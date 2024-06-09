Погрузитесь в атмосферу Смутного времени и откройте для себя тайны прошлого на увлекательной квест-экскурсии в Сергиевом Посаде
Хотите почувствовать себя настоящим исследователем и узнать больше о Смутном времени? Групповая квест-экскурсия "Дороги Смутного времени" в Сергиевом Посаде предлагает уникальную возможность пройти по тропам, которые когда-то привели к освобождению читать дальше
Троице-Сергиева монастыря.
Под руководством опытного гида вы сможете не только узнать интересные факты о прошлом, но и испытать свои навыки в различных заданиях.
Проложите маршрут по копиям карт 17 века, научитесь делать компас из подручных материалов и разжигать огонь старинными методами.
Завершите день в этнопарке "Кочевник", где вас ждут мастер-классы и знакомство с культурой кочевых народов
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🌲 Погружение в историю Смутного времени
🗺 Прокладывание маршрута по картам 17 века
🧭 Изучение навыков выживания
🔥 Разведение огня старинными методами
🏹 Мастер-класс по стрельбе из лука
🐾 Взаимодействие с животными-помощниками кочевников
Что можно увидеть
Троице-Сергиев монастырь
Этнопарк «Кочевник»
Жилища кочевых народов
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30
Описание квеста
Кому подойдёт экскурсия
Это не просто экскурсионная программа, а поход с элементами квеста. Он будет интересен любителям истории, людям, которые устали от шума больших городов и хотят открыть для себя мир, где о смартфонах даже не слышали. В компании специалиста-реконструктора по 17 веку вам предстоит узнать новые факты о жизни в прошлом и понять, в чём мы похожи на тех людей, а чем различаемся.
Что вас ожидает
Вы совершите однодневный тематический поход-квест с сюжетом, погружающим в историю Смутного времени. Пройдёте по лесным тропам и в полной мере ощутите себя в условиях, в которых жили наши предки:
проложите маршрут по копиям карт 17 века
научитесь делать компас из подручных материалов
испытаете свою сообразительность, разбирая почерк человека 17 века
изучите принцип действия исторического оружия
разведёте огонь старинными методами
Маршрут похода
Начальная точка — ж/д станция Семхоз. Маршрут проходит по красивому лесу вдоль живописного озера. Финальная точка — этнопарк «Кочевник». Там вы посетите жилища кочевых народов — чумы, юрты, яранги — и научитесь отличать их друг от друга. При желании сможете пройти мастер-класс по стрельбе из монгольского традиционного лука, посмотреть на животных-помощников кочевников, а также погладить и покормить их.
Организационные детали
Возраст участников — 10+ (дети младше 10 лет — под ответственность родителей)
Протяжённость маршрута около 20 км, особая подготовка не требуется (проходит по натоптанным тропам)
Ведущий программы — гид в костюме и экипировке служилого человека 17 века
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д станции «Семхоз»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваша команда гидов в Сергиевом Посаде
Доброго дня, дорогие любители неизведанного! Я — историк, археолог, начинающий специалист по русской и зарубежной средневековой истории. Работала в музее экскурсоводом, имею многолетний опыт администрирования праздников и событий. Сделаю всё, чтобы наши встречи приносили вам позитивные эмоции. Мой помощник в делах — гид-реконструктор Сергей, который устроит для вас настоящее погружение в историю.