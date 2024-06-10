Прогулка по Саратову с погружением в историю и гастрономию. Узнайте о старинной архитектуре и попробуйте местные деликатесы в уютной кофейне
Хотите познакомиться с Саратовом с новой стороны? На этой прогулке вы увидите старинную архитектуру и узнаете историю города.
Главное - еда! Узнаете, что и как ели жители города раньше, увидите гастрономические читать дальше
достопримечательности и заглянете в кофейню, где попробуете калачи и пирожные. Прогулка по центру города, посещение необычного бара и дегустация настоек по старинным рецептам. В конце - уютная кофейня с саратовскими деликатесами
Отправимся на неспешную прогулку по центру города и познакомимся с его визитными карточками:
пройдёмся сразу по двум пешеходным улицам
заглянем на главную площадь города, бывшую когда-то крупной базарной площадью
отыщем дома знатных мукомолов
посмотрим на старинные купеческие особняки и торговые здания
найдём очень необычный для Саратова дом
прогуляемся по зданию рынка, который сто лет назад был самым большим в России
А по пути я расскажу об истории города и известных личностях, связанных с ним.
От калачей до настоек
Конечно, поговорим и о еде — разберёмся, почему саратовский калач не похож на другие и зачем на него садились люди. Раскроем секрет волжской окрошки и саратовских пирогов. Найдём чайный переулок и самый старинный магазин города.
По желанию заглянем в необычный бар и продегустируем настойки по старинным рецептам из специальных рюмок. А ещё я расскажу, какое отношение к этому бару имеют Пушкин и Пётр Первый.
В конце отправимся в гости к мукомолам и кофеманам. Расположимся в уютной кофейне и попробуем саратовский калач и пирожное «Волга».
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
В стоимость включено:
Трансфер до кофейни
Пирожное, калач и один напиток на ваш выбор
Дополнительные расходы:
Небольшой переезд на такси
Дегустация в баре — по меню, средний чек примерно 250 руб. /чел.
По желанию дополнительно можно посетить музей самоваров или музей калача: +2000 руб. /группа до 6 чел. Посещение нужно заказывать минимум за 2 дня до экскурсии.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Саратове
Провели экскурсии для 1093 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Михаил и я представляю команду гидов-единомышленников. Мы проводим экскурсии по Саратову и Саратовской области. Наш край обладает как богатой историей (тут и купеческие дома, и читать дальше
история поволжских немцев, и многое другое), так и прекрасной природой. И наша задача показать всё это вам, показать Саратов и наш край с разных сторон. Вы можете заказать экскурсию и в другое место — на сайте представлены не все варианты.
Уверен, что Саратов удивит вас и останется в ваших сердцах. Жду вас в гости и надеюсь, что смогу влюбить вас в Саратов.