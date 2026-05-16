Марина проводит ещё 1 экскурсию

На нашем пути будет несколько культурных памятников, посвящённых духовным лицам, великим писателям и именитым деятелям государства: вы осмотрите памятник меценату С. Мамонтову, революционеру В. Загорскому, религиозному философу П. Флоренскому, преподобному Сергию Радонежскому. Кроме того, мы отправимся на смотровую площадку под названием «На Блинной горе», откуда открывается чудесный вид на Троице-Сергиеву Лавру. А также посетим сквер в бывшей Иконной слободе, увидим гостиницу «Старая» и закончим на Красногорской площади.
Увлечься сюжетами о великих
Я расскажу вам о древней дороге, по которой приходили в Троице-Сергиеву Лавру простые паломники и известные исторические личности. Поделюсь интересными подробностями о каждом человеке, памятник которому встретится на пути. В нашей беседе будут фигурировать такие литературные деятели, как М. Пришвин, М. Лермонтов, А. Куприн, А. Дюма, Л. Толстой, И. Шмелёв, а также другие великие, оставившие след в городе.
Кому подойдёт экскурсия
Программа будет интересна тем, кто уже бывал в Сергиевом Посаде, посещал Троице-Сергиеву Лавру и желает познакомиться с другими страницами истории нашего замечательного города.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Вокзальная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1869 туристов
Меня зовут Марина, я гид по профессии и призванию. Мой девиз: «Ничего на свете лучше нету, чем водить экскурсии по свету!» Я много лет проработала в музее и сфере управления читать дальшеуменьшить
туристической деятельностью, более 20 лет провожу экскурсии по Золотому кольцу. На моих прогулках путешественники без стеснения могут задавать вопросы, которые обычно не решаются адресовать священникам или научным сотрудникам музеев. Для меня главная задача — чтобы гости получили удовольствие, а не написали диссертацию.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
–
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–
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–
1
–
Юлия
Большое спасибо за интереснейшую познавательную экскурсию по Сергиеву Посаду! Мы приезжаем не первый раз, узнали новые факты об истории города и судьбах известных людей, связанных с ним. Прогулка вышла великолепной! Всем гостям города рекомендую данную экскурсию, мы приятно провели время и пополнили базу знаний!
Марина
Ответ организатора:
Юлия, благодарю за отзыв! А мне было очень приятно делиться знаниями с вами - теми, кто может не только слушать, но и с л ы ш а т ь!
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Лариса
Замечательная получилась прогулка. Познавательная и интересная. Спасибо Марине!
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А
Алла
Роскошная экскурсия и гид! Невероятно глубокий анализ истории. Уехали с такими историческими открытиями, которые нигде не найти
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Наталья
Экскурсия была интересная, все понравилась, много серьёзной информации, специально под меня Марина Владимировна изменила маршрут (чтобы не повторяться с гидом днём ранее), показывала старинные фото и можно было сравнить с читать дальшеуменьшить
современными местами. Все было по делу, мне дали рекомендации по местным музеям.
При этом учитывайте, что Марина Владимировна очень серьезно относится к экскурсиям, если я чаще всего ожидаю интересную прогулку с историческим уклоном, то для неё это ответственный урок!
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А
Анастасия
Экскурсия понравилась. Маршрут был несложный, проходил по центру Сергиева-Посада, информация подавалась интересно, легко запоминались факты из истории города. Если вы хотите информационно выйти за пределы Лавры, не первый раз посещаете Сергиев-Посад, - рекомендую посетить данную экскурсию с Мариной.
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Мария
Огромное спасибо, Марине Владимировне за блестящее знакомство с Сергиевым Посадом! Ей удалось и познакомить нас с городом, и его историей, и не забыть книжную тематику. Интересно было и взрослым, и детям. Прекрасные ракурсы, грамотные и продуманные остановки и акценты!
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