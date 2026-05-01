Это познавательная прогулка по историческому центру Сергиева Посада и Троице-Сергиевой лавре. В компании нескучного гида вы познакомитесь с историей монастыря, увидите главные храмы и святыни обители и узнаете, почему Сергиев Посад стал одним из духовных центров России.

Можно с детьми

Ваш гид в Сергиевом Посаде

Описание экскурсии

Блинная гора. Начнём экскурсию с лучшей смотровой площадки города, откуда открывается классический вид на Троице-Сергиеву лавру.

Пятницкая часовня и Сергиевский колодец. Поговорим о русских паломнических традициях и попробуем воду из святого источника.

Красногорская площадь. Здесь Старая гостиница Лавры и Красные торговые ряды — места, связанные с жизнью города вокруг монастыря.

Святые врата Лавры. Рассмотрим росписи с сюжетами из жизни Сергия Радонежского и поговорим о роли святого в истории России.

Соборная площадь. Как устроена монастырская жизнь и почему на территории Лавры так много храмов? Разберём.

Троицкий собор. Главный храм обители, где находятся мощи Сергия Радонежского и знаменитая икона «Троица».

Трапезная церковь и Успенский собор. Вы увидите роскошное елизаветинское барокко, старинные фрески и усыпальницу Годуновых.

Также в маршруте:

Митрополичьи покои

колокольня Лавры

памятный обелиск с солнечными часами

монастырские корпуса и исторические здания

Вы узнаете:

как Сергий Радонежский повлиял на историю России

почему Лавра стала главным монастырём страны

как устроена жизнь православной обители

чем Сергиев Посад отличается от других городов Золотого кольца

Организационные детали