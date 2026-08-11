Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сергиева Посада

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История и символы Троице-Сергиевой лавры

Раскрыть тайны монастыря, притягивающего паломников со всего мира
Вы увидите все знаковые достопримечательности лавры и узнаете, как глухая, непроходимая чаща леса стала духовным центром страны и какую роль преподобный Сергий Радонежский сыграл в политической жизни Руси.
4.8
188 отзывов
История и символы Троице-Сергиевой лавры
История и символы Троице-Сергиевой лавры
История и символы Троице-Сергиевой лавры

Описание экскурсии

Иконостас Рублева и Троицкий собор

Вы посетите главный и древнейший храм монастыря — Троицкий собор, возведенный на пепелище Никоном Радонежским. Увидите иконостас, созданный Андреем Рублевым, и услышите историю его историю. Кроме того, я покажу Колокольню XVIII века и поясню, почему раньше ее называли «пасхальной свечой» и при каких обстоятельствах в 1930-м году с нее были сброшены и разбиты колокола.

Троице-Сергиева лавра сквозь столетия

Я расскажу, как называли лавру жители XIX века и почему Ключевский сказал, что именно здесь берет начало нравственное возрождение Руси после татаро-монгольского ига. А также покажу важнейшие места монастыря: Трапезную палату, Патриаршие покои, захоронение двух патриархов Русской Церкви, самый большой действующий колокол мира и Успенский собор — копию одноименного храма в Кремле. Посетим и самое старое русское учебное заведение — Московскую Духовную Академию. Вы узнаете о жизни студентов: сколько учатся, кем могут работать потом, что нужно для поступления и многое другое.

Организационные детали

  • В программах с 30 декабря по 12 января будут изменения: продолжительность — 1 час, и новое место встречи. Актуальную информацию вы получите от гида заранее
  • Данная программа отлично сочетается с «Пешком по улочкам Сергиева Посада» и «Услышать монастырь: подъём на колокольню Лавры»
  • Гид иллюстрирует рассказ картинами, гравюрами и фотографиями
  • Дарим электронный путеводитель по городу с рекомендациями по гостиницам, ресторанам, музеям, мастер-классам и неизвестным памятникам архитектуры
  • Если путешественников больше 10, то мы используем радиогиды, чтобы рассказчика хорошо было слышно. Поэтому возьмите проводные наушники со стандартным разъемом. Если их у вас нет, то поделимся своими на месте.
  • Погодные условия на проведение экскурсии не сказываются. Во время дождя и холода мы почти все время проводим в тёплых помещениях.
  • Оплата по QR-коду СБП из приложения любого банка
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 7 летБесплатно
Дети до 18 лет1400 ₽
Стандартный билет1790 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Сергию Радонежскому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 4 часа 10 минут
Провели экскурсии для 11647 туристов
Мы — команда гидов, влюблённая в малые города и их соразмерность человеку. Здания, наличники, улицы, дворики — показываем то, что в повседневной жизни часто остаётся незаметным. Наполняем пространство историями людей, которые
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здесь жили и меняли жизнь вокруг себя, а иногда и историю страны. Словом раскрываем локальную идентичность: говорим о малой и большой истории, чтобы лучше понять настоящее. Каждый гид — со своим увлечением и взглядом: художник, филолог, аналитик, учитель. Но всем нам важно увлечь гостей города и местных жителей, взрослых и детей, поэтому ждём вас на экскурсиях по городским улицам. И главное: Сергиев Посад — это не только Лавра.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 188 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
171
4
10
3
4
2
2
1
1
А
Приехав в Сергиев Посад первый раз - очень важно узнать историю Лавры, поэтому выбрали экскурсию «История и символы Троице-Сергиевой Лавры» .
Экскурсия организована очень интересно и комфортно, несмотря на большое количество
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участников группы, всем уделялось внимание.
Мы днем прогулялись с Дмитрием по Лавре, а позже поднялись на колокольню с Сергеем, однозначно рекомендую обе экскурсию. Лавра с высоты птичьего полета-завораживает, а звон колоколов в шаге от тебя-это эмоции на всю жизнь!!!

