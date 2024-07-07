6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сергиев Посад: полное погружение
Откройте для себя живописные уголки Сергиева Посада и узнайте больше о жизни преподобного Сергия Радонежского
Начало: На Красногорской площади
Сегодня в 12:30
9 авг в 12:30
6 500₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
От Радонежа до Маковца
Начало: Памятник Преподобному Сергию Радонежскому
Расписание: По воскресеньям в 12.00.
1 сен в 12:00
8 сен в 12:00
6 200₽ за всё до 40 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Автопутешествие по святыням и усадьбам: Мураново, Абрамцево, Сергиев Посад
Погрузитесь в мир русского искусства и духовности с индивидуальным трансфером по знаковым местам
Начало: Г. Москва, метро Коломенское или метро ВДНХ
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Квест
до 20 чел.
Поход-квест «Дороги Смутного времени» в Сергиевом Посаде
Погрузитесь в атмосферу Смутного времени и откройте для себя тайны прошлого на увлекательной квест-экскурсии в Сергиевом Посаде
Начало: У ж/д станции «Семхоз»
Завтра в 10:30
9 авг в 10:30
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННина7 июля 2024У меня был день рождения и в путешествии по Сергиеву Посаду хотелось знающего и приятного сопровождающего. Мы выбрали Алексея по рейтингам
- ВВладимир24 июня 2024Алексей интересный рассказчик. По времени получилось даже больше запланированного, но время провели замечательно. Начало экскурсии Алексей скорректировал под нас.
- ССергей11 июня 2024Это превосходило ожидания. Гид встретил нас не в том, месте, где предупредил, а в удобном для нас отеле, где остановились.
- ЮЮлия7 января 2024Большое спасибо Ксении за очень информативный маршрут. Увидели и услышали всё, что хотели узнать о Преподобном Сергии Радонежском и Святых местах, связанных с его именем и семьей. Побывали в удивительных местах и испытали желание к ним вернуться.
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в августе 2024
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 2 500 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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