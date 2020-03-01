Исторические экскурсии в Сергиевом Посаде

Что вас ожидает

Знаковые достопримечательности города

В историческом центре вы увидите святые источники Саввы Сторожевского, посетите церковь Ильи Пророка XVIII века и узнаете, как ей удавалось оставаться открытой в советское время. Далее мы отправимся в места, которые обязательно посещают все паломники: Вифанский скит и Черниговский скит, знаменитый подземными кельями и старинным храмом Архангела Михаила.

«Церковно-археологический кабинет»

Вы посетите музей икон и церковного искусства, расположенный в историческом здании Царских чертогов на территории Московской духовной академии. Рассмотрите византийские и русские иконы, церковную утварь, рукописные и старопечатные книги, графику и живопись. А я помогу понять их особый язык и расшифровать заложенные в них символы.