Роман проводит ещё 1 экскурсию

Поговорим о Сергии Радонежском и основанной им обители, ставшей духовным сердцем России. О его учениках и многих церковных деятелях с 14 века до наших дней, включая митрополитов, патриархов, старцев, к которым приезжали со всей страны, и мученически погибшем богослове Павле Флоренском.
Вы узнаете о князьях, царях и императорах, в том числе, о Борисе Годунове, покоящемся вместе с семьей в стенах обители.
Не обойдем вниманием военачальников и других героев, среди которых были защитники монастыря от польско-литовских интервентов и первый русский генералиссимус.
Также вы услышите об архитекторах, реставраторах и иконописцах — от Андрея Рублёва до Ивана Малышева, выходца из крестьянской семьи, ставшего одним из самых значимых мастеров второй половины 19 века.
Кроме того, я расскажу о визитах в Сергиев Посад А. Дюма-старшего и Л. Кэрролла, Юрия Гагарина и Маргарет Тэтчер.
И, конечно, будут истории 📖 о наших известных горожанах: купцах, меценатах и самобытных русских философах К. Леонтьеве и В. Розанове.
Прогулка сопровождается показом слайдов с гравюрами, иконами и фотографиями личностей, о которых идёт рассказ.
Организационные детали
Один из храмов лавры закрывается в 16. 30-17. 00. В 17. 00 начинается всенощная (вечерняя) служба в Успенском соборе. Если заказываете экскурсию ⛳ на вечер, учитывайте это.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Житель Сергиева Посада с 2001 года. Имею историческое образование, работал учителем и церковным гидом (с 2014). Прихожанин одного из храмов города. Экскурсии для меня — не только работа, но и способ донести ценность Православия и наследия исторической России до людей в столь непростое время.