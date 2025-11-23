Исторические экскурсии в Сергиевом Посаде

Сергиев Посад — центр духовной жизни России. Вы услышите, как он зарождался и поймете, почему до 20 века не имел статус города. Узнаете, зачем Иван IV создал из монастыря крепость и кем были жившие вокруг нее люди. А также посетите музей икон, Ильинский храм и увидите образцы Троицкой игрушки.
Описание экскурсии
Знаковые достопримечательности города
В историческом центре вы увидите святые источники Саввы Сторожевского, посетите церковь Ильи Пророка 18 века и узнаете, как ей удавалось оставаться открытой в советское время. Прогуляемся по улицам города и поговорим о традициях паломничества.
«Церковно-археологический кабинет»
Вы посетите музей икон и церковного искусства, расположенный в историческом здании Царских чертогов на территории Московской духовной академии. Рассмотрите византийские и русские иконы, церковную утварь, рукописные и старопечатные книги, графику и живопись. А я помогу понять их особый язык и расшифровать заложенные в них символы.
Организационные детали
- Экскурсия не предполагает посещение Лавры
- Входные билеты не включены в стоимость: музей Академии — 400 ₽ с чел., льготный — 200 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади перед Лаврой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 827 туристов
Меня зовут Дмитрий, я прожил в Сергиевом Посаде большую часть жизни. У меня богословское образование и большой опыт работы гидом. На экскурсиях я делаю акцент на духовном, историческом и архитектурном аспектах жизни города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 74 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо Дмитрию за прекрасную прогулку по историческому центру Сергиева Посада. Бываем часто в городе, но первый раз решили послушать историю и узнать чем город жил раньше и живет сейчас. Рассказ Дмитрия не перегружен лишней информацией и безумным количеством дат и имен, которые никогда не остаются в памяти, а только перегружают повествование. Экскурсия оставила приятное послевкусие и прекрасные впечатления)
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Б
отличная экскурсия, увлекательное поветствование. В том числе детям было интересно.
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Е
Великолепная экскурсия. Спасибо большое Дмитрию за интересную и содержательную экскурсию. Рекомендую!!!
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А
Дмитрий потрясающий! Такой богатый и красивый русский язык экскурсовода завораживает и впечатляет, а эмоциональная окраска повествования добавляет особый шарм!!! ❤️ Прекрасная экскурсия накануне дня рождения! Рекомендую всем!
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«Маленькое золотое колечко», - так назвала наше путешествие, Сергиев Посад был вторым городом в нашем маршруте.
Красивый, исторический город в Московской области, основанный в 1337 году, единственный в Подмосковье входящий в
Красивый, исторический город в Московской области, основанный в 1337 году, единственный в Подмосковье входящий в
+2
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Л
Какую замечательную экскурсию💖 провел нам Дмитрий 1 октября по Троице-Сергиевой Лавре, от которой до сих пор сохраняется прекрасное послевкусие✨Очень много времени уделил музею, о котором мало кто знает, а Дмитрий
+2
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