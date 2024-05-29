Экскурсии на автобусе в Севастополе

Найдено 26 экскурсий в категории «На автобусе» в Севастополе, цены от 850 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
38 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по дворцам Севастополя с морской прогулкой в Ялту
Откройте великолепие крымских дворцов и насладитесь красотой Черного моря в одной экскурсии
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
2 000 за человека
Бахчисарай: Чуфут-Кале, Успенский монастырь, Бисерный Храм, Качи-Кальон
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
46 отзывов
Бахчисарай: историческое путешествие - Чуфут-Кале, монастыри и храмы
Исследуйте сокровища Бахчисарая: пещерный город, древние монастыри и уникальный Бисерный Храм
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
1 800 за человека
Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
8 отзывов
Экскурсия по Массандре и Музею виноделия: путешествие и вкус Крыма
Откройте мир виноделия Крыма, погрузитесь в историю Массандры и насладитесь уникальными винами на дегустации
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 8.30
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 000 за человека
Большая обзорная экскурсия по Севастополю
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
10 отзывов
Групповая экскурсия по Севастополю: Сапун-гора, Малахов курган и другие знаковые места
Познакомьтесь с Севастополем за три часа! Главные достопримечательности, исторические места и панорамные виды ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно: 11:00,13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:00
1 200 за человека
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
Групповая
9 часов
15 отзывов
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Поднимитесь на Ай-Петри по живописной дороге, прогуляйтесь по зубцам и насладитесь видами Ялты. В завершение - Ласточкино гнездо и теплоход до Ялты
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно в любое для вас удобное время
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 250 за человека
Прекрасны вы, брега Тавриды
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Экскурсия «Прекрасны вы, брега Тавриды»: путешествие по Севастополю
Погрузитесь в красоту Севастополя: от маяка Херсонес до тайн Балаклавы в увлекательной экскурсии
Начало: Место Вашего проживания в переделах Севастополя
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 900 за всё до 6 чел.
Личный гид к Вам в авто - Бахчисарай
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
19 отзывов
Личный гид к Вам в авто - Бахчисарай
Откройте для себя сердце Крыма с нашим гидом. Посетите Ханский дворец и насладитесь местной кухней и ароматным кофе
Начало: В любом удобном месте
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
950 за человека
Личный гид к Вам в авто - Тайны мыса Фиолент
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия по мысу Фиолент с посещением пляжа Баунти
Погрузитесь в атмосферу тайн и красоты мыса Фиолент, насладитесь чистейшей водой и живописными пейзажами
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
850 за человека
Личный гид к Вам в авто - Сафари-парк львов «Тайган»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
4 отзыва
Личный гид к Вам в авто - Сафари-парк львов «Тайган»
Путешествие в уникальный сафари-парк львов «Тайган» в Севастополе. Белые львы, тигры, пумы, ягуары и контактный зоопарк для детей. Незабываемые впечатления
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 100 за человека
Севастопольский вояж: обзорная экскурсия по Севастополю
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
13 отзывов
Севастопольский вояж: обзорная экскурсия по Севастополю
Начало: Площадь Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:30; 16;00
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
950 за человека
Бахчисарай: путешествие в Крымское ханство
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Бахчисарай из Севастополя: путешествие в историю Крымского ханства
Погрузитесь в атмосферу Крымского ханства, исследуя древние пещерные города и Ханский дворец
Начало: Место вашего проживания в переделах города
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 900 за всё до 5 чел.
Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
4 отзыва
Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин
Посетите Форосский храм, Массандровский дворец, винзавод «Массандра» или Никитский ботанический сад, завершив путешествие отдыхом в Ялте
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 100 за человека
Инкерман: крепость и монастырь
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
5 отзывов
Инкерман: путешествие к крепости и монастырю Святого Климента
Погрузитесь в историю Крыма, посетив крепость Каламита и древний монастырь Святого Климента в Севастополе
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно в 13:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 300 за человека
Фиолент и Балаклава
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
2 отзыва
Экскурсия Фиолент и Балаклава в Севастополе
Путешествие по Севастополю с посещением Балаклавы и мыса Фиолент. Уникальные виды, морская прогулка, подземный музей и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно с 11-30,14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:30
1 500 за человека
Другая Балаклава: модный маршрут и точки притяжения
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
2 отзыва
Другая Балаклава: модный маршрут и точки притяжения
Туристическая фирма «Зебра» предлагает насыщенную экскурсию по Балаклаве. Посетите Шампанерию, подземный музей и отправьтесь на морскую прогулку
Начало: Пл. Нахимова, д 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 500 за человека
По следам древних греков Фиолент - Балаклава
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
4 отзыва
По следам древних греков: Фиолент и Балаклава - групповая экскурсия в Севастополе
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию по берегам Севастополя, где история и природа переплетаются в едином танце
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:30
1 150 за человека
Воронцовский и Ливадийский дворцы - жемчужины Крыма
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
5 отзывов
Воронцовский и Ливадийский дворцы - жемчужины Крыма
Посетите два уникальных дворца Крыма: Воронцовский и Ливадийский. Узнайте об их истории, насладитесь природой и архитектурой, завершив день в Ялте
Начало: Пл. Нахимова, у Памятника Нахимову
Расписание: ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 800 за человека
Бахчисарай - восточные сказки народов Крыма
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
3 отзыва
Бахчисарай: восточные сказки народов Крыма, Чуфут Кале и Ханский дворец
Погрузитесь в историю и культуру Крыма, посетив Ханский дворец, Чуфут Кале и Свято Успенский монастырь
Начало: Пл. Нахимова
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 400 за человека
Инкерман - Крепость и дегутация
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
1 отзыв
Групповая экскурсия в Инкерман: Крепость и дегустация вин
Погрузитесь в атмосферу древнего Инкермана, узнайте тайны его крепости и насладитесь дегустацией лучших вин. Идеальный выбор для взрослых туристов
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Каждый день в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
999 за человека
Тайны Балаклавы и мыса Фиолент
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
3 отзыва
Тайны Балаклавы и мыса Фиолент - групповая экскурсия в Севастополе
Добро пожаловать в Крым! Прогуляйтесь по Балаклаве, посетите Свято-Георгиевский монастырь и насладитесь видами мыса Фиолент. Легенды и истории ждут вас
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно в 11:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
1 200 за человека
Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
1 отзыв
Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
Путешествие через Инкерманскую, Бельбекскую и Качинскую долины к древнему городу Бахчисараю, бывшей столице крымских ханов
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
Расписание: 8-30 среда пятница воскресенье
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 650 за человека
Шедевры подземного царства: пещеры горы Чатыр-Даг
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Шедевры подземного царства: пещеры горы Чатыр-Даг
Туристическая фирма «Зебра» предлагает увидеть красоту пещер Эмине-Баир-Хосар и Мраморной. Подземные залы, кристаллы и водопады ждут вас
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Вторник и воскресенье с 8:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
2 500 за человека
Сити-тур Севастопольский экспресс
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
71 отзыв
Сити-тур Севастопольский экспресс: путешествие по историческим местам
Исследуйте культурное наследие Севастополя, от Малахова кургана до Херсонеса Таврического, в увлекательной групповой экскурсии
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 000 за человека
Очей очарованье
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
2 отзыва
Очей очарованье: экскурсия по Южному берегу Крыма
Путешествие по Южному берегу Крыма включает посещение церкви Воскресения Христова, замка Ласточкино гнездо, Ласпинского перевала и дегустацию вин
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 000 за человека
Личный гид к Вам в авто - Шедевры подземного царства
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
5 отзывов
Личный гид к Вам в авто - Шедевры подземного царства
Начало: Мы встретим вас в любом удобно месте
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 250 за человека
Инкерманский завод марочных вин и средневековый монастырь
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
Инкерманский завод марочных вин и средневековый монастырь в Севастополе
Погрузитесь в мир виноделия на экскурсии по Инкерманскому заводу и историческому монастырю. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно с 13:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Большая обзорная экскурсия по Севастополю
    Лучше некуда…. 😄🙏👍
  • Н
    Надежда
    29 мая 2024
    Бахчисарай: Чуфут-Кале, Успенский монастырь, Бисерный Храм, Качи-Кальон
    Чуфут Кале отлично, экскурсовод отдельное спасибо, выше всяких похвал. Во дворец не попали, реставрация, зачем везли-не понятно, подъехали, и обратно поехали.
  • Н
    Надежда
    27 мая 2024
    Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
    Все что видели, все понравилось, экскурсии отличные. Все на высшем уровне.
  • А
    Антон
    23 мая 2024
    Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия
    Прекрасная экскурсия! Интересный экскурсовод Елена! Рекомендую!!! Особенно посещение Массандры!!!
  • О
    Оксана
    17 мая 2024
    Большая обзорная экскурсия по Севастополю
    Первый раз мы посетили Севастополь, экскурсию проводил Роман. Все слова благодарности, которые существуют в русском языке мы адресуем ему от
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    чистого сердца. Всё доступно,интересно и лёгкое человеческое отношение к нам, как туристам. Приедем ещё и обязательно обратимся к вам по поводу экскурсий. Спасибо вам, севастопольцы за тёплый приём.

