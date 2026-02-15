Роман проводит ещё 1 экскурсию

В судьбе Троицкого монастыря и Сергиева Посада переплелись жизненные пути множества известных личностей: от святых и правителей до деятелей искусства, меценатов и высоких иностранных гостей.
Через истории этих выдающихся людей я и предлагаю взглянуть на события и эпохи старинного подмосковного города.
Через истории этих выдающихся людей я и предлагаю взглянуть на события и эпохи старинного подмосковного города.
Описание билета
- Поговорим о Сергии Радонежском и основанной им обители, ставшей духовным сердцем России. О его учениках и многих церковных деятелях с 14 века до наших дней, включая митрополитов, патриархов, старцев, к которым приезжали со всей страны, и мученически погибшем богослове Павле Флоренском.
- Вы узнаете о князьях, царях и императорах, в том числе, о Борисе Годунове, покоящемся вместе с семьей в стенах обители.
- Не обойдем вниманием военачальников и других героев, среди которых были защитники монастыря от польско-литовских интервентов и первый русский генералиссимус.
- Также вы услышите об архитекторах, реставраторах и иконописцах — от Андрея Рублёва до Ивана Малышева, выходца из крестьянской семьи, ставшего одним из самых значимых мастеров второй половины 19 века.
- Кроме того, я расскажу о визитах в Сергиев Посад А. Дюма-старшего и Л. Кэрролла, Юрия Гагарина и Маргарет Тэтчер.
- И, конечно, будут истории о наших известных горожанах: купцах, меценатах и самобытных русских философах К. Леонтьеве и В. Розанове.
Прогулка сопровождается показом слайдов с гравюрами, иконами и фотографиями личностей, о которых идёт рассказ.
Организационные детали
В стоимость входит обзорная экскурсия внутри Лавры. Мы можем не заходить — тогда вы бесплатно прослушаете всю информацию снаружи.
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Ответы на вопросы
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Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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Роман — ваш гид в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5072 туристов
Я аттестованный гид в Московской и Владимирской областям, провожу экскурсии в Сергиевом Посаде, его окрестностях и Александрове. Начинал с преподавания истории в колледже игрушки и православном интернате. Интерес к церковной жизни,
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 59 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень интересная и познавательная экскурсия! Подробный, детальный рассказ и возможность задать любые вопросы и получить на них ответ!
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Е
рекомендуем
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М
Были на экскурсии с Романом в Сергиевом Посаде 11 октября 2025 г. Место встречи было очень популярным в городе, поэтому нашли место без труда! С самого начала Роман заинтересовал нас
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М
Абсолютно случайно с утра пришла мысль: а не сгонять ли нам в Сергиев Посад?! Проезжали мимо неоднократно, а вот в Лавру выбраться, да и город посмотреть - все некогда.
Нашел свободного
Нашел свободного
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Л
Недавно нам с друзьями посчастливилось попасть на экскурсию по Сергиеву Посаду которую вел Роман. Впечатления самые позитивные: Роман очень хорошо владеет темой, обладает глубокими и разносторонними знаниями, которыми щедро делится с экскурсантами. Время экскурсии пролетело очень быстро, а хотелось слушать и слушать… Однозначно буду рекомендовать Романа друзьям и знакомым.
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А
Очень понравилось, как провел экскурсию нашей семьей Роман, всем очень рекомендуем. Ответил на все вопросы не раздумывая. Влюбил нас в историю города и в его архитектуру, а также духовность.
Обязательно будем обращаться к нему еще раз.
Обязательно будем обращаться к нему еще раз.
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