Роман проводит ещё 1 экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах

О крупнейшей мужской обители РПЦ и событиях за ее стенами на прогулке в стиле «город и горожане»

Роман
Роман – Гид из Сергиева Посада
В судьбе Троицкого монастыря и Сергиева Посада переплелись жизненные пути множества известных личностей: от святых и правителей до деятелей искусства, меценатов и высоких иностранных гостей.

Через истории 📖 этих выдающихся людей я и предлагаю взглянуть на события и эпохи старинного подмосковного города.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах
Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах

Что вас ожидает

  • Поговорим о Сергии Радонежском и основанной им обители, ставшей духовным сердцем России. О его учениках и многих церковных деятелях с 14 века до наших дней, включая митрополитов, патриархов, старцев, к которым приезжали со всей страны, и мученически погибшем богослове Павле Флоренском.
  • Вы узнаете о князьях, царях и императорах, в том числе, о Борисе Годунове, покоящемся вместе с семьей в стенах обители.
  • Не обойдем вниманием военачальников и других героев, среди которых были защитники монастыря от польско-литовских интервентов и первый русский генералиссимус.
  • Также вы услышите об архитекторах, реставраторах и иконописцах — от Андрея Рублёва до Ивана Малышева, выходца из крестьянской семьи, ставшего одним из самых значимых мастеров второй половины 19 века.
  • Кроме того, я расскажу о визитах в Сергиев Посад А. Дюма-старшего и Л. Кэрролла, Юрия Гагарина и Маргарет Тэтчер.
  • И, конечно, будут истории 📖 о наших известных горожанах: купцах, меценатах и самобытных русских философах К. Леонтьеве и В. Розанове.

Прогулка сопровождается показом слайдов с гравюрами, иконами и фотографиями личностей, о которых идёт рассказ.

Организационные детали

Один из храмов лавры закрывается в 16. 30-17. 00. В 17. 00 начинается всенощная (вечерняя) служба в Успенском соборе. Если заказываете экскурсию ⛳ на вечер, учитывайте это.

Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах
Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах
Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах
Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах
Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах
Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах
Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах
Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах
Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Роман
Роман
Житель Сергиева Посада с 2001 года. Имею историческое образование, работал учителем и церковным гидом (с 2014). Прихожанин одного из храмов города. Экскурсии для меня — не только работа, но и способ донести ценность Православия и наследия исторической России до людей в столь непростое время.
Напишите мне

Роман проводит ещё 1 экскурсию

Сергиев Посад: у стен святой обители
2 600
2 часа
Сергиев Посад: у стен святой обители
10 отзывов
Узнать о прошлом и развитии города, осмотреть стены лавры снаружи и увидеть другие знаковые места

Еще несколько необычных экскурсий в Сергиевом Посаде

Знакомьтесь, Сергиев Посад!
3 000
2 часа
Знакомьтесь, Сергиев Посад!
41 отзыв
Увидеть знаковые места старинного города и посетить мастерскую Матрешки на обзорной экскурсии
Сергиев Посад изнутри
4 550
3 часа
Сергиев Посад изнутри
19 отзывов
Посетить самые интересные места древнего города, а также Черниговский и Вифанский скиты
Как строилась Троице-Сергиева лавра
6 000
2.5 часа
Как строилась Троице-Сергиева лавра
11 отзывов
Пешком по улочкам Сергиева Посада
520
1.5 часа
Пешком по улочкам Сергиева Посада
7 отзывов
Познакомиться с памятниками и святынями старинного русского города на обзорной прогулке
Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой лавры
4 000
2.5 часа
Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой лавры
6 отзывов
Приоткрыть историю обители, посетить древние храмы и узнать, как сейчас живут монахи Сергиева Посада
Экскурсия по Сергиеву Посаду и Троице-Сергиевой Лавре
2 500
3 часа
Экскурсия по Сергиеву Посаду и Троице-Сергиевой Лавре
6 отзывов