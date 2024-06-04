Пешие экскурсии-прогулки в Сергиевом Посаде с экскурсоводом

Найдено 34 экскурсии в категории «Пешеходные» в Сергиевом Посаде, цены от 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сергиев Посад: с горки на горку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
176 отзывов
Сергиев Посад: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и наслаждаясь великолепными видами
Начало: На площади перед Лаврой возде памятника преподобно...
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Сергиев Посад: у стен святой обители
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Сергиев Посад: путешествие в историю у стен святой обители
Исследуйте сердце Сергиева Посада в увлекательной пешеходной экскурсии. От истории лавры до знаменитых горожан - каждый шаг расскажет свою историю
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 12 чел.
История и символы Троице-Сергиевой лавры
🚶 Пешая
Групповая
1 час
108 отзывов
История и символы Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде
Посетите Троице-Сергиеву лавру и узнайте, как непроходимая чаща леса стала духовным центром страны. Увидите иконостас Рублева и Колокольню XVIII века
Начало: У памятника Сергию Радонежскому
12 июня в 12:00
15 июня в 12:00
1 170 за человека
Сергиев Посад сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Сергиев Посад сквозь столетия: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый камень дышит историей и духовностью
Начало: на площади перед Лаврой
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500 за всё до 10 чел.
Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
120 отзывов
Популярное предложение
Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
Узнать историю страны через обаяние русской провинции в компании художника-урбаниста
Начало: У памятника родителям Сергия Радонежского
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:30
5 200 за всё до 8 чел.
Троицкая Лавра - главный монастырь в России
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
95 отзывов
Троицкая Лавра - главный монастырь России в Сергиевом Посаде
Троицкая Лавра - крупнейший мужской монастырь России, основанный 7 веков назад. Узнайте о его истории, архитектуре и значимости в православии
Начало: На Красногорской площади
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
4 990 за всё до 18 чел.
К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
Раскрыть тайны Черниговского Гефсиманского скита и Спасо-Вифанской обители на авторской экскурсии
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
3 600 за всё до 10 чел.
Сергиев Посад в деталях
🚶 Пешая
Групповая
1 час
14 отзывов
Сергиев Посад в деталях: экскурсия по архитектуре разных эпох
Исследуйте архитектуру Сергиева Посада: старинные дома, сталинки, хрущевки. Узнайте, как город развивался и какие инженерные решения применялись
Начало: На улице Митькина 37
Расписание: в воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
16 июня в 14:00
800 за человека
Сергиев Посад: возле стен монастырских
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Сергиев Посад: историческое путешествие за стенами Лавры
Погрузитесь в удивительный мир истории Сергиева Посада, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Смотровая площадка Блинной горы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 800 за всё до 7 чел.
Пешком по улочкам Сергиева Посада
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
138 отзывов
Пешком по улочкам Сергиева Посада: экскурсия по историческим местам
Прогулка по Сергиеву Посаду: архитектурные жемчужины, Троице-Сергиева Лавра, история города, святой источник, Блинная гора
Начало: На Красногрской площади
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
910 за человека
Знакомьтесь, Сергиев Посад
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
96 отзывов
Популярное предложение
Знакомьтесь, Сергиев Посад: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: на ж/д станции Сергиев Посад
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
4 500 за всё до 12 чел.
В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
4 отзыва
В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
Ощутите атмосферу старого Сергиева Посада с помощью VR-очков и аудиогида. Узнайте историю Лавры, Красногорской площади и Белого пруда
Начало: На Красногорской площади
Сегодня в 16:15
Завтра в 09:00
1 000 за человека
Добро пожаловать в Сергиев Посад
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
4 отзыва
Добро пожаловать в Сергиев Посад: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и духовные святыни в индивидуальном формате
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
4 700 за всё до 4 чел.
Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Сергиева Посада через судьбы его выдающихся жителей. Узнайте о Сергии Радонежском, Борисе Годунове и других знаменитых личностях
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
3 200 за всё до 12 чел.
