Крым — жемчужина царской короны

5
1 отзыв
Светлана С.
Светлана С. – Гид из Севастополя
Это очень насыщенное путешествие из Севастополя в строну Ялты по дворцово-парковым комплексам Южного берега Крыма, которое займёт весь день.

Во время экскурсии 🧭 мы сможем представить, как жили царственные особы, приезжая в Крым.
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Экскурсия

1 950 ₽ за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Крым — жемчужина царской короны
Крым — жемчужина царской короны

Что вы увидите 🤩

  • Форосский храм
  • Дворец графа Воронцова
  • Ливадийский дворец
  • Ялта
  • Ласточкино гнездо

Что вас ждёт:

    Форосский храм
    Храм построен на отвесной скале, вы полюбуетесь видом самой необычной церкви Фороса.
    Готической дворец графа Воронцова
    В архитектуре дворца переплетены различные стили: поздняя английская готика и элементы Востока. Благодаря оригинальному оформлению и планировке, этот дворец считается настоящим шедевром архитектуры.
    Также вас ждёт прогулка 👣 по дворцовому парку, восхищающему своими сказочными уголками с витиеватыми тропами, открытыми ровными площадками, прудами, водопадами и озёрами, а также уникальными растениями.
    Замок 🏰 «Ласточкино 🎥 гнездо»
    Символ Крыма, буквально, повисший над пропастью, на скале мыса Ай-Тодор.
    Ливадийский дворец
    Здесь можно дать своему воображению разгуляться. Например, вообразить себя членом царской семьи, или одним из участников ялтинской конференции — она проходила именно здесь. Можно искать горгулью, охранявшую обитателей дворца или просто наслаждаться красотой самого здания, насчитывающего более чем 100 лет. Затем мы переедем в Ялту.

    Важная информация:

    • Если останется время и силы за дополнительную плату можно организовать прогулку на катере к замку Ласточкино 🎥 гнездо из Ялты.
    • Берите с собой одежду по сезону и документы дающие право на льготы.
    🚩 Начало и место завершения: пл. Нахимова, 1, Севастополь
    Что входит
    • услуги гида - экскурсовода
    • транспорт по маршруту следования: Севастополь — Ялта.
    Что не входит
    • входные билеты:
    • Воронцовский дворец — 400 руб.
    • Ливадийский дворец — 400 руб
    • прогулка на катере из Ялты к Ласточкиному гнезду — 500 руб.
    • обед, сувениры.
    • Скидки для льготных категорий граждан, оформляются в кассе.
    Крым — жемчужина царской короны
    Крым — жемчужина царской короны
    Крым — жемчужина царской короны
    Крым — жемчужина царской короны
    Время проведения: по предварительной договоренности
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Светлана С.
    Светлана С.
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