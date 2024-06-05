1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Самое интересное о Серпухове
Пройти по главным местам города и прикоснуться к его истории на обзорной экскурсии
Сегодня в 19:00
14 июня в 09:00
6 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Серпухов сквозь столетия: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с южным форпостом Руси на индивидуальной экскурсии по Серпухову. Узнайте, как город развивался и чем знаменит
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Серпухов: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогуляйтесь по историческому центру Серпухова, узнайте о его прошлом и полюбуйтесь видами с лучшей смотровой площадки города
Начало: На площади Ленина
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная пешеходная прогулка «Очарование Серпухова»
Погрузитесь в атмосферу старинного Серпухова, пройдя по его тихим улицам и переулкам. Узнайте об истории города, его купцах и защитниках
Начало: На ул. Советская 1
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
5 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная прогулка по историческому Серпухову и Музей хлеба
Погрузитесь в историю Серпухова, узнайте о его значении в Средневековье и посетите уникальный Музей хлеба с дегустацией и рассказами о старинных традициях
Начало: Соборная гора
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
5 100₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Пешеходная обзорная экскурсия по Серпухову: история и архитектура
Прогуляйтесь по историческим улочкам Серпухова, полюбуйтесь монастырями и усадьбами, узнайте интересные факты о городе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
Погрузитесь в историю Серпухова, посетите старинные храмы и Музей хлеба. Узнайте о прошлом города и насладитесь уникальными экспонатами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Купеческая мозаика древнего Серпухова: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старинного Серпухова, наслаждаясь его архитектурными шедеврами и живописными видами
Начало: Красная гора, Серпухов
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Серпухов - жемчужина Южного Подмосковья
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Серпухову. Узнайте о многовековой истории города, его архитектурных памятниках и знаменитых жителях
Начало: Серпухов, Привокзальная площадь, 1
Расписание: В выходные по договорённости
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
6 250₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
6 часов
История малых городов: Серпухов и Таруса на транспорте туристов
Погрузитесь в атмосферу старинных городов Серпухова и Тарусы, наслаждаясь уникальными достопримечательностями и природными пейзажами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
7 часов
Трансфер в Серпухов: Кусочек Италии и заповедник Поленово
Посетите Церковь Рождества Пресвятой Богородицы и музей-заповедник В.Д. Поленова с комфортным трансфером для группы туристов в Серпухове
Начало: М. Коломенское
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Купеческие династии Серпухова»
Узнайте о купеческих династиях Серпухова и их вкладе в развитие города. Прогуляйтесь по историческим улицам и насладитесь архитектурой XVIII-XIX веков
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина5 июня 2024У нас, членов Клуба «Дама с чемоданом», лето началось с поездки в древний город Серпухов, расположенный недалеко от Москвы, всего
- ООльга4 июня 2024Все понравилось. Маршрут занял 1,5 часа, особо не успели устать. Приятным бонусом были фотографии от экскурсовода.
- ВВалерия3 июня 2024В Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческое спасибо Марианне, что она
- ММарина23 мая 2024Увидели все самое интересное, услышали много новых исторических фактов из древней истории города, посетили высоцкий монастырь. Впечатления прекрасные, с удовольствием провели время. Экскурсоводу оценка отлично.
- ММария12 мая 202410 мая мы посетили экскурсию с Ирадой. Впечатление - очень приятный, интеллигентный человек с отличной речью. Интересно рассказывала, с готовностью
- ЮЮлия10 мая 2024Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!
- ИИванова10 мая 2024Очень Рада, что нашли Татьяну. Без нее день в Серпухове не был бы таким ярким и интересным. Посмотрели основные достопримечательности города,
- ООльга6 мая 2024Все понравилось. Экскурсовод Татьяна очень интересно рассказывала о истории города, о храмах и по жителях Серпухова. Отличный вариант для проведения выходного дня.
- ННаталья6 мая 2024Посетили Серпухов 5 мая 2024 года. Гид - Галина Наколаевна. Экскурсия познавательная, прошла на одном дыхании, хотя длилась 3 часа. Спасибо большое, будем путешествовать с вашей помощью ещё!
- ИИрина1 мая 2024Экскурсия на 5! Ирада очень приятный человек. Содержание экскурсии- то, что нужно для знакомства с Серпуховым. Материала было оптимально, не перегружено. Прогулка не спешная. Все остались довольны. Большое спасибо! Однозначно рекомендую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Пешеходные»
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