Что вас ждёт:
Форосский храм
Храм построен на отвесной скале, вы полюбуетесь видом самой необычной церкви Фороса.
Готической дворец графа Воронцова
В архитектуре дворца переплетены различные стили: поздняя английская готика и элементы Востока. Благодаря оригинальному оформлению и планировке, этот дворец считается настоящим шедевром архитектуры.
Также вас ждёт прогулка 👣 по дворцовому парку, восхищающему своими сказочными уголками с витиеватыми тропами, открытыми ровными площадками, прудами, водопадами и озёрами, а также уникальными растениями.
Замок 🏰 «Ласточкино 🎥 гнездо»
Символ Крыма, буквально, повисший над пропастью, на скале мыса Ай-Тодор.
Ливадийский дворец
Здесь можно дать своему воображению разгуляться. Например, вообразить себя членом царской семьи, или одним из участников ялтинской конференции — она проходила именно здесь. Можно искать горгулью, охранявшую обитателей дворца или просто наслаждаться красотой самого здания, насчитывающего более чем 100 лет. Затем мы переедем в Ялту.
Важная информация:
- Если останется время и силы за дополнительную плату можно организовать прогулку на катере к замку Ласточкино 🎥 гнездо из Ялты.
- Берите с собой одежду по сезону и документы дающие право на льготы.