и возвращать внимание к истории. Серпухов, старинный, ухоженный, красивый. Говорят, скоро он войдет в Золотое Кольцо. Живем недалеко и знаем, каким был Серпухов много лет назад, и видя, каким он становится, сердце радуется. Мы посетили музей хлеба, заехали поесть мороженое в музей мороженого, и проехали на машине по всему центру города, и все это под рассказы Елены Федоровне об основании города и его развитии, о невероятных людях, живших здесь. Закончили прогулку возле Введенского Владычного женского монастыря, попали на службу и купили очень вкусных пирогов в монастырской лавке. Спасибо за прекрасные день в чудесной компании!