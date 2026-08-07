Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Дорогие путешественники! Приглашаю Вас на экскурсию по Тверской глубинке.



Наш интересный маршрут будет охватывать историю двух небольших, но очень интересных городов: Кашин - Калязин. Сначала, мы посетим древний город Кашин, полюбуемся его красотами, познакомимся с его историей, которая берёт начало с XIII века, а может ещё и раньше!

Ксения Ваш гид в Сергиевом Посаде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 4800 ₽ за экскурсию Цена за 1-49 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 1.5 часа Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Дорогие путешественники! Приглашаю Вас на тематическую экскурсию, посвящённую жизни города Сергиев Посад в 19 веке и участием в ней царской, а затем и императорской династии Романовых. Мы поговорим о событиях 17 века - Смутного периода и вспомним 16-ти месячную осаду Троице -Сергиевой Лавры, после которой, и начинается правление династии Романовых. Продолжим осмотром крепостной стены монастыря и историей времён Петра Великого. Вы узнаете, историю спасения будущего императора и легенды связанные с ним. Поговорим и о том, что сделали Российские императрицы для города и осмотром здание Конного двора 18 века. Были ли французы в нашем городе во время войны 1812 года, и какой особый путь остался от Николая Первого - ответы на эти вопросы Вы сможете не только услышать, но и увидеть. Вы также узнаете, почему супруга Александра Второго бывала часто в нашем городе и увидите здание Дома Призрения, созданного её стараниями. И конечно, узнаем, почему именно в Сергиевом Посаде Великая Княгиня Елизавета Феодоровна основала убежище сестёр милосердия, а также осмотрим его прекрасно сохранившееся здание. Важная информация: Начало экскурсии по договоренности: Возможно, на месте в Кашине, а также возможно - полное экскурсионное сопровождение из Москвы, Сергиева Посада, или других городов МО(оплачивается дополнительно)

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