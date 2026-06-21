32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Саратов - город с богатым историческим наследием, расположенный на берегу Волги, приглашает вас на экскурсию, которая откроет его сокровенные уголки.Вас ждет знакомство с центральными достопримечательностями: от городского цирка до легендарного

крытого рынка, где вы узнаете о торговле по-саратовски и местных традициях. Прогулка по проспекту Кирова познакомит вас с архитектурой немецких колонистов и их вкладом в развитие города. Церковь «Утоли мои печали», напоминающая московский собор Василия Блаженного, расскажет о славянских легендах и знаменитых личностях, посетивших Саратов. История зарождения судоходства в Саратове, музейная площадь с купеческими особняками и древним Троицким собором - все это ждет вас в нашей экскурсии. После прогулки рекомендуем посетить художественный музей имени А.Н. Радищева и музей К.А. Федина, чтобы полностью погрузиться в атмосферу Саратова

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Описание экскурсии

Центральные достопримечательности Саратова

Вы увидите городской цирк, дом братьев Никитиных, помпезную гостиницу «Астория» – один из символов города, а также легендарный саратовский крытый рынок. Здесь вы узнаете, как развивался город, что такое торговля по-саратовски и какие хитрости издавна использовались в местных трактирах.

Прогулка по проспекту Кирова – одной из самых длинных пешеходных зон Европы

Вы полюбуетесь главной достопримечательностью Саратова – великолепной городской консерваторией, построенной в псевдоготическом стиле. Раньше проспект носил название Немецкой улицы, и недаром: здесь сохранились многочисленные дома немцев Поволжья. Я расскажу вам о быте немецких колонистов, их судьбах и вкладе в развитие Саратова.

Церковь “Утоли мои печали”

Вы увидите изящную православную церковь “Утоли моя печали”, похожую на уменьшенную копию московского собора Василия Блаженного, услышите славянские легенды о городе и узнаете, какие знаменитые писатели, дворяне и ученые бывали в Саратове.

История зарождения судоходства в Саратове

Для этого мы спустимся к набережной, прогуляемся вдоль Волги, рассмотрим речной порт и поговорим о зарождении судоходства в Саратове.

Музейная площадь

Здесь находятся купеческие особняки и древний Троицкий собор – первое каменное сооружение города с многовековой историей. Здесь же расположены два главных музея Саратова – художественный музей имени А. Н. Радищева и музей К. А. Федина, куда я вам очень советую заглянуть после нашей экскурсии.

Организационные детали