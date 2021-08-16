Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сергиева Посада

История и символы Троице-Сергиевой лавры

Раскрыть тайны монастыря, притягивающего паломников со всего мира

5
31 отзыв
Вы увидите все знаковые достопримечательности лавры и узнаете, как глухая, непроходимая чаща леса стала духовным центром страны и какую роль преподобный Сергий Радонежский сыграл в политической жизни Руси.
История и символы Троице-Сергиевой лавры
История и символы Троице-Сергиевой лавры
История и символы Троице-Сергиевой лавры
История и символы Троице-Сергиевой лавры
История и символы Троице-Сергиевой лавры
История и символы Троице-Сергиевой лавры
История и символы Троице-Сергиевой лавры
История и символы Троице-Сергиевой лавры
История и символы Троице-Сергиевой лавры

Что вас ожидает

Иконостас Рублева и Троицкий собор

Вы посетите главный и древнейший храм монастыря — Троицкий собор, возведенный на пепелище Никоном Радонежским. Увидите иконостас, созданный Андреем Рублевым, и услышите историю его историю. Кроме того, я покажу Колокольню XVIII века и поясню, почему раньше ее называли «пасхальной свечой» и при каких обстоятельствах в 1930-м году с нее были сброшены и разбиты колокола.

Троице-Сергиева лавра сквозь столетия

Я расскажу, как называли лавру жители XIX века и почему Ключевский сказал, что именно здесь берет начало нравственное возрождение Руси после татаро-монгольского ига. А также покажу важнейшие места монастыря: Трапезную палату, Патриаршие покои, захоронение двух патриархов Русской Церкви, самый большой действующий колокол мира и Успенский собор — копию одноименного храма в Кремле. Посетим и самое старое русское учебное заведение — Московскую Духовную Академию. Вы узнаете о жизни студентов: сколько учатся, кем могут работать потом, что нужно для поступления и многое другое.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
  • Всем участникам группы будут выданы радиогиды, поэтому меня все будут слышать, даже если удалятся на некоторое расстояние от меня
🚩 Начало и место завершения: у памятника Сергию Радонежскому
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Сергей и Дмитрий
Сергей и Дмитрий
Мы Сергей и Дмитрий — сын и отец. На двоих у нас филологическое и богословское образование. Мудрость старшего поколения и смелость молодого. Множество форматов: для детей и взрослых, для любителей истории и архитектуры, для паломников и туристов. Но един подход — желание подарить незабываемые воспоминания гостям города. Поэтому с нами вы увидите самые неочевидные места Сергиева Посада. Услышите любопытные факты из жизни города. Почувствуете ритм провинциального города и оцените его самобытность. А ещё мы подскажем, какие кафе, рестораны, музеи и развлечения обязательны для посещения.
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31 реальный отзыв

