Зебра рекомендует!

Поход одного дня! Нагромождение каменных глыб, многочисленные пороги и замысловатые водопады — здесь царство дикой природы! Увлекательное путешествие по горному Крыму: озеро Мангуп, обзор пещерных городов, сфинксов Каралезской долины. Прогулка по Большому каньону Крыма. Источник Пания, Тисовый каскад, Голубое озеро, Ванна молодости, водопад Серебряные струи.

Большой каньон — тектонический разлом юрского периода, в ложе которого древняя река создала пороги, водопады и «ванны», поражающий своей суровой красотой. Глубина ущелья достигает 320 м., в самых узких местах ширина его не превышает 2-3 м.

Большой каньон — результат древней катастрофы. Мы уже никогда не узнаем, какие силы заставили дрогнуть земную кору так, что в известняковом массиве случился мощный разлом. Работу землетрясения дополнила вода. Говорливая речка Аузун-Узень, распиливая каменную гору, образует каскад живописных водопадов, она то падает узкой струей, то широко разливается, образуя прозрачные озера, то клокочет в узкой, причудливо вырезанной канаве, создавая подобие ванн.

Самая большая — Ванна Молодости. Легенда гласит: искупавшись в Ванне Молодости, человек приобретет небывалое здоровье и успех. В величавом буковом лесу прячется водопад «Серебряные струи». Ажурные струйки воды, загадочный грот — лучшее место хранения сказочного клада Хозяина леса.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

транспортно-экскурсионное обслуживание,

услуги аттестованного гида-экскурсовода,

сопровождение по всему маршруту экскурсии.

Туристы оплачивают самостоятельно: