторами

Старейшим в Саратове Троицким собором

Музейной площадью

А также зайдёте в:

Здание первого в Поволжье пассажа

Дом семьи Шехтелей, где провёл детство знаменитый зодчий

Дом купца Ивана Волкова с прекрасной колоннадой во дворе

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.