Приехав в Сергиев Посад первый раз - очень важно узнать историю Лавры, поэтому выбрали экскурсию «История и символы Троице-Сергиевой Лавры» .
Приехав в Сергиев Посад первый раз - очень важно узнать историю Лавры, поэтому выбрали экскурсию «История и символы Троице-Сергиевой Лавры» .
Приехав в Сергиев Посад первый раз - очень важно узнать историю Лавры, поэтому выбрали экскурсию «История и символы Троице-Сергиевой Лавры» .
Приехав в Сергиев Посад первый раз - очень важно узнать историю Лавры, поэтому выбрали экскурсию «История и символы Троице-Сергиевой Лавры» .
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М
Отличная экскурсия динамично и информативно, всем уделялось внимание и взрослым и детям, гид, кажется, знает о Лавре всё, благодарим!
Отличная экскурсия динамично и информативно, всем уделялось внимание и взрослым и детям, гид, кажется, знает о Лавре всё, благодарим!
Отличная экскурсия динамично и информативно, всем уделялось внимание и взрослым и детям, гид, кажется, знает о Лавре всё, благодарим!
Отличная экскурсия динамично и информативно, всем уделялось внимание и взрослым и детям, гид, кажется, знает о Лавре всё, благодарим!
Отличная экскурсия динамично и информативно, всем уделялось внимание и взрослым и детям, гид, кажется, знает о Лавре всё, благодарим!
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А
Были с мужем в Сергиев Посаде первый раз. Очень важно было узнать историю Лавры, потому что приехали из-за неё. Это основная достопримечательность города.
Сергей великолепный рассказчик и нам очень повезло, что
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мы встретили человека, который давно посвящен в историю монастыря, ещё с 90-ых годов является профессиональным гидом по этому месту.
Нам было очень интересно и комфортно, видно, что человек горит делом, очень чуткий и внимательный. Каждому участнику группы уделялось внимание.

Благодарим 🙏🏼

Были с мужем в Сергиев Посаде первый раз. Очень важно было узнать историю Лавры, потому что
Были с мужем в Сергиев Посаде первый раз. Очень важно было узнать историю Лавры, потому что
Были с мужем в Сергиев Посаде первый раз. Очень важно было узнать историю Лавры, потому что
Были с мужем в Сергиев Посаде первый раз. Очень важно было узнать историю Лавры, потому что
Были с мужем в Сергиев Посаде первый раз. Очень важно было узнать историю Лавры, потому что
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П
Прекрасная экскурсия! Очень рекомендую!
Прекрасная экскурсия! Очень рекомендую!
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Алексей
О, Троице‑Сергиева Лавра — это просто волшебство! С первого взгляда на величественные золотые купола сердце замирает от восторга. Здесь каждая деталь дышит историей и святостью: старинные стены, перезвон колоколов, тихие
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молитвенные уголки… Я словно попала в другой мир — где время замедляется, а душа наполняется светом и покоем. Особенно поразил Троицкий собор с мощами преподобного Сергия Радонежского — ощущение такой благодати, что слов не хватает! Обязательно вернусь сюда снова — это место оставляет след в сердце навсегда.

О, Троице‑Сергиева Лавра — это просто волшебство! С первого взгляда на величественные золотые купола сердце замирает
О, Троице‑Сергиева Лавра — это просто волшебство! С первого взгляда на величественные золотые купола сердце замирает
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Наталья
Очень интересная экскурсия с супер позитивным гидом!! Рекомендуем 💯
Очень интересная экскурсия с супер позитивным гидом!! Рекомендуем 💯
Очень интересная экскурсия с супер позитивным гидом!! Рекомендуем 💯
Очень интересная экскурсия с супер позитивным гидом!! Рекомендуем 💯
Очень интересная экскурсия с супер позитивным гидом!! Рекомендуем 💯
Очень интересная экскурсия с супер позитивным гидом!! Рекомендуем 💯
Очень интересная экскурсия с супер позитивным гидом!! Рекомендуем 💯
Очень интересная экскурсия с супер позитивным гидом!! Рекомендуем 💯
Очень интересная экскурсия с супер позитивным гидом!! Рекомендуем 💯+2
Очень интересная экскурсия с супер позитивным гидом!! Рекомендуем 💯
Очень интересная экскурсия с супер позитивным гидом!! Рекомендуем 💯
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