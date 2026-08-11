Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сергиева Посада

Описание экскурсии

Иконостас Рублева и Троицкий собор

Вы посетите главный и древнейший храм монастыря — Троицкий собор, возведенный на пепелище Никоном Радонежским. Увидите иконостас, созданный Андреем Рублевым, и услышите историю его историю. Кроме того, я покажу Колокольню XVIII века и поясню, почему раньше ее называли «пасхальной свечой» и при каких обстоятельствах в 1930-м году с нее были сброшены и разбиты колокола.

Троице-Сергиева лавра сквозь столетия

Я расскажу, как называли лавру жители XIX века и почему Ключевский сказал, что именно здесь берет начало нравственное возрождение Руси после татаро-монгольского ига. А также покажу важнейшие места монастыря: Трапезную палату, Патриаршие покои, захоронение двух патриархов Русской Церкви, самый большой действующий колокол мира и Успенский собор — копию одноименного храма в Кремле. Посетим и самое старое русское учебное заведение — Московскую Духовную Академию. Вы узнаете о жизни студентов: сколько учатся, кем могут работать потом, что нужно для поступления и многое другое.

Организационные детали