Пешие экскурсии-прогулки в Серпухове с экскурсоводом

Найдено 12 экскурсий в категории «Пешеходные» в Серпухове, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самое интересное о Серпухове
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Самое интересное о Серпухове
Пройти по главным местам города и прикоснуться к его истории на обзорной экскурсии
Сегодня в 19:00
14 июня в 09:00
6 300 за всё до 10 чел.
Серпухов сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Серпухов сквозь столетия: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с южным форпостом Руси на индивидуальной экскурсии по Серпухову. Узнайте, как город развивался и чем знаменит
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 400 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Серпухов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Знакомьтесь, Серпухов: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогуляйтесь по историческому центру Серпухова, узнайте о его прошлом и полюбуйтесь видами с лучшей смотровой площадки города
Начало: На площади Ленина
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Обзорная пешеходная прогулка «Очарование Серпухова»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Обзорная пешеходная прогулка «Очарование Серпухова»
Погрузитесь в атмосферу старинного Серпухова, пройдя по его тихим улицам и переулкам. Узнайте об истории города, его купцах и защитниках
Начало: На ул. Советская 1
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
5 200 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная прогулка по историческому Серпухову и Музей хлеба
Погрузитесь в историю Серпухова, узнайте о его значении в Средневековье и посетите уникальный Музей хлеба с дегустацией и рассказами о старинных традициях
Начало: Соборная гора
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
5 100 за всё до 5 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по Серпухову
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Популярное предложение
Пешеходная обзорная экскурсия по Серпухову: история и архитектура
Прогуляйтесь по историческим улочкам Серпухова, полюбуйтесь монастырями и усадьбами, узнайте интересные факты о городе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
Погрузитесь в историю Серпухова, посетите старинные храмы и Музей хлеба. Узнайте о прошлом города и насладитесь уникальными экспонатами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900 за всё до 5 чел.
Купеческая мозаика древнего Серпухова
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Купеческая мозаика древнего Серпухова: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старинного Серпухова, наслаждаясь его архитектурными шедеврами и живописными видами
Начало: Красная гора, Серпухов
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
Серпухов - жемчужина Южного Подмосковья
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Серпухов - жемчужина Южного Подмосковья
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Серпухову. Узнайте о многовековой истории города, его архитектурных памятниках и знаменитых жителях
Начало: Серпухов, Привокзальная площадь, 1
Расписание: В выходные по договорённости
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
6 250 за всё до 15 чел.
История малых городов: Серпухов и Таруса на транспорте туристов
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
История малых городов: Серпухов и Таруса на транспорте туристов
Погрузитесь в атмосферу старинных городов Серпухова и Тарусы, наслаждаясь уникальными достопримечательностями и природными пейзажами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
9 000 за всё до 5 чел.
Кусочек Италии и заповедник Поленово
🚶 Пешая
Мини-группа
7 часов
Трансфер в Серпухов: Кусочек Италии и заповедник Поленово
Посетите Церковь Рождества Пресвятой Богородицы и музей-заповедник В.Д. Поленова с комфортным трансфером для группы туристов в Серпухове
Начало: М. Коломенское
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
4 000 за человека
Экскурсия «Купеческие династии Серпухова»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Купеческие династии Серпухова»
Узнайте о купеческих династиях Серпухова и их вкладе в развитие города. Прогуляйтесь по историческим улицам и насладитесь архитектурой XVIII-XIX веков
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    5 июня 2024
    Обзорная пешеходная прогулка «Очарование Серпухова»
    У нас, членов Клуба «Дама с чемоданом», лето началось с поездки в древний город Серпухов, расположенный недалеко от Москвы, всего
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    в двух часах езды на электричке. Забронировали обзорную экскурсию и отправились в путь. На остановке Ситценабивная фабрика нас ожидал наш гид Александр Иванов. Но автобус, на который мы сели на привокзальной площади Серпухова, в дороге сломался. Нам пришлось ждать, пересаживаться и, конечно, мы опоздали к назначенному времени. Большое спасибо Александру за его понимание, чуткость и доброжелательность к нам. Экскурсия прошла на высшем уровне! У Александра огромный багаж знаний по истории города, его жителях и традициях. Он никого из нас не торопил, отвечал на все вопросы, слушать его было интересно. Вместо положенных 2,5 часов его экскурсия длилась чуть более трех. И еще он нас фотографировал, и снимет получились отменные! Спасибо ему от нас всех! Мы отлично провели время в Серпухове.

