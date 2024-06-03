🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 34 отзыва Популярное предложение Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания - индивидуальная экскурсия Необязательно ехать на Кавказ, чтобы увидеть водопады. В Сергиевом Посаде есть уникальный источник и монастырь с пещерами, который стоит посетить Начало: На Красногорской площади 5 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1.5 часа 19 отзывов Популярное предложение Путешествие по Сергиеву Посаду: история и панорамы на ретроавтомобиле Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, путешествуя на ретроавтомобиле с прозрачной крышей. Уникальный шанс увидеть город под новым углом Начало: Рядом с Уточьей башней от 5 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 176 отзывов Сергиев Посад: уникальное путешествие по историческим местам Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и наслаждаясь великолепными видами Начало: На площади перед Лаврой возде памятника преподобно... 4 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 42 отзыва Сергиев Посад: путешествие в историю у стен святой обители Исследуйте сердце Сергиева Посада в увлекательной пешеходной экскурсии. От истории лавры до знаменитых горожан - каждый шаг расскажет свою историю 4 000 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 34 отзыва Сергиев Посад сквозь столетия: историческое путешествие Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый камень дышит историей и духовностью Начало: на площади перед Лаврой 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 78 отзывов Сергиев Посад: полное погружение Откройте для себя живописные уголки Сергиева Посада и узнайте больше о жизни преподобного Сергия Радонежского Начало: На Красногорской площади 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 120 отзывов Популярное предложение Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки Узнать историю страны через обаяние русской провинции в компании художника-урбаниста Начало: У памятника родителям Сергия Радонежского 5 200 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 95 отзывов Троицкая Лавра - главный монастырь России в Сергиевом Посаде Троицкая Лавра - крупнейший мужской монастырь России, основанный 7 веков назад. Узнайте о его истории, архитектуре и значимости в православии Начало: На Красногорской площади 4 990 ₽ за всё до 18 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов Раскрыть тайны Черниговского Гефсиманского скита и Спасо-Вифанской обители на авторской экскурсии 3 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 31 отзыв Сергиев Посад: историческое путешествие за стенами Лавры Погрузитесь в удивительный мир истории Сергиева Посада, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Смотровая площадка Блинной горы 6 800 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 30 минут 6 отзывов Увлекательная поездка по Сергиеву Посаду на ретро-кабриолете С любовью к этому древнему городу предлагаем авторскую экскурсию. Увидеть красоту Сергиева Посада поможет аутентичный автомобиль. Забронируйте уникальный тур Начало: Около Уточьей башни от 3 750 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 96 отзывов Популярное предложение Знакомьтесь, Сергиев Посад: путешествие по страницам истории Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый уголок рассказывает свою историю Начало: на ж/д станции Сергиев Посад 4 500 ₽ за всё до 12 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 50 отзывов Сергиев Посад изнутри: экскурсия по историческим местам и скитам Узнайте историю Сергиева Посада, поднимитесь на Блинную гору, посетите Келарский и Банный пруды, а также Черниговский и Вифанский скиты Начало: У памятника Сергию Радонежскому 5 890 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва «Русская Палестина»: путешествие к святым местам Сергиева Посада Погрузитесь в удивительный мир духовности и истории, посетив знаковые монастыри и скиты в окрестностях Сергиева Посада Начало: Гефсиманский Черниговский скит 6 400 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 4 отзыва Добро пожаловать в Сергиев Посад: путешествие сквозь века Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и духовные святыни в индивидуальном формате 4 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 35 отзывов Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах - индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Сергиева Посада через судьбы его выдающихся жителей. Узнайте о Сергии Радонежском, Борисе Годунове и других знаменитых личностях 3 200 ₽ за всё до 12 чел.

Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Путешествие по святыням Радонежской земли: от Хотьковского монастыря до села Радонеж Приглашаем вас в увлекательное путешествие по местам, связанным с жизнью преподобного Сергия Радонежского. Откройте для себя духовное наследие России Начало: В Сергиевом Посаде 7 200 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Книжники и писатели в Сергиевом Посаде: путешествие по страницам истории Погрузитесь в мир литературы и истории Сергиева Посада, следуя по стопам великих писателей и поэтов Начало: Вокзальная площадь 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Экскурсия по местам Сергия Радонежского в Сергиевом Посаде Узнайте больше о Сергии Радонежском, его жизни и вкладе в историю Руси. Посетите важные исторические места и святыню в Сергиевом Посаде 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 28 отзывов Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду: от Блинной горы до Троицкого Келаря Погрузитесь в историю Сергиева Посада, узнайте его тайны и легенды в компании опытного гида Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время 5 300 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Ремесленный Сергиев Посад: погружение в историю и культуру Проведите незабываемое время, познакомившись с историей и культурой Сергиева Посада через жизнь его ремесленников Начало: Сергие Посад, просп. Красной Армии 136, торец дома Расписание: Ежедневно с 09:00 до 20:00 5 200 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Легенды Старого Посада: путешествие по историческому Сергиеву Посаду Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, исследуя его историю и культуру в увлекательной экскурсии Легенды Старого Посада Начало: Красногорская площадь, памятник Преп. Сергию Расписание: Каждый день, в 17.00, воскресенье 12.00, 14.00, 16.00 3 500 ₽ за всё до 25 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 5 отзывов Аудиоэкскурсия по Сергиеву Посаду: путешествие с мобильным гидом Погрузитесь в историю и культуру Сергиева Посада с уникальной аудиоэкскурсией. Ваш личный гид в мобильном приложении Начало: Памятник В.М. Загорскому Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии 1 090 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов От Загорска до Сергиева Посада: жизнь лавры в XX веке Приглашаем на уникальную прогулку по Троице-Сергиевой лавре, где история монастыря оживает перед вашими глазами Начало: Красногорская площадь, памятник Прп. Сергию Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, по предварительной записи. 4 300 ₽ за всё до 25 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 2 отзыва Под колокольный звон: индивидуальная экскурсия в Сергиевом Посаде Если мечтали послушать колокольный звон и узнать всё о нём, эта экскурсия для вас! Узнайте историю колоколов и поднимитесь на колокольню Троице-Сергиевой Лавры Начало: Красногорская площадь, памятник Сергию Рад Расписание: Согласно расписанию в календаре 4 200 ₽ за всё до 16 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Легенды Старого Посада: индивидуальная экскурсия по Сергиеву Посаду Узнайте о Сергиевом Посаде через призму его легенд и историй, прогуливаясь по старинным улочкам и наслаждаясь видами на Лавру Начало: Красногорская площадь, памятник Преп. Сергию Расписание: Каждый день, в 17.00, воскресенье 12.00, 14.00, 16.00 3 500 ₽ за всё до 25 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 51 минута 27 отзывов Обзорная Экспресс-Экскурсия Сергиев Посад 60 мин (минимум 3 чел или 4650р) Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада на винтажном автомобиле с прозрачной крышей. Экскурсия подходит для детей и взрослых, создавая атмосферу праздника Начало: Улица Первой Ударной Армии д1 Расписание: По выходным с 10:00, каждый час до 16 от 1 550 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 15 отзывов Звени, златая Русь! Путешествие по Троице-Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде Почувствуйте духовное величие и красоту Троице-Сергиевой Лавры, главного духовного центра России, в индивидуальной экскурсии Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, начало в интервале с 13:00 до 14:00 от 6 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 1 отзыв Сергиев Посад и Лавра в лучах заката Индивидуальная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре в лучах заката. Впечатляющие виды, интересные истории и романтическая атмосфера ждут вас Начало: Красногорская площадь, памятник Сергию Рад Расписание: Понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота - 17.00 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Сергиев Посад. Возле стен монастырских Погрузитесь в историю Сергиева Посада. Откройте для себя Троице-Сергиеву Лавру, древние площади и старинные церкви Начало: Блинная Гора, смотровая площадка Расписание: Ежедневно с 10:00 7 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 6 отзывов Мастер-класс по созданию уникальной матрешки в Сергиевом Посаде Погрузитесь в мир русского народного искусства, создавая свою матрешку под руководством мастера Начало: Московское ш, д. 25, 1 этаж, Сергиев Посад Расписание: По договоренности 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 8 часов 2 отзыва От Радонежа до Маковца Начало: Памятник Преподобному Сергию Радонежскому Расписание: По воскресеньям в 12.00. 6 200 ₽ за всё до 40 чел.

Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Экскурсия и посещение Гефсиманского скита на транспорте туристов Индивидуальная экскурсия по Сергиеву Посаду с посещением Гефсиманского скита и святого источника с целебной водой Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно 9 600 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Сергиев Посад: небольшой, но ценный город (самостоятельная экскурсия) Станьте главным героем своего путешествия по Сергиеву Посаду, где каждый шаг раскрывает новые тайны Начало: Ул. Вознесенская 30А, Гимназия И.Б. Ольбинского Расписание: В любое время, в любой день 990 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 4 часа В обитель Сергия Радонежского: духовное путешествие в Сергиев Посад Погрузитесь в вековую историю русского православия с экскурсией в Троице-Сергиеву Лавру, символ веры и культуры Начало: М. Кунцевская Расписание: по субботам в 11.00. 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Интеллигенция Сергиева Посада начала XX века: путешествие в историю Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый уголок хранит истории знаменитых личностей и событий Начало: Ул. Карла Маркса, д. 6/2, сквер Расписание: Ежедневно с 11:00 до 16:00 8 000 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 10 часов Автопутешествие по святыням и усадьбам: Мураново, Абрамцево, Сергиев Посад Погрузитесь в мир русского искусства и духовности с индивидуальным трансфером по знаковым местам Начало: Г. Москва, метро Коломенское или метро ВДНХ 15 000 ₽ за всё до 3 чел.