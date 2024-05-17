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Квест
3 часа
Увлекательный квест по Серпухову «Павлин-Мавлин» с загадками и тайнами
Увлекательная экскурсия-квест по Серпухову, где павлины станут вашими проводниками. Разгадайте тайны города, выполняя задания и слушая интересные рассказы
Сегодня в 20:00
Завтра в 15:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Чарующие места Подмосковья: вотчина Долгоруковых и усадьба Поленова
Путешествие по живописным местам Подмосковья, знакомство с историей княжеского имения и усадьбы Поленова. Посетите одну из лучших туристических деревень мира
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Трансфер в Серпухов: Кусочек Италии и заповедник Поленово
Посетите Церковь Рождества Пресвятой Богородицы и музей-заповедник В.Д. Поленова с комфортным трансфером для группы туристов в Серпухове
Начало: М. Коломенское
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
4 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Новогоднее приключение «Голландская сказка» в Серпухове
Подарите детям незабываемое новогоднее приключение в Серпухове с театральными постановками, мастер-классами и весёлыми играми у ёлки
Начало: Калуга, Театральная площадь 1
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
2 530₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга17 мая 2024Хотим поблагодарить Владимира за интересную экскурсию в Поленово. Мы узнали много исторических фактов и полюбили Серпуховский край. Владимир очень увлекающийся и позитивный человек. Общение с ним сделало наше путешествие незабываемым. Всем советуем этого гида.
- ЮЮлия11 мая 2024Очень интересный квест! Узнали очень много интересного и нового👍 дети в полном восторге, взрослые тоже. Большое спасибо!
- ССемён10 мая 2024Владимир сделал визит в небольшой город неожиданно запоминающимся и интересным. Лично мне было немного не по себе от напора, но
- ООльга11 марта 2024Огромное спасибо Владимиру за прекрасную идею знакомства с городом. Оригинальная подача информации, множество интересных фактов, увлекательный рассказ, прекрасное чувство юмора, уменее подстроиться под аудиторию, все это сделало путешествие занятным и интересным. Спасибо, Владимир.
Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Необычные»
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