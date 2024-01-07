Экскурсии на автобусе в Сергиевом Посаде

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Сергиевом Посаде, цены от 1 150 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
От Радонежа до Маковца
На автобусе
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
От Радонежа до Маковца
Начало: Памятник Преподобному Сергию Радонежскому
Расписание: По воскресеньям в 12.00.
10 ноя в 12:00
24 ноя в 12:00
6 200 за всё до 40 чел.
Прогулка-экскурсия на кабриолете 30мин (минимум 3 чел или 3450)
Пешая
На автобусе
На кабриолете
1 отзыв
30 минут
Индивидуальная
Летняя прогулка-экскурсия на ретро-автомобиле кабриолете в Сергиевом Посаде
Откройте для себя красоту Сергиева Посада, наслаждаясь комфортной поездкой на аутентичном ретро-автомобиле кабриолете с семьей
Начало: Ул 1 Ударной Армии д1
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1 150 за человека
Обзорная экскурсия на винтажном авто «Восток»
Пешая
На автобусе
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия на винтажном авто «Восток»
Начало: Улица 1 Ударной армии д1, Сергиев Посад
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    7 января 2024
    От Радонежа до Маковца
    Большое спасибо Ксении за очень информативный маршрут. Увидели и услышали всё, что хотели узнать о Преподобном Сергии Радонежском и Святых местах, связанных с его именем и семьей. Побывали в удивительных местах и испытали желание к ним вернуться.
  • О
    Ольга
    27 ноября 2023
    Зимний Сергиев Посад с чаем и глинтвейном: РетроАвто с прозрачной крышей
    Увидели много интересных, затерянных в памяти человека мест. Превосходный вид на Лавру со смотровой площадки. Если бы не экскурсия, мы
    читать дальше

    вообще могли бы не узнать много интересного о Сергиевом Пассаде. До поездки мы знали только о Лавре, и ничего о жизни и быте города с древних времен.

  • Л
    Лариса
    7 ноября 2023
    Зимний Сергиев Посад с чаем и глинтвейном: РетроАвто с прозрачной крышей
    Покатались на ретро автомобиле), сделали памятные фото. Город понравился, красивый, чистый, душевный. Ни чая ни глинтвейна предложено не было.
  • К
    Ксения
    10 августа 2023
    Прогулка-экскурсия на кабриолете 30мин (минимум 3 чел или 3450)
    Огромное спасибо за такую экскурсию! Я даже не знала, что моем родном городе, столько интересных мест, которых я никогда не видела. Брала в подарок для своей мамы и не прогадала. Она была в восторге.

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. От Радонежа до Маковца
  2. Прогулка-экскурсия на кабриолете 30мин (минимум 3 чел или 3450)
  3. Обзорная экскурсия на винтажном авто «Восток»
Какие места ещё посмотреть в Сергиевом Посаде
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
  2. Самое главное
  3. Троицкий собор
  4. Успенский Собор
  5. Черниговский скит
  6. Старый город
  7. Гремячий ключ
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в ноябре 2024
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 1 150 до 6 200. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Сергиевом Посаде на 2024 год на автобусе, 3 ⭐ отзыва, цены от 1150₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
ХорошоТам