Мария
16 авг 2021
Очень интересно и познавательно, Сергей прекрасно разбирается в теме и отлично рассказывает. На любые вопросы по ходу экскурсии можно было получить грамотный и развернутый ответ. Спасибо за отлично и с пользой проведенное время!
С
1 авг 2021
24 июля побывали на тематической экскурсии "История и символы Троице-Сергиевой лавры".
Благодаря высокому профессионализму Дмитрия и Сергея Шеиных экскурсия оставила массу прекрасных впечатлений. Дмитрий - отличный рассказчик, хорошо владеет материалом темы, замечательно контактирует со слушателями.
Большое спасибо!
С
7 июля 2021
В выходные посетили Троице-Сергиеву Лавру. Знакомство с комплексом решили доверить профессионалу. При выборе экскурсий остановились на теме «История и символы Троице-Сергеевой Лавры» от Сергея и Дмитрия Шеиных. О них мы уже видели положительные отзывы в Инстаграм. Проводил экскурсию Сергей. Сразу хочу отметить прекрасное техническое оснащение. Каждому участнику выдаётся радиогид, отличное решение для экскурсий в шумном многолюдном месте! Не пропустили ни слова из рассказа. Сам рассказ построен очень грамотно. Никакой лишней ненужной «воды», всё в тему. Но не занудно, а весьма интересно и познавательно. Радует, что Сергей не выдаёт заученный текст, а реально в теме того, о чем рассказывает. Нюансы, тонкости, детали темы, всё без проблем обьясняет, отвечает на любые вопросы. Отдельная благодарность за грамотность речи! Прямо отрада для слуха! Полтора часа ходила за гидом, слушая на одном дыхании. Очень рекомендую эту экскурсию! В конце лета привезу на неё сына и маму. Ребёнку тоже будет интересно и не скучно.
А
4 июля 2021
Большое спасибо Гиду! Все очень понравилось! 03.07.2021.
Л
16 июня 2021
Спасибо большое Дмитрию за экскурсию. Это было волшебно. Его красивая и содержательная речь вне всяких похвал. Увидели лавру особенной. Очень советую всем поехать именно с этой экскурсией!
А
10 июня 2021
Все очень легко, интересно и комфортно - два часа как на одном дыхании. Супер! Всем рекомендую!
В
23 мая 2021
Экскурсия была очень интересная, Сергей рассказывает легко, слушать и общаться очень приятно, видно, что владеет материалом. 1, 5 часа пролетели незаметно.
А
5 июля 2020
24 июня 2020г. посетили Троице-Сергиеву лавру вместе с Сергеем. Очень понравилось как был подан материал, история. Как Сергей ждал пока мы все посмотрим, сфоткаем. Не было никакой спешки и торопливости.
Спасибо Сергею за экскурсию, будем рекомендовать.
Александра
2 фев 2020
Экскурсию для нас проводил Дмитрий. Мы остались в восторге. Даже для нас, далеких от темы религии, экскурсия была увлекательной. Дмитрий отличный рассказчик, хорошо знает историю и интересно преподносит информацию. Мы посмотрели такие места и укромные уголки Троице-Сергиевой лавры, которые самостоятельно обнаружить невозможно. Спасибо вам большое!
А
7 янв 2020
Дмитрий Георгиевич заменил заболевшего сына, и мы с супругой как минимум не пожалели. Нам, супруге особенно, разбирающейся в данной теме, очень понравилось.
И
6 янв 2020
Замечательная экскурсия! Сам Сергей не смог подойти, так как заболел, но экскурсию провёл его папа Дмитрий. Это было наше первое знакомство с Лаврой. Нам очень понравилось, мы под впечатлением. Дмитрий великолепный рассказчик, полтора часа пролетели незаметно. Теперь мы имеем представление о Троице-Сергиевой Лавре. И нам так понравились секретиками, которыми с нами поделился Дмитрий)))) Мы в восторге! Спасибо огромное!
Е
1 дек 2019
Великолепная экскурсия! Сам Сергей не смог её провести, он предупредил нас заранее и предложил, чтобы экскурсию провел его отец. Его зовут Дмитрий, он так же экскурсовод, и провел для нас потрясающую экскурсию! Речь льётся как песня! Слушать можно бесконечно. Огромное количество исторических фактов, грамотная программа, даже холодная погода нам не помешала. Спасибо огромное Дмитрию, всем рекомендуем 👍👍👍
м
29 окт 2019
Спасибо за прекрасный день! Очень рекомендую всем желающим, чудесная, вдохновляющая экскурсия, не перегружена православием, скорее историей, что очень и очень хорошо. Сергей - чуткий и отзывчивый человек, прекрасный профессионал. Обязательно порекомендую всем друзьям!
Я
7 окт 2019
Благодарим Сергея за великолепную экскурсию! Наполнение, подача материала, структура рассказа - все на высоте!
И
15 сен 2019
Очень понравилась Экскурсия.
Глубокое понимание культуры у экскурсовода, интересный маршрут, включающий места, недоступные для посещения обычными туристами.
Много интересных фактов о истории, культуре и светском и религиозном быте дореволюционной Руси.
Спасибо!
Ещё 16 отзывов

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