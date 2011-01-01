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Через горы Крыма к морю!

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15 отзывов
Олег А.
Олег А. – Гид из Севастополя
Однодневный поход по горам Крыма.

Мы пройдем через «Утёс», скалу Носорог, перевал Кала-Фатлар, родник Аязьма, пляж 🏖️ Инжир и отправимся на катере в Балаклаву.

Увидим самые живописные крымские пейзажи и насладимся морскими видами.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 850 ₽ за человека

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Через горы Крыма к морю!
Через горы Крыма к морю!

Что вы увидите

  • Ракетная база «Утёс»
  • Скала Носорог
  • Мысы Айя и Фиолент
  • Пляж Инжир
  • Набережная Балаклавы
Резервное — Верхняя полка и объект «Утёс»Преодолеть горный массив в течении одного дня и спуститься к морю — вот наша сегодняшняя цель! Начнём поход из села Резервное довольно плавным подъёмом на горный хребет, за которым «скрывается» мыс Айя. Тенистая тропа среди высоких деревьев выведет нас на смотровую площадку над морем на высоте более 500 метров — Верхнюю полку. Совсем близко расположена действующая ракетная база «Утёс», откуда время от времени производятся учебные запуски ракет. Застать их будет большой удачей!
Перевал Кала-Фатлар, родник АязьмаМы пойдём на запад по Верхней полке, делая регулярные остановки в местах с наиболее красивыми 🤩 видами — на вход в Балаклавскую бухту, на мыс Фиолент, на Байдарскую долину, на урочище Аязьма. Наша следующая точка — родник со свежей горной водой, где мы пополним её запасы и расположимся на обед. В рюкзаке гида окажется спрятана целая походная кухня 🥧, а полянка над морем превратится в ресторан с самыми лучшими декорациями!
Пляж Инжир, катерЗакончив с обедом, мы продолжим приближаться к морю. Инжир —излюбленное место ценителей диких пляжей и чистейшей воды. Купание после такого насыщенного дня будет как нельзя кстати. Желающие смогут пройти чуть дальше — на нудистский пляж 🏖️. Закончится наш поход морской прогулкой на катере, который заберет нас прямо с пляжа через час-полтора и доставит в Балаклавскую бухту к городской набережной.
Взять с собой:- Удобная обувь;
  • Головной убор от солнца;
  • Купальные принадлежности;
  • Одежда по погоде;
  • Желательно пенку-сидушку;
  • Бутылку воды минимум 1 литр на человека;
  • Заряженный телефон;
Что входит
  • Сопровождение гида-проводника
  • Походный обед и всё необходимое для него
  • Прогулка на катере до Балаклавы
Что не входит
  • Проезд от точки сбора к месту начала пешего маршрута (50 руб/чел)
Начало
🚩 Остановка «5-й км Балаклавского шоссе»
Место завершения
🏁 Балаклава
Через горы Крыма к морю!
Через горы Крыма к морю!
Через горы Крыма к морю!
Через горы Крыма к морю!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Олег А.
Олег А.
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15 отзывов оставили туристы

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