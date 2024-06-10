Хотите познакомиться с Саратовом с новой стороны? На этой прогулке вы увидите старинную архитектуру и узнаете историю города.Главное - еда! Узнаете, что и как ели жители города раньше, увидите гастрономические

достопримечательности и заглянете в кофейню, где попробуете калачи и пирожные. Прогулка по центру города, посещение необычного бара и дегустация настоек по старинным рецептам. В конце - уютная кофейня с саратовскими деликатесами

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

за 1-2 человека или 1800 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Гуляем по Саратову

Отправимся на неспешную прогулку по центру города и познакомимся с его визитными карточками:

пройдёмся сразу по двум пешеходным улицам

заглянем на главную площадь города, бывшую когда-то крупной базарной площадью

отыщем дома знатных мукомолов

посмотрим на старинные купеческие особняки и торговые здания

найдём очень необычный для Саратова дом

прогуляемся по зданию рынка, который сто лет назад был самым большим в России

А по пути я расскажу об истории города и известных личностях, связанных с ним.

От калачей до настоек

Конечно, поговорим и о еде — разберёмся, почему саратовский калач не похож на другие и зачем на него садились люди. Раскроем секрет волжской окрошки и саратовских пирогов. Найдём чайный переулок и самый старинный магазин города.

По желанию заглянем в необычный бар и продегустируем настойки по старинным рецептам из специальных рюмок. А ещё я расскажу, какое отношение к этому бару имеют Пушкин и Пётр Первый.

В конце отправимся в гости к мукомолам и кофеманам. Расположимся в уютной кофейне и попробуем саратовский калач и пирожное «Волга».

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

В стоимость включено:

Трансфер до кофейни

Пирожное, калач и один напиток на ваш выбор

Дополнительные расходы: