Роман проводит ещё 1 экскурсию

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Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах (билеты включены)

О крупнейшей мужской обители РПЦ и событиях за ее стенами на прогулке в стиле «город и горожане»
В судьбе Троицкого монастыря и Сергиева Посада переплелись жизненные пути множества известных личностей: от святых и правителей до деятелей искусства, меценатов и высоких иностранных гостей.

Через истории этих выдающихся людей я и предлагаю взглянуть на события и эпохи старинного подмосковного города.
4.9
59 отзывов
Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах (билеты включены)
Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах (билеты включены)
Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах (билеты включены)

Описание билета

  • Поговорим о Сергии Радонежском и основанной им обители, ставшей духовным сердцем России. О его учениках и многих церковных деятелях с 14 века до наших дней, включая митрополитов, патриархов, старцев, к которым приезжали со всей страны, и мученически погибшем богослове Павле Флоренском.
  • Вы узнаете о князьях, царях и императорах, в том числе, о Борисе Годунове, покоящемся вместе с семьей в стенах обители.
  • Не обойдем вниманием военачальников и других героев, среди которых были защитники монастыря от польско-литовских интервентов и первый русский генералиссимус.
  • Также вы услышите об архитекторах, реставраторах и иконописцах — от Андрея Рублёва до Ивана Малышева, выходца из крестьянской семьи, ставшего одним из самых значимых мастеров второй половины 19 века.
  • Кроме того, я расскажу о визитах в Сергиев Посад А. Дюма-старшего и Л. Кэрролла, Юрия Гагарина и Маргарет Тэтчер.
  • И, конечно, будут истории о наших известных горожанах: купцах, меценатах и самобытных русских философах К. Леонтьеве и В. Розанове.

Прогулка сопровождается показом слайдов с гравюрами, иконами и фотографиями личностей, о которых идёт рассказ.

Организационные детали

В стоимость входит обзорная экскурсия внутри Лавры. Мы можем не заходить — тогда вы бесплатно прослушаете всю информацию снаружи.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваш гид в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5072 туристов
Я аттестованный гид в Московской и Владимирской областям, провожу экскурсии в Сергиевом Посаде, его окрестностях и Александрове. Начинал с преподавания истории в колледже игрушки и православном интернате. Интерес к церковной жизни,
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народной культуре и истории со временем привёл меня к профессии экскурсовода — сначала в Троице-Сергиеву лавру, а затем и к другим местам, каждое из которых хранит свои святыни, историю и тайны. Буду рад познакомить с ними и воцерковлённых паломников, и любителей культурного наследия России, и тех, кто хочет интересно и с пользой отдохнуть в значимых местах страны.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 59 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
54
4
5
3
2
1
Евгений
Очень интересная и познавательная экскурсия! Подробный, детальный рассказ и возможность задать любые вопросы и получить на них ответ!
Очень интересная и познавательная экскурсия! Подробный, детальный рассказ и возможность задать любые вопросы и получить на них ответ!
Очень интересная и познавательная экскурсия! Подробный, детальный рассказ и возможность задать любые вопросы и получить на них ответ!
Очень интересная и познавательная экскурсия! Подробный, детальный рассказ и возможность задать любые вопросы и получить на них ответ!
Очень интересная и познавательная экскурсия! Подробный, детальный рассказ и возможность задать любые вопросы и получить на них ответ!
Очень интересная и познавательная экскурсия! Подробный, детальный рассказ и возможность задать любые вопросы и получить на них ответ!
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Е
рекомендуем
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М
Были на экскурсии с Романом в Сергиевом Посаде 11 октября 2025 г. Место встречи было очень популярным в городе, поэтому нашли место без труда! С самого начала Роман заинтересовал нас
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своим повествованием, т. к. это было не стандартно и не скучно. Понравился слог Романа, приятно было его слушать, экскурсия прошла в комфортном темпе. Роман открыл для нас новые места, хотя мы не в первый раз в Сергиевом Посаде. На все наши вопросы Роман отвечал подробно и познавательно. Благодарим Романа за его профессионализм, терпение и понимание. Будем рекомендовать свои друзьям и знакомым экскурсии от Романа!!!

Были на экскурсии с Романом в Сергиевом Посаде 11 октября 2025 г. Место встречи было очень
Были на экскурсии с Романом в Сергиевом Посаде 11 октября 2025 г. Место встречи было очень
Были на экскурсии с Романом в Сергиевом Посаде 11 октября 2025 г. Место встречи было очень
Были на экскурсии с Романом в Сергиевом Посаде 11 октября 2025 г. Место встречи было очень
Были на экскурсии с Романом в Сергиевом Посаде 11 октября 2025 г. Место встречи было очень
Были на экскурсии с Романом в Сергиевом Посаде 11 октября 2025 г. Место встречи было очень
Были на экскурсии с Романом в Сергиевом Посаде 11 октября 2025 г. Место встречи было очень
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М
Абсолютно случайно с утра пришла мысль: а не сгонять ли нам в Сергиев Посад?! Проезжали мимо неоднократно, а вот в Лавру выбраться, да и город посмотреть - все некогда.
Нашел свободного
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экскурсовода - Романа, и не прогадал.
Конечно, первое впечатление было не очень. Но за растрепанным внешним видом скрывался интереснейший рассказчик, знаток своего города. . Время пролетело незаметно. Куча мелких деталей не загромождало величие Лавры, а подчеркивало историю через описание жизни замечательных людей разных эпох. Немного омрачили скользкие неочищенные улицы Сергиева Посада, но это не к экскурсоводу.
Однозначно рекомендую.

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Л
Недавно нам с друзьями посчастливилось попасть на экскурсию по Сергиеву Посаду которую вел Роман. Впечатления самые позитивные: Роман очень хорошо владеет темой, обладает глубокими и разносторонними знаниями, которыми щедро делится с экскурсантами. Время экскурсии пролетело очень быстро, а хотелось слушать и слушать… Однозначно буду рекомендовать Романа друзьям и знакомым.
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А
Очень понравилось, как провел экскурсию нашей семьей Роман, всем очень рекомендуем. Ответил на все вопросы не раздумывая. Влюбил нас в историю города и в его архитектуру, а также духовность.
Обязательно будем обращаться к нему еще раз.
Очень понравилось, как провел экскурсию нашей семьей Роман, всем очень рекомендуем. Ответил на все вопросы не
Очень понравилось, как провел экскурсию нашей семьей Роман, всем очень рекомендуем. Ответил на все вопросы не
Очень понравилось, как провел экскурсию нашей семьей Роман, всем очень рекомендуем. Ответил на все вопросы не
Очень понравилось, как провел экскурсию нашей семьей Роман, всем очень рекомендуем. Ответил на все вопросы не
Очень понравилось, как провел экскурсию нашей семьей Роман, всем очень рекомендуем. Ответил на все вопросы не
Очень понравилось, как провел экскурсию нашей семьей Роман, всем очень рекомендуем. Ответил на все вопросы не
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Входит в следующие категории Сергиева Посада

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