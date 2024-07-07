Экскурсии на 1 день в Сергиевом Посаде

Найдено 4 экскурсии в категории «На весь день» в Сергиевом Посаде, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сергиев Посад: полное погружение
На машине
81 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сергиев Посад: полное погружение
Откройте для себя живописные уголки Сергиева Посада и узнайте больше о жизни преподобного Сергия Радонежского
Начало: На Красногорской площади
Сегодня в 12:30
9 авг в 12:30
6 500 за всё до 4 чел.
От Радонежа до Маковца
На автобусе
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
От Радонежа до Маковца
Начало: Памятник Преподобному Сергию Радонежскому
Расписание: По воскресеньям в 12.00.
1 сен в 12:00
8 сен в 12:00
6 200 за всё до 40 чел.
Автопутешествие Мураново - Абрамцево - Сергиев Посад - Гремячий Ключ
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Автопутешествие по святыням и усадьбам: Мураново, Абрамцево, Сергиев Посад
Погрузитесь в мир русского искусства и духовности с индивидуальным трансфером по знаковым местам
Начало: Г. Москва, метро Коломенское или метро ВДНХ
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Поход-квест «Дороги Смутного времени»
Пешая
6 часов
Квест
до 20 чел.
Поход-квест «Дороги Смутного времени» в Сергиевом Посаде
Погрузитесь в атмосферу Смутного времени и откройте для себя тайны прошлого на увлекательной квест-экскурсии в Сергиевом Посаде
Начало: У ж/д станции «Семхоз»
Завтра в 10:30
9 авг в 10:30
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    7 июля 2024
    Сергиев Посад: полное погружение
    У меня был день рождения и в путешествии по Сергиеву Посаду хотелось знающего и приятного сопровождающего. Мы выбрали Алексея по рейтингам
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    на Трипстере и, хотя у него была закрыта запись, он согласился внепланово провести для нас экскурсию, за что мы очень признательны. Понравилось, что мы охватили не только значимые места в Посаде, но и за городом. Приятно было не только услышать новое для себя, но и получить ответы на вопросы, свободно подискутировать. Особенно запомнилась мощная духовная энергетика мест, в которых мы были, сыроварня с приветливыми, радушными владельцами и холодная бодрящая купель. Алексей, от души благодарю!

  • В
    Владимир
    24 июня 2024
    Сергиев Посад: полное погружение
    Алексей интересный рассказчик. По времени получилось даже больше запланированного, но время провели замечательно. Начало экскурсии Алексей скорректировал под нас.
  • С
    Сергей
    11 июня 2024
    Сергиев Посад: полное погружение
    Это превосходило ожидания. Гид встретил нас не в том, месте, где предупредил, а в удобном для нас отеле, где остановились.
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    Встретил позитивно и только хотел рассказать программу, как мы попросили видоизменить и расширить ее. С пониманием отнесся, вычеркнул уже то, что мы видели, предложил новые места. В рассказе с водительского сидения руководствовался доступной нам богословской подготовке, мягко адаптировался, рассказал пару теплых анекдотов, буквально в каждом шаге был рядом, готов сфотографировать в лучших ракурсах. Это было неверояно неформально, личностно алаптировано, от легкого юмора, до показа мест, недоступных неинформированным ребтам, в частности могила Василия Розанова в Гефсиманском скиту и рассказ о Леоньеве дипломата и монаха славянофила, он, кажется знал о богословских спорах все, что могло вызвать интерес. Невероятно удобно, более того, краткое сопровождение по Лавре, не включенное в программу, также, по просьбе, было осуществленно. Кто в Сергиев на один день - тому без Алексея не обойтись. Позитивен, пластичен, улыбчив, идущий навстречу. Готов ответить на сложные вопросы, в частности об о. Флоренском. Знает, любит, готов щедро делиться тем, чем живет. А живет реальной жизнью выпускника Духовной Академии. Причем, открытого миру, никуда не агитирующему, а просто россыпь добрых исторических фактов и духовного, в русской традиции, освещения их. Highly reccomend!

  • Ю
    Юлия
    7 января 2024
    От Радонежа до Маковца
    Большое спасибо Ксении за очень информативный маршрут. Увидели и услышали всё, что хотели узнать о Преподобном Сергии Радонежском и Святых местах, связанных с его именем и семьей. Побывали в удивительных местах и испытали желание к ним вернуться.

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Сергиев Посад: полное погружение
  2. От Радонежа до Маковца
  3. Автопутешествие Мураново - Абрамцево - Сергиев Посад - Гремячий Ключ
  4. Поход-квест «Дороги Смутного времени»
Какие места ещё посмотреть в Сергиевом Посаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
  2. Самое главное
  3. Черниговский скит
  4. Троицкий собор
  5. Успенский Собор
  6. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в августе 2024
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 2 500 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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