Марина проводит ещё 1 экскурсию

Эта авторская прогулка познакомит вас с историями знаменитых писателей и поэтов, которые когда-то жили и бывали «… у Троицы на Посаде». Вы пройдёте «с горки на горку по городу Загорску» (как писала Агния Барто), увидите места, где проходили и проезжали Лермонтов, Толстой, Дюма, Кэрол и другие книжники, чьи имена мы сможем вспомнить!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Обойти исторический центр города

На нашем пути будет несколько культурных памятников, посвящённых духовным лицам, великим писателям и именитым деятелям государства: вы осмотрите памятник меценату С. Мамонтову, революционеру В. Загорскому, религиозному философу П. Флоренскому, преподобному Сергию Радонежскому. Кроме того, мы отправимся на смотровую площадку под названием «На Блинной горе», откуда открывается чудесный вид на Троице-Сергиеву Лавру. А также посетим сквер в бывшей Иконной слободе, увидим гостиницу «Старая» и закончим на Красногорской площади.

Увлечься сюжетами о великих

Я расскажу вам о древней дороге, по которой приходили в Троице-Сергиеву Лавру простые паломники и известные исторические личности. Поделюсь интересными подробностями о каждом человеке, памятник которому встретится на пути. В нашей беседе будут фигурировать такие литературные деятели, как М. Пришвин, М. Лермонтов, А. Куприн, А. Дюма, Л. Толстой, И. Шмелёв, а также другие великие, оставившие след в городе.

Кому подойдёт экскурсия

Программа будет интересна тем, кто уже бывал в Сергиевом Посаде, посещал Троице-Сергиеву Лавру и желает познакомиться с другими страницами истории нашего замечательного города.