  • И
    Игорь
    16 мая 2024
    По следам древних греков Фиолент - Балаклава
    Было класно
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
    Замечательная экскурсия, всё было очень увлекательно и интересно. Особую благодарность хочу выразить экскурсоводу Елене - просто уникальный человек🤗 Всем рекомендую 👍
  • А
    Анна
    6 мая 2024
    Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
    Хорошая экскурсия, на мой взгляд, несколько неправильно распределены объекты, мне кажется, надо было начать с Воронцовского дворца и уже двигаться дальше. Отличные экскурсоводы, особенно Виктория.
  • А
    Александр
    4 мая 2024
    Бахчисарай: Чуфут-Кале, Успенский монастырь, Бисерный Храм, Качи-Кальон
    Отличная экскурсия, только нужно сразу приготовиться к очень большому количеству пройденных шагов:). Не все в группе, оказались готовы. Водитель, он
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    же гид, отличный мужик, грамотно по всему пути следования, рассказывал о Крыме, Орде и т. д. Остались лишь приятные впечатление и приятная усталость. Уделите внимание Бисерному храму и Чуфут Кале, а вот Ханский дворец, оставил грустные впечатления, экскурсия по нему, не стоит потраченного времени и денег (200р). Он весь в лесах и раскопках, смотреть не на что.

  • Н
    Наталия
    2 мая 2024
    Инкерман - Крепость и дегутация
    Сама экскурсия на завод не очень, разочаровала, да и вина на дегустацию предоставили совершенно отвратительные, но это недостаток администрации завода, а не экскурсовода. Всё остальное понравилось: и в монастырь экскурсия, и в крепость

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
  2. Бахчисарай: Чуфут-Кале, Успенский монастырь, Бисерный Храм, Качи-Кальон
  3. Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия
  4. Большая обзорная экскурсия по Севастополю
  5. Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гора Сапун
  2. Херсонес Таврический
  3. Мыс Фиолент
  4. Пещеры «Таврида»
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Чуфут-Кале
  7. Завод вин Инкерман
  8. Чатыр-Даг
  9. Мраморная пещера
  10. Никитский ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2024
Сейчас в Севастополе в категории "На автобусе" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 850 до 6 900. Туристы уже оставили гидам 265 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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