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Серпухов сквозь столетия
    Все понравилось. Маршрут занял 1,5 часа, особо не успели устать. Приятным бонусом были фотографии от экскурсовода.
  • В
    Валерия
    3 июня 2024
    Серпухов сквозь столетия
    В Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческое спасибо Марианне, что она
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    пошла нам на встречу и подстроила по времени экскурсию под нас, тк пробки из Москвы вещь непредсказуемая. Во-вторых. Маршрут был весьма нестандартный, изначально мы удивились, что отдаляемся от площади, но Марианна нас повела секретными тропками в лучшие видовые места, мы посмотрели и пощупали старые стены кремля, посмотрели прекрасные монастыри и соборы, все было замечательное В-третьих. Марианна прекрасный рассказчик, с легкостью переплетает в своей экскурсии исторические факты, даты и пр. с занимательными историями из прошлой и современной жизни города. В-четвертых. У нас была целая фотосессия!!! Спасибо огромное, всем советую. Наш день не испортила даже погода)

    В Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческоеВ Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческоеВ Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческое
  • М
    Марина
    23 мая 2024
    Пешеходная обзорная экскурсия по Серпухову
    Увидели все самое интересное, услышали много новых исторических фактов из древней истории города, посетили высоцкий монастырь. Впечатления прекрасные, с удовольствием провели время. Экскурсоводу оценка отлично.
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Знакомьтесь, Серпухов
    10 мая мы посетили экскурсию с Ирадой. Впечатление - очень приятный, интеллигентный человек с отличной речью. Интересно рассказывала, с готовностью
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    отвечала на многочисленные вопросы, старалась показать наиболее значимые исторические места своего города. Мы очень доволны экскурсией и непременно рекомендуем данного экскурсовода другим путешественникам. Спасибо!

  • Ю
    Юлия
    10 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
    Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!
    Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!
  • И
    Иванова
    10 мая 2024
    Самое интересное о Серпухове
    Очень Рада, что нашли Татьяну. Без нее день в Серпухове не был бы таким ярким и интересным. Посмотрели основные достопримечательности города,
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    узнали их истории, поднялись на смотровую площадку и позвонили в колокола. Экскурсия была насыщенной и легкой одновременно. Экскурсовод очень гибко подстраивался под наши интересы. Спасибо за чудесный день!

  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
    Все понравилось. Экскурсовод Татьяна очень интересно рассказывала о истории города, о храмах и по жителях Серпухова. Отличный вариант для проведения выходного дня.
    Все понравилось. Экскурсовод Татьяна очень интересно рассказывала о истории города, о храмах и по жителях Серпухова
  • Н
    Наталья
    6 мая 2024
    Пешеходная обзорная экскурсия по Серпухову
    Посетили Серпухов 5 мая 2024 года. Гид - Галина Наколаевна. Экскурсия познавательная, прошла на одном дыхании, хотя длилась 3 часа. Спасибо большое, будем путешествовать с вашей помощью ещё!
  • И
    Ирина
    1 мая 2024
    Знакомьтесь, Серпухов
    Экскурсия на 5! Ирада очень приятный человек. Содержание экскурсии- то, что нужно для знакомства с Серпуховым. Материала было оптимально, не перегружено. Прогулка не спешная. Все остались довольны. Большое спасибо! Однозначно рекомендую!!!
    Экскурсия на 5! Ирада очень приятный человек. Содержание экскурсии- то, что нужно для знакомства с СерпуховымЭкскурсия на 5! Ирада очень приятный человек. Содержание экскурсии- то, что нужно для знакомства с Серпуховым

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Серпухове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
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  3. Знакомьтесь, Серпухов
  4. Обзорная пешеходная прогулка «Очарование Серпухова»
  5. Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Соборная гора
  3. Серпуховский кремль
  4. Высоцкий монастырь
  5. Троицкий собор
  6. Введенский Владычный Женский Монастырь
  7. Площадь Ленина
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в июне 2024
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