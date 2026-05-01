Сергиев Посад и Троице-Сергиева лавра: увидеть и понять
Прикоснуться к святыням города и разобраться в истории главного монастыря России
Это познавательная прогулка по историческому центру Сергиева Посада и Троице-Сергиевой лавре.
В компании нескучного гида вы познакомитесь с историей монастыря, увидите главные храмы и святыни обители и узнаете, почему Сергиев Посад стал одним из духовных центров России.
Описание экскурсии
Блинная гора. Начнём экскурсию с лучшей смотровой площадки города, откуда открывается классический вид на Троице-Сергиеву лавру.
Пятницкая часовня и Сергиевский колодец. Поговорим о русских паломнических традициях и попробуем воду из святого источника.
Красногорская площадь. Здесь Старая гостиница Лавры и Красные торговые ряды — места, связанные с жизнью города вокруг монастыря.
Святые врата Лавры. Рассмотрим росписи с сюжетами из жизни Сергия Радонежского и поговорим о роли святого в истории России.
Соборная площадь. Как устроена монастырская жизнь и почему на территории Лавры так много храмов? Разберём.
Троицкий собор. Главный храм обители, где находятся мощи Сергия Радонежского и знаменитая икона «Троица».
Трапезная церковь и Успенский собор. Вы увидите роскошное елизаветинское барокко, старинные фрески и усыпальницу Годуновых.
Также в маршруте:
Митрополичьи покои
колокольня Лавры
памятный обелиск с солнечными часами
монастырские корпуса и исторические здания
Вы узнаете:
как Сергий Радонежский повлиял на историю России
почему Лавра стала главным монастырём страны
как устроена жизнь православной обители
чем Сергиев Посад отличается от других городов Золотого кольца
Организационные детали
Все необходимые билеты включены в стоимость экскурсии
Маршрут может меняться в зависимости от расписания богослужений и жизни монастыря
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
2400 ₽
Школьники
2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Блинной горе
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 882 туристов
Профессиональный гид с аккредитацией в Московской области. В моём багаже — университетский диплом историка, 15 лет работы радиоведущим, квалификация гида и многолетний опыт вождения экскурсий.
В 2015 году я впервые оказался
в Сергиевом Посаде и был покорён красотой Троице-Сергиевой лавры. С тех пор ежегодно приезжал сюда потрудиться волонтёром и узнал монастырскую жизнь изнутри.
В настоящее время на своих экскурсиях для взрослых и детей использую свои знания, опыт и навыки спикера, чтобы доступно и нескучно рассказывать о Лавре и городе.
