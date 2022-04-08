Большой каньон Крыма

Поход одного дня! Нагромождение каменных глыб, многочисленные пороги

Групповая
Поход одного дня! Нагромождение каменных глыб, многочисленные пороги и замысловатые водопады — здесь царство дикой природы! Увлекательное путешествие по горному Крыму: озеро Мангуп, обзор пещерных городов, сфинксов Каралезской долины.

Прогулка по Большому каньону Крыма.
Большой каньон Крыма
Большой каньон Крыма
Большой каньон Крыма
Большой каньон Крыма
Большой каньон Крыма
Большой каньон Крыма
Большой каньон Крыма

Что вас ожидает 🤩

  • Челтер-Мармара
  • Шулдан
  • Мангуп-Кале
  • Сфинксы Бельбекской и Каралезской долин
  • Большой каньон Крыма
  • Тисовый водопад
  • Голубое озеро
  • Яблоневый брод
  • Источник Пания
  • Ванна Молодости
  • Водопад Серебряные струи

Зебра рекомендует!

Поход одного дня! Нагромождение каменных глыб, многочисленные пороги и замысловатые водопады — здесь царство дикой природы! Увлекательное путешествие по горному Крыму: озеро Мангуп, обзор пещерных городов, сфинксов Каралезской долины. Прогулка по Большому каньону Крыма. Источник Пания, Тисовый каскад, Голубое озеро, Ванна молодости, водопад Серебряные струи.
Большой каньон — тектонический разлом юрского периода, в ложе которого древняя река создала пороги, водопады и «ванны», поражающий своей суровой красотой. Глубина ущелья достигает 320 м., в самых узких местах ширина его не превышает 2-3 м.
Большой каньон — результат древней катастрофы. Мы уже никогда не узнаем, какие силы заставили дрогнуть земную кору так, что в известняковом массиве случился мощный разлом. Работу землетрясения дополнила вода. Говорливая речка Аузун-Узень, распиливая каменную гору, образует каскад живописных водопадов, она то падает узкой струей, то широко разливается, образуя прозрачные озера, то клокочет в узкой, причудливо вырезанной канаве, создавая подобие ванн.
Самая большая — Ванна Молодости. Легенда гласит: искупавшись в Ванне Молодости, человек приобретет небывалое здоровье и успех. В величавом буковом лесу прячется водопад «Серебряные струи». Ажурные струйки воды, загадочный грот — лучшее место хранения сказочного клада Хозяина леса.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • транспортно-экскурсионное обслуживание,
  • услуги аттестованного гида-экскурсовода,
  • сопровождение по всему маршруту экскурсии.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • обед в кафе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Услуги аттестованного гида-экскурсовода
  • Сопровождение по всему маршруту экскурсии
Что не входит
  • Обед в кафе
Место начала и завершения?
Пл. Нахимова, д. 3
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник и суббота с 8:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Понедельник и суббота с 8:30

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