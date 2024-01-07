Ю Юлия От Радонежа до Маковца Большое спасибо Ксении за очень информативный маршрут. Увидели и услышали всё, что хотели узнать о Преподобном Сергии Радонежском и Святых местах, связанных с его именем и семьей. Побывали в удивительных местах и испытали желание к ним вернуться.

О Ольга Зимний Сергиев Посад с чаем и глинтвейном: РетроАвто с прозрачной крышей читать дальше вообще могли бы не узнать много интересного о Сергиевом Пассаде. До поездки мы знали только о Лавре, и ничего о жизни и быте города с древних времен. Увидели много интересных, затерянных в памяти человека мест. Превосходный вид на Лавру со смотровой площадки. Если бы не экскурсия, мы

Л Лариса Зимний Сергиев Посад с чаем и глинтвейном: РетроАвто с прозрачной крышей Покатались на ретро автомобиле), сделали памятные фото. Город понравился, красивый, чистый, душевный. Ни чая ни глинтвейна предложено не было.