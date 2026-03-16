Самая яркая экскурсия, рекомендованная к посещению всем! Посетим архитектурный шедевр — дворец графа Воронцова в Крыму и белоснежный Ливадийский дворец — первый «умный дом» того времени, символ ушедшей эпохи.
Окончание экскурсии в Ялте, где каждый сможет найти себе развлечение, будь то прогулка к Ласточкиному гнезду по морю или выступление уличных артистов. А также мини-фуникуллер, на котором снимался фильм Асса.
Окончание экскурсии в Ялте, где каждый сможет найти себе развлечение, будь то прогулка к Ласточкиному гнезду по морю или выступление уличных артистов. А также мини-фуникуллер, на котором снимался фильм Асса.
Описание экскурсииИстории о людях и судьбах Эта экскурсия — концентрат лучших мест и историй о людях, их судьбах, жизни и о том, какую роль они сыграли в истории Крыма. Невероятная возможность проникнуться глубиной самого полуострова и его жителей. И это без преувеличений: изысканность архитектурных форм дворца; живописная природа; уютный парк и, по истине, царская роскошь. Что вас ждет:
- Воронцовский дворец, у которого своя, неповторимая история. Прогулка по парку с экскурсоводом оставит приятные впечатления;
- Ливадийский дворец — здесь вершились судьбы людей и государств. Белоснежный замок на берегу моря, запомнится на долгие годы всем его посетителям;
- Ласточкино гнездо, со смотровой площадки;
- Набережная Ялты. Cвободное время. Желающие смогут отправиться на морскую прогулку и увидеть Ласточкино гнездо с воды. Важная информация: Накануне экскурсии мы свяжемся с вами, для внесения предоплаты на сайте, а также для уточнения деталей по организации текущей поездки.
ежедневно в 8:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец графа Воронцова
- Ливадийский дворец
- Ласточкино гнездо
- Набережная Ялты
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание.
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей Воронцовский дворец - 500 руб. /взрослый, 250 руб. /детский, 7-18 лет
- Входные билеты в музей Ливадийский дворец - 700 руб. /взрослый, 450 руб. /детский, 6-16 лет
- Морская прогулка Ласточкино гнездо - Ялта 1200 руб. /взрослый, 900 руб. /детский, 6-14 лет.
Место начала и завершения?
Площадь Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Накануне экскурсии мы свяжемся с вами
- Для внесения предоплаты на сайте
- А также для уточнения деталей по организации текущей поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Увидел оба дворца. Погуляли по дворцовым паркам. К Ласточкиному гнезду подхода нормального сейчас нет из за строительства отеля, поэтому не пошли. Ялта, пока не начался сезон - Прекрасна. Гид Светлана рассказала много интересного. И организация тура была на высоте.
Вам был полезен этот отзыв?
У
Огромное спасибо Елене за отличную экскурсию. Насыщенная, много красоты, познавательных историй. Всем советую, самая лучшая экскурсия в Крыму.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Хотим от всей души поблагодарить, сказать огромное СПАСИБО, за экскурсию, в которой нам посчастливилось побывать! Наш великолепный и прекрасный экскурсовод Людмила сделала все возможное, чтобы мы остались довольны все, учла
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Огромная благодарность экскурсоводу Людмиле и водителю Эдуарду! 5 Мая мы посетили Воронцовский и Ливадийский дворцы! Людмила провесстонал своего дела,познакомила нас с интересными фактами из жизни знаменитостей,с ней мы узнали много
Вам был полезен этот отзыв?
С
Респект экскурсоводу Елене!! Очень много интересной информации, погружение в исторические события, даже про растительность в парках и ее отличительные особенности нам рассказывали. Экскурсии интересная, познавательная. Рекомендую.
Из минусов: на сайте неверно
Из минусов: на сайте неверно
Вам был полезен этот отзыв?
К
Респект экскурсоводу Елене!! Очень много интересной информации, погружение в исторические события, даже про растительность в парках и ее отличительные особенности нам рассказывали. Экскурсии интересная, познавательная. Рекомендую.
Из минусов: на сайте неверно
Из минусов: на сайте неверно
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Севастополя
Похожие экскурсии на «Воронцовский и Ливадийский дворцы - жемчужины Крыма»
-
10%
Групповая
до 15 чел.
Императорский Южный берег: Воронцовский и Ливадийский дворцы, Ялта
Начало: Россия, Севастополь, площадь Нахимова
Расписание: Каждый день. Начало в 8.30
2430 ₽
2700 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
2500 ₽ за человека
-
10%
Групповая
до 17 чел.
Воронцовский и Ливадийский дворцы, Ласточкино гнездо и морская прогулка
Начало: Россия, Севастополь, улица Ленина
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 8:30
Завтра в 08:30
14 авг в 08:30
2520 ₽
2800 ₽ за человека
Групповая
до 17 чел.
Раскрывая тайны: Юсуповский и Ливадийский дворцы
Начало: Россия, Севастополь, площадь Нахимова
Расписание: вторник, четверг, суббота в 8:30
2800 ₽ за человека
-10%
2430 ₽ за человека