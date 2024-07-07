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Встретил позитивно и только хотел рассказать программу, как мы попросили видоизменить и расширить ее. С пониманием отнесся, вычеркнул уже то, что мы видели, предложил новые места. В рассказе с водительского сидения руководствовался доступной нам богословской подготовке, мягко адаптировался, рассказал пару теплых анекдотов, буквально в каждом шаге был рядом, готов сфотографировать в лучших ракурсах. Это было неверояно неформально, личностно алаптировано, от легкого юмора, до показа мест, недоступных неинформированным ребтам, в частности могила Василия Розанова в Гефсиманском скиту и рассказ о Леоньеве дипломата и монаха славянофила, он, кажется знал о богословских спорах все, что могло вызвать интерес. Невероятно удобно, более того, краткое сопровождение по Лавре, не включенное в программу, также, по просьбе, было осуществленно. Кто в Сергиев на один день - тому без Алексея не обойтись. Позитивен, пластичен, улыбчив, идущий навстречу. Готов ответить на сложные вопросы, в частности об о. Флоренском. Знает, любит, готов щедро делиться тем, чем живет. А живет реальной жизнью выпускника Духовной Академии. Причем, открытого миру, никуда не агитирующему, а просто россыпь добрых исторических фактов и духовного, в русской традиции, освещения их. Highly reccomend!