Ксения Ваш гид в Сергиевом Посаде Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Как проходит Пешком Когда Каждый день, в любое время

Описание экскурсии В Загорске, как раньше назывался Сергиев Посад, формировалась 1-я, Ударная армия, возглавляемая генерал - лейтенантом Кузнецовым, силами которой, в том числе, удалось противостоять немцам под Дмитровом, не допустить врага до Москвы, но и перейти в контрнаступление! Ведь, в победном 45-м, именно войска Кузнецова будут водружать знамя Победы над Рейхстагом. Вы узнаете, как жил прифронтовой Загорск в годы войны, кем и где было разработано оружие победы, знаменитый ППШ, какие службы не допускали вражеских налетов на столицу, и как шло формирование 1-й Ударной армии,и кто ее возглавлял. Мы пройдём по бульвару, посвящённому герою Советского Союза, В. И. Кузнецову, познакомимся с историей того времени, посетим памятные места, связанные с этими событиями. Вы узнаете, какие улицы носят название героев- загорочан, сколько было госпиталей, и где они размещались, и почему главный проспект города посвящён Красной Армии. И, конечно, поговорим о том, как переживала эти события Троице - Сергиева Лавра. Вы узнаете и продолжение истории: о сражении на Перемиловской высоте, под Дмитровом, освобождении Яхромы и других городов, узнаете и о том, как спустя 4 года солдаты - штурмовики 3-й ударной армии, возглавляемой В. И. Кузнецовым будут устанавливать знамя победы над Рейхстагом. Экскурсия пешеходная. Продолжительность около 2-х часов Для Вашего удобства: Вы можете внести только предоплату за экскурсию на сайте, только после подтверждения бронирования, а потом остаток оплатить гиду, или полностью оплатить всю стоимость гиду после проведения экскурсии. Важная информация: Тематическая пешеходная экскурсия посвященная истории Победы ВОВ

Что можно увидеть на экскурсии? Сергиев Посад: центральные улицы и бульвары, исторические места, памятники Мемориалы

Где начинаем и завершаем? Начало: Сергиев Посад, пересечение Бульвара Кузнецова и Новоугличского шоссе Завершение: Сергиев Посад, мемориал Вечный огонь Когда и сколько длится? Когда: Каждый день, в любое время Экскурсия длится около 2 часов Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел. Важная информация Тематическая пешеходная экскурсия посвященная истории Победы ВОВ