История и вкусы Саратова

Прогулка по Саратову с погружением в историю и гастрономию. Узнайте о старинной архитектуре и попробуйте местные деликатесы в уютной кофейне
Хотите познакомиться с Саратовом с новой стороны? На этой прогулке вы увидите старинную архитектуру и узнаете историю города.

Главное - еда! Узнаете, что и как ели жители города раньше, увидите гастрономические
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достопримечательности и заглянете в кофейню, где попробуете калачи и пирожные. Прогулка по центру города, посещение необычного бара и дегустация настоек по старинным рецептам. В конце - уютная кофейня с саратовскими деликатесами

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌆 Неспешная прогулка по центру города
  2. 🏛️ Знакомство с историей и архитектурой
  3. 🍞 Дегустация саратовских калачей и пирожных
  4. 🍹 Посещение необычного бара с настойками
  5. 📚 Интересные рассказы о городе и его жителях
  6. 🚕 Трансфер до кофейни включён

Что можно увидеть

  • Две пешеходные улицы
  • Главная площадь города
  • Дома знатных мукомолов
  • Старинные купеческие особняки
  • Торговые здания
  • Очень необычный дом
  • Здание рынка
История и вкусы Саратова
История и вкусы Саратова
История и вкусы Саратова
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Гуляем по Саратову

Отправимся на неспешную прогулку по центру города и познакомимся с его визитными карточками:

  • пройдёмся сразу по двум пешеходным улицам
  • заглянем на главную площадь города, бывшую когда-то крупной базарной площадью
  • отыщем дома знатных мукомолов
  • посмотрим на старинные купеческие особняки и торговые здания
  • найдём очень необычный для Саратова дом
  • прогуляемся по зданию рынка, который сто лет назад был самым большим в России

А по пути я расскажу об истории города и известных личностях, связанных с ним.

От калачей до настоек

Конечно, поговорим и о еде — разберёмся, почему саратовский калач не похож на другие и зачем на него садились люди. Раскроем секрет волжской окрошки и саратовских пирогов. Найдём чайный переулок и самый старинный магазин города.

По желанию заглянем в необычный бар и продегустируем настойки по старинным рецептам из специальных рюмок. А ещё я расскажу, какое отношение к этому бару имеют Пушкин и Пётр Первый.

В конце отправимся в гости к мукомолам и кофеманам. Расположимся в уютной кофейне и попробуем саратовский калач и пирожное «Волга».

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

В стоимость включено:

  • Трансфер до кофейни
  • Пирожное, калач и один напиток на ваш выбор

Дополнительные расходы:

  • Небольшой переезд на такси
  • Дегустация в баре — по меню, средний чек примерно 250 руб. /чел.
  • По желанию дополнительно можно посетить музей самоваров или музей калача: +2000 руб. /группа до 6 чел. Посещение нужно заказывать минимум за 2 дня до экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У художественного музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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