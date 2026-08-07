Дорогие путешественники! Приглашаю Вас на экскурсию по Тверской глубинке.
Наш интересный маршрут будет охватывать историю двух небольших, но очень интересных городов: Кашин - Калязин. Сначала, мы посетим древний город Кашин, полюбуемся его красотами, познакомимся с его историей, которая берёт начало с XIII века, а может ещё и раньше!
Наш интересный маршрут будет охватывать историю двух небольших, но очень интересных городов: Кашин - Калязин. Сначала, мы посетим древний город Кашин, полюбуемся его красотами, познакомимся с его историей, которая берёт начало с XIII века, а может ещё и раньше!
Описание экскурсииДорогие путешественники! Приглашаю Вас на тематическую экскурсию, посвящённую жизни города Сергиев Посад в 19 веке и участием в ней царской, а затем и императорской династии Романовых. Мы поговорим о событиях 17 века - Смутного периода и вспомним 16-ти месячную осаду Троице -Сергиевой Лавры, после которой, и начинается правление династии Романовых. Продолжим осмотром крепостной стены монастыря и историей времён Петра Великого. Вы узнаете, историю спасения будущего императора и легенды связанные с ним. Поговорим и о том, что сделали Российские императрицы для города и осмотром здание Конного двора 18 века. Были ли французы в нашем городе во время войны 1812 года, и какой особый путь остался от Николая Первого - ответы на эти вопросы Вы сможете не только услышать, но и увидеть. Вы также узнаете, почему супруга Александра Второго бывала часто в нашем городе и увидите здание Дома Призрения, созданного её стараниями. И конечно, узнаем, почему именно в Сергиевом Посаде Великая Княгиня Елизавета Феодоровна основала убежище сестёр милосердия, а также осмотрим его прекрасно сохранившееся здание. Важная информация: Начало экскурсии по договоренности: Возможно, на месте в Кашине, а также возможно - полное экскурсионное сопровождение из Москвы, Сергиева Посада, или других городов МО(оплачивается дополнительно)
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Блинная гора
- Троице - Сергиева Лавра (внешний осмотр)
- Крепостные стены
- Уточтя башня
- Старая Лаврская гостиница
- Здание Торговых рядов
- Белый пруд
- Здание женской гимназии
- Здание Конного двора
- Дом Призрения
- Здание убежища сестёр милосердия
Что включено
- Услуги экскурсовода по программе
Что не входит в цену
- Посещение Троице-Сергиевой Лавры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Московская область, Сергиев Посад, Сергиевская улица
Завершение: Сергиев Посад
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 49 чел.
Важная информация
- Начало экскурсии по договоренности:
- Возможно, на месте в Кашине, а также возможно - полное экскурсионное сопровождение из Москвы, Сергиева Посада, или других городов МО (оплачивается дополнительно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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