Что вас ждёт:

Форосский храм

Храм построен на отвесной скале, вы полюбуетесь видом самой необычной церкви Фороса.

Готической дворец графа Воронцова

В архитектуре дворца переплетены различные стили: поздняя английская готика и элементы Востока. Благодаря оригинальному оформлению и планировке, этот дворец считается настоящим шедевром архитектуры.

Также вас ждёт прогулка 👣 по дворцовому парку, восхищающему своими сказочными уголками с витиеватыми тропами, открытыми ровными площадками, прудами, водопадами и озёрами, а также уникальными растениями.

Замок 🏰 «Ласточкино 🎥 гнездо»

Символ Крыма, буквально, повисший над пропастью, на скале мыса Ай-Тодор.

Ливадийский дворец

Здесь можно дать своему воображению разгуляться. Например, вообразить себя членом царской семьи, или одним из участников ялтинской конференции — она проходила именно здесь. Можно искать горгулью, охранявшую обитателей дворца или просто наслаждаться красотой самого здания, насчитывающего более чем 100 лет. Затем мы переедем в Ялту.

Важная информация: