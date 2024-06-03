Индивидуальные экскурсии в Сергиевом Посаде с личным гидом

Найдено 38 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Сергиевом Посаде, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
Популярное предложение
Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания - индивидуальная экскурсия
Необязательно ехать на Кавказ, чтобы увидеть водопады. В Сергиевом Посаде есть уникальный источник и монастырь с пещерами, который стоит посетить
Начало: На Красногорской площади
Завтра в 12:30
10 июня в 09:30
5 990 за всё до 4 чел.
По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле с прозрачной крышей
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
19 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Сергиеву Посаду: история и панорамы на ретроавтомобиле
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, путешествуя на ретроавтомобиле с прозрачной крышей. Уникальный шанс увидеть город под новым углом
Начало: Рядом с Уточьей башней
Завтра в 08:00
10 июня в 09:30
от 5 500 за всё до 7 чел.
Сергиев Посад: с горки на горку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
176 отзывов
Сергиев Посад: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и наслаждаясь великолепными видами
Начало: На площади перед Лаврой возде памятника преподобно...
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Сергиев Посад: у стен святой обители
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Сергиев Посад: путешествие в историю у стен святой обители
Исследуйте сердце Сергиева Посада в увлекательной пешеходной экскурсии. От истории лавры до знаменитых горожан - каждый шаг расскажет свою историю
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 12 чел.
Сергиев Посад сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Сергиев Посад сквозь столетия: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый камень дышит историей и духовностью
Начало: на площади перед Лаврой
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500 за всё до 10 чел.
Сергиев Посад: полное погружение
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
78 отзывов
Сергиев Посад: полное погружение
Откройте для себя живописные уголки Сергиева Посада и узнайте больше о жизни преподобного Сергия Радонежского
Начало: На Красногорской площади
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
6 500 за всё до 4 чел.
Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
120 отзывов
Популярное предложение
Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
Узнать историю страны через обаяние русской провинции в компании художника-урбаниста
Начало: У памятника родителям Сергия Радонежского
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:30
5 200 за всё до 8 чел.
Троицкая Лавра - главный монастырь в России
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
95 отзывов
Троицкая Лавра - главный монастырь России в Сергиевом Посаде
Троицкая Лавра - крупнейший мужской монастырь России, основанный 7 веков назад. Узнайте о его истории, архитектуре и значимости в православии
Начало: На Красногорской площади
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
4 990 за всё до 18 чел.
К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
Раскрыть тайны Черниговского Гефсиманского скита и Спасо-Вифанской обители на авторской экскурсии
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
3 600 за всё до 10 чел.
Сергиев Посад: возле стен монастырских
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Сергиев Посад: историческое путешествие за стенами Лавры
Погрузитесь в удивительный мир истории Сергиева Посада, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Смотровая площадка Блинной горы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 800 за всё до 7 чел.
По Сергиеву Посаду на ретрокабриолете
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
6 отзывов
Увлекательная поездка по Сергиеву Посаду на ретро-кабриолете
С любовью к этому древнему городу предлагаем авторскую экскурсию. Увидеть красоту Сергиева Посада поможет аутентичный автомобиль. Забронируйте уникальный тур
Начало: Около Уточьей башни
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 3 750 за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Сергиев Посад
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
96 отзывов
Популярное предложение
Знакомьтесь, Сергиев Посад: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: на ж/д станции Сергиев Посад
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
4 500 за всё до 12 чел.
Сергиев Посад изнутри
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Сергиев Посад изнутри: экскурсия по историческим местам и скитам
Узнайте историю Сергиева Посада, поднимитесь на Блинную гору, посетите Келарский и Банный пруды, а также Черниговский и Вифанский скиты
Начало: У памятника Сергию Радонежскому
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
5 890 за всё до 4 чел.
«Русская Палестина»: к святым местам под Сергиевым Посадом
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
«Русская Палестина»: путешествие к святым местам Сергиева Посада
Погрузитесь в удивительный мир духовности и истории, посетив знаковые монастыри и скиты в окрестностях Сергиева Посада
Начало: Гефсиманский Черниговский скит
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
6 400 за всё до 7 чел.
Добро пожаловать в Сергиев Посад
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
4 отзыва
Добро пожаловать в Сергиев Посад: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и духовные святыни в индивидуальном формате
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
4 700 за всё до 4 чел.
Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Сергиева Посада через судьбы его выдающихся жителей. Узнайте о Сергии Радонежском, Борисе Годунове и других знаменитых личностях
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
3 200 за всё до 12 чел.
Святыни Радонежской земли
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Путешествие по святыням Радонежской земли: от Хотьковского монастыря до села Радонеж
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по местам, связанным с жизнью преподобного Сергия Радонежского. Откройте для себя духовное наследие России
Начало: В Сергиевом Посаде
10 июня в 12:00
11 июня в 11:00
7 200 за всё до 8 чел.
Книжники и писатели в Сергиевом Посаде
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Книжники и писатели в Сергиевом Посаде: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в мир литературы и истории Сергиева Посада, следуя по стопам великих писателей и поэтов
Начало: Вокзальная площадь
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 500 за всё до 10 чел.
По местам Сергия Радонежского
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Экскурсия по местам Сергия Радонежского в Сергиевом Посаде
Узнайте больше о Сергии Радонежском, его жизни и вкладе в историю Руси. Посетите важные исторические места и святыню в Сергиевом Посаде
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
5 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду: от Блинной горы до Троицкого Келаря
Погрузитесь в историю Сергиева Посада, узнайте его тайны и легенды в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 300 за всё до 5 чел.
Ремесленный Сергиев Посад
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Ремесленный Сергиев Посад: погружение в историю и культуру
Проведите незабываемое время, познакомившись с историей и культурой Сергиева Посада через жизнь его ремесленников
Начало: Сергие Посад, просп. Красной Армии 136, торец дома
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 20:00
Сегодня в 19:00
13 июня в 09:00
5 200 за всё до 8 чел.
Легенды Старого Посада
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Легенды Старого Посада: путешествие по историческому Сергиеву Посаду
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, исследуя его историю и культуру в увлекательной экскурсии Легенды Старого Посада
Начало: Красногорская площадь, памятник Преп. Сергию
Расписание: Каждый день, в 17.00, воскресенье 12.00, 14.00, 16.00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
3 500 за всё до 25 чел.
Аудиоэкскурсия с приложением «Сергиев Посад: обзорная прогулка по городу»
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
5 отзывов
Аудиоэкскурсия по Сергиеву Посаду: путешествие с мобильным гидом
Погрузитесь в историю и культуру Сергиева Посада с уникальной аудиоэкскурсией. Ваш личный гид в мобильном приложении
Начало: Памятник В.М. Загорскому
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
1 090 за человека
От Загорска до Сергиева Посада: обзорная прогулка по Троице-Сергиевой лавре
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
От Загорска до Сергиева Посада: жизнь лавры в XX веке
Приглашаем на уникальную прогулку по Троице-Сергиевой лавре, где история монастыря оживает перед вашими глазами
Начало: Красногорская площадь, памятник Прп. Сергию
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, по предварительной записи.
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 300 за всё до 25 чел.
Под колокольный звон
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Под колокольный звон: индивидуальная экскурсия в Сергиевом Посаде
Если мечтали послушать колокольный звон и узнать всё о нём, эта экскурсия для вас! Узнайте историю колоколов и поднимитесь на колокольню Троице-Сергиевой Лавры
Начало: Красногорская площадь, памятник Сергию Рад
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 200 за всё до 16 чел.
Легенды Старого Посада
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Легенды Старого Посада: индивидуальная экскурсия по Сергиеву Посаду
Узнайте о Сергиевом Посаде через призму его легенд и историй, прогуливаясь по старинным улочкам и наслаждаясь видами на Лавру
Начало: Красногорская площадь, памятник Преп. Сергию
Расписание: Каждый день, в 17.00, воскресенье 12.00, 14.00, 16.00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
3 500 за всё до 25 чел.
Обзорная Экспресс-Экскурсия Сергиев Посад 60 мин (минимум 3 чел или 4650р)
🚶 Пешая
Индивидуальная
51 минута
27 отзывов
Обзорная Экспресс-Экскурсия Сергиев Посад 60 мин (минимум 3 чел или 4650р)
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада на винтажном автомобиле с прозрачной крышей. Экскурсия подходит для детей и взрослых, создавая атмосферу праздника
Начало: Улица Первой Ударной Армии д1
Расписание: По выходным с 10:00, каждый час до 16
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 1 550 за человека
Звени, златая Русь! Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Звени, златая Русь! Путешествие по Троице-Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде
Почувствуйте духовное величие и красоту Троице-Сергиевой Лавры, главного духовного центра России, в индивидуальной экскурсии
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, начало в интервале с 13:00 до 14:00
13 июня в 13:00
14 июня в 13:00
от 6 900 за всё до 3 чел.
Сергиев Посад и Лавра в лучах заката
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Сергиев Посад и Лавра в лучах заката
Индивидуальная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре в лучах заката. Впечатляющие виды, интересные истории и романтическая атмосфера ждут вас
Начало: Красногорская площадь, памятник Сергию Рад
Расписание: Понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота - 17.00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
4 000 за всё до 8 чел.
Сергиев Посад. Возле стен монастырских
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Сергиев Посад. Возле стен монастырских
Погрузитесь в историю Сергиева Посада. Откройте для себя Троице-Сергиеву Лавру, древние площади и старинные церкви
Начало: Блинная Гора, смотровая площадка
Расписание: Ежедневно с 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 500 за всё до 7 чел.
Мастер-класс «Матрешка» для индивидуальных туристов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Мастер-класс по созданию уникальной матрешки в Сергиевом Посаде
Погрузитесь в мир русского народного искусства, создавая свою матрешку под руководством мастера
Начало: Московское ш, д. 25, 1 этаж, Сергиев Посад
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 6 чел.
От Радонежа до Маковца
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
От Радонежа до Маковца
Начало: Памятник Преподобному Сергию Радонежскому
Расписание: По воскресеньям в 12.00.
16 июня в 12:00
23 июня в 12:00
6 200 за всё до 40 чел.
Экскурсия и посещение Гефсиманского скита на транспорте туристов
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Экскурсия и посещение Гефсиманского скита на транспорте туристов
Индивидуальная экскурсия по Сергиеву Посаду с посещением Гефсиманского скита и святого источника с целебной водой
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
9 600 за всё до 8 чел.
Сергиев Посад: небольшой, но ценный город (самостоятельная экскурсия)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Сергиев Посад: небольшой, но ценный город (самостоятельная экскурсия)
Станьте главным героем своего путешествия по Сергиеву Посаду, где каждый шаг раскрывает новые тайны
Начало: Ул. Вознесенская 30А, Гимназия И.Б. Ольбинского
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.
В обитель Сергия Радонежского
Индивидуальная
4 часа
В обитель Сергия Радонежского: духовное путешествие в Сергиев Посад
Погрузитесь в вековую историю русского православия с экскурсией в Троице-Сергиеву Лавру, символ веры и культуры
Начало: М. Кунцевская
Расписание: по субботам в 11.00.
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
15 000 за всё до 4 чел.
Интеллигенция Сергиева Посада начала XX века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Интеллигенция Сергиева Посада начала XX века: путешествие в историю
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый уголок хранит истории знаменитых личностей и событий
Начало: Ул. Карла Маркса, д. 6/2, сквер
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 16:00
13 июня в 10:00
14 июня в 14:00
8 000 за всё до 7 чел.
Автопутешествие Мураново - Абрамцево - Сергиев Посад - Гремячий Ключ
Индивидуальная
10 часов
Автопутешествие по святыням и усадьбам: Мураново, Абрамцево, Сергиев Посад
Погрузитесь в мир русского искусства и духовности с индивидуальным трансфером по знаковым местам
Начало: Г. Москва, метро Коломенское или метро ВДНХ
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Интеллигенция Сергиева Посада начала 20 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Интеллигенция Сергиева Посада начала 20 века
Сергиев Посад - это не только Лавра. Узнайте о людях, живших здесь накануне революции и в первые годы советской власти, через их судьбы и истории
Начало: На ул. Карла Маркса
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
7 200 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Влада
    3 июня 2024
    Сергиев Посад сквозь столетия
    Великолепная экскурсия. Совпало все - чудесная погода, продолжение пасхальных дней, проходящие богослужения, звон колоколов. Туристов и паломников было ровно столько,
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    чтобы почувствовать энергию места, но при этом нам никто не мешал. Наш гид Дмитрий рассказал много фактов, которые удивили. Получили огромное удовольствие. Однозначно порекомендуем друзьям гида и место.

