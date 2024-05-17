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моей семье более чем зашло, и сейчас через сутки могу сказать, что в голове осталось очень много. Владимир делает Серпухов не много не мало центром планеты, и весьма убедительно и настойчиво доказывает свою позицию. Дети в восторге, взрослые тоже не скучают.