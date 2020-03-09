32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная экскурсия с увлеченным краеведом по главным вехам и достопримечательностям города

Мария
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Мария – ваш гид
Один из древнейших городов России, центр Ногайской Орды во времена монголо-татарского ига, кладезь архитектуры эпохи модерна, крупнейший торговый, индустриальный и культурный центр Поволжья - все это о Саратове.

На обзорной прогулке вы окунетесь в атмосферу города, исследуете его живописный центр, узнаете о культуре и быте народов Поволжья, услышите городские легенды Саратова и старинные предания о монголо-татарских сокровищах.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча ул. Октябрьская или проспект Кирова
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У этой экскурсии32 отзыва
4.97
Знакомство с древним Саратовом
Знакомство с древним Саратовом

Что вас ждет

Центральные достопримечательности Саратова
Вы увидите городской цирк, дом братьев Никитиных, помпезную гостиницу «Астория» – один из символов города, а также легендарный саратовский крытый рынок. Здесь вы узнаете, как развивался город, что такое торговля по-саратовски и какие хитрости издавна использовались в местных трактирах.

Прогулка по проспекту Кирова – одной из самых длинных пешеходных зон Европы
Вы полюбуетесь главной достопримечательностью Саратова – великолепной городской консерваторией, построенной в псевдоготическом стиле. Раньше проспект носил название Немецкой улицы, и недаром: здесь сохранились многочисленные дома немцев Поволжья. Я расскажу вам о быте немецких колонистов, их судьбах и вкладе в развитие Саратова.

Церковь “Утоли мои печали”
Вы увидите изящную православную церковь “Утоли моя печали”, похожую на уменьшенную копию московского собора Василия Блаженного, услышите славянские легенды о городе и узнаете, какие знаменитые писатели, дворяне и ученые бывали в Саратове.

История зарождения судоходства в Саратове
Для этого мы спустимся к набережной, прогуляемся вдоль Волги, рассмотрим речной порт и поговорим о зарождении судоходства в Саратове.

Музейная площадь
Здесь находятся купеческие особняки и древний Троицкий собор – первое каменное сооружение города с многовековой историей. Здесь же расположены два главных музея Саратова – художественный музей имени А.Н. Радищева и музей К.А. Федина, куда я вам очень советую заглянуть после нашей экскурсии.

Знакомство с древним Саратовом
Знакомство с древним Саратовом
Знакомство с древним Саратовом
Знакомство с древним Саратовом
Знакомство с древним Саратовом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура ул. Октябрьская или проспект Кирова.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Кандидат филологических наук, краевед, журналист, блогер, автор и ведущий ряда городских туристических проектов («Прогулки по четвергам», «Расширяем Кругозор»). Автор проектов квест-игры «Литературный Саратов», «Киносаратов», «Увидеть неувиденное: забытые храмы Саратова», а также более 60 тематических маршрутов по городу. Экскурсовод со стажем более 13 лет.
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32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Большое спасибо Марии за доставленное удовольствие от прогулки. Благодаря ее отличной работе, город оставил о себе самые приятные впечатления. Богатая и эмоциональная речь экскурсовода, обширные знания и неподдельная любовь к родному городу и его истории. Отдельная благодарность за порекомендованное кафе Арабелла, которое понравилось не только своей замечательной кухней, но и интерьером.
8 марта 2020
Замечательная экскурсия! Особенно эксаурсовод мария. Легко владеет аудиторией, замечательный язык, прекрасно владеет информацией, умеет за нтересовать и увлечь историей города. Экскурсия для тех, кто живет интересно. Мы влю.лены в ваш город, надеемся на новую встречу. Кстати мария была и нашим проводником после экскурсии. Спасибо большое!!! Ребята, мария замечательный экскурсовод! Повер е. Мы много путелествуем и видели всяких. Еще раз спасибо.
27 февраля 2020
экскурсия очень понравилась. 3 часа пролетели незаметно, гид Мария очень эрудирована , прекрасно знает материал, рассказывает увлекательно, видно что человек неравнодушный к своему городу. В следующий приезд обязательно закажу экскурсию с этим гидом и буду рекомендовать Вас и ее своим знакомым. Спасибо.
13 февраля 2020
Добрый день! Посетил экскурсию "Знакомство с древним Саратовом", экскурсию проводила экскурсовод Мария. Очень понравилась экскурсия, профессионализм экскурсовода, глубокие знания о истории города. Всем советую посетить данную экскурсию. Мария - профессионал! Спасибо большое!
6 сентября 2018
Мы благодарны Марии за чудесное знакомство с Саратовом, за её любовь к родному городу, за незабываемую экскурсию. Мы узнали много нового и интересного. Спасибо. У нас осталось чудные воспоминания об этом планом Волжском городе. Такие экскурсоводы, как Мария - золотой фонд города
15 августа 2018
Экскурсия с гидом Марией очень понравилась. Обширные знания истории города нас впечатлили. Понравился подход подаче информации это и исторические сведения я и городские легенды и современность. Плюс экскурсии в возможности заглянуть в "непарадную" часть города. Три часа прилетели незаметно. Так что экскурсия отличная, скучно не будет даже подросткам.
11 августа 2018
Спасибо Марии за замечательный день ,проведенный в ее обществе. Экскурсия была очень интересная и познавательная .
Она открыла нам красивый город с богатой историей. Город ,в который мы еще надеемся вернуться, чтобы узнать его еще лучше.
19 июля 2018
Замечательная экскурсия с Марией! Спасибо Вам огромное!!! Советуем всем гостям города Саратов!
8 июля 2018
Большое спасибо Маше за экскурсию! Мы восторге! маша Очень хорошо знает историю города и его знаменитых жителей. Всем рекомендую отправиться на прогулку по Саратову с Марией, будет очень интересно и совсем не скучно!
26 июня 2018
Интересная и информативная экскурсия, захотелось снова приехать в Саратов и продолжить знакомство
Ещё 22 отзыва

Мария проводит ещё 1 экскурсию

Саратов легендарный и мистическийСаратов легендарный и мистическийСаратов легендарный и мистический
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3 часа
1 отзыв
Погрузиться в мир старинных сюжетов и разглядеть таинственную грань города
Как и у любого города с древними корнями, у Саратова две стороны: официальная, с памятниками классицизма и модерна, и призрачная, порой неподдающаяся логике. Прогуливаясь по улицам и любуясь старинными особняками, вы откроете их предания. Узнаете о привидениях, здесь обитающих, а еще познакомитесь с мистическими традициями горожан.

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Главные достопримечательности и необычные места города на авто-пешеходной экскурсии
Вы увидите не только «визитные карточки», но и тайные уголки Саратова. Посмотрите на город глазами местного жителя и услышите легенды, байки и предания нашего края. Поймете, чем отличается Саратов от Самары и других русских городов, и раскроете его красоту и доброжелательный нрав.
Архитектурный облик СаратоваАрхитектурный облик СаратоваАрхитектурный облик Саратова
От 2400 за экскурсию
2 часа
4 отзыва
Пройти сквозь три века истории города и познакомиться со знаменитыми саратовцами
От старейшего собора конца 17 века до жилых домов начала 20 века — вы узнаете все самое важное об архитектуре Саратова. Я расскажу про античное наследие в классицизме, причудливые изгибы модерна и лаконичную строгость конструктивизма. Наблюдая за сменой стилей, вы поймете, как менялась панорама города и какие люди здесь жили. Проникнитесь историями о разных судьбах, сложившихся за стенами домов славного поволжского города.

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