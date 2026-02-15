Роман проводит ещё 1 экскурсию

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своим повествованием, т. к. это было не стандартно и не скучно. Понравился слог Романа, приятно было его слушать, экскурсия прошла в комфортном темпе. Роман открыл для нас новые места, хотя мы не в первый раз в Сергиевом Посаде. На все наши вопросы Роман отвечал подробно и познавательно. Благодарим Романа за его профессионализм, терпение и понимание. Будем рекомендовать свои друзьям и знакомым экскурсии от Романа!!!