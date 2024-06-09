Поход-квест «Дороги Смутного времени»

Погрузитесь в атмосферу Смутного времени и откройте для себя тайны прошлого на увлекательной квест-экскурсии в Сергиевом Посаде
Хотите почувствовать себя настоящим исследователем и узнать больше о Смутном времени? Групповая квест-экскурсия "Дороги Смутного времени" в Сергиевом Посаде предлагает уникальную возможность пройти по тропам, которые когда-то привели к освобождению
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Троице-Сергиева монастыря.

Под руководством опытного гида вы сможете не только узнать интересные факты о прошлом, но и испытать свои навыки в различных заданиях.

Проложите маршрут по копиям карт 17 века, научитесь делать компас из подручных материалов и разжигать огонь старинными методами.

Завершите день в этнопарке "Кочевник", где вас ждут мастер-классы и знакомство с культурой кочевых народов

6 причин купить этот квест

  1. 🌲 Погружение в историю Смутного времени
  2. 🗺 Прокладывание маршрута по картам 17 века
  3. 🧭 Изучение навыков выживания
  4. 🔥 Разведение огня старинными методами
  5. 🏹 Мастер-класс по стрельбе из лука
  6. 🐾 Взаимодействие с животными-помощниками кочевников

Что можно увидеть

  • Троице-Сергиев монастырь
  • Этнопарк «Кочевник»
  • Жилища кочевых народов
Поход-квест «Дороги Смутного времени»
Поход-квест «Дороги Смутного времени»
Поход-квест «Дороги Смутного времени»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30

Описание квеста

Кому подойдёт экскурсия

Это не просто экскурсионная программа, а поход с элементами квеста. Он будет интересен любителям истории, людям, которые устали от шума больших городов и хотят открыть для себя мир, где о смартфонах даже не слышали. В компании специалиста-реконструктора по 17 веку вам предстоит узнать новые факты о жизни в прошлом и понять, в чём мы похожи на тех людей, а чем различаемся.

Что вас ожидает

Вы совершите однодневный тематический поход-квест с сюжетом, погружающим в историю Смутного времени. Пройдёте по лесным тропам и в полной мере ощутите себя в условиях, в которых жили наши предки:

  • проложите маршрут по копиям карт 17 века
  • научитесь делать компас из подручных материалов
  • испытаете свою сообразительность, разбирая почерк человека 17 века
  • изучите принцип действия исторического оружия
  • разведёте огонь старинными методами

Маршрут похода

Начальная точка — ж/д станция Семхоз. Маршрут проходит по красивому лесу вдоль живописного озера. Финальная точка — этнопарк «Кочевник». Там вы посетите жилища кочевых народов — чумы, юрты, яранги — и научитесь отличать их друг от друга. При желании сможете пройти мастер-класс по стрельбе из монгольского традиционного лука, посмотреть на животных-помощников кочевников, а также погладить и покормить их.

Организационные детали

  • Возраст участников — 10+ (дети младше 10 лет — под ответственность родителей)
  • Протяжённость маршрута около 20 км, особая подготовка не требуется (проходит по натоптанным тропам)
  • Ведущий программы — гид в костюме и экипировке служилого человека 17 века

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д станции «Семхоз»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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