Книжники и писатели в Сергиевом Посаде
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Книжники и писатели в Сергиевом Посаде: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в мир литературы и истории Сергиева Посада, следуя по стопам великих писателей и поэтов
Начало: Вокзальная площадь
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 500 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду: от Блинной горы до Троицкого Келаря
Погрузитесь в историю Сергиева Посада, узнайте его тайны и легенды в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 300 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия «Пешком по Посаду»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
73 отзыва
Обзорная экскурсия «Пешком по Посаду»
Приглашаем на увлекательную прогулку по Сергиеву Посаду. Узнайте о его истории, посетите древние храмы и насладитесь уникальной архитектурой
Начало: Возле памятника Сергию Радонежскому
Расписание: Суббота и воскресенье и праздники
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
950 за человека
Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре
🚶 Пешая
Групповая
1 час
57 отзывов
Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде
Прогуляйтесь по территории крупнейшего мужского монастыря Русской православной церкви. Узнайте историю обители и её основателя Сергия Радонежского
Начало: Проспект Красной Армии, 131, Сергиев Посад
Расписание: Суббота, воскресенье и праздники
15 июня в 12:00
29 июня в 12:00
950 за человека
Ремесленный Сергиев Посад
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Ремесленный Сергиев Посад: погружение в историю и культуру
Проведите незабываемое время, познакомившись с историей и культурой Сергиева Посада через жизнь его ремесленников
Начало: Сергие Посад, просп. Красной Армии 136, торец дома
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 20:00
Сегодня в 19:00
13 июня в 09:00
5 200 за всё до 8 чел.
Легенды Старого Посада
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Легенды Старого Посада: путешествие по историческому Сергиеву Посаду
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, исследуя его историю и культуру в увлекательной экскурсии Легенды Старого Посада
Начало: Красногорская площадь, памятник Преп. Сергию
Расписание: Каждый день, в 17.00, воскресенье 12.00, 14.00, 16.00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
3 500 за всё до 25 чел.
Аудиоэкскурсия с приложением «Сергиев Посад: обзорная прогулка по городу»
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
5 отзывов
Аудиоэкскурсия по Сергиеву Посаду: путешествие с мобильным гидом
Погрузитесь в историю и культуру Сергиева Посада с уникальной аудиоэкскурсией. Ваш личный гид в мобильном приложении
Начало: Памятник В.М. Загорскому
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
1 090 за человека
От Загорска до Сергиева Посада: обзорная прогулка по Троице-Сергиевой лавре
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
От Загорска до Сергиева Посада: жизнь лавры в XX веке
Приглашаем на уникальную прогулку по Троице-Сергиевой лавре, где история монастыря оживает перед вашими глазами
Начало: Красногорская площадь, памятник Прп. Сергию
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, по предварительной записи.
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 300 за всё до 25 чел.
Под колокольный звон
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Под колокольный звон: индивидуальная экскурсия в Сергиевом Посаде
Если мечтали послушать колокольный звон и узнать всё о нём, эта экскурсия для вас! Узнайте историю колоколов и поднимитесь на колокольню Троице-Сергиевой Лавры
Начало: Красногорская площадь, памятник Сергию Рад
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 200 за всё до 16 чел.
Легенды Старого Посада
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Легенды Старого Посада: индивидуальная экскурсия по Сергиеву Посаду
Узнайте о Сергиевом Посаде через призму его легенд и историй, прогуливаясь по старинным улочкам и наслаждаясь видами на Лавру
Начало: Красногорская площадь, памятник Преп. Сергию
Расписание: Каждый день, в 17.00, воскресенье 12.00, 14.00, 16.00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
3 500 за всё до 25 чел.
