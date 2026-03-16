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Воронцовский и Ливадийский дворцы - жемчужины Крыма

Крымские дворцы и Ялта: групповая экскурсия на автобусе из Севастополя
Самая яркая экскурсия, рекомендованная к посещению всем! Посетим архитектурный шедевр — дворец графа Воронцова в Крыму и белоснежный Ливадийский дворец — первый «умный дом» того времени, символ ушедшей эпохи.

Окончание экскурсии в Ялте, где каждый сможет найти себе развлечение, будь то прогулка к Ласточкиному гнезду по морю или выступление уличных артистов. А также мини-фуникуллер, на котором снимался фильм Асса.
4.8
23 отзыва
Воронцовский и Ливадийский дворцы - жемчужины Крыма
Воронцовский и Ливадийский дворцы - жемчужины Крыма
Воронцовский и Ливадийский дворцы - жемчужины Крыма

Описание экскурсии

Истории о людях и судьбах Эта экскурсия — концентрат лучших мест и историй о людях, их судьбах, жизни и о том, какую роль они сыграли в истории Крыма. Невероятная возможность проникнуться глубиной самого полуострова и его жителей. И это без преувеличений: изысканность архитектурных форм дворца; живописная природа; уютный парк и, по истине, царская роскошь. Что вас ждет:
  • Воронцовский дворец, у которого своя, неповторимая история. Прогулка по парку с экскурсоводом оставит приятные впечатления;
  • Ливадийский дворец — здесь вершились судьбы людей и государств. Белоснежный замок на берегу моря, запомнится на долгие годы всем его посетителям;
  • Ласточкино гнездо, со смотровой площадки;
  • Набережная Ялты. Cвободное время. Желающие смогут отправиться на морскую прогулку и увидеть Ласточкино гнездо с воды. Важная информация: Накануне экскурсии мы свяжемся с вами, для внесения предоплаты на сайте, а также для уточнения деталей по организации текущей поездки.

ежедневно в 8:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворец графа Воронцова
  • Ливадийский дворец
  • Ласточкино гнездо
  • Набережная Ялты
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание.
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музей Воронцовский дворец - 500 руб. /взрослый, 250 руб. /детский, 7-18 лет
  • Входные билеты в музей Ливадийский дворец - 700 руб. /взрослый, 450 руб. /детский, 6-16 лет
  • Морская прогулка Ласточкино гнездо - Ялта 1200 руб. /взрослый, 900 руб. /детский, 6-14 лет.
Место начала и завершения?
Площадь Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Накануне экскурсии мы свяжемся с вами
  • Для внесения предоплаты на сайте
  • А также для уточнения деталей по организации текущей поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
3
3
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2
1
А
Увидел оба дворца. Погуляли по дворцовым паркам. К Ласточкиному гнезду подхода нормального сейчас нет из за строительства отеля, поэтому не пошли. Ялта, пока не начался сезон - Прекрасна. Гид Светлана рассказала много интересного. И организация тура была на высоте.
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У
Огромное спасибо Елене за отличную экскурсию. Насыщенная, много красоты, познавательных историй. Всем советую, самая лучшая экскурсия в Крыму.
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С
Хотим от всей души поблагодарить, сказать огромное СПАСИБО, за экскурсию, в которой нам посчастливилось побывать! Наш великолепный и прекрасный экскурсовод Людмила сделала все возможное, чтобы мы остались довольны все, учла
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интересы всей группы! Поездка была по 3 дворцам и морской прогулка вдоль берега Ялты! Профессионал своего дела, очень интересно было рассказано, очень проникновено! Огромная благодарность Вам, всех благ, процветания, здоровья! Гости из Новороссийска!

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Н
Огромная благодарность экскурсоводу Людмиле и водителю Эдуарду! 5 Мая мы посетили Воронцовский и Ливадийский дворцы! Людмила провесстонал своего дела,познакомила нас с интересными фактами из жизни знаменитостей,с ней мы узнали много
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нового,посетили Ласточкино гнездн(на теплоходе)! Все время она была рядом,всю экскурсию контролировала нас и не прекращала делиться своими знаниями истории с нами! Благодарю за ваш труд! Надеюсь в будущем,на наши встречи вновь🌸

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С
Респект экскурсоводу Елене!! Очень много интересной информации, погружение в исторические события, даже про растительность в парках и ее отличительные особенности нам рассказывали. Экскурсии интересная, познавательная. Рекомендую.
Из минусов: на сайте неверно
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указано время возвращения, около 19 часов возвращаемся. Цены во дворцы по 500 рублей. И 🍒 на торте: нас не предупредили что Ливадийский дворец в этот день не работает, гуляли только по его парку.

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К
Респект экскурсоводу Елене!! Очень много интересной информации, погружение в исторические события, даже про растительность в парках и ее отличительные особенности нам рассказывали. Экскурсии интересная, познавательная. Рекомендую.
Из минусов: на сайте неверно
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указано время возвращения, около 19 часов возвращаемся. Цены во дворцы по 500 рублей. И 🍒 на торте: нас не предупредили что Ливадийский дворец в этот день не работает, гуляли только по его парку.

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