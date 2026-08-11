Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сергиева Посада

Раскрыть тайны монастыря, притягивающего паломников со всего мира
Вы увидите все знаковые достопримечательности лавры и узнаете, как глухая, непроходимая чаща леса стала духовным центром страны и какую роль преподобный Сергий Радонежский сыграл в политической жизни Руси.
Вы посетите главный и древнейший храм монастыря — Троицкий собор, возведенный на пепелище Никоном Радонежским. Увидите иконостас, созданный Андреем Рублевым, и услышите историю его историю. Кроме того, я покажу Колокольню XVIII века и поясню, почему раньше ее называли «пасхальной свечой» и при каких обстоятельствах в 1930-м году с нее были сброшены и разбиты колокола.
Троице-Сергиева лавра сквозь столетия
Я расскажу, как называли лавру жители XIX века и почему Ключевский сказал, что именно здесь берет начало нравственное возрождение Руси после татаро-монгольского ига. А также покажу важнейшие места монастыря: Трапезную палату, Патриаршие покои, захоронение двух патриархов Русской Церкви, самый большой действующий колокол мира и Успенский собор — копию одноименного храма в Кремле. Посетим и самое старое русское учебное заведение — Московскую Духовную Академию. Вы узнаете о жизни студентов: сколько учатся, кем могут работать потом, что нужно для поступления и многое другое.
Организационные детали
В программах с 30 декабря по 12 января будут изменения: продолжительность — 1 час, и новое место встречи. Актуальную информацию вы получите от гида заранее
Гид иллюстрирует рассказ картинами, гравюрами и фотографиями
Дарим электронный путеводитель по городу с рекомендациями по гостиницам, ресторанам, музеям, мастер-классам и неизвестным памятникам архитектуры
Если путешественников больше 10, то мы используем радиогиды, чтобы рассказчика хорошо было слышно. Поэтому возьмите проводные наушники со стандартным разъемом. Если их у вас нет, то поделимся своими на месте.
Погодные условия на проведение экскурсии не сказываются. Во время дождя и холода мы почти все время проводим в тёплых помещениях.
Оплата по QR-коду СБП из приложения любого банка
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 7 лет
Бесплатно
Дети до 18 лет
1400 ₽
Стандартный билет
1790 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Сергию Радонежскому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 4 часа 10 минут
Провели экскурсии для 11647 туристов
Мы — команда гидов, влюблённая в малые города и их соразмерность человеку.
Здания, наличники, улицы, дворики — показываем то, что в повседневной жизни часто остаётся незаметным. Наполняем пространство историями людей, которые читать дальшеуменьшить
здесь жили и меняли жизнь вокруг себя, а иногда и историю страны.
Словом раскрываем локальную идентичность: говорим о малой и большой истории, чтобы лучше понять настоящее.
Каждый гид — со своим увлечением и взглядом: художник, филолог, аналитик, учитель. Но всем нам важно увлечь гостей города и местных жителей, взрослых и детей, поэтому ждём вас на экскурсиях по городским улицам. И главное: Сергиев Посад — это не только Лавра.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 188 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алена
Приехав в Сергиев Посад первый раз - очень важно узнать историю Лавры, поэтому выбрали экскурсию «История и символы Троице-Сергиевой Лавры» . Экскурсия организована очень интересно и комфортно, несмотря на большое количество читать дальшеуменьшить
участников группы, всем уделялось внимание. Мы днем прогулялись с Дмитрием по Лавре, а позже поднялись на колокольню с Сергеем, однозначно рекомендую обе экскурсию. Лавра с высоты птичьего полета-завораживает, а звон колоколов в шаге от тебя-это эмоции на всю жизнь!!!
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М
Мария
Отличная экскурсия динамично и информативно, всем уделялось внимание и взрослым и детям, гид, кажется, знает о Лавре всё, благодарим!
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А
Анастасия
Были с мужем в Сергиев Посаде первый раз. Очень важно было узнать историю Лавры, потому что приехали из-за неё. Это основная достопримечательность города. Сергей великолепный рассказчик и нам очень повезло, что читать дальшеуменьшить
мы встретили человека, который давно посвящен в историю монастыря, ещё с 90-ых годов является профессиональным гидом по этому месту. Нам было очень интересно и комфортно, видно, что человек горит делом, очень чуткий и внимательный. Каждому участнику группы уделялось внимание.
Благодарим 🙏🏼
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П
Павел
Прекрасная экскурсия! Очень рекомендую!
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Алексей
О, Троице‑Сергиева Лавра — это просто волшебство! С первого взгляда на величественные золотые купола сердце замирает от восторга. Здесь каждая деталь дышит историей и святостью: старинные стены, перезвон колоколов, тихие читать дальшеуменьшить
молитвенные уголки… Я словно попала в другой мир — где время замедляется, а душа наполняется светом и покоем. Особенно поразил Троицкий собор с мощами преподобного Сергия Радонежского — ощущение такой благодати, что слов не хватает! Обязательно вернусь сюда снова — это место оставляет след в сердце навсегда.
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Наталья
Очень интересная экскурсия с супер позитивным гидом!! Рекомендуем 💯
+2
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