Обзорная Экспресс-Экскурсия Сергиев Посад 60 мин (минимум 3 чел или 4650р)
🚶 Пешая
Индивидуальная
51 минута
27 отзывов
Обзорная Экспресс-Экскурсия Сергиев Посад 60 мин (минимум 3 чел или 4650р)
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада на винтажном автомобиле с прозрачной крышей. Экскурсия подходит для детей и взрослых, создавая атмосферу праздника
Начало: Улица Первой Ударной Армии д1
Расписание: По выходным с 10:00, каждый час до 16
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 1 550 за человека
VR-экскурсия в прошлое Сергиева Посада
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Путешествие во времени: VR-экскурсия по древнему Сергиеву Посаду
Хотите узнать, как выглядели окрестности Сергиева Посада в далеком прошлом? С VR-очками и аудиогидом вы сможете на целый час погрузиться в мир древнего города
Начало: Памятник Сергию Радонежскому
Расписание: Понедельник-четверг — с 10.00-19.00, пятница-воскресенье — с 9.00-19.00.
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
1 000 за человека
Звени, златая Русь! Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Звени, златая Русь! Путешествие по Троице-Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде
Почувствуйте духовное величие и красоту Троице-Сергиевой Лавры, главного духовного центра России, в индивидуальной экскурсии
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, начало в интервале с 13:00 до 14:00
13 июня в 13:00
14 июня в 13:00
от 6 900 за всё до 3 чел.
Сергиев Посад и Лавра в лучах заката
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Сергиев Посад и Лавра в лучах заката
Индивидуальная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре в лучах заката. Впечатляющие виды, интересные истории и романтическая атмосфера ждут вас
Начало: Красногорская площадь, памятник Сергию Рад
Расписание: Понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота - 17.00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
4 000 за всё до 8 чел.
Сергиев Посад. Возле стен монастырских
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Сергиев Посад. Возле стен монастырских
Погрузитесь в историю Сергиева Посада. Откройте для себя Троице-Сергиеву Лавру, древние площади и старинные церкви
Начало: Блинная Гора, смотровая площадка
Расписание: Ежедневно с 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 500 за всё до 7 чел.
Мастер-класс «Матрешка» для индивидуальных туристов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Мастер-класс по созданию уникальной матрешки в Сергиевом Посаде
Погрузитесь в мир русского народного искусства, создавая свою матрешку под руководством мастера
Начало: Московское ш, д. 25, 1 этаж, Сергиев Посад
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 6 чел.
Сергиев Посад: небольшой, но ценный город (самостоятельная экскурсия)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Сергиев Посад: небольшой, но ценный город (самостоятельная экскурсия)
Станьте главным героем своего путешествия по Сергиеву Посаду, где каждый шаг раскрывает новые тайны
Начало: Ул. Вознесенская 30А, Гимназия И.Б. Ольбинского
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.
Интеллигенция Сергиева Посада начала XX века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Интеллигенция Сергиева Посада начала XX века: путешествие в историю
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый уголок хранит истории знаменитых личностей и событий
Начало: Ул. Карла Маркса, д. 6/2, сквер
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 16:00
13 июня в 10:00
14 июня в 14:00
8 000 за всё до 7 чел.
Поход-квест «Дороги Смутного времени»
🚶 Пешая
скидка
20%
Квест
6 часов
Поход-квест «Дороги Смутного времени» в Сергиевом Посаде
Погрузитесь в атмосферу Смутного времени и откройте для себя тайны прошлого на увлекательной квест-экскурсии в Сергиевом Посаде
Начало: У ж/д станции «Семхоз»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
25002 000 за человека
Интеллигенция Сергиева Посада начала 20 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Интеллигенция Сергиева Посада начала 20 века
Сергиев Посад - это не только Лавра. Узнайте о людях, живших здесь накануне революции и в первые годы советской власти, через их судьбы и истории
Начало: На ул. Карла Маркса
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
7 200 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    4 июня 2024
    История и символы Троице-Сергиевой лавры
    Экскурсия формально соответствует описанию, но осталось ощущение, что ожидалось большее, а не случилось. Немного по верхам. Хотя тема конкретная. Может быть, чтобы нормально осветить все обещанные вопросы, нужно больше времени - часа 2?
  • В
    Виктория
    4 июня 2024
    Пешком по улочкам Сергиева Посада
    Спасибо большое за такую замечательную экскурсию! Очень понравилась подача информации. Получили массу положительных впечатлений. После экскурсии рекомендую сходить в ресторан Русский дворик, невероятно вкусная русская кухня.
