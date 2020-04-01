Марина проводит ещё 1 экскурсию

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Душевный променад по исторической части города — с литературным акцентом

Марина
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Марина – ваш гид
Эта авторская прогулка познакомит вас с историями знаменитых писателей и поэтов, которые когда-то жили и бывали «...у Троицы на Посаде».

Вы пройдёте «с горки на горку по городу Загорску» (как писала Агния Барто), увидите места, где проходили и проезжали Лермонтов, Толстой, Дюма, Кэрол и другие книжники, чьи имена мы сможем вспомнить!
3000 ₽
2700 за экскурсию
скидка10%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Встреча — Вокзальная площадь
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Книжники и писатели в Сергиевом Посаде
Книжники и писатели в Сергиевом Посаде

Что вас ожидает

Обойти исторический центр города
На нашем пути будет множество культурных памятников, посвящённых духовным лицам, великим писателям и именитым деятелям государства: вы осмотрите памятник меценату С. Мамонтову, революционеру В. Загорскому, религиозному философу П. Флоренскому, преподобному Сергию Радонежскому. Кроме того, мы отправимся на смотровую площадку под названием «На Блинной горе», откуда открывается чудесный вид на Троице-Сергиеву Лавру. А также посетим сквер в бывшей Иконной слободе, увидим гостиницу «Старая» и закончим на Красногорской площади.

Увлечься сюжетами о великих
Я расскажу вам о древней дороге, по которой приходили в Троице-Сергиеву Лавру простые паломники и известные исторические личности. Поделюсь интересными подробностями о каждом человеке, памятник которому встретится на пути. В нашей беседе будут фигурировать такие литературные деятели, как М. Пришвин, М. Лермонтов, А. Куприн, А. Дюма, Л. Толстой, И. Шмелёв, а также другие великие, оставившие след в городе.

Кому подойдёт экскурсия

Программа будет интересна тем, кто уже бывал в Сергиевом Посаде, посещал Троице-Сергиеву Лавру и желает познакомиться с другими страницами истории нашего замечательного города.

Организационные детали

По желанию я могу провести экскурсию на вашем транспорте.

Книжники и писатели в Сергиевом Посаде
Книжники и писатели в Сергиевом Посаде
Книжники и писатели в Сергиевом Посаде
Книжники и писатели в Сергиевом Посаде
Книжники и писатели в Сергиевом Посаде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Вокзальная площадь.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Меня зовут Марина, я гид по профессии и призванию. Мой девиз: «Ничего на свете лучше нету, чем водить экскурсии по свету!» Я много лет проработала в музее и сфере управления туристической деятельностью, более 20 лет провожу экскурсии по Золотому кольцу. На моих прогулках путешественники без стеснения могут задавать вопросы, которые обычно не решаются адресовать священникам или научным сотрудникам музеев. Для меня главная задача — чтобы гости получили удовольствие, а не написали диссертацию.
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Марина проводит ещё 1 экскурсию

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