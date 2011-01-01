Резервное — Верхняя полка и объект «Утёс»Преодолеть горный массив в течении одного дня и спуститься к морю — вот наша сегодняшняя цель! Начнём поход из села Резервное довольно плавным подъёмом на горный хребет, за которым «скрывается» мыс Айя. Тенистая тропа среди высоких деревьев выведет нас на смотровую площадку над морем на высоте более 500 метров — Верхнюю полку. Совсем близко расположена действующая ракетная база «Утёс», откуда время от времени производятся учебные запуски ракет. Застать их будет большой удачей!

Перевал Кала-Фатлар, родник АязьмаМы пойдём на запад по Верхней полке, делая регулярные остановки в местах с наиболее красивыми 🤩 видами — на вход в Балаклавскую бухту, на мыс Фиолент, на Байдарскую долину, на урочище Аязьма. Наша следующая точка — родник со свежей горной водой, где мы пополним её запасы и расположимся на обед. В рюкзаке гида окажется спрятана целая походная кухня 🥧, а полянка над морем превратится в ресторан с самыми лучшими декорациями!

Пляж Инжир, катерЗакончив с обедом, мы продолжим приближаться к морю. Инжир —излюбленное место ценителей диких пляжей и чистейшей воды. Купание после такого насыщенного дня будет как нельзя кстати. Желающие смогут пройти чуть дальше — на нудистский пляж 🏖️. Закончится наш поход морской прогулкой на катере, который заберет нас прямо с пляжа через час-полтора и доставит в Балаклавскую бухту к городской набережной.

Взять с собой:- Удобная обувь;