    Спасибо большое за такую замечательную экскурсию! Очень понравилась подача информации. Получили массу положительных впечатлений. После экскурсииСпасибо большое за такую замечательную экскурсию! Очень понравилась подача информации. Получили массу положительных впечатлений. После экскурсииСпасибо большое за такую замечательную экскурсию! Очень понравилась подача информации. Получили массу положительных впечатлений. После экскурсии
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Сергиев Посад в деталях
    Люблю не тривиальные экскурсии. Эта как раз такая. Мы прошли по городу не избитым маршрутом, узнали истории города, которых нет
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    в интернете. Михаил очень приятный человек, сразу сориентировался, что нам нужно. Возможно, помог опыт преподавания. Рассказ велся как познавательная беседа, в которую он очень умело нас вовлёк. У меня было такое впечатление, что меня провёл по своему городу мой хороший знакомый, который любит свой город и хорошо знает его историю. Советую всем эту экскурсию. Не смотрите на название, экскурсия не заумная, а познавательная и интересная. Будет интересно всем и детям, и взрослым, и даже очень взрослым. Но, если нужна общая банальная история по главной улице, то вам не сюда. Всем кто любит, что то новенькое, рекомендую этот маршрут и гида!

  • В
    Влада
    3 июня 2024
    Сергиев Посад сквозь столетия
    Великолепная экскурсия. Совпало все - чудесная погода, продолжение пасхальных дней, проходящие богослужения, звон колоколов. Туристов и паломников было ровно столько,
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    чтобы почувствовать энергию места, но при этом нам никто не мешал. Наш гид Дмитрий рассказал много фактов, которые удивили. Получили огромное удовольствие. Однозначно порекомендуем друзьям гида и место.

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Троицкая Лавра - главный монастырь в России
    Огромное спасибо Сергею за чудесный день. Очень понравилось. Экскурсия прошла на одном дыхание. У нас была: 1 - Обзорная экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре; 2 - Экскурсия на Колокольне Троице-Сергиевой Лавры; 3 - Гремячий ключ.
  • Т
    Тимур
    3 июня 2024
    История и символы Троице-Сергиевой лавры
    Все прошло замечательно.
  • С
    Сергей
    3 июня 2024
    Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
    Огромное спасибо Михаилу за прекрасную экскурсию по Сергиеву Посаду! Услышали много интересной и увлекательной информации о городе и её жителей, посмотрели на дома, улицы и их изменения во времени. Понравилась подача материала экскурсоводом, его отношение к сохранению истории своего города!
    Огромное спасибо Михаилу за прекрасную экскурсию по Сергиеву Посаду! Услышали много интересной и увлекательной информации о
  • А
    Афина
    31 мая 2024
    Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
    Посетили экскурсию с Михаилом. Очень довольны выбором экскурсовода. С нами в группе был ребёнок 10 лет и слушал рассказ с интересом. После экскурсии остались только положительные эмоции
  • С
    Сергей
    29 мая 2024
    В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
    Отличная получилась прогулка, с погодой повезло)) Необычный формат, VR очки - новинка в городе, больше ни у кого не встречал.
    читать дальше

    Молодым людям и школьникам точно будет интересно👌Отдельная благодарность Людмиле за грамотную речь, ответы на все дополнительные вопросы по ходу маршрута. Однозначно рекомендую

  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Сергиев Посад: с горки на горку
    Нам очень понравилась экскурсия - и детям 10-11 лет, и взрослым. Анна - интересный рассказчик, профессионал, знаток истории города и истории России, рекомендуем! Обязательно съездим еще и послушаем Анну.

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 34
  1. Сергиев Посад: с горки на горку
  2. Сергиев Посад: у стен святой обители
  3. История и символы Троице-Сергиевой лавры
  4. Сергиев Посад сквозь столетия
  5. Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
Какие места ещё посмотреть в Сергиевом Посаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
  2. Самое главное
  3. Троицкий собор
  4. Успенский Собор
  5. Черниговский скит
  6. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в июне 2024
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