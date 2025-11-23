Исторические экскурсии в Сергиевом Посаде

Сергиев Посад — центр духовной жизни России. Вы услышите, как он зарождался и поймете, почему до 20 века не имел статус города. Узнаете, зачем Иван IV создал из монастыря крепость и кем были жившие вокруг нее люди. А также посетите музей икон, Ильинский храм и увидите образцы Троицкой игрушки.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Знаковые достопримечательности города

В историческом центре вы увидите святые источники Саввы Сторожевского, посетите церковь Ильи Пророка 18 века и узнаете, как ей удавалось оставаться открытой в советское время. Прогуляемся по улицам города и поговорим о традициях паломничества.

«Церковно-археологический кабинет»

Вы посетите музей икон и церковного искусства, расположенный в историческом здании Царских чертогов на территории Московской духовной академии. Рассмотрите византийские и русские иконы, церковную утварь, рукописные и старопечатные книги, графику и живопись. А я помогу понять их особый язык и расшифровать заложенные в них символы.

Организационные детали