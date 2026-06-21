32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в удивительный мир древнего Саратова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Саратов - город с богатым историческим наследием, расположенный на берегу Волги, приглашает вас на экскурсию, которая откроет его сокровенные уголки.
Вас ждет знакомство с центральными достопримечательностями: от городского цирка до легендарного читать дальшеуменьшить
крытого рынка, где вы узнаете о торговле по-саратовски и местных традициях.
Прогулка по проспекту Кирова познакомит вас с архитектурой немецких колонистов и их вкладом в развитие города.
Церковь «Утоли мои печали», напоминающая московский собор Василия Блаженного, расскажет о славянских легендах и знаменитых личностях, посетивших Саратов.
История зарождения судоходства в Саратове, музейная площадь с купеческими особняками и древним Троицким собором - все это ждет вас в нашей экскурсии. После прогулки рекомендуем посетить художественный музей имени А.Н. Радищева и музей К.А. Федина, чтобы полностью погрузиться в атмосферу Саратова
🏛️ Окунитесь в историю одного из древнейших городов России
🎭 Узнайте о культуре и быте народов Поволжья
🏰 Полюбуйтесь архитектурой эпохи модерна
📜 Услышите городские легенды и старинные предания
🚶 Прогуляйтесь по одной из самых длинных пешеходных зон Европы
Что можно увидеть
Городской цирк
Дом братьев Никитиных
Гостиница «Астория»
Саратовский крытый рынок
Проспект Кирова
Городская консерватория
Церковь «Утоли мои печали»
Речной порт
Музейная площадь
Троицкий собор
Художественный музей имени А.Н. Радищева
Музей К.А. Федина
Описание экскурсии
Центральные достопримечательности Саратова Вы увидите городской цирк, дом братьев Никитиных, помпезную гостиницу «Астория» – один из символов города, а также легендарный саратовский крытый рынок. Здесь вы узнаете, как развивался город, что такое торговля по-саратовски и какие хитрости издавна использовались в местных трактирах.
Прогулка по проспекту Кирова – одной из самых длинных пешеходных зон Европы Вы полюбуетесь главной достопримечательностью Саратова – великолепной городской консерваторией, построенной в псевдоготическом стиле. Раньше проспект носил название Немецкой улицы, и недаром: здесь сохранились многочисленные дома немцев Поволжья. Я расскажу вам о быте немецких колонистов, их судьбах и вкладе в развитие Саратова.
Церковь “Утоли мои печали” Вы увидите изящную православную церковь “Утоли моя печали”, похожую на уменьшенную копию московского собора Василия Блаженного, услышите славянские легенды о городе и узнаете, какие знаменитые писатели, дворяне и ученые бывали в Саратове.
История зарождения судоходства в Саратове Для этого мы спустимся к набережной, прогуляемся вдоль Волги, рассмотрим речной порт и поговорим о зарождении судоходства в Саратове.
Музейная площадь Здесь находятся купеческие особняки и древний Троицкий собор – первое каменное сооружение города с многовековой историей. Здесь же расположены два главных музея Саратова – художественный музей имени А. Н. Радищева и музей К. А. Федина, куда я вам очень советую заглянуть после нашей экскурсии.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Октябрьская или проспект Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Саратове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 3023 туристов
Кандидат филологических наук, краевед, журналист, блогер, автор и ведущий ряда городских туристических проектов, автор более 60 тематических маршрутов по городу. Экскурсовод со стажем более 16 лет. Наша команда опытных и аккредитованных экскурсоводов всегда рада показать Вам город с самой необычной стороны. Вы сможете увидеть город таким, каким видим его мы. Экскурсии позволяют погрузиться в атмосферу старинного волжского купеческого города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 264 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Галина
Дата посещения: 16 июн 2026
Отличная экскурсия, нам очень понравилось. Галина очень интересно рассказала об истории Саратова. Показала знаковые места города. Три часа прошли незаметно. Спасибо большое!
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О
Ольга
Мария, моя коллега-историк, блестяще организовала и маршрут, и рассказ, очень интересные факты и истории, все оценки событий многосторонние, подкреплены фактами, а суждения основаны на документах, а не на эмоциях. Такой читать дальшеуменьшить
высокопрофессиональный подход дополняет мои собственные знания и воодушевляет на обретение новых. Рекомендую всем, кто хочет познать разные стороны исторических событий и судеб их участников. Ольга Лагоцка, недавно доцент МГУ, к. и. н.
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Е
Елена
Здравствуйте! Экскурсия Марии "Знакомство с древним Саратовом" меня вдохновила! Экскурсовод не только специалист по истории, культуре и литературе рассматриваемого периода, но еще и блестящий оратор! Мария - не просто замечательный читать дальшеуменьшить
экскурсовод, а человек погруженный в историю и культуру Саратова, знающий и любящий свой город и свою профессию. Экскурсия отличная – история, юмор, песни – восторг! Если работа еще направит «…. в деревню, к тётке, в глушь, в Саратов», постараюсь еще попасть на экскурсию с Марией. Большое Вам спасибо!
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Т
Татьяна
На этой экскурсии нашем гидом была Алена. Она очень доходчиво и интересно доносила материал, не перегружая лишним объёмом дат и имён. Рассказ был логичным, изложение грамотным языком. Благодарны Алёне за то, что узнали историю Саратова, увидели интересные памятники архитектуры.
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Марина
Несмотря на холодную и ветреную погоду, 3 часа экскурсии с Галиной для нас с подругой пролетели мгновенно! Получили и знания и огромное эстетическое наслаждение от подачи материала, того, насколько человек читать дальшеуменьшить
любит и знает свой город и может этой любовью заразить. Саратов глазами Галины прекрасен! Плюс она порекомендовала и где поесть, и что посмотреть за рамками экскурсии. Однозначно и горячо рекомендую этого гида.
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Екатерина
Все понравилось, экскурсовод Ирина замечательная.
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