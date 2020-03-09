32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Один из древнейших городов России, центр Ногайской Орды во времена монголо-татарского ига, кладезь архитектуры эпохи модерна, крупнейший торговый, индустриальный и культурный центр Поволжья - все это о Саратове. На обзорной прогулке вы окунетесь в атмосферу города, исследуете его живописный центр, узнаете о культуре и быте народов Поволжья, услышите городские легенды Саратова и старинные предания о монголо-татарских сокровищах.

Что вас ждет

Центральные достопримечательности Саратова

Вы увидите городской цирк, дом братьев Никитиных, помпезную гостиницу «Астория» – один из символов города, а также легендарный саратовский крытый рынок. Здесь вы узнаете, как развивался город, что такое торговля по-саратовски и какие хитрости издавна использовались в местных трактирах.

Прогулка по проспекту Кирова – одной из самых длинных пешеходных зон Европы

Вы полюбуетесь главной достопримечательностью Саратова – великолепной городской консерваторией, построенной в псевдоготическом стиле. Раньше проспект носил название Немецкой улицы, и недаром: здесь сохранились многочисленные дома немцев Поволжья. Я расскажу вам о быте немецких колонистов, их судьбах и вкладе в развитие Саратова.

Церковь “Утоли мои печали”

Вы увидите изящную православную церковь “Утоли моя печали”, похожую на уменьшенную копию московского собора Василия Блаженного, услышите славянские легенды о городе и узнаете, какие знаменитые писатели, дворяне и ученые бывали в Саратове.

История зарождения судоходства в Саратове

Для этого мы спустимся к набережной, прогуляемся вдоль Волги, рассмотрим речной порт и поговорим о зарождении судоходства в Саратове.

Музейная площадь

Здесь находятся купеческие особняки и древний Троицкий собор – первое каменное сооружение города с многовековой историей. Здесь же расположены два главных музея Саратова – художественный музей имени А.Н. Радищева и музей К.А. Федина, куда я вам очень советую заглянуть после нашей экскурсии.