Мои заказы

Сергиев Посад и Троице-Сергиева лавра: увидеть и понять

Прикоснуться к святыням города и разобраться в истории главного монастыря России
Это познавательная прогулка по историческому центру Сергиева Посада и Троице-Сергиевой лавре.

В компании нескучного гида вы познакомитесь с историей монастыря, увидите главные храмы и святыни обители и узнаете, почему Сергиев Посад стал одним из духовных центров России.
Сергиев Посад и Троице-Сергиева лавра: увидеть и понять
Сергиев Посад и Троице-Сергиева лавра: увидеть и понять
Сергиев Посад и Троице-Сергиева лавра: увидеть и понять

Описание экскурсии

Блинная гора. Начнём экскурсию с лучшей смотровой площадки города, откуда открывается классический вид на Троице-Сергиеву лавру.

Пятницкая часовня и Сергиевский колодец. Поговорим о русских паломнических традициях и попробуем воду из святого источника.

Красногорская площадь. Здесь Старая гостиница Лавры и Красные торговые ряды — места, связанные с жизнью города вокруг монастыря.

Святые врата Лавры. Рассмотрим росписи с сюжетами из жизни Сергия Радонежского и поговорим о роли святого в истории России.

Соборная площадь. Как устроена монастырская жизнь и почему на территории Лавры так много храмов? Разберём.

Троицкий собор. Главный храм обители, где находятся мощи Сергия Радонежского и знаменитая икона «Троица».

Трапезная церковь и Успенский собор. Вы увидите роскошное елизаветинское барокко, старинные фрески и усыпальницу Годуновых.

Также в маршруте:

  • Митрополичьи покои
  • колокольня Лавры
  • памятный обелиск с солнечными часами
  • монастырские корпуса и исторические здания

Вы узнаете:

  • как Сергий Радонежский повлиял на историю России
  • почему Лавра стала главным монастырём страны
  • как устроена жизнь православной обители
  • чем Сергиев Посад отличается от других городов Золотого кольца

Организационные детали

  • Все необходимые билеты включены в стоимость экскурсии
  • Маршрут может меняться в зависимости от расписания богослужений и жизни монастыря

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2400 ₽
Школьники2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Блинной горе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 882 туристов
Профессиональный гид с аккредитацией в Московской области. В моём багаже — университетский диплом историка, 15 лет работы радиоведущим, квалификация гида и многолетний опыт вождения экскурсий. В 2015 году я впервые оказался
читать дальшеуменьшить

в Сергиевом Посаде и был покорён красотой Троице-Сергиевой лавры. С тех пор ежегодно приезжал сюда потрудиться волонтёром и узнал монастырскую жизнь изнутри. В настоящее время на своих экскурсиях для взрослых и детей использую свои знания, опыт и навыки спикера, чтобы доступно и нескучно рассказывать о Лавре и городе.

Входит в следующие категории Сергиева Посада

Похожие экскурсии на «Сергиев Посад и Троице-Сергиева лавра: увидеть и понять»

Пешком по улочкам Сергиева Посада
Пешая
1.5 часа
227 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Пешком по улочкам Сергиева Посада
Познакомиться с памятниками и святынями старинного русского города на обзорной прогулке
Начало: Возле смотровой площадки Блиная гора
31 мая в 12:00
1 июн в 14:00
1200 ₽ за человека
Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде
Пешая
1.5 часа
58 отзывов
Билеты
Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде
Увидеть и узнать самое важное в главном духовном центре России (билеты включены)
Начало: На Красногорской площади
Завтра в 08:00
1 июн в 08:00
9600 ₽ за всё до 6 чел.
Сергиев Посад: вокруг Лавры
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Сергиев Посад: вокруг Лавры
Посмотреть достопримечательности у стен монастыря и получить знания про обитель перед её посещением
Начало: На Красногорской площади
Завтра в 08:30
31 мая в 08:30
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Духовный центр России: экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре
Пешая
1.5 часа
92 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Духовный центр России: экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре
Начало: Проспект Красной Армии, 131, Сергиев Посад
Расписание: Суббота, воскресенье и праздники
30 мая в 12:00
6 июн в 12:00
1550 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Сергиевом Посаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сергиевом Посаде
2400 ₽ за человека