Описание экскурсииВ Загорске, как раньше назывался Сергиев Посад, формировалась 1-я, Ударная армия, возглавляемая генерал - лейтенантом Кузнецовым, силами которой, в том числе, удалось противостоять немцам под Дмитровом, не допустить врага до Москвы, но и перейти в контрнаступление! Ведь, в победном 45-м, именно войска Кузнецова будут водружать знамя Победы над Рейхстагом. Вы узнаете, как жил прифронтовой Загорск в годы войны, кем и где было разработано оружие победы, знаменитый ППШ, какие службы не допускали вражеских налетов на столицу, и как шло формирование 1-й Ударной армии,и кто ее возглавлял. Мы пройдём по бульвару, посвящённому герою Советского Союза, В. И. Кузнецову, познакомимся с историей того времени, посетим памятные места, связанные с этими событиями. Вы узнаете, какие улицы носят название героев- загорочан, сколько было госпиталей, и где они размещались, и почему главный проспект города посвящён Красной Армии. И, конечно, поговорим о том, как переживала эти события Троице - Сергиева Лавра. Вы узнаете и продолжение истории: о сражении на Перемиловской высоте, под Дмитровом, освобождении Яхромы и других городов, узнаете и о том, как спустя 4 года солдаты - штурмовики 3-й ударной армии, возглавляемой В. И. Кузнецовым будут устанавливать знамя победы над Рейхстагом. Экскурсия пешеходная. Продолжительность около 2-х часов Для Вашего удобства: Вы можете внести только предоплату за экскурсию на сайте, только после подтверждения бронирования, а потом остаток оплатить гиду, или полностью оплатить всю стоимость гиду после проведения экскурсии. Важная информация: Тематическая пешеходная экскурсия посвященная истории Победы ВОВ
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сергиев Посад: центральные улицы и бульвары, исторические места, памятники
- Мемориалы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сергиев Посад, пересечение Бульвара Кузнецова и Новоугличского шоссе
Завершение: Сергиев Посад, мемориал Вечный огонь
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
- Тематическая пешеходная экскурсия посвященная истории Победы ВОВ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