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Троицкая Лавра - главный монастырь в России
    Огромное спасибо Сергею за чудесный день. Очень понравилось. Экскурсия прошла на одном дыхание. У нас была: 1 - Обзорная экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре; 2 - Экскурсия на Колокольне Троице-Сергиевой Лавры; 3 - Гремячий ключ.
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле с прозрачной крышей
    Прекрасная экскурсия на ретро автомобиле с ветерком в жаркую погоду. Очень понравилось. Великолепный маршрут, много интересных фактов о городе и
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    отдельных строениях. Остановки на смотровых площадках и святого источника. Очень рекомендую экскурсию. Помимо исторических фактов, вам расскажут куда ещё сходить помимо Лавры, о музеях и кафе. Станет понятно, как расположены улицы, и как лучше составить свой маршрут для последующих пеших прогулок.

  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле с прозрачной крышей
    Интересно, динамично, необычно👍🏻
  • С
    Сергей
    3 июня 2024
    Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
    Огромное спасибо Михаилу за прекрасную экскурсию по Сергиеву Посаду! Услышали много интересной и увлекательной информации о городе и её жителей, посмотрели на дома, улицы и их изменения во времени. Понравилась подача материала экскурсоводом, его отношение к сохранению истории своего города!
    Огромное спасибо Михаилу за прекрасную экскурсию по Сергиеву Посаду! Услышали много интересной и увлекательной информации о
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Сергиев Посад изнутри
    Мы с подругой вчера были на экскурсии с Дмитрием и до сих пор находимся под впечатлением))) Уже на первоначальном этапе,
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    при обсуждении маршрута, были учтены все наши пожелания. Экскурсия проходила в комфортном темпе и дружественной атмосфере. Время пролетело совершенно незаметно. Дополнительным бонусом стали шикарные фотографии при заходящих лучах солнца с лучших локаций Сергиева Посада✨ Дмитрий - приятный мужчина и очень интересный собеседник! Нас покорила его стильная манера ведения экскурсии, оставив приятное послевкусие! Спасибо! Ирина и Мария 🤗

  • А
    Афина
    31 мая 2024
    Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
    Посетили экскурсию с Михаилом. Очень довольны выбором экскурсовода. С нами в группе был ребёнок 10 лет и слушал рассказ с интересом. После экскурсии остались только положительные эмоции
  • М
    Михаил
    30 мая 2024
    Сергиев Посад: полное погружение
    Мы в группе были вдвоём с женой. Экскурсия длительная, но наполнена содержанием. Разумеется, содержание с религиозным уклоном, но так и
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    было задумано. Много информации, очень интересно и познавательно. Алексей рассказывает со знанием материала и конечно отвечает на вопросы. Пересказать экскурсию, к сожалению, невозможно… В какой-то мере это маленькое путешествие в духовную жизнь, но с красивыми природными пейзажами. Мы остались очень довольны, большое спасибо!!! Желаем Алексею новых интересных идей! А теперь несколько слов от второй половинки. Экскурсия очень живописная. Рассказчик Алексей великолепный, знание истории, замечательные виды, любовь к этому чудесному краю, в котором он живёт и работает никого не оставит равнодушным. И отдельное спасибо за ответы на вопросы.

    Мы в группе были вдвоём с женой. Экскурсия длительная, но наполнена содержанием. Разумеется, содержание с религиознымМы в группе были вдвоём с женой. Экскурсия длительная, но наполнена содержанием. Разумеется, содержание с религиознымМы в группе были вдвоём с женой. Экскурсия длительная, но наполнена содержанием. Разумеется, содержание с религиозным
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Сергиев Посад изнутри
    Благодарю Сергея за терпение, интересный рассказ и разносторонний взгляд!
  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Сергиев Посад: с горки на горку
    Нам очень понравилась экскурсия - и детям 10-11 лет, и взрослым. Анна - интересный рассказчик, профессионал, знаток истории города и истории России, рекомендуем! Обязательно съездим еще и послушаем Анну.

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 38
  1. Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
  2. По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле с прозрачной крышей
  3. Сергиев Посад: с горки на горку
  4. Сергиев Посад: у стен святой обители
  5. Сергиев Посад сквозь столетия
Какие места ещё посмотреть в Сергиевом Посаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
  2. Самое главное
  3. Троицкий собор
  4. Успенский Собор
  5. Черниговский скит
  6. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в июне 2024
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Индивидуальные" можно забронировать 38 экскурсий и билетов от 990 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 976 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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