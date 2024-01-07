8 часов
Индивидуальная
От Радонежа до Маковца
Начало: Памятник Преподобному Сергию Радонежскому
Расписание: По воскресеньям в 12.00.
10 ноя в 12:00
24 ноя в 12:00
6 200₽ за всё до 40 чел.
30 минут
Индивидуальная
Летняя прогулка-экскурсия на ретро-автомобиле кабриолете в Сергиевом Посаде
Откройте для себя красоту Сергиева Посада, наслаждаясь комфортной поездкой на аутентичном ретро-автомобиле кабриолете с семьей
Начало: Ул 1 Ударной Армии д1
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1 150₽ за человека
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия на винтажном авто «Восток»
Начало: Улица 1 Ударной армии д1, Сергиев Посад
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия7 января 2024Большое спасибо Ксении за очень информативный маршрут. Увидели и услышали всё, что хотели узнать о Преподобном Сергии Радонежском и Святых местах, связанных с его именем и семьей. Побывали в удивительных местах и испытали желание к ним вернуться.
- ООльга27 ноября 2023Зимний Сергиев Посад с чаем и глинтвейном: РетроАвто с прозрачной крышейУвидели много интересных, затерянных в памяти человека мест. Превосходный вид на Лавру со смотровой площадки. Если бы не экскурсия, мы
- ЛЛариса7 ноября 2023Зимний Сергиев Посад с чаем и глинтвейном: РетроАвто с прозрачной крышейПокатались на ретро автомобиле), сделали памятные фото. Город понравился, красивый, чистый, душевный. Ни чая ни глинтвейна предложено не было.
- ККсения10 августа 2023Прогулка-экскурсия на кабриолете 30мин (минимум 3 чел или 3450)Огромное спасибо за такую экскурсию! Я даже не знала, что моем родном городе, столько интересных мест, которых я никогда не видела. Брала в подарок для своей мамы и не прогадала. Она была в восторге.
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «На автобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в ноябре 2024
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 1 150 до 6 200. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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