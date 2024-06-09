Хотите почувствовать себя настоящим исследователем и узнать больше о Смутном времени? Групповая квест-экскурсия "Дороги Смутного времени" в Сергиевом Посаде предлагает уникальную возможность пройти по тропам, которые когда-то привели к освобождению

Троице-Сергиева монастыря. Под руководством опытного гида вы сможете не только узнать интересные факты о прошлом, но и испытать свои навыки в различных заданиях. Проложите маршрут по копиям карт 17 века, научитесь делать компас из подручных материалов и разжигать огонь старинными методами. Завершите день в этнопарке "Кочевник", где вас ждут мастер-классы и знакомство с культурой кочевых народов

Описание квеста

Кому подойдёт экскурсия

Это не просто экскурсионная программа, а поход с элементами квеста. Он будет интересен любителям истории, людям, которые устали от шума больших городов и хотят открыть для себя мир, где о смартфонах даже не слышали. В компании специалиста-реконструктора по 17 веку вам предстоит узнать новые факты о жизни в прошлом и понять, в чём мы похожи на тех людей, а чем различаемся.

Что вас ожидает

Вы совершите однодневный тематический поход-квест с сюжетом, погружающим в историю Смутного времени. Пройдёте по лесным тропам и в полной мере ощутите себя в условиях, в которых жили наши предки:

проложите маршрут по копиям карт 17 века

научитесь делать компас из подручных материалов

испытаете свою сообразительность, разбирая почерк человека 17 века

изучите принцип действия исторического оружия

разведёте огонь старинными методами

Маршрут похода

Начальная точка — ж/д станция Семхоз. Маршрут проходит по красивому лесу вдоль живописного озера. Финальная точка — этнопарк «Кочевник». Там вы посетите жилища кочевых народов — чумы, юрты, яранги — и научитесь отличать их друг от друга. При желании сможете пройти мастер-класс по стрельбе из монгольского традиционного лука, посмотреть на животных-помощников кочевников, а также погладить и покормить их.

Организационные детали