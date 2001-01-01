Роман проводит ещё 1 экскурсию

Житель Сергиева Посада с 2001 года. Имею историческое образование, работал учителем и церковным гидом (с 2014). Прихожанин одного из храмов города. Экскурсии для меня — не только работа, но и способ донести ценность Православия и наследия исторической России до людей в столь непростое время.