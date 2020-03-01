Исторические экскурсии в Сергиевом Посаде

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Увидеть главные места исторического центра и посетить музей икон и церковного искусства

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
Сергиев Посад — центр духовной жизни России.

Вы услышите, как он зарождался, почему до 20 века он не имел статус города, зачем Иван IV создал из монастыря крепость и кем были жившие вокруг нее люди.

А также посетите музей икон, Ильинский храм, древние скиты и святой источник.
1500 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади перед Лаврой
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Сергиев Посад сквозь столетия
Сергиев Посад сквозь столетия

Что вас ожидает

Знаковые достопримечательности города
В историческом центре вы увидите святые источники Саввы Сторожевского, посетите церковь Ильи Пророка XVIII века и узнаете, как ей удавалось оставаться открытой в советское время. Далее мы отправимся в места, которые обязательно посещают все паломники: Вифанский скит и Черниговский скит, знаменитый подземными кельями и старинным храмом Архангела Михаила.

«Церковно-археологический кабинет»
Вы посетите музей икон и церковного искусства, расположенный в историческом здании Царских чертогов на территории Московской духовной академии. Рассмотрите византийские и русские иконы, церковную утварь, рукописные и старопечатные книги, графику и живопись. А я помогу понять их особый язык и расшифровать заложенные в них символы.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает посещение Лавры
  • Входные билеты не включены в стоимость: музей Академии — 900 рублей с группы 1—6 человек, пещеры Черниговского скита — 1000 рублей с группы 1—10 человек
Сергиев Посад сквозь столетия
Сергиев Посад сквозь столетия
Сергиев Посад сквозь столетия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади перед Лаврой.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Меня зовут Дмитрий, я прожил в Сергиевом Посаде большую часть жизни. У меня богословское образование и большой опыт работы гидом. На экскурсиях я делаю акцент на духовном, историческом и архитектурном аспектах жизни города.
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Исторические экскурсии в Сергиевом Посаде

Сергиев Посад изнутриСергиев Посад изнутриСергиев Посад изнутри
4550 за экскурсию
3 часа
9 отзывов
Посетить самые интересные места древнего города, а также Черниговский и Вифанский скиты
Если у путешественника спросить, что он знает о Сергиеве Посаде, он произнесет всего два слова: Лавра и Флоренский. Но это далеко не все, чем знаменит наш старинный город. Вы подниметесь на Блинную гору, насладитесь пейзажами Келарского и Банного прудов, съездите в расположенные неподалеку скиты и убедитесь, что Сергиев Посад — это не только Лавра!
Как строилась Троице-Сергиева лавраКак строилась Троице-Сергиева лавраКак строилась Троице-Сергиева лавра
От 6000 за экскурсию
2.5 часа
11 отзывов
Мир русской православной старины в Сергиевом Посаде
Троице-Сергиева лавра — сердце русского православия и крупнейший в Европе монастырь. Поездка сюда — это прекрасная возможность отрешиться на один день от суеты, царящей в столице, послушать перезвон колоколов, тающий в воздухе, ощутить прохладу живых ключей, бьющих рядом со стенами лавры, насладиться красотой в камне, созданной руками человека. А главное — познакомиться с историей обители, которая играла заметную роль в политической жизни Руси.

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